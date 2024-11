https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-keeps-finding-new-ways-to



Israel findet immer neue Wege, sich als Opfer darzustellen, während es einen Völkermord begeht

Von Caitlin Johnstone

10. November 2024

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Israel hat wirklich Probleme damit, wie schwierig es unter den gegenwärtigen Umständen ist, das Opfer zu spielen. Es muss immer wieder neue Missbräuche erfinden, um zum Opfer gemacht zu werden, wie das imaginäre Amsterdamer „Pogrom“ und die gefälschte Massenvergewaltigungserzählung, die Monate nach dem 7. Oktober auftauchte, weil es sich nicht wohl in der Rolle des Täters fühlt, während es vor internationalen Gerichten wegen Völkermordes angeklagt ist.

Das Opfer zu spielen ist zu tief in den narrativen Kontrollstrategien Israels und seiner Apologeten verwurzelt, sodass sie immer wieder neue und innovative Wege finden müssen, um Israel zum Opfer zu machen, selbst wenn es ganz klar der letzte Staat auf Erden ist, der als solches angesehen werden sollte.

❖

Wir sehen immer wieder, wie das Wort „Pogrom“ verwendet wird, um israelische Hooligans zu bezeichnen, die in Amsterdam für ihr widerliches Verhalten verprügelt werden, während israelische Siedler weiterhin Lehrbuch-Pogrome im besetzten Westjordanland begehen.

Erst vor einer Woche zogen bewaffnete israelische Siedler auf einem gewalttätigen Amoklauf durch das Gebiet und setzten Häuser, Fahrzeuge und Olivenbäume der palästinensischen Bevölkerung in Brand, um sie zu terrorisieren und zu vertreiben. Genau dieses Verhalten wird historisch mit dem Wort „Pogrom“ beschrieben, aber man hört dieses Wort in den Massenmedien nie, wenn es um israelische Gewalttätigkeit geht. Stattdessen wird es verwendet, um israelische Fußball-Hooligans zu beschreiben, die verprügelt werden, nachdem sie palästinensische Flaggen heruntergerissen und Parolen über die Ermordung von Kindern in Gaza gesungen haben.

https://x.com/caitoz/status/1855362974489399793

❖

Es gibt also gute und schlechte Nachrichten über Donald Trumps mögliche Kabinettsmitglieder, wenn es um die Kriegstreiberei und den Militarismus der USA geht.

Die gute Nachricht ist, dass Trump öffentlich ausgeschlossen hat, den psychopathischen Kriegstreibern Nikki Haley und Mike Pompeo eine Rolle in seiner nächsten Regierung zu geben, indem er sie in einem Post auf Truth Social ausdrücklich nannte und sagte, dass sie nicht eingeladen werden.

Diese Ankündigung deutet darauf hin, dass Trump zumindest versucht, die Gunst der eher interventionismuskritischen Fraktion seiner Basis zu gewinnen. Experten wie Tucker Carlson haben sich während des gesamten Wahlzyklus öffentlich gegen Haley und Pompeo ausgesprochen, und ich erwähne Carlson speziell, weil er Berichten zufolge ein offenes Ohr bei Trump hat und vermutlich eine Rolle dabei gespielt hat, Trump 2019 von einem Bombenangriff auf den Iran abzubringen.

Die schlechte Nachricht ist, dass sich offenbar andere professionelle Kriegstreiber ihren Weg in die Regierung bahnen. Berichten von Bloomberg und Fox News zufolge soll der schreckliche Mike Rogers als nächster Verteidigungsminister in Betracht gezogen werden. Daniel McAdams vom Ron Paul Institute hat einen guten Thread auf Twitter, in dem er Rogers als „totalen Kriegstreiber und Neokonservativen“ bezeichnet, der „wohl schlimmer ist als Pompeo und Rubio“, und darauf hinweist, dass Rogers wahnsinnig kriegerische Positionen zu den Themen Ukraine/Russland, Israel/Iran und China vertreten hat.

Diese Nachricht und Trumps Auswahl des Iran-Falken Brian Hook für die Besetzung des neuen Außenministeriums machen deutlich, dass Trump genau wie beim letzten Mal immer noch leicht ein Kabinett voller kriegstreiberischer Monster aus dem Sumpf bekommen könnte. Hoffentlich wird er weiterhin unter Druck gesetzt, dies nicht zu tun.

❖

https://x.com/WVanwagenen/status/1855366838437150767

In einem neuen Artikel über die „zunehmende Bodenbesetzung des Gazastreifens durch die IDF“ über die Art und Weise, wie Israel Gaza aufgeteilt und immer mehr Territorium erobert hat, berichtet Ynet News aus Israel, dass rechtsextreme Elemente innerhalb der israelischen Regierung einfach darauf warten, dass die von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln sterben, damit ihr Tod als Rechtfertigung für die fortgesetzte Besatzung und den Bau jüdischer Siedlungen in Gaza dienen kann.

Es ist wie eine Verschwörungstheorie unter falscher Flagge, nur dass es definitiv passiert und ganz offen geschieht und sogar im Voraus angekündigt wird.

❖

Demokraten: Oh nein, die rechten Wähler, die wir wieder für uns gewinnen wollten, haben wieder die Republikaner gewählt und wir haben wieder verloren.

Linke: Dann hört damit auf und gewinnt stattdessen die Linken für euch, indem ihr eine äußerst beliebte Sozialpolitik fördert.

Demokraten: Auf keinen Fall, Mann, wenn wir das tun, verlieren wir.

