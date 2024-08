Todeslager von Gary Fields

https://www.counterpunch.org/2024/08/30/death-camp/



von Gary Fields

30. August 2024

Nicht das erste Mal: Eine Familie aus dem Viertel Shuja’iyya in Gaza-Stadt in den Überresten ihres Hauses, das Israel 2014 während der Operation „Protective Edge“ zerstört hat (Foto von Gary Fields).

Seit 2007, als der Staat Israel seine immer noch andauernde Blockade des Gazastreifens verhängte, sind verschiedene Bezeichnungen aufgetaucht, um die Bedingungen für die Palästinenser zu beschreiben, die in diesem Gebiet unter der andauernden israelischen Belagerung leben. Jetzt, nach 11 Monaten des mörderischen israelischen Angriffs auf die Bevölkerung des Gazastreifens, ist es notwendig, noch einmal zu überprüfen, was der Staat Israel dem Gebiet auferlegt hat. Was der Staat Israel im Gazastreifen geschaffen hat, ist nichts weniger als ein Todeslager, das dem ähnelt, was die Nazis für die Ermordung der Juden und anderer so genannter Reichsfeinde geschaffen haben.

Viele Jahre lang wurde der Gazastreifen – überraschenderweise – mit den Worten des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron beschrieben, der 2010 während einer Reise nach Ankara den Gazastreifen als das „größte Freiluftgefängnis der Welt“ bezeichnete. An der Seite seines türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan betonte Cameron unverblümt, dass der Gazastreifen kein Gefangenenlager bleiben kann und darf“. Diese Charakterisierung des Gazastreifens als Gefängnis ähnelt der Metapher, die Michel Foucault verwendete, um den Stillstand und die Unbeweglichkeit zu beschreiben, die die Behörden den von der Pest heimgesuchten europäischen Städten des Spätmittelalters auferlegten, und wurde zu einer Standarddarstellung des Gazastreifens unter der israelischen Belagerung.

Ein Mann aus dem Viertel Shuja’iyya in Gaza-Stadt trauert in den Ruinen seines Hauses, das 2014 während der Operation Protective Edge von Israel zerstört wurde (Foto von Gary Fields).

Nach dem 7. Oktober 2023, in den ersten Wochen der brutalen Repressalien des israelischen Militärs gegen die Zivilbevölkerung von Gaza, schrieb Mascha Gessen in einem höchst provokativen Artikel für den New Yorker, dass die Analogie des Gefängnisses nicht mehr anwendbar sei, um zu beschreiben, was die Palästinenser in Gaza erlebten. Gessen bestand stattdessen darauf, den Gazastreifen als „Ghetto“ zu bezeichnen, und schlug vor, dass das, was Israel in Gaza unternimmt, genau dem entspricht, was die Nazis an Orten wie dem Warschauer Ghetto getan haben. In einer ebenso mutigen wie aufschlussreichen Beobachtung schrieb Gessen, dass die Israelis das Ghetto von Gaza „liquidieren“, so wie die Nazis das Warschauer Ghetto liquidierten.

Jetzt, nach 11 Monaten ununterbrochener täglicher Bombardierung und Tötung einer weitgehend wehrlosen Bevölkerung, ohne dass ein Ende in Sicht ist, mit einer ganzen Bevölkerung, einschließlich Frauen und Kindern, die ohne Nahrung, ohne sauberes Wasser, ohne Medikamente an Krankheiten leiden muss und deren Krankenhäuser weitgehend zerstört sind, und mit den Zivilisten von Gaza, die innerhalb des Gebiets eingeschlossen sind und nirgendwo hin fliehen können, erschafft das israelische Militär ein Projekt, das den Lagern von Treblinka, Sobibor und Oswiecim ähnelt, allerdings in einem größeren räumlichen Maßstab. Was anderes als ein Todeslager entspricht dem organisierten täglichen Abschlachten von Palästinensern auf engem Raum, das der Staat Israel durchführt?

Ein Teil des Viertels Shuja’iyya in Gaza-Stadt, das Israel 2014 während der Operation Protective Edge zerstört hat (Foto von Gary Fields).

Unter diesen Umständen drängt sich die Frage auf: Wie kann eine Nation, die ihr Erbe aus der Asche des Holocaust und der nationalsozialistischen Vernichtungslager schöpft und sich rühmt, den Slogan „Nie wieder“ aufrechtzuerhalten, sich umdrehen und einer anderen Gruppe von Zivilisten praktisch die gleiche Art von Leid zufügen, und das scheinbar ohne Reue? Es gibt zwar keine einfachen Antworten auf dieses verwirrende Rätsel, aber überraschenderweise kann man mit den Erkenntnissen zweier Zeitgenossen aus dem19. Jahrhundert mit sehr unterschiedlichen politischen Überzeugungen beginnen.

In seinem berühmten Werk The Ancien Régime and the Revolution (1856) stellte Alexis de Tocqueville die Frage, wie die Koryphäen der Französischen Revolution mit ihrer „Liebe zur Gleichheit und ihrem Freiheitsdrang“ letztlich ein autoritäres Herrschaftssystem schufen, das sich kaum von dem Absolutismus unterschied, den sie so leidenschaftlich zu stürzen versuchten.* In seinem Versuch, dieses Paradoxon zu erklären, wies de Tocqueville auf eine verblüffende Wahrheit über Revolutionäre wie Robespierre und St. Just hin, die, wie er betont, „von der alten Ordnung geprägte Männer“ waren. Diese Menschen wollten sich zwar von dem Ancien Régime distanzieren, das sie so gerne zerstören wollten, aber die jahrelange Konditionierung durch den französischen Absolutismus hatte ihre Ansichten und ihr Verhalten beeinflusst. So sehr sie sich auch bemühten, diese Revolutionäre „blieben im Wesentlichen dieselben und haben sich in der Tat … nie bis zur Unkenntlichkeit verändert.“

Die Hauptmoschee in der Stadt Kuza’a (Bezirk Khan Yunis), die 2014 während der Operation Protective Edge von Israel zerstört wurde (Foto von Gary Fields).

Vier Jahre vor de Tocquevilles Ancien Regime schrieb Karl Marx in seinem Achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte, dass die Menschen ihre eigene Geschichte machen, aber sie machen sie nicht nach Belieben. Sie machen sie „unter den Umständen, die ihnen unmittelbar begegnen, die ihnen von der Vergangenheit gegeben sind und die sie überliefern“. Er nutzte diese Einsicht, um zu zeigen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, sondern dass sich die Geschichte „reimt“, da die menschlichen Akteure in der Gegenwart das, was sie in der Vergangenheit erfahren haben, in der Gegenwart neu erschaffen. Marx beschrieb die Wiederholung der Vergangenheit bekanntlich als Tragödie und Farce zugleich.

Auf diese Weise betonen sowohl de Tocqueville als auch Marx, wie menschliche Akteure aus den sie umgebenden Umständen hervorgehen und auf unheimliche Weise nachspielen, was sie selbst kennen und bereits erlebt haben. Diese beiden herausragenden Persönlichkeiten zeigen, dass die Geschichte auf den Lebenden lastet, wenn sie versuchen, die Welt der Gegenwart neu zu gestalten. Welche Art von „totem Gewicht“ haben der Holocaust und die Erfahrung der nationalsozialistischen Vernichtungslager auf den Zionismus, die Juden und den Staat Israel geworfen?

Als Antwort auf diese Frage ist der logische, aber letztlich naive Impuls, sich die Opfer des Holocaust voller Mitgefühl für diejenigen vorzustellen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Es wird angenommen, dass diejenigen, die die Verwüstungen der Vernichtungslager ertragen haben, aus ihrer Tragödie voller Empathie für das Leiden anderer hervorgehen würden. In einigen Fällen ist dies zweifellos der Fall.

Weitaus glaubwürdiger ist die beunruhigende Wahrscheinlichkeit, dass der Holocaust Erben hervorbrachte, die durch und durch von Groll und Bitterkeit gegenüber der Menschheit erfüllt sind, wenig Mitgefühl für andere Opfer von Brutalität und Ungerechtigkeit haben und ein zutiefst ressentimentgeladenes, wenn nicht gar einzigartiges Gefühl der Opferrolle besitzen. In der Tat waren es unglückliche Opfer eines unsäglichen staatlich geförderten Verbrechens, die diese Gefühle der Bitterkeit und des Grolls an die nachfolgenden Generationen weitergaben, einschließlich der heutigen Generation von Israelis, die nach allem, was man aus der öffentlichen Meinung hört, die brudermörderischen Aktivitäten ihrer Regierung voll und ganz unterstützen und das Leiden ihrer palästinensischen Nachbarn im Gazastreifen scheinbar nicht wahrnehmen. Wie sonst ließe sich die grobe Grausamkeit der israelischen Zivilisten erklären, die Hilfsgüter für die hungernde und leidende Bevölkerung von Gaza zerstören – ein wahrhaft abscheuliches Schauspiel, das an die leidenden, hungernden, skelettartigen jüdischen Gefangenen in den Todeslagern der Nazis erinnert.

Wohnhäuser in Beit Hanoun, die von Israel 2014 während der Operation Protective Edge zerstört wurden (Foto von Gary Fields).

+++

Gegen Ende des kürzlich preisgekrönten Films The Zone of Interest gibt es eine Szene, in der die Kommandanten der NS-Todeslager und verschiedene zivile Experten an einem großen Tisch sitzen und darüber diskutieren, wie sie die Logistik für die Liquidierung eines Kontingents von 700.000 ungarischen Juden, die zu den verschiedenen Lagerstandorten transportiert werden, umsetzen werden. Der kalte, unverblümte, ja banale Dialog in dieser Szene über die logistischen Herausforderungen bei der Verarbeitung so vieler Leichen für den Tod ist offensichtlich ein Echo auf Hannah Arendts Banalität des Bösen. Gleichzeitig ähneln die visuellen Bilder in dieser filmischen Nachstellung des Treffens auf unheimliche Weise den flüchtigen Bildern, die in den Nachrichtensendungen vom so genannten israelischen „Kriegskabinett“ gezeigt werden, das normalerweise die stoischen Gesichter von Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant zeigt. Wir kennen zwar nicht die genauen Worte, die zwischen diesen israelischen Generälen und zivilen Führungspersönlichkeiten ausgetauscht wurden, aber die Handarbeit dieser Gruppe war in den letzten 11 Monaten für die ganze Welt zu besichtigen.

In einer fesselnden Pressekonferenz am26. August beschrieben Louise Wateridge und Sam Rose, zwei erfahrene UNRWA-Beamte, die direkt an der Verteilung von medizinischer Hilfe und Nahrungsmitteln an die Menschen in Gaza beteiligt sind, eine humanitäre Katastrophe, die sie als beispiellos bezeichneten und die sie in ihrer jahrzehntelangen Arbeit für die Vereinten Nationen noch nie erlebt hatten. In Orten wie Al-Mawasi und Deir al Balah leben die Menschen ohne Nahrung, Wasser, Medikamente oder medizinische Versorgung inmitten von Seen aus rohem Abwasser in einer apokalyptischen Landschaft des Gemetzels unter Bedingungen, die für Menschen völlig unbewohnbar sind. Die Situation verschlimmert sich stündlich, da Israel einer Million hungernder und kranker Menschen befiehlt, sich immer wieder zu entfernen – im August gab es bereits 16 Evakuierungen – und in einem begrenzten Gebiet Schutz zu suchen, das 11 % des Gazastreifens umfasst und vom israelischen Militär ununterbrochen bombardiert wird.

Um zu verstehen, wie eine solche von den beiden UNRWA-Beamten beschriebene Situation zustande kommt, muss man die Szene aus The Zone of Interest über die Liquidierung der 700.000 ungarischen Juden mit den Bildern aus dem israelischen Kriegskabinett vergleichen. Es gibt eine beunruhigende Symmetrie in diesem Vergleich, die uns zum Nachdenken darüber anregt, wie der Staat Israel zu diesem Zeitpunkt so viele Tausende von Unschuldigen massakriert hat, während er die noch Lebenden an ihrem Platz eingepfercht hält und sie auf den Tod vorbereitet, indem er ihnen jeden Fluchtweg versperrt.

* Für den Rest dieses und des nächsten Absatzes siehe Gary Fields, „Nazis: The Fraught Politics of a Word and a People Belieged„. Jadaliyya.

Gary Fields ist Professor an der Fakultät für Kommunikation der UCSD und Autor von Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror. Er lebt in San Diego.

Übersetzt mit Deepl.com

