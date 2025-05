https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-denies-gaza-injured-children-medical-treatment-shameful



Es ist beschämend, dass Großbritannien den verletzten Kindern aus Gaza die Behandlung in Großbritannien verweigert hat.

Dr. Omar Abdel-Mannan, Dr. James Smith, Professor Nick Maynard, Dr. Ang Swee Chai und Dr. Ghassan Abu-Sittah

8. Mai 2025, 11:32

Trotz des brutalen Krieges Israels gegen Gaza, bei dem Zehntausende Kinder verletzt wurden, hat die britische Regierung nur zwei Mädchen zur medizinischen Behandlung von angeborenen Erkrankungen zugelassen

Ein junger Palästinenser, der bei israelischen Bombardements verletzt wurde, hängt am 18. April 2025 in einem Krankenhaus in Beit Lahia, Gaza, an einer Infusion (Bashar Taleb/AFP)

„Ich bin stolz darauf, dass das Vereinigte Königreich diesen ukrainischen Kindern, die während ihrer medizinischen Behandlung durch die russische Invasion aus ihrer Heimat vertrieben wurden, lebensrettende medizinische Versorgung bietet“, sagte Sajid Javid, der damalige britische Gesundheitsminister, im März 2022.

Innerhalb weniger Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Jahr 2022 hatte die britische Regierung die Evakuierung von 21 krebskranken ukrainischen Kindern ermöglicht und ihre Behandlung durch den National Health Service (NHS) koordiniert.

Im Gegensatz dazu durften letzte Woche – nach 17 Monaten beharrlicher Lobbyarbeit – endlich zwei Kinder aus Gaza zur medizinischen Behandlung nach Großbritannien einreisen.

Sie wurden nicht ausgewählt, weil sie zu den am schwersten Verletzten der israelischen Angriffe auf Gaza gehören – ganz im Gegenteil. Ihre Diagnosen scheinen politisch neutraler zu sein, da es sich um angeborene Erkrankungen handelt, die nicht in direktem Zusammenhang mit der anhaltenden Gewalt Israels in Gaza stehen.

Hinter dem, was manche als Triumph des britischen Humanitarismus bezeichnen könnten, verbirgt sich eine viel dunklere Realität. Dies sind die einzigen beiden palästinensischen Kinder, die medizinische Versorgung benötigen und deren Aufnahme die britische Regierung seit der Verschärfung der israelischen Angriffe auf Gaza im Oktober 2023 zugestimmt hat.

Ihre Versorgung wurde weder vom Außenministerium koordiniert, noch wird sie vom staatlichen Gesundheitsdienst NHS übernommen. Vielmehr wurde ihre Behandlung privat organisiert, vollständig durch Spenden finanziert und von einer Koalition aus Ärzten, Anwälten und Freiwilligen über die NGO „Project Pure Hope“ ermöglicht.

Die britische Regierung hat nicht nur versäumt zu helfen, sondern auch aktiv die Bemühungen blockiert, schwerverletzte Kinder – mit Explosionswunden, Amputationen und Verbrennungen – zur lebensnotwendigen Behandlung in britische Krankenhäuser zu verlegen.

Politische Behinderung

Beamte des Innenministeriums und des Außenministeriums haben unter Berufung auf angebliche logistische, medizinische oder sicherheitspolitische Gründe konsequent die Erteilung von Visa verweigert. Diese Ausreden halten einer minimalen Überprüfung nicht stand, da wir wissen, dass die britische Regierung in den letzten Jahren die Überführung und Behandlung von Kindern aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan zu Recht erleichtert hat.

Diese Hindernisse blieben bestehen, obwohl mehrere britische Krankenhäuser bereit waren, die Kinder aufzunehmen. Große Kinderkliniken in London, Birmingham und Manchester haben angeboten, eine erstklassige Versorgung in den Bereichen Traumatologie, Orthopädie, plastische Chirurgie und Rehabilitation zu gewährleisten. Chirurgen und andere Fachärzte haben sich freiwillig gemeldet, die Finanzierung durch Spenden ist gesichert – und dennoch steht die britische Regierung dem Transfer im Weg.

Selbst die konservative Baroness Arminka Helic verurteilte die Untätigkeit der britischen Regierung und bezeichnete sie als klaren Fall von „Doppelmoral“.

Dies ist kein bürokratisches Versagen, sondern offene politische Behinderung. Von den Zehntausenden Kindern, die durch die Gewalt des israelischen Militärs in Gaza verletzt wurden, wurden alle ausgeschlossen, während einige wenige Kinder, deren Gesundheitszustand weniger wahrscheinlich unangenehme Fragen zu den wahllosen Angriffen Israels aufwerfen würde, schließlich aufgenommen wurden. Weiterlesen bei middleeeasteye. com

Übersetzt mit Deepl.com

