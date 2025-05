https://consortiumnews.com/2025/05/07/gideons-chariots-aim-to-finalize-the-genocide/?eType=EmailBlastContent&eId=bfea2298-9353-4c8f-bd16-07b22201ed19



„Gideons Stoßtrupps“ wollen den Völkermord vollenden

7. Mai 2025

Teilen

Nachdem Israel mit so vielen Gräueltaten davongekommen ist, während die internationale Gemeinschaft wegschaut, hat es nun die jüngste Eskalation seiner illegalen Kollektivstrafe gegen die Bewohner Gazas bekannt gegeben, schreibt Abby Zimet.

Der siebzehnjährige Mohammed Assaf, Opfer der Hungersnot im Norden Gazas, 27. Juli 2024. (Hossam Shabat /Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Von Abby Zimet

Common Dreams

Berauscht von seiner Straffreiheit hat Israel seine jüngste Völkermordaktion großspurig als „Operation Gideons Streitwagen“ bezeichnet, in deren Rahmen es von der Belagerung zur Eroberung übergehen und die blutige Eroberung, ethnische Säuberung und dauerhafte Rekolonialisierung des Gazastreifens plant.

Israel benutzt die Rhetorik des Heiligen Krieges, um unheilige Massenvernichtung zu rechtfertigen – und das, obwohl viele der palästinensischen Kinder, die die 18 Monate des brutalen Gemetzels irgendwie überlebt haben, nun langsam verhungern. „Wir sind mitschuldig“, sagt ein wütender, trauernder Arzt. „Es ist eine Abscheulichkeit.“

Nachdem Israel mit so vielen Gräueltaten davongekommen ist, während die internationale Gemeinschaft wegschaut, hat es gerade die jüngste Eskalation seiner illegalen Kollektivstrafe gegen die Bewohner Gazas bekannt gegeben, indem es endlich laut verkündet hat: „Wir besetzen Gaza, um zu bleiben.“

Die neue „Eroberung Gazas“, die vom rechtsextremen Sicherheitskabinett von Premierminister Benjamin Netanjahu einstimmig genehmigt wurde, formalisiert Israels Plan zur unbefristeten Besetzung, Zwangsvertreibung und Eingliederung einer bereits seit langem belagerten Zivilbevölkerung in „gesäuberte“ israelische Zonen „zu ihrem eigenen Schutz“.

Die Ausweitung eines Angriffs, der mehr als 185.000 Menschen in Gaza getötet, verwundet oder vermisst hat [laut einer Studie von The Lancet aus dem Jahr 2024] und Millionen obdachlos, hungrig, verstümmelt und traumatisiert zurückgelassen hat, wird lächerlicherweise als letzte Mission zur Zerschlagung der Hamas und zur Befreiung von Geiseln dargestellt, obwohl Israel beides wiederholt nicht geschafft hat, bevor es einen Waffenstillstand brach, der beides ermöglicht hätte.

„Gideons Streitwagen werden mit großer Gewalt beginnen und nicht aufhören, bis alle ihre Ziele erreicht sind„, donnerte Israel und ignorierte dabei erneut, dass die dauerhafte Besatzung, Zwangsvertreibung und ethnische Säuberung gegen das Völkerrecht verstoßen.

„Kein Ein- und Ausgehen mehr – dies ist ein Krieg um den Sieg“, sagte der Apartheid-Finanzminister Bezalel Smotrich, der die Israelis aufforderte, das Wort „Besatzung“ nicht zu fürchten, sondern anzunehmen: „Ein Volk, das leben will, muss sein Land besetzen.“

Aber der Name der Operation, Gideons Streitwagen, Merkavot Gideon, beschwört den gerechten biblischen Krieger herauf, der eine kleine Gruppe Auserwählter anführte, um die Midianiter, einen alten Stamm der Arabischen Halbinsel, zu vernichten. Der Name „überzieht diese Symbolik mit einer Drohung“, [wie die Mitarbeiter von The New Arab schreiben], indem er die Konzepte der göttlichen Rache mit staatlich sanktionierter ethnischer Gewalt vermischt, den „mythischen Kriegsinstrumenten (mit) den israelischen Merkava-Panzern, die seit langem Häuser und Leben in Gaza und im Westjordanland zerstören“.

Der Merkava-Kampfpanzer der IDF während der israelischen Invasion in Gaza, Dezember 2023. (IDF-Sprecherabteilung/Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0)

Noch kränkeren, düstereren Untertönen soll es während einer Kabinettssitzung zu Gehör gekommen sein, die von genozidalen Scherzen geprägt war. Nachdem ein Minister hämisch bemerkt hatte, die Bewohner Gazas sollten „mit den Philistern sterben“, den alten Bewohnern Gazas, widersprach Netanjahu dieser Idee mit den Worten: „Nein. Wir wollen nicht mit ihnen sterben. Wir wollen, dass sie alleine sterben.“

Bedrohlich ist auch, dass der Vorschlag fordert, (mittlerweile verbotene) internationale Hilfsorganisationen durch private US-Militärunternehmen, also Söldner, zu ersetzen, die Hilfsgüter an von Israel bestimmten „Hilfszentren“ verteilen sollen. Kritiker bezeichnen dies als „keinen Hilfsplan, sondern einen Plan zur Verweigerung von Hilfe“, der eklatant gegen internationale Grundsätze verstößt, die es einer Besatzungsmacht verbieten, humanitäre Notlagen zur Erreichung militärischer oder politischer Ziele auszunutzen.

Beamte aus Gaza lehnten die Idee wütend als „Fortsetzung einer böswilligen Politik der Belagerung und Aushungerung“ ab. „Die Besatzungsmacht kann kein humanitärer Vermittler sein, wenn sie selbst die Ursache und das Instrument der Tragödie ist.“

Jegliche Illusion, dass Israel plötzlich zu einer barmherzigen Präsenz im Leben der Palästinenser werden könnte, wurde am Dienstag zunichte gemacht, als der rechtsextreme Finanzminister Smotrich auf einer Konferenz im Westjordanland verkündete: „Gaza wird vollständig zerstört werden.“ Er fügte hinzu, dass die Zivilbevölkerung Gazas „in großer Zahl in Drittländer auswandern wird“, in der Hoffnung, dass das Gebiet „während der Amtszeit der derzeitigen Regierung“ offiziell annektiert wird.

Er erwähnte nicht, dass eine solche Annexion oder die Aneignung von Land durch militärische Gewalt als Grundprinzip des Völkerrechts, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, verboten ist.

Unter Berufung auf einen Bericht von Amnesty International aus dem Jahr 2024 mit dem Titel „You Feel You Are Subhuman“ (Du fühlst dich wie ein Untermensch) schreibt Dalal Yassine, dass Gaza auf bitterste Weise das Ende des humanitären Rechts verkörpert:

„Die letzten 19 Monate des Völkermords haben nicht nur die Doppelmoral gegenüber den Palästinensern in Gaza deutlich gemacht, sondern auch, dass es überhaupt keine Moral gibt.“

Die Komplizenschaft der USA

US-Präsident Donald Trump verkündet am 4. Februar 2025 im Weißen Haus seinen Plan zur Übernahme Gazas durch die USA, während der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusieht. (Das Weiße Haus, Wikimedia Commons, Public Domain)

Und wie schon immer bleiben die USA mitschuldig. Israel wird erst nach einer bevorstehenden Reise von US-Präsident Donald Trump handeln, der keine Einwände geäußert hat – sein goldverziertes Hotel lockt – und wie üblich alles falsch versteht und die Hamas dafür verantwortlich macht, dass sie die Bewohner Gazas „schlecht“ behandelt.

„Die Menschen hungern, und wir werden ihnen helfen, Nahrung zu bekommen„, jammerte er. ‚Die Hamas macht es unmöglich, indem sie alles beschlagnahmt, was hereingebracht wird.“

Die Komplizenschaft der USA ist noch deutlicher und schockierender zutage getreten, nachdem neun ehemalige Biden-Beamte kürzlich zugegeben haben, dass ihre monatelangen Behauptungen, sie würden ‘unermüdlich“ für einen Waffenstillstand „beitragen“ – ein Ausdruck, der von Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und sogar der US-Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez verwendet wurde und von Skeptikern als „nichts“ verspottet wurde – eine Lüge waren. Es wurden keine Forderungen gestellt – ein moralisches und politisches Verbrechen, das durch ein Gesetz von 2024 noch verschärft wurde, das Israel verpflichtet, die Blockade zu beenden, wenn der israelische Verteidigungsminister Alexandria Ocasio-Cortez verwendet wurde und von Skeptikern als „nicht existent“ verspottet wurde – waren allesamt eine Lüge.

Es wurden keine Forderungen gestellt – ein moralisches und politisches Verbrechen, das durch ein Memo aus dem Jahr 2024 bekräftigt wurde, in dem „unzureichende Beweise“ für einen Zusammenhang zwischen US-Waffen und Menschenrechtsverletzungen oder zwischen Israel und blockierten Hilfslieferungen festgestellt wurden. Ein Kritiker: „Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben der Palästinenser ist offensichtlich.“

Dennoch geht das Töten weiter, etwa die Hälfte der Toten sind Frauen und Kinder. Unfassbarerweise werden die israelischen Streitkräfte immer brutaler: Drohnen schießen oft auf Zivilschutzteams, die versuchen, Verwundete unter Trümmern zu bergen, Soldaten hinrichteten gerade 15 Mitarbeiter des Palästinensischen Roten Halbmonds, deren Hände und Füße gefesselt waren, bevor sie sie und ihre Krankenwagen im Sand vergruben; Hunderte von Ärzten, Helfern und Journalisten wurden getötet.

Zu den Opfern des letzten Monats gehörten Ahmad Mansour, der in einem Medienzelt lebendig verbrannt wurde, und Fatima Hassouna, eine „selbsternannte Kämpferin“, die von ihren Kollegen als „das Auge von Gaza“ bezeichnet wurde und für die die Kamera eine Waffe war, um „eine Stimme zu bewahren und eine Geschichte zu erzählen“.

Sie starb zusammen mit sechs Geschwistern, kurz vor ihrer Hochzeit, einen Tag nachdem bekannt wurde, dass ein Film über sie, „Put Your Soul on Your Hand and Walk“, bei den Filmfestspielen von Cannes gezeigt werden sollte. „Wenn ich sterbe, möchte ich einen klangvollen Tod“, schrieb sie letztes Jahr. „Fatima plante für die Freude“, sagte eine Freundin. „Trotz des Krieges bestand sie darauf, zu träumen.“

Angesichts der ungezügelten Macht Israels, des weitgehend schweigsamen arabischen Umfelds und der ignorierten internationalen Rechtsnormen bleiben nur kleine Gesten, um das Leben der Menschen in Gaza zu schützen.

Hunderte Israelis nehmen an stillen Mahnwachen teil und halten Bilder von toten palästinensischen Kindern hoch; Artists Against Apartheid und andere Gruppen protestierten in Washington D.C. mit den Namen der Toten und stellten 17.000 Paar Kinderschuhe als eindringliches Mahnmal auf; das schwedische Fernsehen kündigte eine Initiative an, das Auto des verstorbenen Papst Franziskus in eine mobile Klinik für Kinder in Gaza umzubauen, um seinen letzten Wunsch zu erfüllen; World Central Kitchen schafft es kaum, seine mobile Bäckerei, die letzte Bäckerei in Gaza, offen zu halten: „Wir sind jetzt an der Grenze des Möglichen angelangt.“

Dennoch wächst die verzweifelte Hungersnot. Die meisten Bewohner Gazas sind von „akuter Ernährungsunsicherheit“ betroffen, immer mehr Kinder sterben an „hungerbedingten Komplikationen“, einem mittlerweile gängigen Begriff, der es nicht geben sollte.

Unbekannte 4-jährige Palästinenserin, die aufgrund von Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung infolge des israelischen Angriffs auf Gaza am 14. August 2024 ihr Leben verlor. (UNRWA /Wikimedia Commons / CC BY 4.0)

Hilfsorganisationen sagen, dass fast 300.000 Kinder am Rande des Hungertodes stehen; etwa ein Drittel der unter 2-Jährigen leidet an „akuter Unterernährung“, wobei die Zahl rapide steigt; mehr als 3.500 Kinder unter 5 Jahren sind vom Hungertod bedroht; mindestens 27 sind an Unterernährung gestorben, und jeden Tag sterben mindestens mehrere weitere, oft Neugeborene von Müttern, die keine Milch produzieren können.

Bis heute hat der israelische Angriff über 15.000 Kinder direkt getötet; laut der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet kommen auf jeden direkten Todesfall bis zu vier indirekte Todesfälle durch Hunger, Krankheiten, den Zusammenbruch des Immunsystems der kleinen Körper und das einst blühende Gesundheitssystem des Landes.

Wenn sie können, durchsuchen Kinder mit eingefallenen Wangen, die die Hälfte ihres Körpergewichts verloren haben, zusammen mit ihren verzweifelten Eltern Müllberge nach etwas, um ihren Magen zu füllen: „Ich will nicht, dass mein Kind hungert.“ Eine Mutter: „Als Menschen sind wir fast tot.“

Die Geschichten und Bilder sind erschreckend: Dünne, ausgemergelte Gliedmaßen ragen hervor, Rippen stehen hervor aus eingefallenen Brustkörben, Augen sind weit aufgerissen und glasig. Einst voller Leben, liegen sie nun im Bett, Haut und Knochen, zu schwach, um zu gehen, zu stehen, sich umzudrehen, den Kopf zu heben, schließlich zu atmen. Ein ausgemergelter 6-Jähriger, der nur noch halb so viel wiegt wie er sollte, windet sich auf einem Bett und fleht: „Ich will weg.“

Ein 4 Monate altes, 6 Pfund schweres Mädchen starb an Unterernährung, Übersäuerung des Blutes, Leber- und Nierenversagen, nachdem ihr die Haare und Nägel ausgefallen waren. Von neugeborenen Zwillingsmädchen starb eines acht Tage später. Der kleine Sohn eines Vaters, Abdelaziz, starb wenige Stunden nach der Geburt durch seine schwer unterernährte Mutter; das Krankenhauspersonal schloss den frühgeborenen und nach Luft ringenden Abdelaziz an ein Beatmungsgerät; dieses stellte sich wenige Stunden später ab, als dem Krankenhaus der Treibstoff ausging, und er starb „sofort“.

„Ich verliere meinen Sohn vor meinen Augen„, sagt eine Mutter. ‚In diesen Betten warten wir darauf, dass sie einer nach dem anderen sterben.“

Jeden Tag, sagt Tareq Hailat vom Palestine Children’s Relief Fund, müssen bis zu zehn kranke Kinder in Gaza dringend medizinisch evakuiert werden, aber ‘das passiert einfach nicht“. Jeder einzelne, betont er, habe eine Geschichte: „Sie sind nicht nur eine Nummer.“

Unter den wenigen, denen seine Gruppe die Flucht ermöglichen konnte, war der 6-jährige Fadi al-Zant aus Gaza-Stadt, der an Mukoviszidose litt und außerdem hungernd war. Als seine Mutter weder Essen noch Medikamente finden konnte, sank Fadis Gewicht von 66 auf 26 Pfund und er wurde zu schwach, um zu gehen. Er wurde auf wundersame Weise zunächst nach Ägypten und dann nach New York evakuiert.

Als die Medien begannen, über seine Geschichte zu berichten, wurde Fadi zum „Gesicht des Hungers in Gaza“. Aber er war eine seltene, glückliche Ausnahme. „Wir zerstören die Körper und Seelen der Kinder von Gaza“, sagt Michael Ryan, Exekutivdirektor der WHO. „Wir lassen die Kinder von Gaza verhungern. Wir sind mitschuldig. Als Arzt bin ich wütend. Das ist abscheulich.“

Es gibt so viele. Drop Site News veröffentlichte ein Video der verzweifelten Mutter des vier Monate alten Yousef al-Najjar, der zusammengerollt auf einem Krankenhausbett lag, mit kleinen Fäusten um sich schlug und an Unterernährung und Dehydrierung litt. Er wog nur 1,5 kg, ein Viertel seines Normalgewichts.

Seine junge Mutter klagte: Er hat Krämpfe beim Atmen, sein gesamter Brustkorb steht hervor, sie hat so etwas noch nie erlebt, sie weiß jeden Morgen nicht, ob er überlebt hat: „Die Frau, die Sie hier sehen, bettelt um Geld, um ihre Kinder zu ernähren.“

Sie hielt ihn in ihren Armen, hob ihn dann wiederholt in die unaufmerksame Luft, die Arme gerade vor sich, auf und ab, auf und ab, fast schwerelos. „Warum passiert uns das?“, weinte sie. „Ich schwöre bei Gott, es ist falsch, was uns passiert.“ Am Montag starb Yousef an Unterernährung und in Israel. Möge seine Erinnerung ein Segen sein.

Abby Zimet schreibt seit 2008 die Kolumne „Further“ für CD. Die langjährige, preisgekrönte Journalistin zog Anfang der 70er Jahre in die Wälder von Maine, wo sie zwölf Jahre lang ein Haus baute, Wasser holte und schrieb, bevor sie nach Portland zog. Da sie während des Vietnamkriegs politisch mündig wurde, engagiert sie sich seit langem für Frauen-, Arbeits-, Antikriegs-, Sozial- und Flüchtlingsrechte. E-Mail: azimet18@gmail.com

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Tags: Abby Zimet Ethnische Säuberung Zwangsumsiedlung Völkerrecht Israelischer Finanzminister Bezalel Smotrich Israelische Besatzung Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Operation Gideon’s Chariots

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …