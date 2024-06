https://www.aljazeera.com/opinions/2024/6/20/when-it-comes-to-israel-palestine-true-naivety-is-believing-in-endless-war



Wenn es um Israel-Palästina geht, ist wahre Naivität der Glaube an einen endlosen Krieg

Es ist nicht naiv zu wissen, dass der einzige Weg zu Gerechtigkeit und Gleichheit der Frieden ist.

Von Maoz Inon und Aziz Abu Sarah

20. Juni 2024

Ein Familienfoto in der Ferienanlage Borgo Egnazia während des G7-Gipfels, der von Italien in der Region Apulien ausgerichtet wurde

Nachdem sie den Konflikt jahrelang ignoriert hatten, veröffentlichten die G7 letzte Woche ein Kommuniqué, das eine beispiellose neue Formulierung enthielt, in der die Friedensförderung durch die Zivilgesellschaft als entscheidende Komponente jeder diplomatischen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts hervorgehoben wurde, schreiben Maoz Inon und Aziz Abu Sarah [Ludovic Marin/AFP].

Wir sind ein Israeli und ein Palästinenser, die eine „unwahrscheinliche“ Freundschaft geschmiedet haben, als die Welt erwartete, dass wir uns hassen.

Der eine von uns hat am 7. Oktober seine Eltern verloren, der andere seinen Bruder in der ersten Intifada. Dieser gemeinsame Verlust, der Schmerz und die gemeinsame Vision haben uns zusammengebracht.

Wir sind uns bewusst, dass unser Verlust, aber auch unsere Freundschaft, das Ergebnis der Abwesenheit von Frieden ist. Wir sind ungewöhnlich, aber keineswegs einzigartig. Wir sind Teil einer Gemeinschaft von Israelis und Palästinensern, die unterschiedliche Nationalitäten, Religionen und Erzählungen haben. Aber wir haben eine gemeinsame Identität: Sie heißt Peacebuilder.

Wir wurden von vielen – sowohl im Inland als auch im Ausland – oft als „naiv“ ausgegrenzt. Doch letzte Woche auf dem G7-Gipfel in Apulien haben die Staats- und Regierungschefs endlich erkannt, dass es wirklich naiv ist, sich vorzustellen, dass eine Strategie zur Beendigung dieses schrecklichen Konflikts ohne Menschen wie uns an der Spitze erfolgreich sein kann.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir uns daran gewöhnt, als „naiv“ abgestempelt zu werden, weil wir glaubten, dass noch mehr Kriege, Schmerz und Verluste niemanden sicher oder frei machen würden. Während Generäle und Kämpfer, die glauben, dass eine weitere Runde der Gewalt und eine weitere Generation von trauernden und traumatisierten Menschen – nach einem Jahrhundert, in dem es nichts anderes gab – Sicherheit oder Befreiung bringen wird, als Realisten gefeiert werden. Warum werden nach so vielen Jahren dieses gescheiterten Konzepts, das zu eskalierender Gewalt, Tod und Zerstörung führt, seine Befürworter nicht als „naiv“ oder schlimmer gebrandmarkt?

Es ist nicht naiv zu wissen, dass der einzige Weg zu Gerechtigkeit und Gleichheit der Frieden ist. Der Weg ist ganz einfach. Wir müssen Hoffnung schaffen, wenn Hoffnung schwer zu finden ist. Wir müssen den Stimmen der Friedensstifter Gehör verschaffen. Wir müssen zeigen, dass wir nicht durch Nationalität, Ethnie oder Rasse getrennt sind. Wir sind geteilt durch diejenigen, die an Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit glauben, und diejenigen, die das noch nicht tun.

Zu unserem Plan gehört es, unsere Bitterkeit, unseren Hass und unsere Rachegelüste loszulassen. Wir beide haben uns auf eine Reise der Vergebung begeben. Hass ist eine zersetzende Kraft, die einen innerlich leer macht. Er macht körperlich und seelisch krank, denn es gibt nichts, was den Durst dieser Sehnsucht stillen könnte. Wir haben begriffen, dass Vergebung, anders als Versöhnung, eine persönliche Entscheidung ist. Es ist eine Entscheidung, die wir nicht treffen, weil die Täter es verdient haben, sondern weil wir unsere gemeinsame Menschlichkeit über Feindseligkeit stellen. Wir vergeben, weil wir nicht zulassen wollen, dass andere unseren Schmerz ausnutzen, um die Schädigung unschuldiger Menschen zu rechtfertigen.

Wir sind zwar bereit, der Vergangenheit und der Gegenwart zu vergeben, aber was wir nicht vergeben können, ist eine düstere Zukunft, die in endloser Gewalt gefangen ist. Wir sind nicht zu einem ewigen Kreislauf der Gewalt verdammt. Wir glauben, dass wir unsere Realität ändern können. Und es ist diese Hoffnung, an die wir uns jeden Morgen klammern und die uns die Kraft gibt, unseren Auftrag zu erfüllen.

Wir sind uns der ohrenbetäubenden Sprache der Bomben und der Angst und Wut auf den Straßen bewusst. Wir sind auch wütend, aber wir verwandeln unsere Wut in einen Treibstoff für unseren Aktivismus. Wir können nicht zulassen, dass der Klang von Waffen die einzige Sprache ist, die gesprochen wird. Wir können nicht zusehen, wie Tausende den gleichen Verlust und Schmerz erleiden wie wir. Unsere Stimmen müssen gehört werden. Wir bieten eine alternative Vision für dieses Land vom Fluss bis zum Meer und wissen, dass sie innerhalb weniger Jahre verwirklicht werden kann.

Wir haben das Glück, Teil einer Gemeinschaft von israelischen und palästinensischen Friedensstiftern zu sein, von denen einige den gleichen Verlust erlitten haben wie wir und die sich alle genauso ernsthaft engagieren wie wir, und die seit langem unermüdlich arbeiten.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt, die zu lange zugelassen haben, dass der Status quo aus der Ferne schwelt, die das Brodeln unter der Oberfläche wahrnehmen, aber weit genug entfernt sind, um den Geruch des aufsteigenden Rauchs zu ignorieren, wären naiv zu glauben, dass wir zum Konfliktmanagement zurückkehren, Waffen liefern, um „den Frieden zu wahren“, und kaputte Pfeiler bauen können, um die hungernden Kinder zu ernähren.

Doch – endlich – haben wir in der vergangenen Woche einen Hoffnungsschimmer gesehen. Hoffnung, dass die „freie Welt“ uns endlich zuhört und die Dringlichkeit neuer, integrativer Ideen erkennt.

Nachdem der Konflikt jahrelang ignoriert wurde und in vier der letzten fünf G7-Kommuniqués mit keinem Wort erwähnt wurde, veröffentlichte die G7 letzte Woche ihr Kommuniqué, das eine neue, noch nie dagewesene Formulierung enthielt, in der die Friedensförderung durch die Zivilgesellschaft als entscheidender Bestandteil jeder diplomatischen Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts hervorgehoben wurde.

Im vergangenen Monat haben wir gemeinsam mit der Allianz für den Frieden im Nahen Osten (ALLMEP) eine globale Koalition angeführt, die diesen neuen Ansatz der G7 einhellig fordert. Die Forderung, die von über 350 Nichtregierungsorganisationen, Papst Franziskus, Mitgliedern des britischen und des europäischen Parlaments geteilt wurde, war einfach: Redet nicht über Frieden ohne die Palästinenser und Israelis, die ihr Leben – wie wir – der Suche nach Frieden gewidmet haben.

Und sie haben zugehört. Zum ersten Mal in der Geschichte haben die G7 ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem die zivilgesellschaftliche Friedenskonsolidierung und die wichtige Arbeit lokaler Nichtregierungsorganisationen im Mittelpunkt stehen, die für die Lösung dieses Konflikts von entscheidender Bedeutung sind.

Wir möchten diesen Staats- und Regierungschefs dafür danken, dass sie endlich das Richtige getan haben. Dafür, dass sie endlich die entscheidende Rolle anerkennen, die Basisorganisationen in jedem langfristigen, nachhaltigen Friedensprozess spielen müssen. Dafür, dass sie dafür sorgen, dass der Frieden nicht ein nachträglicher Gedanke ist. Während in allen bisherigen Runden der israelisch-palästinensischen Diplomatie eine „Bottom-up“-Strategie fehlte, stellt diese neue Politik einen echten Wendepunkt dar.

Doch dies ist erst der Anfang. Die Staats- und Regierungschefs der G7 müssen nun mit uns zusammenarbeiten, um diesen Politikwechsel in echte Fortschritte umzusetzen. Sie müssen Strategien entwickeln, die das Versprechen dieses neuen Politikwechsels einlösen können und es uns – den Friedensstiftern – ermöglichen, bei der Gestaltung einer neuen Realität, in der sich die Schrecken und Ungerechtigkeiten der letzten Monate nicht wiederholen dürfen, eine Führungsrolle zu übernehmen.

Unser Ruf nach Frieden entspringt nicht der Naivität, sondern einem tiefen Verständnis für die Kosten von Konflikten. Wir haben den Schmerz gekostet, den Verlust erlebt und die Verwüstung aus erster Hand miterlebt. Dennoch halten wir an der Überzeugung fest, dass eine Zukunft, in der Israelis und Palästinenser in Frieden und Gleichheit zusammenleben, möglich ist. Wir sind ein Vorbild dafür, wie Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aussehen kann. Wenn wir in der Lage sind, uns zu versöhnen, zusammenzuarbeiten und füreinander zu sorgen, dann wissen wir, dass unsere Nationen das auch können. Wir freuen uns darauf, mit den Staats- und Regierungschefs der G7 zusammenzuarbeiten, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

Maoz Inon ist ein israelischer Friedensaktivist. Seine Eltern wurden am 7. Oktober 2023 von der Hamas getötet.

Aziz Abu Sarah

ist ein Friedensaktivist, dessen Bruder von israelischen Soldaten getötet wurde

Er hat in Palästina, Israel und 60 weiteren Ländern an der Friedensarbeit mitgewirkt. Für seine Arbeit in den Bereichen kulturelle Bildung und Konfliktlösung wurde Aziz seit 2010 jedes Jahr vom Royal Strategic Studies Centre in Jordanien in die Liste der 500 einflussreichsten Muslime der Welt“ aufgenommen. Außerdem wurde er als National Geographic Explorer und Ted Fellow ausgezeichnet. Vor kurzem wurde er vom Explorers Club in die EC50-Liste aufgenommen. Aziz nutzt die transformative Kraft des Reisens und war 2009 Mitbegründer von MEJDI Tours, einem Pionier der Dual NarrativeTM-Methode und innovativer Ansätze zur Nutzung von Reisen als friedensstiftendes Instrument. Aziz ist Autor von zwei Büchern: Crossing Boundaries: A Traveler’s Guide to World Peace (2020) und Strangers, Neighbors, Friends: Muslimisch-christlich-jüdische Überlegungen zu Mitgefühl und Frieden (2018). Er war Geschäftsführer des Zentrums für Weltreligionen, Diplomatie und Konfliktlösung an der George Mason University und Vorsitzender des Parents Circle-Family Forum. Außerdem wurde er vom ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki Moon, für seine Arbeit in der Friedensförderung ausgezeichnet.

