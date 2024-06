https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/6/21/israel-war-on-gaza-live-fighting-rages-as-political-divisions-widen





Die Toten und Verwundeten, darunter auch Kinder, werden in das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus gebracht

Israels Krieg gegen Gaza live: 25 Tote, 50 Verletzte bei Angriff auf Mawasi

Von Urooba Jamal und Usaid Siddiqui

21 Jun 2024

Mindestens 25 Tote und 50 Verletzte bei israelischem Angriff auf Zelte von Vertriebenen in Mawasi, so das palästinensische Gesundheitsministerium.

Israelische Panzer dringen tiefer in den Westen Rafahs im südlichen Gazastreifen ein und beschießen die Zelte von Vertriebenen mit Granaten, wobei ein gepanzertes Fahrzeug durch einen von der Hamas angebrachten improvisierten Sprengsatz in die Luft gesprengt wird.

Das Weiße Haus hat die Kritik Benjamin Netanjahus an der Aussetzung einer US-Waffenlieferung an Israel als „ärgerlich“ und „enttäuschend“ bezeichnet, da sich die öffentliche Kluft zwischen den beiden Verbündeten verschärft.

Die israelischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden tödliche Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen, darunter ein Angriff auf ein Haus im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt, bei dem acht Menschen getötet wurden.

Experten der Vereinten Nationen haben Waffenhersteller davor gewarnt, Waffen an Israel zu liefern, da sie sich an den Verstößen gegen das Völkerrecht im Gazastreifen mitschuldig machen könnten.

Seit dem 7. Oktober wurden in Israels Krieg gegen den Gazastreifen mindestens 37.431 Menschen getötet und 85.653 verwundet. Die Zahl der Todesopfer der von der Hamas geführten Angriffe in Israel beläuft sich auf 1.139, und Dutzende von Menschen werden noch immer in Gaza gefangen gehalten.

Vor 6m (17:05 GMT)

Beamter des US-Außenministeriums für israelisch-palästinensische Angelegenheiten tritt zurück

Andrew Miller, der stellvertretende Staatssekretär für israelisch-palästinensische Angelegenheiten, ist zurückgetreten, berichtet die Washington Post unter Berufung auf drei ungenannte Quellen.

Miller habe gegenüber Kollegen geäußert, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle, so das Blatt. Der Bericht fügte hinzu, Miller sei „skeptisch gegenüber der Bärenumarmung“ der Regierung Biden gegenüber Israel.

Eine Handvoll Beamte und Angestellte der Biden-Administration – darunter ein ehemaliger Offizier der US-Armee – sind seit Beginn des Konflikts am 7. Oktober öffentlich wegen der Gaza-Politik der USA zurückgetreten.

vor 16m (16:55 GMT)

Finnischer Beamter fordert Regierung auf, Waffenexporte nach Israel zu überprüfen

Kimmo Kiljunen, Finnlands Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, hat die Regierung aufgefordert, ihren Waffenhandel mit Israel zu überprüfen, berichtet die Helsinki Times.

Kiljunen sagte, Finnland solle seine Exporte angesichts der Tatsache, dass verschiedene internationale Gremien vor der Gefahr eines Völkermordes in Gaza gewarnt haben, überwachen.

„Ich frage, wie die Regierung den finnischen Waffenhandel mit Israel überwacht und insbesondere, wie sie sicherstellt, dass die Waffenexporte von Patria und Nammo mit internationalem Recht, der Resolution des UN-Menschenrechtsrates und zahlreichen Abkommen über Waffenexporte übereinstimmen“, so Kiljunen. fragte Kiljunen, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei (SDP), nach Angaben der Helsinki Times.

Patria ist ein finnischer Rüstungslieferant, während Nammo ein internationales Unternehmen ist, über das Finnland auch an Waffenexporten beteiligt ist.

Der finnische Rundfunk Yle berichtet, dass die Waffen von Nammo in Gaza eingesetzt wurden.

vor 26m (16:45 GMT)

EU-Außenpolitikchef ruft zypriotischen FM zu Spannungen zwischen Israel und Hisbollah an

Josep Borrell sagt auf X, dass er heute mit Constantinos Kombos, dem zypriotischen Außenminister, gesprochen hat.

Borrell äußerte seine „Besorgnis über die zunehmenden Spannungen jenseits der Blauen Linie [zwischen Libanon und Israel] und die Situation im Nahen Osten“.

Die Hisbollah, eine politische Partei und paramilitärische Gruppe im Libanon, hat das Feuergefecht mit der israelischen Armee eskalieren lassen, das nach Angaben der Gruppe enden wird, wenn Israel seine Kampagne im Gazastreifen beendet.

Anfang dieser Woche drohte der Anführer der Gruppe, Hassan Nasrallah, Zypern, indem er es beschuldigte, die Nutzung seines Territoriums durch das israelische Militär zuzulassen, und davor warnte, dass Zypern im Falle eines umfassenden Krieges zwischen Zypern und Israel ein legitimes Ziel werden würde.

„Die EU ist solidarisch mit Zypern“, fügte Borrell hinzu. „Ich wiederhole meinen Aufruf, ein regionales Übergreifen [des Gaza-Konflikts] zu vermeiden“.

