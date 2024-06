https://english.almayadeen.net/articles/opinion/euro-2024–where-are-the–boycott-germany–calls



Euro 2024: Wo bleiben die Boykottaufrufe gegen Deutschland?

Von Timo Al-Farooq

Quelle: Al Mayadeen Englisch

19 Jun 2024

Wenn es ein Land gibt, das boykottiert werden sollte, wegen seiner hinterhältigen Unterstützung bei der Vernichtung des palästinensischen Volkes, wegen seines Kriegsgrössenwahns in Bezug auf die Ukraine und wegen seines gefährlichen Rechtsrucks, dann ist es Deutschland.

Nach der gleichen Logik, mit der die Deutschen lautstark zum Boykott der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar und der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland aufgerufen haben, sollte man meinen, dass sie auch für einen Boykott der UEFA-Europameisterschaft 2024 plädieren würden, die letzte Woche in ihrem eigenen Land begonnen hat.

Aber was wäre der germanozentrische Diskurs ohne sein wichtigstes Merkmal: Heuchelei. Westliche Nationen wie Deutschland schreien am lautesten über den Zustand der Menschenrechte im globalen Süden, aber wenn es um den Machtmissbrauch in ihrem eigenen Land geht, spricht ihr Schweigen Bände.

Es gibt weitaus mehr Gründe, die für einen Boykott der deutschen Austragung des alle vier Jahre stattfindenden europäischen Fußballturniers sprechen als für einen Boykott von Katar vor anderthalb Jahren. Damals wurde unter dem Deckmantel der Sorge um die Rechte ausländischer Arbeitnehmer versucht, die erste Fußballweltmeisterschaft, die jemals in der muslimischen und arabischen Welt ausgetragen wurde, aus reiner weißer Kleinlichkeit mit Islamophobie und Orientalismus zu besudeln.

Als zweitgrößter Waffenlieferant des Apartheidregimes und dessen wichtigster Propagandist in Kontinentaleuropa hat Deutschland, das Gastgeberland der Fußball-Europameisterschaft 2024, in den letzten acht Monaten nicht nur „Israels“ schrecklichen Völkermord in Gaza unterstützt, sondern auch ungeheuerliche Menschenrechtsverletzungen gegen Mitglieder und Verbündete der Palästina-Solidaritätsbewegung innerhalb seiner eigenen Grenzen begangen.

Willkürliche Verhaftungen, brutale Polizeigewalt, die Kriminalisierung Andersdenkender, staatlich geförderte Einschüchterungsmaßnahmen, die der Mafia würdig sind, und lächerlich autoritäres Vorgehen gegen Gesetze sind nach dem 7. Oktober zur neuen Normalität in Deutschland geworden. Einfacher ausgedrückt: So ziemlich alles, was deutsche Politiker und Experten Russland im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2018 vorgeworfen haben, hat Deutschland auch getan, seit „Israel“ den Angriff der Hamas 2023 als Vorwand nutzte, um einen Völkermord in Gaza zu starten.

Was sagt das über ein angeblich rehabilitiertes Deutschland aus, das es für klug hielt, erneut mit Faschismus, Völkermord und rassischer Vorherrschaft in Verbindung gebracht zu werden? Sollte ein Staat, der den zionistischen Invasoren, die Palästina seit fast acht Jahrzehnten besetzen und nun versuchen, die verbliebenen Palästinenser durch Teppichbombardements, Hunger und Terror aus ihrem Land zu vertreiben, eiserne Treue schwört, ein weltweites Sportturnier ausrichten dürfen?

Ironischerweise schürt Deutschland weiterhin die Flammen des Völkermords, indem es weiterhin Waffen an das Schurkenregime in Tel Aviv verkauft, „Israels“ Menschenrechtsverletzungen vor internationalen Gerichten verteidigt und das Leiden der Palästinenser einfach in den Hintergrund drängt, während der viel geschmähte Golfstaat Katar in seiner Rolle als Vermittler der Wahl zwischen dem zionistischen Aggressor und dem palästinensischen Widerstand hart daran arbeitet, dem von Israel inszenierten Abschlachten unschuldiger Palästinenser in Gaza ein Ende zu setzen.

Außerdem wäre Deutschland nicht Deutschland, wenn ein globales Fußballturnier nicht von einem hausgemachten Rassismus-Skandal begleitet wäre: Eine von der ARD in Auftrag gegebene Umfrage ergab, dass sich 21 % der Deutschen mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft wünschen, und zwar von demselben Medienkonzern, der an der Spitze der pro-zionistischen Desinformationskampagne und des Kriegs gegen die Palästina-Solidarität steht. Eine Mannschaft, deren 26-köpfiger Kader für die Euro 2024 nur acht farbige Spieler umfasst.

Ja, der deutsche Rassismus ist so krass, dass er bereits durch eine vernachlässigbare Minderheit von nicht-weißen Spielern in ihrer geliebten Mannschaft überwältigt wird. Was würden die Deutschen tun, wenn ihre Mannschaft so aussähe wie Frankreichs Les Bleus oder die Schweizer Nati, beides Mannschaften, die fast ausschließlich aus farbigen Spielern bestehen?

Dieser Skandal folgte auf einen viel größeren Skandal: Nur wenige Tage, nachdem die Welt schockiert die Schrecken des von „Israel“ verübten Massakers im Rafah-Zelt miterlebt hatte, gab das Bundesliga-Schwergewicht Borussia Dortmund bekannt, dass es einen mehrjährigen Sponsorenvertrag mit Rheinmetall, dem fünftgrößten deutschen Waffenhersteller, unterzeichnet hat. Nach Angaben der Kampagne „Stop Arming Israel“ hat Rheinmetall Tel Aviv während des völkermörderischen Krieges gegen Gaza massiv mit Waffen und Munition beliefert.

Wie normalisiert der Militarismus in der deutschen Gesellschaft im Zuge des von Deutschland unterstützten Krieges gegen Russland in der Ukraine geworden ist, lässt sich an einer Erklärung von Club-Präsident Hans-Joachim Watzke ablesen: „Sicherheit und Verteidigung sind wesentliche Eckpfeiler unserer Demokratie…Gerade heute, wo wir jeden Tag sehen, wie die Freiheit in Europa verteidigt werden muss. Wir sollten uns mit dieser neuen Normalität auseinandersetzen.“

Spricht hier der Chef eines Sportvereins oder ein Verteidigungsminister? Laut AP baut Rheinmetall ein neues Werk in Norddeutschland, um 200.000 Artilleriegranaten pro Jahr als Teil der deutschen Kriegsanstrengungen in der Ukraine in Serie zu produzieren, was an die berühmten Worte des Dichters Paul Celan erinnert: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.“ Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.

Der Rheinmetall-Deal mit Borussia Dortmund ist nicht überraschend, denn Watzke ist offenbar nicht nur ein Befürworter des deutschen Militarismus, sondern auch ein großer Fan des Apartheidstaates Israel“. Bei einem Besuch des zionistischen Staates im Jahr 2022 sagte er der Jerusalem Post: „Für mich persönlich ist das eine ganz besondere Reise. Ich liebe Israel, ich liebe die Menschen.“

Dass sein geliebtes „Israel“ und seine geliebten Israelis das Blut von über 37.000 Palästinensern an ihren Händen haben, in einem andauernden Völkermord, der routinemäßig mit den Nazi-Grausamkeiten in seinem Heimatland Deutschland verglichen wird, scheint Watzke nicht zu stören. Es hat seinen Verein auch nicht davon abgehalten, einen Geschäftsvertrag abzuschließen, der mit dem Blut Unschuldiger unterzeichnet wurde und der nur unterstreicht, wie weitreichend die deutsche Mitschuld an der Massenschlachtung der Palästinenser ist.

Wenn es ein Land gibt, das boykottiert werden sollte, und zwar wegen seiner hinterhältigen Unterstützung der Vernichtung des palästinensischen Volkes, wegen seines beispiellosen Vorgehens gegen die Palästina-Solidarität im eigenen Land nach dem 7. Oktober, wegen seines russophoben, kriegsbegeisterten Größenwahns in Bezug auf die Ukraine und wegen seines gefährlichen Rechtsrucks nach den EU-Wahlen, bei denen die rechtsextreme AfD den zweiten Platz belegte, dann ist es Deutschland.

Mit Strike Germany hat der Kultursektor bereits einen Aufruf zum Boykott einschlägiger deutscher Einrichtungen gestartet. Es ist höchste Zeit, dass dies auch für den Sport gilt, vor allem wenn man bedenkt, wie fanatisch die deutsche Abneigung gegen die Austragung der Fußballweltmeisterschaft in Katar war. Boykottiert also die Euro 2024, boykottiert Deutschland! Und mögen die sprichwörtlichen Fußballgötter den Palästinensern symbolische, karmische Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem sie das Gastgeberland Völkermord-Deutschland ein weiteres Mal in der Gruppenphase aus dem Turnier werfen.

