Escobar: Warum China nicht als „zollschwingender Barbar“ bezeichnet werden will Pepe Escobar

https://www.zerohedge.com/geopolitical/escobar-why-china-wont-call-tariff-wielding-barbarian



Escobar: Warum China nicht als „zollschwingender Barbar“ bezeichnet werden will

von Tyler Durden

Montag, 14. April 2025

Verfasst von Pepe Escobar,

Der Kleinkind-Wutanfall im Stil von Trump Tariff Tizzy (TTT), jetzt auf 145 % beschleunigt – Tendenz steigend – ist ein weiteres donnerndes Markenzeichen, das den Schachzug auf dem Schachbrett zerschmettert.

Es wird keinen Beitrag leisten. Trump behauptete, China würde ihn anrufen, um „einen Deal zu machen“. Das ist Reality-Show-Territorium. Die Realität sieht eher so aus, wie es die Zolltarifkommission des Staatsrats ausdrückte: „Da die US-Exporte nach China bereits unter den derzeitigen Zollsätzen keine Marktakzeptanz haben, wird China diese einfach ignorieren, wenn die USA weitere Zölle auf chinesische Waren erheben.“

Warum hat Trump die Zölle für 90 Tage ausgesetzt?

73,5 Tsd.

Übersetzung: weiter lautstark/tarifieren. Das ist uns egal. Und wir werden aufhören, bei Ihnen zu kaufen. Egal was.

Das chinesische Außenministerium: Ein „tarifschwingender Barbar kann niemals einen Anruf aus China erwarten.“

Grundlegende Zahlen. Das BIP Chinas für 2025 wird auf 5 % geschätzt. Die US-Importe machen bestenfalls 4 % des chinesischen BIP aus. Der Anteil Chinas an den Gesamtexporten in die USA ist 2024 auf 13,4 Prozent gesunken.

Goldman Sachs – nicht gerade ein „Sprachrohr“ der KPCh – hat gerade prognostiziert, dass TTT China im Jahr 2025 nur 0,5 % des BIP kosten wird, während es die USA nicht weniger als 2 % des BIP kosten wird. Das nennt man einen Rückschlag.

Dennoch ist es für Peking von nun an am wichtigsten, die Lieferkette weiter zu diversifizieren.

In ganz Asien sind die zusätzlichen Räder in Bewegung. Präsident Xi Jinping wird bald eine ASEAN-Minitour (Vietnam, Kambodscha, Malaysia) starten. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die sich zunehmend auf Geoökonomie konzentriert, steht kurz vor einem Treffen. Die EU, trotz der Verlogenheit ihrer „Eliten“, brennt geradezu darauf, Handelsabkommen mit China abzuschließen.

Zhao Minghao, stellvertretender Direktor des Zentrums für Amerikastudien an der Fudan-Universität in Shanghai, bezeichnet die aktuelle Eskalation als „ein Spiel der strategischen Entschlossenheit“.

Zuvor hatte der renommierte Wang Yiwei, Starprofessor für internationale Beziehungen an der Renmin-Universität in Peking und Experte für die Neuen Seidenstraßen, festgestellt, dass die derzeitigen Zollsätze Chinas Exporte in die USA bereits „fast unmöglich“ machen.

In dieser Analyse wurde festgestellt, dass China anfänglich versuchte, die TTT mit einem Ansatz „Höflichkeit vor Gewalt“ zu bewältigen, dann zu „Das ist uns egal“ überging und bei seinem asymmetrischen Angriff auf US-Aktien die „Kunst des Timings“ kultivierte.

Ein faszinierender Einblick in die realen Abläufe des chinesischen Handels bietet ein Besuch in der riesigen Yiwu International Trade City, der größten Ansammlung von Kleinhändlern auf dem Planeten.

Weniger als 10 % der phänomenalen Geschäftstätigkeit in Yiwu betrifft die USA. Von den 75.000 Geschäftsleuten in Yiwu Small Commodity City machen nur etwas mehr als 3.000 Geschäfte mit den USA.

Zwei Sinophobe treffen auf eine Fata Morgana

TTT ist größtenteils das Produkt zweier grober, arroganter/ignoranter Sinophoben des Trump-Teams, des Wirtschaftsberaters Peter Navarro und des Finanzministers Scott Bessent, die über China so gut wie nichts wissen.

Tatsächlich war es Bessent, der gleich zu Beginn das Spiel verriet:

„Dies wurde durch die Strategie des Präsidenten vorangetrieben … Man könnte sogar sagen, dass er China in eine schlechte Position gebracht hat. Sie haben reagiert. Sie haben sich der Welt als die Bösen gezeigt, und wir sind bereit, mit unseren Verbündeten und unseren Handelspartnern zusammenzuarbeiten, die keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen haben.“

Eine plumpe Falle. Mit dem alleinigen Fokus auf China. Das hatte nichts mit der ursprünglichen, geschmacklosen Verschwörung zu tun: Zölle im Mafia-Stil auf den größten Teil des Planeten, Pinguine eingeschlossen. Wenn Sie sich nicht rächen, gut. Wenn Sie es tun, schlagen wir härter zu.

der sogenannten „Miran-Fata Morgana“ – nach Trumps angeblichem Wirtschaftsgenie Stephen Miran. Was tatsächlich passiert, ist, dass die USA schnell und unter Umgehung der dummen Vorstellung, dass Zölle durch die derzeitige Abwertung an anderer Stelle bezahlt werden (siehe Mirans Weißbuch hier), unkontrolliert als Welthandelszentrum zerstört werden.

Auf die Frage, warum er die Zölle ausgesetzt habe, antwortete Trump: „Ich dachte, die Leute würden ein bisschen über die Stränge schlagen. Sie haben ein bisschen gejubelt. Sie haben Angst bekommen.“

Unsinn. Trump kann unmöglich offiziell zugeben, dass die US-Oligarchie, Jamie Dimon und Co., völlig ausgeflippt sind; und dass ihn das, zusammen mit dem Debakel auf dem Anleihemarkt, dazu gezwungen hat, einen Rückzieher zu machen.

Niemand im neoliberalen Himmel und auf Erden kann es mit der Göttin des Marktes aufnehmen.

Was die langfristige Strategie mehrerer Nationen der globalen Mehrheit betrifft, die im Kreuzfeuer des TTT-Hurrikans gefangen sind, ganz zu schweigen von großen Akteuren wie China und der EU, so werden sie alle eifrig ihre Abhängigkeit von den US-Märkten verringern.

Wieder einmal lief der ausgeklügelte „Deal“, den Trump und seine ungebildeten Berater anboten, auf ein „Angebot, das man nicht ablehnen kann“ à la Mafioso hinaus: Entweder man sprengt seinen Handel mit China – dem größten Handelspartner fast aller dieser Nationen – oder man schränkt ihn erheblich ein und handelt mit Exceptionalistan, plus 10 % Zölle. Zur Hölle mit Ihrer wirtschaftlichen Souveränität und strategischen Flexibilität. Noch einmal: Es ist unser Weg oder die – Zoll – Autobahn.

Die Realität wird stattdessen vorschreiben, dass die USA zunehmend chinesische Produkte aus Drittländern importieren werden – während China weiterhin dafür bezahlt wird. China wird noch mehr in die ASEAN und andere Akteure der Globalen Mehrheit exportieren.

So wie es aussieht, besteht Trumps „Plan“ – wenn es überhaupt einen gibt – weiterhin darin, seine Verbündeten zu „stabilisieren“, während er alle Feuerkraft auf China konzentriert, um theoretisch Chinas komplexe Lieferketten ins Chaos zu stürzen und Unternehmen zu zwingen, ihre Produktionslinien beispielsweise nach Vietnam oder Indien zu verlegen.

Erpressung führt zum Zusammenbruch

Die Eindämmung Chinas wird auf Hochtouren laufen. Es ist mit einem Tsunami an technologischen Beschränkungen, Investitions-Redlines und natürlich zusätzlichen Sanktionen zu rechnen. Der Sinophobe Bessent schließt nicht aus, dass chinesische Aktien von den US-Börsen genommen werden: „Ich denke, alles ist möglich (…). Das wird die Entscheidung von Präsident Trump sein.“

Peking seinerseits kann leicht zum Atomwaffenarsenal greifen und sich für einen massenhaften Ausverkauf seiner US-Staatsanleihen entscheiden, mit katastrophalen Folgen. Im Januar hielt Peking US-Schulden in Höhe von 760 Milliarden US-Dollar. Mit einer angenehmen diplomatischen Note stellen Yang Panpan und Xu Qiuyan, Forscher an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, fest, dass die weitere Entwicklung der US-Staatsanleihen „höchst ungewiss“ bleibt.

Der milliardenschwere Investor Ray Dalio aus Bridgewater seinerseits war zwar prägnant, aber auch sehr diplomatisch: „Wir erleben einen klassischen Zusammenbruch der wichtigsten monetären, politischen und geopolitischen Ordnungen.“

Es gibt keine „kooperative Weltordnung“ mehr, die von den USA angeführt wird (tatsächlich war diese alles andere als kooperativ); Dalio erkennt zumindest den Unilateralismus an, der sich in „dem von den USA angeführten Handelskrieg, geopolitischen Krieg, Technologiekrieg und in einigen Fällen auch militärischen Kriegen“ manifestiert.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Jian, fasste die Position Pekings de facto zusammen. Schluss mit Mr. Nice Guy, der bis vor kurzem die Standardposition Chinas war: Wenn die USA darauf bestehen, einen Zoll- und Handelskrieg zu führen, wird China bis zum Ende kämpfen.

Und so stehen wir nun da. Und wieder einmal steht das Reich des Chaos gegen die BRICS.

Das Reich des Chaos begibt sich in einen heißen geoökonomischen Krieg gegen seinen gleichrangigen Konkurrenten China, erwägt einen heißen militärischen Krieg gegen den souveränen Iran und versucht gleichzeitig, die Nuklear-/Hyperschallmacht Russland mit einer Art vagen Deal zu beschwichtigen, um den ewigen Stellvertreterkrieg in der Ukraine irgendwie einzufrieren.

Das neue Primakov-Dreieck, RIC (Russland-Iran-China), ist sich dieser Schritte vollkommen bewusst. Putin hatte die russische Position im Handelskrieg zwischen den USA und China metaphorisch charakterisiert, als er erwähnte, dass die Chinesen ein gutes Sprichwort haben: Wenn Tiger im Tal kämpfen, sitzt der kluge Affe da und schaut zu, wie es ausgeht.

Jetzt ist es eher der Fall von drei weisen Affen, die genau wissen, was eine Taube, die sich als Adler ausgibt, wirklich vorhat.

* * *

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von ZeroHedge wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …