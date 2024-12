Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/haaretz-today/2024-12-01/ty-article/.highlight/ethnic-cleansing-in-gaza-israels-ex-defense-chief-warns-extremist-ministers-confirm/00000193-8310-dcd1-a99b-f714ec930000



Haaretz heute |

Ethnische Säuberung in Gaza? Israels Ex-Verteidigungschef warnt, extremistische Minister bekräftigen

Für Smotrich, Ben-Gvir und die anderen Extremisten in der Netanyahu-Regierung geht es in diesem Krieg nicht wirklich um die Geiseln, und das schon lange nicht mehr

Palästinenser, die aus den Unterkünften in Beit Hanoun vertrieben wurden, überqueren die Salaheddine-Hauptstraße nach Jabalia im nördlichen Gazastreifen, nachdem die IDF die Evakuierung angeordnet hatCredit: AFP/OMAR AL-QATTAA

Amir Tibon

1. Dezember 2024

Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Moshe Ya’alon hat am Wochenende sowohl in Israel als auch international einen politischen Sturm ausgelöst, nachdem er behauptet hatte, dass das Militär, das er einst befehligte, derzeit im nördlichen Gazastreifen ethnische Säuberungen durchführt.

Ya’alon, ein ehemaliges Mitglied der regierenden Likud-Partei und ein Falke in Sicherheitsfragen, wurde von Mitgliedern der Netanjahu-Regierung wegen seiner Äußerung angegriffen und beschuldigt, dem Ansehen Israels auf internationaler Ebene erheblichen Schaden zuzufügen.

In einer Reihe von Interviews, die er am Sonntag den israelischen Medien gab, wiederholte er seine Äußerungen und betonte, dass er lediglich auf die Worte der rechtsextremen Minister in der Regierung gehört – und ihnen vertraut – habe. Weiterlesen in haaretz.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …