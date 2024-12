https://www.palestinechronicle.com/over-100-killed-in-24-hours-gaza-faces-unrelenting-bombardment/



Über 100 Tote in 24 Stunden – Gaza steht unter ständigem Beschuss

1. Dezember 2024

Israel verübt weiterhin Massaker in Gaza. (Foto: via QNN)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Die Zahl der Todesopfer durch israelische Bombardierungen im Gazastreifen ist seit dem Morgengrauen am Samstag auf mindestens 100 gestiegen, während die Blockade des nördlichen Gazastreifens durch das israelische Militär nun schon in den dritten Monat geht.

Im nördlichen Gazastreifen wurden mehr als 40 Palästinenser, darunter auch Vertriebene der Familie Al-Araj, bei einem Luftangriff auf ein Haus in der Gegend von Tal al-Zaatar am Sonntagmorgen getötet, wie Al-Dschasira berichtete. Viele sind noch unter den Trümmern gefangen.

Bei einem weiteren Angriff im Viertel Al-Nasr in Gaza-Stadt wurden drei Zivilisten getötet, mehrere andere, darunter Frauen und Kinder, erlitten schwere Verletzungen. Die Ärzte des Baptistenkrankenhauses berichteten von schweren Fällen unter den Verwundeten.

Auch im Zentrum des Gazastreifens gab es schwere Verluste: Im Lager Nuseirat wurden neun Palästinenser bei Luftangriffen auf zwei Häuser getötet.

Bei einem weiteren Angriff in diesem Lager wurden drei Menschen, darunter Kinder, getötet und weitere verletzt.

Im südlichen Gazastreifen wurden Berichten zufolge vier Palästinenser im Lager Shaboura in Rafah getötet, und zwei Kinder kamen bei einem Angriff auf ein Vertriebenenzelt in Khan Yunis ums Leben.

Die israelischen Streitkräfte haben ihre Bombenangriffe auf die Wohngebiete im nördlichen Gazastreifen intensiviert und damit das Leiden der schätzungsweise 65 000 bis 75 000 Menschen, die dort noch immer eingeschlossen sind, noch verschlimmert.

Das UNRWA wies auf die sich verschlechternden Lebensbedingungen hin und stellte fest, dass Israel zwischen dem 6. Oktober und dem 25. November 82 von 91 Hilfslieferungen blockiert und neun weitere behindert hat.

Die palästinensische Hamas-Bewegung hat eine internationale Untersuchung des israelischen Einsatzes verbotener Waffen gefordert, die Berichten zufolge „Leichen verdampfen“, und dabei beunruhigende Berichte von Ärzten und Zivilisten im nördlichen Gazastreifen zitiert.

„Wir fordern die Bildung eines internationalen Komitees zur Untersuchung des Einsatzes international verbotener Waffen durch die terroristische Besatzungsarmee im nördlichen Gazastreifen, der zum Verdampfen von Leichen führt“, erklärte die Hamas in einer Erklärung.

„Die entsetzlichen Aussagen von Bürgern und Ärzten im nördlichen Gazastreifen nach den Angriffen und Massakern an unschuldigen Zivilisten (…) deuten stark darauf hin„, dass die israelische Armee während der brutalen Vernichtungskampagne, die seit dreiundfünfzig Tagen im nördlichen Gazastreifen andauert, verbotene Waffen einsetzt“, so die Erklärung weiter.

Nach Angaben der Hamas wurden bei den anhaltenden Bombardierungen in den letzten 53 Tagen fast 3.000 Menschen getötet und über 10.000 verletzt, vor allem Frauen und Kinder.

Auch humanitäre Organisationen sind direkt betroffen. Save the Children verurteilte die Ermordung eines ihrer Mitarbeiter in Gaza, während die globale Hilfsorganisation Central Kitchen ihre Arbeit einstellte, nachdem drei ihrer Mitarbeiter in Khan Yunis getötet worden waren.

Zu Beginn des Jahres wurden sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen aus verschiedenen Ländern bei einem israelischen Luftangriff getötet.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel angesichts seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen mit internationaler Verurteilung konfrontiert.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden israelischen Völkermord in Gaza 44.382 Palästinenser getötet und 105.142 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die sich zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 entwickelt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, AJA)

