Wenn israelische Kampfflugzeuge Tod auf Gaza regnen, ist der Copilot Uncle Sam

Die Aufrüstung Israels hat in Washington immer noch parteiübergreifende Unterstützung

Von Stan Cox

In den letzten Wochen haben politische Wahrsager über eine Vielzahl abscheulicher neuer Richtlinien spekuliert, die die kommende Trump-Regierung und ihre Verbündeten im Kongress möglicherweise verfolgen werden oder auch nicht. Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, welche dieser Maßnahmen sie uns auferlegen werden und welche sie vergessen werden. Aber eine Vorhersage können wir mit absoluter Sicherheit treffen. Das Weiße Haus und die große parteiübergreifende Mehrheit im Kongress werden ihre großzügige Unterstützung für Israels Krieg gegen Gaza fortsetzen, wie katastrophal die Folgen auch sein mögen.

Washington hat einen großen Teil der Waffen geliefert, die es den israelischen Streitkräften (IDF) ermöglicht haben, im vergangenen Jahr und einem Vierteljahr Tod und Zerstörung auf Gaza (ganz zu schweigen vom Libanon) herabregnen zu lassen. Vor dem 7. Oktober 2023, als die Hamas und andere Gruppen den Süden Israels angriffen, erhielt dieses Land jährlich amerikanische Militärhilfe im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar. Seitdem sind die Schleusen geöffnet und Waffen im Wert von 18 Milliarden US-Dollar sind geflossen. Die schrecklichen Folgen haben Menschen und Regierungen auf der ganzen Welt schockiert.

Anfang 2024 verurteilten die Generalversammlung der Vereinten Nationen und der Internationale Gerichtshof den Krieg gegen die Bevölkerung von Gaza und im November erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Amnesty International, Human Rights Watch, das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte und Médecins Sans Frontières kamen alle zu dem Schluss, dass Israel tatsächlich einen Völkermord begeht.

Die Gesetze und Vorschriften dieses Landes verbieten es, Streitkräfte zu unterstützen, die vorsätzlich Zivilisten töten oder verwunden oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. Dennoch fließt die Waffenlieferung von den USA nach Israel ungehindert weiter. Ein Füllhorn an Militärgeldern und -ausrüstung für Israel in den ersten Monaten des Krieges kam von nur zwei Nationen: 69 % aus den Vereinigten Staaten und 30 % aus Deutschland.

Würde ein anderes Land als Israel einen solchen Völkermord begehen, hätte Washington die Waffenlieferungen schon vor Monaten eingestellt. Doch die US-Regierung hat schon seit langem klaffende Ausnahmen für Israel vorgesehen. Diese Politik hat erheblich zur Tödlichkeit des Angriffs beigetragen, bei dem bisher mindestens 52.000 Palästinenser getötet wurden, 46.000 davon vermutlich Zivilisten. Und von diesen zivilen Toten sollen fünf von sechs auch Frauen oder Kinder gewesen sein. Durch israelische Luftangriffe und andere Arten von Bombardierungen wurden außerdem fast eine halbe Million Wohneinheiten, mehr als 500 Schulen, fast jedes Krankenhaus in Gaza und große Teile der Lebensmittel- und Wassersysteme dieser Region zerstört oder schwer beschädigt – mit verheerenden Folgen für Gesundheit und Leben.

Bomben hinterlassen ihre Spuren

Von Oktober 2023 bis Oktober 2024 wurden, wie Brett Murphy von ProPublica berichtet, 50.000 Tonnen (ja, Tonnen!) US-Kriegsmaterial nach Israel verschifft. Eine unvollständige Liste der in diesen Lieferungen enthaltenen Munition wurde vom „Costs of War Project“ zusammengestellt. Die Liste (die, wie das Projekt betont, bei weitem nicht vollständig ist) umfasst 2.600 250-Pfund-Bomben, 8.700 500-Pfund-Bomben und einen Schatz von 16.000 Kolossen mit einem Gewicht von jeweils 2.000 Pfund. Im Januar 2024 stockte Washington auch Israels Bestand an in den USA hergestellten Kampfjets vom Typ F-15 und F-35 auf. Natürlich haben wir Steuerzahler die Rechnung bezahlt.

Wie Abigail Hauslohner und Michael Birnbaum von der Washington Post Ende Oktober feststellten, „haben das Tempo und das Volumen der Waffen dazu geführt, dass die Munition der USA einen wesentlichen Teil des israelischen Arsenals ausmacht, mit einer in Amerika hergestellten Flotte von Kampfflugzeugen, die die schwersten Bomben an ihre Ziele liefern.“ Als der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan mit handfesten Beweisen dafür konfrontiert wurde, dass Israel die Militärhilfe der USA für einen Völkermord missbraucht, sagte er gegenüber Reportern: „Wir haben nicht genug Informationen, um endgültige Schlussfolgerungen über bestimmte Vorfälle zu ziehen oder rechtliche Entscheidungen zu treffen.“

Wirklich? Wie viele Informationen wären denn ausreichend? Reicht es nicht aus, dass israelische Streitkräfte wiederholt Kliniken, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Moscheen und Schulen mit massiven, präzisionsgelenkten Bomben angreifen? Reicht es nicht aus, wenn die israelischen Streitkräfte genau die „sicheren Zonen“ ins Visier nehmen, in denen Zivilisten Schutz suchen sollen, oder wenn sie wiederholt Orte bombardieren und beschießen, an denen sich Menschen um Hilfslastwagen versammelt haben, um zu versuchen, einen kleinen Teil der Lebensmittel zu erhalten, die die israelische Regierung unter der Führung von Netanjahu nach Gaza zu lassen beschlossen hat?

Wenn die Analysten des US-Außenministeriums wirklich Schwierigkeiten haben, „endgültige Schlussfolgerungen zu bestimmten Vorfällen“ zu ziehen, dann war Stephan Semler bereit, mit einem Bericht am Quincy Institute for Responsible Statecraft mit dem Titel „20 Mal hat Israel US-Waffen bei mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingesetzt“ zu helfen. Schlimmer noch, seine Liste, so betont er, stellt nur „einen kleinen Teil der potenziellen Kriegsverbrechen dar, die mit von den USA bereitgestellten Waffen begangen wurden“, und alle 20 Angriffe, auf die er sich konzentriert, ereigneten sich an Orten, an denen es keine bewaffneten Widerstandskräfte zu geben schien. Hier sind einige Vorfälle aus der Liste:

Als Kampfflugzeuge im Oktober 2023 einen belebten Markt im Flüchtlingslager Jabalya im Norden des Gazastreifens bombardierten und dabei 69 Menschen töteten, stellten UN-Ermittler fest, dass aus den USA stammende, 2.000 Pfund schwere, aus der Luft abgeworfene GBU-31-Munition verwendet worden war. Ein paar Wochen später stellte die UNO fest, dass „mehrere“ GBU-31 für die Zerstörung eines bebauten Gebiets von mehr als 60.000 Quadratfuß in Gaza-Stadt verantwortlich waren, wobei 91 Menschen getötet wurden, darunter 39 Kinder. Eine Waffe, die im vergangenen Januar auf ein Wohngebäude abgeworfen wurde und 18 Menschen (darunter 10 Kinder) tötete, hinterließ ein Fragment, das sie als eine 250 Pfund schwere Boeing GBU-39 identifizierte. Bei einem Luftangriff auf ein Zeltlager für Vertriebene in Rafah im Mai, bei dem 46 Menschen getötet wurden, wurde eine Heckflosse einer GBU-39 zurückgelassen, die in Colorado hergestellt wurde. Im darauffolgenden Monat wurde ein Bombenlenkgerät des Herstellers Honeywell in den Trümmern einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule gefunden, in der 40 Menschen, darunter 23 Frauen und Kinder, getötet worden waren. Im Juli wurden bei einem Bombenangriff auf das Flüchtlingslager Al-Mawasi, eine von der israelischen Armee als „sichere Zone“ ausgewiesene Gegend im Südwesten des Gazastreifens, mehr als 90 Menschen getötet. Eine am Tatort gefundene Heckflosse stammte von einem in den USA hergestellten JDAM-Lenkflugkörper, der üblicherweise bei 1.000- oder 2.000-Pfund-Bomben zum Einsatz kommt. Ebenfalls im Juli wurden in den Überresten einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule, in der Flüchtlinge Schutz gesucht hatten, Fragmente des Motors und des Lenksystems einer Lockheed-Martin Hellfire-Rakete gefunden, die von einem in den USA hergestellten Apache-Hubschrauber abgefeuert worden war. Bei dem Angriff wurden 22 Menschen getötet.

„Jeder wusste, dass die Regeln für Israel anders sind“

Im Dezember reichte eine Gruppe von Palästinensern und palästinensischen Amerikanern eine Klage vor einem Bundesgericht ein, in der sie das Außenministerium beschuldigten, gegen ein Gesetz des Kongresses von 1997 zu verstoßen, das Waffenlieferungen an Regierungen verbietet, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen.

Wie der Guardian berichtete, wurden zahlreiche Länder „unter dem Gesetz, das nach seinem ursprünglichen Sponsor, dem ehemaligen Senator Patrick Leahy aus Vermont, als ‚Leahy-Gesetz‘ bekannt ist, mit Sanktionen belegt und mussten Konsequenzen für begangene Menschenrechtsverletzungen tragen“. Seit 2020 entscheidet jedoch ein Sonderausschuss, das Israel Leahy Vetting Forum (ILVF), ob Zahlungen oder Lieferungen, die für Israel bestimmt sind, genehmigt werden dürfen. Laut dem Guardian hat Israel „von außerordentlichen Richtlinien innerhalb des ILVF profitiert“, nach denen Waffentransfers grünes Licht erhalten, unabhängig davon, wie schwerwiegend die israelischen Besatzungstruppen gegen die Menschenrechte verstoßen haben. Ein ehemaliger Beamter drückte es so aus: „Niemand hat es ausgesprochen, aber jeder wusste, dass die Regeln für Israel anders waren.“

Laut Abigail Hauslohner und Michael Birnbaum von der Post ist der Prozess, mit dem festgestellt werden soll, ob Israel von den USA gelieferte Waffen für Kriegsverbrechen einsetzt, ‚funktional irrelevant geworden, da ranghöhere Führungskräfte im Außenministerium nicht-israelische Quellen weitgehend ablehnen und nicht bereit sind, Aktionspläne zu genehmigen‘, um Hilfe zu verweigern. Ein Beamter der mittleren Ebene, der einst in Jerusalem stationiert war, berichtete Reportern der New York Post, dass hochrangige Beamte „die Glaubwürdigkeit palästinensischer Quellen, Augenzeugenberichte, Nichtregierungsorganisationen … und sogar der Vereinten Nationen oft ablehnten“. Die Waffenlieferungen gehen also weiter, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Im Januar 2024 sandte Jack Lew, der Botschafter der Biden-Regierung in Israel, ein Telegramm an hochrangige Beamte des Außenministeriums, in dem er sie aufforderte, den Antrag der IDF auf Tausende von GBU-39-Bomben zu genehmigen. Lew wies darauf hin, dass diese Waffen präziser seien und einen kleineren Explosionsradius hätten als die 2.000 Pfund schweren „dummen Bomben“, die Israel in den ersten Kriegsmonaten abgeworfen hatte. Außerdem, so behauptete er, habe ihre Luftwaffe eine „jahrzehntelange Erfolgsbilanz“ bei der Vermeidung von zivilen Todesfällen beim Einsatz der GBU-39 vorzuweisen.

Das war leider reine Augenwischerei. Zum Zeitpunkt des Telegramms hatte Amnesty International bereits nachgewiesen, dass die israelischen Streitkräfte Zivilisten mit GBU-39 töteten. Das Außenministerium akzeptierte dennoch die Behauptungen von Lew und genehmigte den Verkauf, wodurch der Weg für noch mehr Raketen und Bomben geebnet wurde, die auf Palästinenser herabregneten. Brett Murphy von ProPublica schrieb in einem Bericht über das Lew-Telegramm: „Während die USA hofften, dass die kleineren Bomben unnötige Todesfälle verhindern würden, sagen Experten für Kriegsrecht, dass die Größe der Bombe keine Rolle spielt, wenn sie mehr Zivilisten tötet, als das militärische Ziel rechtfertigt.“ Dieses Prinzip impliziert, dass ein Angriff, bei dem auch nur ein Zivilist getötet wird, als Kriegsverbrechen eingestuft werden sollte, wenn es kein militärisches Ziel gibt.

Im Jahr 2024, mit seinen unerbittlichen Bombardierungen des Gazastreifens und dann auch des Libanon, verfeuerte Israel seine Munitionsvorräte in rasantem Tempo. Die Biden-Regierung kam Ende November zur Hilfe, indem sie zusätzliche Munitionslieferungen im Wert von 680 Millionen US-Dollar an Israel genehmigte – und das war nur der Anfang. In diesem Monat hat die Regierung den Kongress über Pläne zur Lieferung zusätzlicher Waffen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar informiert, darunter Hellfire-Raketen, 155-Millimeter-Langstreckenartilleriegeschosse, 500-Pfund-Bomben und vieles mehr, und dabei die 15-monatigen brutalen Angriffe Israels auf die Bevölkerung des Gazastreifens ignoriert.

Große Opferzahlen kommen in kleinen Paketen

Internationale Gremien haben Israel beschuldigt, nicht nur Bombardierungen, sondern auch direkte Aushungerung als Waffe einzusetzen, was als eine weitere Art von Kriegsverbrechen gelten würde. Anfang 2024 unterzeichnete Joe Biden auf Druck von Interessengruppen ein nationales Sicherheitsmemo mit der Bezeichnung NSM-20. Darin wurde das Außenministerium aufgefordert, die Lieferung von Waffen an jedes Land einzustellen, das die Lieferung von Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung oder anderer humanitärer Hilfe an die Zivilbevölkerung eines Gebiets, in dem dieses Land diese Waffen einsetzt, willkürlich einschränkt. Doch das Memo hat praktisch nichts bewirkt.

Im April legten die beiden obersten Bundesbehörden für humanitäre Hilfe – die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) und das Flüchtlingsbüro des Außenministeriums – Berichte vor, aus denen hervorgeht, dass Israel tatsächlich vorsätzlich die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medikamenten nach Gaza blockiert hatte. Gemäß NSM-20 hätten solche Maßnahmen eine Einstellung der Waffenlieferungen an das betreffende Land zur Folge haben müssen. Doch als die Berichte eine Welle der Empörung in der Basis des Ministeriums auslösten und Forderungen nach einem Waffenembargo laut wurden, setzten sich Außenminister Antony Blinken und andere hochrangige Beamte laut Brett Murphy von ProPublica über alle Einwände hinweg und genehmigten die Fortsetzung der Lieferungen.

Eine weitere Dimension des israelischen Krieges durch Aushungern wurde in einer von der britischen Gruppe Forensic Architecture veröffentlichten räumlichen Analyse veranschaulicht und quantifiziert. Siehe zum Beispiel die Karten und den Text auf den Seiten 252–258 ihres Berichts, die in allen Einzelheiten zeigen, in welchem Ausmaß die israelischen Streitkräfte landwirtschaftliche Flächen in Gaza verwüstet haben. Neben Bombenangriffen, Granatenbeschuss und Panzerbewegungen haben Planierraupen eine übergroße Rolle bei der fast vollständigen Vernichtung der Nahrungsmittelproduktionskapazität dieses Gebiets gespielt. Die Planierraupen des Typs D-9, die zum Abriss von Gebäuden in Gaza und zur Verwüstung von Ackerland eingesetzt werden, werden von Caterpillar hergestellt, dessen weltweiter Hauptsitz sich in Texas befindet.

In den ersten Monaten des Krieges machten sich Beamte der Biden-Regierung auch ein Bundesgesetz zunutze, das keine Meldung von Militärhilfssendungen vorschreibt, deren Dollarwert unter bestimmten Grenzwerten liegt. Sie ordneten einfach an, die riesigen Waffenmengen, die damals für Israel bestimmt waren, in immer kleinere Ladungen aufzuteilen. Und so kam es, dass die Biden-Regierung in den ersten fünf Monaten des Krieges mehr als 100 Waffenladungen lieferte. Mit anderen Worten: Im Durchschnitt wurde in diesem Zeitraum alle 36 Stunden ein amerikanisches Schiff beladen mit „präzisionsgelenkter Munition, Bomben mit kleinem Durchmesser, Bunker-Bustern, Kleinwaffen und anderen tödlichen Hilfsmitteln“ an einem israelischen Dock entladen.

Israelische Piloten haben für den Löwenanteil ihrer Luftangriffe auf Gaza in den USA gebaute Kampfflugzeuge eingesetzt, und bis zum letzten Sommer wurden sogar noch mehr Flugzeuge benötigt, um ein solches Bombardement aufrechtzuerhalten. Natürlich sind Kampfjets zu groß und zu teuer, um sie heimlich bereitzustellen, weshalb Außenminister Blinken im August öffentlich die Lieferung von F-15-Kampfjets und anderer Ausrüstung im Wert von fast 20 Milliarden US-Dollar an die IDF genehmigte. Der Großteil dieser Summe entfällt auf die Flugzeuge, aber der Deal umfasst auch Bodenfahrzeuge sowie Panzer- und Mörsermunition im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar.

Im September stärkte Bernie Sanders, der von 2007 bis zu dessen Ausscheiden aus dem Kongress im Jahr 2023 an der Seite von Patrick Leahy im Kongress saß, den guten Ruf der Senatoren aus Vermont weiter, indem er drei Resolutionen einbrachte, die das 20-Milliarden-Dollar-Hilfspaket des Außenministeriums für Israel blockiert hätten. Als die Maßnahmen jedoch im November zur Abstimmung standen, schlossen sich alle Republikaner und zwei Drittel der demokratischen Kollegen von Sanders zusammen, um sie abzulehnen. Wie immer wird Israel also weiterhin seine Jets, Panzer und Munition erhalten.

Angesichts des geringen politischen Widerstands werden der neue, von den Republikanern kontrollierte Kongress und das Weiße Haus unter Trump die materielle Unterstützung für Israels Kriegsverbrechen zweifellos noch verstärken. Und sie drohen bereits jetzt Menschen, die öffentlich für ein Waffenembargo demonstrieren, mit Ermittlungen, Strafverfolgung, Abschiebung oder anderen Angriffen. Unter Berufung auf diese und andere Drohungen erwartet Ben Samuels von Haaretz, dass Trumps Versprechen, „gegen die propalästinensische Stimmung in Amerika vorzugehen, ein entscheidender Faktor in den ersten Tagen seiner Amtszeit sein wird“ und dass „der Kampf gegen die propalästinensische Bewegung eines der wenigen Dinge sein könnte, die einen klaren Weg durch die Regierung haben“ – das heißt, die Unterdrückung könnte parteiübergreifend sein. Für die Menschen in Gaza und ihre amerikanischen Unterstützer könnte sich 2025 als noch schrecklicher erweisen als das schreckliche Jahr, das gerade erst vergangen ist.

Copyright 2025 Stan Cox

Featured image: Gaza bombing by Global Panorama is licensed under CC BY-SA 2.0 / Flickr

Stan Cox, ein regelmäßiger Autor bei TomDispatch, ist der Autor von „The Path to a Livable Future: A New Politics to Fight Climate Change, Racism, and the Next Pandemic“, „The Green New Deal and Beyond: Ending the Climate Emergency While We Still Can“ und der aktuellen „In Real Time“-Klimaserie bei City Lights Books. Sie finden ihn auf Twitter unter @CoxStan.

