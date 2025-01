https://consortiumnews.com/2025/01/08/taxpayers-suing-us-reps-for-funding-genocide/



Steuerzahler verklagen US-Abgeordnete wegen Finanzierung von Völkermord

8. Januar 2025

Der Kläger Tarik Kanaana sagt, die Klage „hat den Menschen etwas gegeben, hinter dem sie sich versammeln können, und ein neues Gefühl der Hoffnung“, schreibt Marjorie Cohn.

Szene in Washington, D.C., am 12. Juni 2024, als die „rote Linie des Volkes“ das Weiße Haus umgibt, um ein Ende des Völkermords im Gazastreifen zu fordern. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Von Marjorie Cohn

Truthout

Am 19. Dezember 2024 reichten mehr als 500 Steuerzahler aus zehn Bezirken Nordkaliforniens eine beispiellose Sammelklage gegen ihre Kongressabgeordneten ein.

Seth Donnelly et. al. v. Mike Thompson und Jared Huffman werfen den Angeklagten – zwei demokratischen Kongressabgeordneten – vor, am 20. April 2024 ihre Steuer- und Ausgabenbefugnisse illegal missbraucht zu haben, als sie für das Israel Security Supplemental Appropriations Act stimmten, das Militärhilfe in Höhe von 26,38 Milliarden US-Dollar für Israel genehmigte.

In der beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereichten Klage wird behauptet, dass Thompson und Huffman gegen die US-Verfassung, die Völkermordkonvention und mehrere US-Gesetze verstoßen haben.

„Ich bin eine palästinensische Amerikanerin libanesischer Herkunft und verklage meinen kalifornischen Kongressabgeordneten Mike Thompson, weil er meine Bundessteuern missbraucht und den Völkermord in Gaza unterstützt hat“, sagte Maria Barakat, eine Klassensprecherin, gegenüber Truthout. “Als Palästinenserin und Person mit Gewissen hat Thompson mich gezwungen, mich an der Ermordung und dem Völkermord an meinem eigenen Volk mitschuldig zu machen.“

Die Steuerzahler, die die Klage eingereicht haben, kommen aus den unterschiedlichsten Verhältnissen. Zu ihnen gehören junge Menschen, ältere Menschen, Pädagogen, Beschäftigte im Gesundheitswesen, jüdische und palästinensische Amerikaner und andere.

Mitglieder der Klasse werden definiert als: „Alle Personen, die im Jahr 2024 Bundessteuerzahler waren, im zweiten oder vierten Kongressbezirk des Bundesstaats Kalifornien wohnen und moralische und emotionale/psychische Verletzungen erlitten haben, weil sie sich am anhaltenden Völkermord in Gaza mitschuldig gemacht haben.“

Der Kongress darf nur für die gemeinsame Verteidigung und das allgemeine Wohlergehen Steuern erheben

Artikel I, Abschnitt 8 der US-Verfassung legt fest, dass der Kongress nur für die gemeinsame Verteidigung und das allgemeine Wohlergehen der Vereinigten Staaten Steuern erheben und einziehen darf. Wenn Steuern für rechtswidrige Zwecke erhoben und zugewiesen werden, wird dem allgemeinen Wohlergehen nicht gedient.

In der Klageschrift – dem Anklagepunkt in der Klage – wird darauf hingewiesen, dass die 26,38 Milliarden US-Dollar, für die die Angeklagten gestimmt haben, 3,5 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung fortschrittlicher Waffensysteme, Verteidigungsartikel (Gegenstände oder technische Daten, die für den Einsatz in Raketen, Satelliten oder anderen militärischen Zwecken bestimmt sind) und Verteidigungsdienstleistungen, 1 Milliarde US-Dollar für die Produktion und Entwicklung von Artillerie und kritischer Munition sowie 4,4 Milliarden US-Dollar für die Wiederauffüllung von Verteidigungsartikeln und Verteidigungsdienstleistungen für Israel umfassen.

Als dieser Artikel in Druck ging, waren mehr als 45.500 Palästinenser durch Israels völkermörderische Kampagne mit Waffen getötet worden, die von der US-Regierung bereitgestellt wurden.

In Donnelly v. Thompson führen die Steuerzahler Verstöße gegen die Völkermordkonvention, die die USA ratifiziert haben, und gegen das Völkermordkonvention-Umsetzungsgesetz an, das das Verbrechen der „Mitschuld am Völkermord“ festlegt. Das Völkergewohnheitsrecht, das Teil des allgemeinen und gesetzlichen Bundesrechts ist, verbietet ebenfalls die Beihilfe zum Völkermord.

Standbild aus einem UN-Filmstreifen von ca. 1949 über die Völkermordkonvention von 1948. (UN-Foto)

In der Klage wird ein Verstoß gegen das Leahy-Gesetz geltend gemacht, das die Unterstützung ausländischer Sicherheitskräfte verbietet, die schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben.

Außerdem wird den Kongressabgeordneten vorgeworfen, gegen das Foreign Assistance Act von 1961 und das Arms Export Control Act verstoßen zu haben, die die Unterstützung von Ländern durch die USA verbieten, deren Regierungen sich systematisch an groben Verletzungen international anerkannter Menschenrechte beteiligen.

Schließlich wird in der Beschwerde ein Verstoß gegen die Richtlinie zum Transfer konventioneller Waffen geltend gemacht, die den Transfer von US-Waffen verbietet, wenn dadurch Menschenrechtsverletzungen erleichtert werden könnten.

Kursteilnehmer baten Abgeordnete, Militärhilfe für Israel einzustellen

Viele Mitglieder der Klasse wandten sich wiederholt an ihre Vertreter Thompson und Huffman und forderten sie auf, den Völkermord Israels in Gaza nicht zu unterstützen – ohne Erfolg.

„Wir haben unsere Vertreter über ein Jahr lang angerufen und ihnen geschrieben und sie angefleht, die Militärhilfe für Israel einzustellen“, sagte Barakat gegenüber Truthout. ‚Einige von uns rufen sie jeden Tag an.‘ Doch beide Kongressabgeordneten stimmten für die Militärhilfe für Israel, obwohl sie wussten, dass es sich um einen Völkermord handelte, heißt es in der Beschwerde.

„Wir sind von der im November 2023 eingereichten Klage ‚Defense for Children International – Palestine v. Biden‚ inspiriert, mit der versucht wurde, die Biden-Regierung für ihre direkte Beteiligung am Völkermord in Gaza rechtlich zur Verantwortung zu ziehen“, sagte der Klassenvertreter und Hauptkläger Seth Donnelly gegenüber Truthout.

In dem Verfahren gegen Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin stellte ein Bundesbezirksrichter in Oakland, Kalifornien, fest, dass das Verhalten Israels in Gaza einen plausiblen Fall von Völkermord darstellt.

Obwohl der Fall Biden auf der Grundlage der „Doktrin der politischen Frage“ abgewiesen wurde, die außenpolitische Entscheidungen den politischen Zweigen der Regierung (Exekutive und Legislative) und nicht der Justiz vorbehält, werfen die beiden Klagen unterschiedliche Fragen auf, schrieb der Anwalt Dean Royer, der Donnelly v. Thompson eingereicht hat, in einer E-Mail an Truthout. Dieser Fall

„basiert auf der Annahme, dass die verfassungsmäßigen Rechte der Steuerzahler verletzt wurden, als ihre Kongressabgeordneten für Militärhilfe für Israel stimmten, obwohl sie wussten, dass Israel einen Völkermord beging und dies mit der Hilfe fortsetzen würde.“

In der Klage in Donnelly v. Thompson wurde das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 26. Januar 2024 angeführt, wonach einige der Handlungen Israels im Gazastreifen offenbar einen Völkermord darstellten.

Am 24. März veröffentlichte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, einen umfassenden Bericht, in dem sie zu dem Schluss kam, dass die israelische Regierung eindeutig die „Schwelle“ überschritten habe und in Gaza aktiv Völkermord begehe.

Ihre Ergebnisse wurden auch in der Klage der Steuerzahler zitiert.

Steuerzahler beschrieben moralische Verletzungen, die sie erlitten haben

U.S. Rep Mike Thompson (D-CA), circa 2019. (Büro des U.S. Rep Mike Thompson, Wikimedia Commons, Public domain)

Die Steuerzahler fordern das Bezirksgericht auf, die vorgeschlagene Sammelklage zu bestätigen und zu erklären, dass die Angeklagten Thompson und Huffman gegen die Steuer- und Ausgabenbefugnis der Verfassung sowie gegen Bundesgesetze verstoßen haben, als sie für das Israel Security Supplemental Appropriations Act stimmten.

Sie fordern das Gericht außerdem auf, den Beklagten weitere Militärhilfe für Israel zu untersagen. Und sie fordern eine Entschädigung für das emotionale Trauma, die psychischen Probleme und die Depressionen, die sie infolge des anhaltenden Völkermords erlitten haben.

Carol Bloom, eine Kursteilnehmerin aus Sonoma County, erklärte in einer Pressemitteilung für das Institute for Public Accuracy: „Die moralischen Verletzungen, die ich und unzählige andere Wähler von Repräsentant Huffman durch seine Stimme für die Bewaffnung des Völkermords in Gaza erlitten haben, sind unermesslich.“

In Medienerklärungen beschrieben die Klassenvertreter die emotionalen und moralischen Verletzungen, die sie durch den Völkermord Israels an den Palästinensern erlitten haben. Tarik Kanaana, ein palästinensischer Amerikaner, der in Santa Rosa lebt, sagte in der Erklärung:

„Ich habe miterlebt, wie Teile meiner Geschichte und Teile der wunderbaren Kultur, der ich entstamme, zerstört wurden. Ich habe miterlebt, wie Krankenhäuser und Schulen, Kirchen, Moscheen, Spielplätze und Strandpromenaden bombardiert wurden. Ich habe gesehen, wie Grabstätten geschändet wurden und die Überreste von Vorfahren ausgegraben wurden, damit die Flüchtlinge nichts haben, wohin sie zurückkehren können. Die Vereinigten Staaten lassen diesen Völkermord nicht nur zu, sondern beteiligen sich aktiv daran.“

Pamela Brown aus Humboldt County sagte:

„Mein Leben ist im Oktober 2023 emotional und intellektuell aus den Fugen geraten. Als ich miterlebte und las, welches Grauen unschuldigen Kindern, Frauen und Männern in Gaza über Tage, dann Wochen, dann Monate und jetzt seit mehr als einem Jahr angetan wurde, stürzte ich immer tiefer in ein dunkles Loch, das meine Freunde zu bemerken begannen. Die Verzweiflung und Niedergeschlagenheit, die ich erlebe, sind tiefgreifend, wie nie zuvor in meinem Leben.“

„Ich habe das Gefühl, seit über einem Jahr in einem traumatisierten Zustand zu leben. Ich weine jeden Tag, mehrmals am Tag, mein Herz ist gebrochen, es ist zerschmettert. Ich wache jeden Morgen auf und mache mir Sorgen über den Völkermord in Gaza, weil ich weiß, dass er ohne die Partnerschaft meiner Regierung mit der israelischen Regierung nicht weitergehen könnte“, sagte Leslie Angeline aus dem Marin County. Sie versuchte vergeblich, sich am 25. Tag ihres Hungerstreiks/Fasten mit dem Abgeordneten Jared Huffman zu treffen, den sie beendete, als die Klage am 19. Dezember nach 31 Tagen eingereicht wurde.

US-Abgeordneter Jared Huffman (D-CA), 2023. (Ike Hayman, House Creative Services, Wikimedia Commons, Public domain)

„Es bricht mir buchstäblich Tag für Tag, Nacht für Nacht das Herz, an dieser „Kollektivstrafe“ der Palästinenser sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland mitschuldig zu sein“, sagte Francesca Ciancutti aus dem Landkreis Mendocino.

Linda Helland, ebenfalls aus Mendocino County, sagte:

„Die psychische Belastung und moralische Verletzung, die ich dadurch erleide, dass ich gezwungen bin, für einen Völkermord zu bezahlen, hat mir irreparablen Schaden zugefügt, der sich in Depressionen, Angstzuständen, Ablenkungen von der Arbeit, mangelnder Freude an täglichen Aktivitäten und der Unfähigkeit, ruhig zu schlafen, äußert.“

Helland, eine Fachkraft im Bereich der öffentlichen Gesundheit, beschrieb Bilder, die sie täglich auf ihren Handys sieht:

Kinder, denen israelische Scharfschützen in den Kopf schießen; palästinensische Frauen, die zu hungrig und durstig sind, um ihre Babys zu stillen, weil Israel den Hunger als Waffe einsetzt; verwesende Babys in Brutkästen, nachdem das israelische Militär das Krankenhaus übernommen und den Strom abgeschaltet hat; zu Tode verbrannten, während sie noch an ihre Krankenhaus-Infusionen angeschlossen waren, als das israelische Militär das Krankenhaus bombardierte; Kleinkinder, die zerquetscht wurden, als Israel Schulen bombardierte; und Eltern, die Plastiktüten mit nicht identifizierbaren Körperteilen von Kindern einsammelten, damit sie etwas zum Begraben haben, nachdem Israel Flüchtlingsunterkünfte bombardiert hatte.

Ein Kampf, viele Fronten

Die Steuerzahler sind sich der Herausforderungen, mit denen die Klage konfrontiert ist, bewusst. Aber sie sind entschlossen.

„Wir sehen ganz klar, dass es rechtliche und verfassungsrechtliche Grenzen dafür gibt, wofür US-Steuergelder verwendet werden dürfen, und unsere Kongressabgeordneten haben gegen das Gesetz verstoßen“, sagte Barakat gegenüber Truthout. “Wir sind uns der Bundesgerichte bewusst. Es ist ein harter Kampf, aber wir müssen handeln. Wir sind dafür verantwortlich, zu handeln.“

„Ich habe kein Vertrauen, dass die US-Regierung das Richtige tun wird, insbesondere nach 15 Monaten der Unterstützung des israelischen Völkermords am palästinensischen Volk, einschließlich der Finanzierung und der politischen Deckung, die Israel benötigt“, sagte Kanaana in einem Interview mit Truthout.

„Ich bin sicher, dass das Gericht einen Weg finden wird, diesen Fall abzuweisen. Sollte das Verfahren jedoch fortgesetzt werden und wir ein Urteil zu unseren Gunsten erhalten, wird dies enorme Auswirkungen darauf haben, was die USA tun können, um Israel zu unterstützen. Davon abgesehen haben wir bereits so viel von dem erreicht, was wir uns vorgenommen hatten.“

Kanaana fügte hinzu, dass die Klage „den Menschen etwas gegeben hat, hinter dem sie sich versammeln können, und ein neues Gefühl der Hoffnung.“ Seit Beginn des Völkermords haben die Steuerzahler „auf den Straßen protestiert, sind vor Stadträte und andere politische Gremien getreten, um sie davon zu überzeugen, einen Waffenstillstand zu fordern, haben gegen nationale Politiker und Universitätslager protestiert (die gewaltsam unterdrückt wurden) und alles andere, was uns einfiel, um die Politik unserer Regierung zu ändern.“

Kanaana sagt jedoch, dass sich die Situation in Palästina „stark verschlechtert“.

„Dieser Kampf erfordert anhaltende Anstrengungen an vielen Fronten, wobei die Klage ein Mittel ist, um die Rolle der US-Steuergelder beim Völkermord ins Rampenlicht zu rücken. Wir rechnen mit energischen Bemühungen der Beklagten, den Fall aus verschiedenen Gründen abzuweisen, und sind uns bewusst, dass der Rechtsstreit eine Herausforderung sein wird, aber wir glauben, dass wir letztendlich erfolgreich sein können“, sagte Rechtsanwalt Royer gegenüber Truthout.

„Der Kongress hat zwar einen großen Spielraum bei der Entscheidung, wie Steuergelder ausgegeben werden, aber die Grenze ist überschritten, wenn die Ausgaben zu einer Mittäterschaft bei Völkermord und Menschenrechtsverletzungen führen.“

Seit der Einreichung der Klage Donnelly v. Thompson am 19. Dezember „haben wir mehr Medienaufmerksamkeit erhalten, als wir auf lokaler und nationaler Ebene erwartet hatten“, sagte Kanaana gegenüber Truthout.

Infolgedessen „haben sich Menschen und Gruppen aus dem ganzen Land an uns gewandt, um uns ihre Unterstützung anzubieten und, was noch wichtiger ist, um Informationen darüber zu erhalten, wie sie unsere Klage in anderen Gebieten gegen andere Kongressmitglieder, die Israels Kriegsverbrechen unterstützt haben, wiederholen können.“

„Wenn wir das Gericht davon überzeugen können, dass wir im Recht sind, könnte diese Klage in den gesamten USA gegen andere Kongressabgeordnete als Angeklagte wiederholt werden“, fügte Anwalt Royer hinzu. “Tatsächlich gibt es bereits Interesse an dem Fall von anderen Wahlkreisen in Kalifornien und anderen Bundesstaaten.“

Die Mitglieder der Sammelklage ermutigen alle Steuerzahler in den Bezirken Marin, Sonoma, Solano, Napa, Lake, Yolo, Mendocino, Trinity, Humboldt und Del Norte, sich der Klage anzuschließen.

Taxpayers Against Genocide NorCal, die die Steuerzahlerklage organisiert haben, werden in Kürze ein Webinar für Aktivisten in den gesamten USA anbieten, die ihre Aktion wiederholen möchten. Für weitere Informationen können sich Interessierte an classactionagainstgenocide@proton.me wenden.

„Diese beispiellose Klage lässt diese Kongressabgeordneten innehalten, da sich ihre Wähler aus allen zehn Bezirken Nordkaliforniens zusammengeschlossen haben. Ihre Macht besteht darin, uns auseinanderzuhalten“, sagte Anna Marie Stenberg, eine langjährige Aktivistin und führende Vertreterin der Koalition, deren Familie aus dem Libanon stammt, gegenüber Truthout. “Diese Koalition wird auch in den nächsten vier Jahren von unschätzbarem Wert sein, wenn Einwanderer und die LGBTQX-Gemeinschaften ins Visier genommen werden.“

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, Dekanin der People’s Academy of International Law und ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild. Sie ist Mitglied der nationalen Beiräte von Veterans For Peace und Assange Defense und die US-Vertreterin im kontinentalen Beirat der Association of American Jurists. Zu ihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötungen: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen.

