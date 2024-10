https://consortiumnews.com/2024/10/18/watch-cn-live-anti-zionism-ruled-protected-speech/?eType=EmailBlastContent&eId=a8e61ef2-ab34-4c08-bb54-5c7b92e021c8



SIEHE: CN Live! – Antizionismus schützt Meinungsfreiheit

18. Oktober 2024

Prof. David Miller gewann einen Kündigungsschutzprozess, nachdem ein britisches Arbeitsgericht entschieden hatte, dass seine „antizionistischen Überzeugungen als philosophische Überzeugung und als geschütztes Merkmal“ nach britischem Gleichstellungsrecht gelten. Freitag, 18 Uhr EDT, 14 Uhr BST.

Ein Gericht entschied, dass Prof. David Miller zu Unrecht von der Universität Bristol entlassen wurde, weil er angeblich antisemitische Äußerungen gemacht hatte. Diese Woche veröffentlichte es sein schriftliches Urteil, in dem es heißt, dass Kritik an Israel wegen Apartheid, ethnischer Säuberung und Völkermord nicht antisemitisch ist. Das Gericht entschied, dass solche Positionen „in einer demokratischen Gesellschaft Respekt verdienen“.

Einer der Richter sagte:

„[Prof. Miller] hat nichts gegen den Zionismus einzuwenden, im Gegensatz zur Idee der jüdischen Selbstbestimmung oder einem mehrheitlich jüdischen Staat in der Welt, sondern, wie definiert, gegen die ausschließliche Verwirklichung der jüdischen Selbstbestimmung in einem Land, in dem ein sehr großer Teil der Bevölkerung nichtjüdisch ist. …

Was [Miller] sagte, wurde als rechtmäßig akzeptiert, war nicht antisemitisch und rief nicht zu Gewalt auf oder stellte eine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit einer Person dar.“

Es war ein bedeutsames Urteil zu einer Zeit, in der Journalisten, die es wagen, das Verhalten Israels im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon zu kritisieren, zunehmend unter Druck geraten. In einigen Fällen wurden ihre Häuser durchsucht oder sie wurden auf britischen Flughäfen nach dem britischen Antiterrorgesetz verhört. Der jüngste Fall war die Razzia der Antiterrorpolizei am Donnerstag im Londoner Haus von As Winstanley, dem Herausgeber von The Electronic Intifada, über den der Journalist Glenn Greenwald auf Twitter schrieb:

„Das Ausmaß des Autoritarismus und die Aushöhlung der Rechte im Westen zum Schutz Israels – durch Zensur der Kritik an diesem fremden Land und Bestrafung seiner Kritiker – kann kaum überbewertet werden“, twitterte der Journalist Glenn Greenwald, als er von der Polizeirazzia hörte. ‚Massenentlassungen in den USA und Gesetze, die die Redefreiheit einschränken‘, sagte er. Aber: “In Großbritannien ist es immer schlimmer als in den USA.“

Prof. Miller nimmt um 9 Uhr EDT und 14 Uhr BST an CN Live! teil, um die Bedeutung des schriftlichen Gutachtens in seinem Fall zu besprechen. Interviewer: Elisabeth Vos und Joe Laura. Produzentin: Cathy Vogan.

