Man knirscht laut mit den Zähnen in den westeuropäischen Kriegs-Kabinetten: Erneut will man die Russen mit Sanktionen in die Knie zwingen. Es ist das mittlerweile 17. Sanktionspaket, das die EU gegen Russland auf den Weg bringt. Zudem will man einen Krieg gegen die Handelsflotte Russlands führen: Die EU erträgt einfach nicht, dass Russland weltweiten Handel betreibt und so nachhaltig beweist, dass das Land nicht isoliert ist.

Boris Pistorius knirscht nicht, er klappert

Einer der EU-Pinscher, der deutsche Rüstungsminister Boris Pistorius, knirscht nicht, er klappert mit den Zähnen: „Er (Putin) ist nach wie vor nicht zu Zugeständnissen bereit.“ Offenkundig hat der SPD-Mann „Zugeständnisse“ erhofft. So, als ob das Deutschländchen auf dem Trittbrett der EU irgendwelche Zugeständnisse erwarten dürfte. Ohne die USA ist das Gebiss der EU kaum zum Kauen in der Lage, geschweige, dass es kräftig zubeißen könnte.

Selenskyjs Offshore-Netzwerk

Mit Wolodymyr Selenskyj hat die EU einen Partner in der Ukraine, der sich nur noch im Amt hält, weil es dort keine Wahlen gibt. Sobald es in der Ukraine wieder geordnete Verhältnisse gibt, wartet auf den Schauspieler im Präsidentenamt ein Korruptionsverfahren. Es geht um 41 Millionen Dollar von der PrivatBank an Selenskyjs Offshore-Netzwerk, deren Herkunft und Verbleib bisher ungeklärt sind.

Selenskyjs „Siegesplan“

In Selenskyjs „Siegesplan“ aus dem Oktober 2024 war die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ebenso vorgesehen, wie er den „Krieg nach Russland tragen“ wollte. Und der Plan enthielt zudem das Angebot, dass die Ukraine nach einem Ende des Krieges ihre militärische Erfahrung für die Sicherheit Europas und der NATO nutzen könne. Er fantasierte sogar, dass die „kriegserprobten“ ukrainischen Soldaten in Europa die US-Truppen ersetzen könnten.

Tausende Tote sind begraben

Inzwischen sind Monate und Monate ins Land gegangen und Tausende Tote sind begraben. Die Ukrainer werden Selenskyj nach diesen Toten fragen und auch danach, wie er denn die 41 Millionen Dollar hat verdienen können und woher sie stammen. Selenskyj braucht den Krieg, um diesen Fragen aus dem Weg zu gehen.