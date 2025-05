https://consortiumnews.com/2025/05/20/patrick-lawrence-waves-upon-the-sea-of-silence/?eType=EmailBlastContent&eId=b9836ded-a082-4901-8e6a-f590cf1d019d



Patrick Lawrence: Wellen auf dem Meer der Stille

20. Mai 2025

Diejenigen, die vorgeben, die westliche Welt zu führen und für sie zu sprechen, scheinen 18 Monate nach Beginn der primitiven Grausamkeiten des zionistischen Staates ihr schändliches Schweigen zu brechen.

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

Ein paar Wochen, nachdem Israel vor zwei Jahren im Oktober seine Terrorkampagne in Gaza begonnen hatte, veröffentlichte ein Journalist und Schriftsteller namens Omar El Akkad einen Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, der mich seitdem nicht mehr loslässt:

Reine Essenz, wenn Sie mich fragen, ein Eindringen in das verbotene Land, wo die Tabus der Menschheit ignoriert und bittere Wahrheiten offen ausgesprochen werden.

El Akkad, gebürtiger Ägypter, der sein gesamtes Erwachsenenleben in Kanada gelebt, berichtet und geschrieben hat, hatte bereits einige renommierte Romane veröffentlicht – American War (2017) und What Strange Paradise (2021) –, als er die oben genannte Beobachtung machte.

Im vergangenen Winter veröffentlichte er seine bitteren Reflexionen über Gaza und die Heuchelei des Westens unter dem Titel „One Day, Everyone Will Have Always Been Against This“. Dieser Gedanke verdient es, wieder aufgegriffen zu werden, von den digitalen Medien bis hin zu gedruckten Büchern.

Ich habe mich in letzter Zeit gefragt, ob der Tag, den El Akkad mit roher Empörung erwartet, vielleicht schon vor der Tür steht. Diejenigen, die vorgeben, die westliche Welt zu führen und für sie zu sprechen – Parlamentarier, hochrangige Außenpolitiker, verschiedene Unternehmensmedien – scheinen ihr beschämendes Schweigen zu brechen, 18 Monate nachdem sie sich hätten zu Wort melden und die primitive Brutalität des zionistischen Staates verurteilen müssen.

Marsch auf Washington für ein freies Palästina, 4. November 2023. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

In unseren Postdemokratien besteht eine große, oft unüberwindbare Kluft zwischen Worten und Taten, zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was getan wird. Daher kann ich keine sinnvollen Spekulationen darüber anstellen, wohin diese jüngsten Äußerungen der Empörung, darunter vor allem das Eingeständnis von Fehlern und fehlgeleitete Sympathien, führen werden. Ein Umschwung in der öffentlichen Meinung geht jedoch fast immer einem Umschwung in der Politik und im Verhalten voraus. Jeder, der die Jahre des Vietnamkriegs erlebt hat, weiß das.

Ich habe seit den ersten Tagen der Echtzeit-Barbarei des israelischen Militärs vermutet, dass „der jüdische Staat“ irgendwann über das Ziel hinausschießen würde. Der Rest der Welt kann nur so lange so tun, als sei die Mordserie in Gaza ein biblisch legitimierter Krieg gegen – wie funktioniert das eigentlich? – die Nachkommen jener phantomhaften, judenfeindlichen Clans, die als Amalekiter bekannt sind. Das zionistische Projekt ist im Grunde genommen ein Versuch, die moderne Welt dazu zu bringen, Beschwörungen alter Rachekriege, Vernichtungspläne und Rassenparanoia, ob sie nun jemals stattgefunden haben oder nicht, als Legitimation für unaussprechliche Gräuel im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts anzuerkennen. Früher oder später, so dachte ich, würde das Vernünftige über das Imaginäre und Mythologische siegen – Athen, wie es die Gelehrten sehen, über Jerusalem.

Ist dieser Moment endlich gekommen? Die Frage ist es wert, gestellt zu werden. Eine äußerst bedeutsame Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats am 13. Mai deutet darauf hin, dass die skrupellose Unterstützung des Westens für den israelischen Terrorismus nun deutlich nachlässt. Dasselbe gilt für eine deutliche Hinwendung zu unverblümten Wahrheiten über Gaza in einigen westlichen Medien. (Und wie neu ist das?) Wir hören auch erste Distanzierungsbekundungen von Politikern, die bisher das Unverteidigbare verteidigt haben. In Zeiten wie diesen besteht oft die Gefahr der Überinterpretation, aber mir scheint, dass eine Stimmungsänderung bevorsteht, wenn sie nicht schon eingetreten ist.

Wind der Veränderung

Die Chronologie der Ereignisse, die leicht nachzuvollziehen ist, zeigt, dass Israel Anfang März zu weit gegangen ist, als es Schritt für Schritt das im Januar geschlossene Waffenstillstandsabkommen brach. Am 2. März kündigte die Regierung Netanjahu an, alle humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu blockieren. Am 18. März nahm das israelische Militär seine Bombardements wieder auf und brach damit seine jüngste Verpflichtung endgültig.

Blockaden und Bomben sind für die Palästinenser im Gazastreifen nichts Neues. Aber dieses Mal erklärte der Terrorstaat seine Absicht, die Gewalt über die letzten 16 Monate hinaus zu eskalieren, bis alle verbleibenden Geiseln freigelassen und die Hamas eliminiert sind. Das ist eine totale Auslöschung, wie wir sie im Deuteronomium, bei Samuel und in den Chroniken lesen können – oder in jeder guten Geschichte des Reiches, möchte ich hinzufügen. Anfang April, als das Welternährungsprogramm bekannt gab, dass seine Lebensmittelvorräte zur Neige gingen, war klar, dass wir Zeugen einer Kampagne der Grausamkeit waren, die einfach keine Grenzen kennt.

Mein erster Hinweis darauf, dass sich der Wind drehte, kam, wenn ich kein früheres Anzeichen übersehen habe, durch einen Leitartikel in The Economist, der am 9. April unter der Überschrift „Israel ist entschlossen, Gaza zu zerstören“ veröffentlicht wurde. Ich erinnere mich, dass ich dachte: „Schockierend ehrlich – ganz untypisch für The Economist in solchen Fragen.“ Die Redakteure der britischen Wochenzeitung, seit jeher Verfechter einer atlantischen Politik, blickten auf Präsident Donald Trump, um eine Katastrophe abzuwenden, die niemand beschönigen oder rechtfertigen konnte und von der niemand ernsthaft erwarten konnte, dass sie ernst genommen würde. „Die Aussichten sind düster“, schrieben sie. „Ohne Druck von ihm ist kaum etwas anderes vorstellbar, was Israel davon abhalten könnte, Gaza endgültig zu zerstören.“

Einen Monat später gab es eine Flut von Medienberichten und offiziellen Erklärungen in diesem Sinne. Wie andere Kommentatoren bereits angemerkt haben, veröffentlichte die Financial Times am 6. Mai einen vernichtenden Leitartikel – unterzeichnet von der Redaktion, was dessen Gewicht unterstreicht – mit der Überschrift „Das beschämende Schweigen des Westens zu Gaza“. Wow, ausgerechnet die FT. Nachdem sie auf die Blockade Israels nach dem Waffenstillstand in Bezug auf Wasser, Lebensmittel, Medikamente und alle anderen Formen humanitärer Hilfe hingewiesen hat, richtet die renommierte britische Tageszeitung folgende Kritik an die Staats- und Regierungschefs des Westens:

„… die USA und die europäischen Länder, die Israel als Verbündeten anpreisen, der ihre Werte teilt, haben kaum ein Wort der Verurteilung gefunden. Sie sollten sich für ihr Schweigen schämen und aufhören, Netanjahu zu ermöglichen, ungestraft zu handeln.“

Weiter führt die FT das Chaos auf, das Trump mit seiner inkohärenten Politik und seinen Kehrtwenden angerichtet hat – Gaza als Luxusresort, Unterstützung für den Waffenstillstand, Erlaubnis zu dessen Verletzung, während gleichzeitig weitere Waffen geliefert werden. Und dann diese Schlussfolgerung:

„Der von Trump ausgelöste globale Aufruhr hat bereits die Aufmerksamkeit von der Katastrophe in Gaza abgelenkt. Doch je länger dies andauert, desto mehr werden diejenigen, die schweigen oder sich nicht zu Wort melden, mitschuldig.“

Totale Zerstörung, Schande, Mittäterschaft: Hören wir jetzt alle aufmerksam zu, da die Mainstream-Medien das sagen, was unabhängige Medien während der gesamten Krise gesagt haben.

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte die liberale Zeitung Independent einen eigenen Leitartikel mit dem Titel „Beendet den ohrenbetäubenden Krieg gegen Gaza – es ist Zeit, die Stimme zu erheben“. Hier ein Auszug:

„Es ist Zeit, dass die Welt aufwacht und ein Ende des Leidens der in der Enklave gefangenen Palästinenser fordert.“

Und einen Tag später trat The Guardian mit „Die Meinung des Guardian zu Gaza: Trump kann diesen Horror beenden. Die Alternative ist undenkbar.“ „Was ist das, wenn nicht Völkermord?“, fragen die Redakteure der Zeitung. „Wann werden die USA und ihre Verbündeten handeln, um den Horror zu beenden, wenn nicht jetzt?“

Der Horror, der Horror: Die Gedanken wandern zurück zu Joseph Conrads „Herz der Finsternis“, genau wie es sein sollte: Bibi Netanjahu als Mr. Kurtz, das zionistische Projekt als das wahre Gesicht der westlichen „Zivilisation“.

Wenn heikle Fragen der Ideologie und Geopolitik aufkommen, kommt es in den Mainstream-Medien zu einem gewissen Herdentrieb, wie ich in den vergangenen Jahren aus nächster Nähe beobachten konnte. Und wie Sie sicher bemerkt haben, beschränkt sich die jüngste Welle der Empörung in den Medien größtenteils auf die britische Presse. In der von Zionisten kontrollierten New York Times gab es nichts dergleichen, und auch in anderen amerikanischen Mainstream-Medien nur sehr selten. Das ist der Beitrag der Israel-Lobby, die ausspricht, was eigentlich offensichtlich sein sollte.

Das Gleiche gilt für die Politiker, die endlich ihr Schweigen gebrochen haben.

Josep Borrell, der unverblümte Spanier, der zuvor als Außenpolitischer Direktor der Europäischen Union tätig war, sagte bei einer Preisverleihung am 9. Mai in Spanien (zitiert in The New Arab):

„Wir stehen vor der größten ethnischen Säuberungsaktion seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, um einen herrlichen Urlaubsort zu schaffen, sobald die Millionen Tonnen Schutt aus Gaza beseitigt sind und die Palästinenser gestorben oder weggegangen sind.“

Mark Pritchard, ein konservativer Abgeordneter, in einer Rede vor dem Unterhaus letzte Woche:

„Viele Jahre lang – ich bin seit 20 Jahren in diesem Haus – habe ich Israel, offen gesagt, so ziemlich um jeden Preis unterstützt. Aber heute möchte ich sagen, dass ich mich geirrt habe und dass ich Israel für das verurteile, was es dem palästinensischen Volk in Gaza und auch im Westjordanland antut, und ich möchte meine Unterstützung für die Handlungen Israels, für das, was es derzeit in Gaza tut, mit sofortiger Wirkung zurückziehen. Ich bin wirklich besorgt, dass dies ein Moment in der Geschichte ist, auf den die Menschen zurückblicken werden und erkennen, dass wir als Land einen Fehler gemacht haben.

Ich hoffe, Omar El Akkad hört das alles dort oben in Toronto.

All dies scheint plötzlich wie ein Vorspiel zu dem Dienstag, als der Sicherheitsrat zu der oben erwähnten Sondersitzung im Sekretariat in New York zusammenkam, um eine Realität zu erörtern, die sich mit keinem noch so großen Unsinn über das „Recht auf Selbstverteidigung“ erklären lässt.

Israel hat die 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens an den Rand von Massenhungers, Dehydrierung und Krankheiten gebracht. Die Fotos, Videoaufnahmen und Presseberichte der mutigen Journalisten, die noch immer in Gaza arbeiten, werden noch viel schrecklicher sein als in den letzten Monaten.

Es kann keinen Anwalt geben – abgesehen von korrupten Handlangern im Außenministerium und anderswo in Washington –, der die seit März andauernde Belagerung durch Israel nicht als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet.

Als Zeichen für den Wandel im Westen waren es Großbritannien, Frankreich, Dänemark und andere Mitglieder der Atlantischen Allianz, die den UN-Sicherheitsrat einberufen haben.

Von den 15 Mitgliedern des Rates weigerte sich nur die USA – muss das noch erwähnt werden? –, den zionistischen Staat dringend aufzufordern, seine Belagerung aufzuheben und die Wiederaufnahme der Hilfslieferungen zuzulassen.

Noch näher an die Heimat rückte den Punkt der Redner, der die Sitzung leitete: Tom Fletcher, ein langjähriger britischer Diplomat, der derzeit als Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten tätig ist.

Fletchers leidenschaftliche Rede ist es wert, vollständig gelesen zu werden. Eine Abschrift finden Sie hier, bereitgestellt von ReliefWeb, einer Online-Ressource, die vom Koordinator für humanitäre Angelegenheiten der UN betrieben wird. Ich habe einige seiner bemerkenswertesten Äußerungen herausgegriffen, die am deutlichsten auf den von mir beschriebenen allgemeinen Wandel hindeuten:

„Lassen Sie mich mit dem beginnen, was wir sehen und worüber wir diesem Rat berichten müssen.

Israel zwingt den Zivilisten in den besetzten palästinensischen Gebieten bewusst und ohne Scham unmenschliche Bedingungen auf. [Fletcher geht später in seiner Rede auf die Krise im Westjordanland ein.

Seit mehr als zehn Wochen gelangt nichts nach Gaza – keine Lebensmittel, keine Medikamente, kein Wasser, keine Zelte. Hunderttausende Palästinenser wurden erneut gewaltsam vertrieben und auf immer kleiner werdendem Raum zusammengepfercht, da 70 Prozent des Gazastreifens entweder in von Israel militarisierten Zonen liegen oder von Vertreibung bedroht sind.

Diese Aushöhlung des Völkerrechts ist zerstörerisch und ansteckend. Sie untergräbt jahrzehntelange Fortschritte bei der Schaffung von Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Unmenschlichkeit und vor den Gewalttätern und Gesetzlosen unter uns, die ungestraft handeln.

Menschlichkeit, Recht und Vernunft müssen sich durchsetzen. Dieser Rat muss sich durchsetzen. Fordern Sie ein Ende dieser Situation. Stellen Sie die Waffenlieferungen ein. Bestehen Sie auf Rechenschaftspflicht.

An die israelischen Behörden: Hören Sie auf, Zivilisten zu töten und zu verletzen. Heben Sie diese brutale Blockade auf. Lassen Sie humanitäre Helfer Leben retten.

An diejenigen, die getötet wurden und deren Stimmen zum Schweigen gebracht wurden: Welche weiteren Beweise brauchen Sie noch? Werden Sie entschlossen handeln, um Völkermord zu verhindern und die Achtung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten? Oder werden Sie stattdessen sagen: „Wir haben alles getan, was wir konnten?“

Fletcher bei seiner Unterrichtung des Sicherheitsrats letzte Woche über Gaza. (UN-Foto/Eskinder Debebe)

Fletcher, der einstimmige Unterstützung von den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats erhielt – wieder einmal müssen wir die Amerikaner ausklammern –, sparte sich einige seiner schärfsten Kritiken für den Plan der USA und Israels auf, alle internationalen humanitären Organisationen zu umgehen und die Hilfe über private Gruppen wieder aufzunehmen, die Washington und Tel Aviv bildhaft als „Gaza Humanitarian Foundation“ bezeichnen.

Die Zahl der Verteilungsstellen würde von 400 auf wenige reduziert werden. Dies würde bedeuten, dass die Bewohner Gazas lange Wege zurücklegen müssten, um Hilfe zu erhalten; israelische Militäreinheiten würden diese Stellen und die dorthin führenden Wege umstellen.

Die US-Vertreterin in der Sitzung, Dorothy Shea, verteidigte diesen Plan – „Wir fordern die UNO nachdrücklich auf, die Gespräche fortzusetzen“ – und lehnte es ab, sich den anderen 14 Ratsmitgliedern anzuschließen, die Israel aufforderten, seine illegale Belagerung zu beenden und die vollkommen fähigen internationalen Hilfsorganisationen ihre Arbeit wieder aufnehmen zu lassen. Übrigens, wenn Sie über die Verkommenheit des Außenministeriums unter Marco Rubio auf dem Laufenden bleiben wollen, finden Sie eine Mitschrift von Sheas Äußerungen hier.

Und hier ist Fletcher zum US-amerikanisch-israelischen Plan:

„Für alle, die noch immer so tun, als hätten sie Zweifel: Das von Israel entworfene Verteilungssystem ist keine Lösung.

Sie schließt praktisch viele Menschen aus, darunter Menschen mit Behinderungen, Frauen, Kinder, ältere Menschen und Verwundete. Sie zwingt weitere Vertreibungen. Sie setzt Tausende von Menschen Gefahren aus. Sie schafft einen inakzeptablen Präzedenzfall für die Bereitstellung von Hilfe nicht nur in den OPT [den besetzten palästinensischen Gebieten], sondern weltweit.

Sie beschränkt die Hilfe auf einen Teil des Gazastreifens, während andere dringende Bedürfnisse unberücksichtigt bleiben. Sie macht Hilfe von politischen und militärischen Zielen abhängig. Sie macht Hunger zu einem Verhandlungsmittel.

Es ist eine zynische Nebenschauplatz. Eine absichtliche Ablenkung. Ein Feigenblatt für weitere Gewalt und Vertreibung.

Wenn irgendetwas davon noch von Bedeutung ist, beteiligen Sie sich nicht daran.“

Es gibt ein Thema in Fletchers inspirierten Kommentaren, das meiner Meinung nach den aufkommenden Zeitgeist widerspiegelt, wenn man das so sagen kann, unter den westlichen Mächten – mit Ausnahme, einmal mehr, der Vereinigten Staaten.

Das lässt mich wieder an Omar El Akkads Argument denken. Es deutet darauf hin, dass der Preis dafür, sich nicht gegen den Terrorismus des zionistischen Regimes auszusprechen – die „persönlichen Nachteile“, wie El Akkad es ausdrückt –, mittlerweile höher ist als der Preis dafür, sich zu äußern, wie Menschen mit mittelmäßigem Charakter solche Dinge berechnen würden.

Ich überlasse es Tom Fletcher, diesen Kommentar abzuschließen:

„Ich bitte Sie, einen Moment darüber nachzudenken, welche Maßnahmen wir den zukünftigen Generationen gegenüber ergriffen haben, um die Gräueltaten des 21. Jahrhunderts zu stoppen, deren Zeugen wir täglich in Gaza sind. Das ist eine Frage, die wir für den Rest unseres Lebens hören werden, manchmal ungläubig, manchmal wütend – aber immer.

Wir werden sicherlich alle behaupten, dass wir dagegen waren? Vielleicht werden wir sagen, dass wir eine Erklärung abgegeben haben? Oder dass wir darauf vertraut haben, dass privater Druck etwas bewirken könnte, trotz so vieler gegenteiliger Beweise?

Oder so tun, als hätten wir geglaubt, dass eine brutalere Militäroffensive mehr Chancen hätte, die Geiseln nach Hause zu bringen, als die Verhandlungen, die so viele Geiseln nach Hause gebracht haben?

Vielleicht werden sich einige daran erinnern, dass wir in einer Welt der Transaktionen andere Prioritäten hatten.

Oder vielleicht werden wir diese leeren Worte verwenden: „Wir haben alles getan, was wir konnten.“

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

