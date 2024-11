Ex-Frankreichs Botschafter in Israel beklagt Deutschlands Weigerung, ICC-Haftbefehlen nachzukommen

https://www.middleeastmonitor.com/20241124-ex-france-ambassador-to-israel-slams-germanys-refusal-to-comply-with-icc-arrest-warrants/



24. November 2024

Ex-Botschafter Gerard Araud spricht während der Hundertjahrfeier des Eintritts der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg im National World War I Museum and Memorial in Kansas City, Missouri. (DAVE KAUP/AFP via Getty Images)

Frankreichs ehemaliger Botschafter in Israel hat die mögliche Weigerung Deutschlands verurteilt, den Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen führende israelische Regierungsmitglieder Folge zu leisten, und nannte dies den „Zusammenbruch aller westlichen Ansprüche“.

Am Donnerstag dieser Woche erließen die Richter des IStGH Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie gegen den militärischen Befehlshaber der Hamas, Mohammed Deif.

Die Entscheidung – sechs Monate nachdem der Chefankläger des IStGH, Karim Khan, die Anträge für die Haftbefehle gestellt hatte, nachdem Ermittlungen gegen israelische und Hamas-Führer wegen angeblicher Verwicklung in Kriegsverbrechen eingeleitet worden waren – führte zu einer Vielzahl von Reaktionen von Politikern und Persönlichkeiten auf der ganzen Welt, wobei einige ihre Bereitschaft erklärten, die Haftbefehle zu befolgen, während andere die Anordnung des IStGH direkt ablehnten und verurteilten.

Deutschland erklärte seinerseits, dass es sich möglicherweise weigern werde, den Haftbefehlen Folge zu leisten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte gegenüber Reportern, dass „ich mir nur schwer vorstellen kann, dass in Deutschland auf dieser Grundlage Verhaftungen vorgenommen werden könnten“.

Als Reaktion auf diese Aussage bezeichnete Gerard Araud, ehemaliger französischer Botschafter in Israel und den Vereinigten Staaten, auf X die deutsche Haltung als „Zusammenbruch aller westlichen Ansprüche“. Er forderte Berlin außerdem auf, „kein Wort über Menschenrechte, humanitäres Recht [und] internationale Gerechtigkeit zu verlieren“.

In einem späteren Beitrag auf X erklärte Araud, dass „wir live miterleben, wie der Westen Selbstmord begeht“ und dass die Weigerung einiger, die Haftbefehle des IStGH zu beachten, „ein moralischer und politischer Schiffbruch ist, der den Nährboden für alle autoritären Mächte darstellt. Wissen sie, was in Gaza passiert?“

