https://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/britain-ditches-israeli-drones



Großbritannien wirft israelische Drohnen ab

Asa Winstanley

Aktivismus und BDS Beat

22. November 2024

Palestine Action hat das Elbit-Werk in Leicester mehr als drei Jahre lang ins Visier genommen.

Guy Smallman

Großbritannien wird im nächsten Jahr eine Flotte von 47 Drohnen ausrangieren, die von der israelischen Firma Elbit Systems hergestellt wurden, kündigte der Verteidigungsminister am Mittwoch an.

Die unbemannten Watchkeeper-Flugzeuge wurden in der Elbit-Fabrik UAV Tactical Systems in Leicester, einer Stadt in der englischen Region Midlands, hergestellt.

Der Watchkeeper wurde der berüchtigten Drohne Hermes 450 von Elbit nachempfunden, die zuvor als kampferprobt bei den Palästinensern beworben wurde,

Die in Schwierigkeiten geratene Elbit-Niederlassung in Leicester ist ein regelmäßiges Ziel von Aktivisten, insbesondere von Palestine Action.

„Dass Elbit seinen größten Auftrag verloren hat, bedeutet den Anfang vom Ende der Präsenz des israelischen Waffenherstellers in diesem Land“, sagte ein Sprecher der Gruppe am Freitag.

In einer Erklärung vor dem britischen Parlament am Mittwoch beschrieb Verteidigungsminister John Healey die Abschaffung der Drohnen als Teil umfassenderer Kürzungen beim Militär – „die Ausmusterung veralteter Ausrüstung“, wie er es ausdrückte.

Healey sagte, die Kürzungen würden dem Militär über fünf Jahre bis zu 626 Millionen Dollar einsparen.

Der Minister erwähnte weder Israel noch Elbit. Watchkeeper war ein gemeinsames Projekt von Elbit und der französischen Firma Thales.

Vorzeitige Pensionierung

Der Minister erklärte, dass die fünf Kriegsschiffe und Dutzende von Militärhubschraubern, die ebenfalls verschrottet werden, entweder „eingemottet“ worden seien oder in einigen Jahren ohnehin ausgemustert würden.

Was er nicht erwähnte, war, dass im Gegensatz zu den übrigen „alternden“ Ausrüstungsgegenständen das ursprünglich geplante Ausmusterungsdatum von Watchkeeper noch fast zwei Jahrzehnte entfernt war: 2042.

Die Drohne wurde in den britischen Medien als „problembehaftet“ oder – um Sky News zu zitieren – „von Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Mängeln geplagt“ beschrieben.

Wie das britische Defence Journal es ausdrückte, „hatte das System oft Schwierigkeiten, die betrieblichen Anforderungen zu erfüllen“.

Das ist vielleicht nur eine euphemistische Umschreibung dafür, dass die Drohne bei schlechtem Wetter in Europa nicht gut fliegen kann.

Die Watchkeeper-Drohnen „haben Schwierigkeiten, bei schlechtem Wetter zu funktionieren, was ihren Nutzen einschränkt“, berichtete Sky.

Das Ende von Elbit’s Leicester Fabrik?

Seit ihrer Gründung im Jahr 2020 hat sich Palestine Action wiederholt mit direkten Aktionen und Massenkampagnen gegen die Drohnenfabrik von UAV Tactical Systems in Leicester gewandt.

Obwohl die britischen Tochtergesellschaften von Elbit ihre Verbindungen zu Israel herunterspielen, nachdem sie zur Zielscheibe der Aktivisten geworden sind (weder Israel noch Elbit werden auf der Website des Werks in Leicester erwähnt), hat das Werk von der britischen Regierung zahlreiche Lizenzen für den Export von Waffen nach Israel erhalten.

Die Lizenzen haben einen Wert in Millionenhöhe und deuten darauf hin, dass das Werk in Leicester Drohnenkomponenten an das völkermordende Unternehmen geliefert hat.

Durch die frühzeitige Verschrottung der britischen Watchkeeper-Flotte und die fortgesetzte Verfolgung des Werks in Leicester durch Palestine Action ist die Zukunft von UAV Tactical Systems nun sicherlich in Frage gestellt.

„Direkte Aktionen von Hunderten von Aktivisten haben den Betrieb von Elbit Systems immer wieder gestört“, sagte der Sprecher von Palestine Action.

Dies habe zu „erheblichen Verzögerungen in der Produktion und zu Schäden an den Waffen“ geführt. Es besteht kein Zweifel daran, dass direkte Aktionen einen Beitrag leisten, und es ist notwendiger denn je, wirksame Taktiken gegen die israelische Kriegsmaschinerie einzusetzen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …