Ist Israel böse? Von Brian Victoria

Ist Israel böse?

in Palästina

Von Brian Victoria

21. Oktober 2024

In einer zunehmend säkularen Welt erscheint es vielen als anachronistische Bezeichnung, jemanden oder etwas als „böse“ zu bezeichnen, da dies eine rötliche Gestalt mit einem teuflischen Gesicht und Hörnern, einer Heugabel in der Hand, Flügeln und einem Schwanz heraufbeschwört. Ein wahrhaft schrecklicher und furchterregender Anblick!

Für Christen ist das Böse traditionell eine Rebellion gegen Gott, verkörpert in der Gestalt des „Satans“ (auch bekannt als Teufel). Satan wurde als Ursache allen Leidens in der Welt identifiziert. Darüber hinaus veranschaulichte Satans Sturz vom Himmel den kosmischen Kampf zwischen Gut (Gott) und Böse (Satan). Als solches existierte Satan als böswillige Kraft außerhalb von uns selbst und versuchte ständig, uns dazu zu verleiten, seinen bösen Wegen zu folgen.

Im Vergleich dazu wird das Böse in der heutigen Denkweise durch psychologische, soziale und kulturelle Linsen betrachtet. So kann das Böse aus den eigenen psychischen Störungen, der Gruppendynamik oder den soziopolitischen/sozioökonomischen Systemen, in denen wir leben, entstehen. Es wird nicht mehr als eine metaphysische oder böswillige moralische Kraft gesehen, die außerhalb von uns selbst liegt.

Doch unabhängig davon, wie definiert oder verstanden, bezweifeln nur wenige, dass jemand wie Hitler und seine Mitstreiter unter den Naziführern tatsächlich böse, wenn nicht sogar die Personifizierung des Bösen waren. Aber damit bleibt immer noch die Frage offen, was genau „böse“ ist.

Was Hitler und die Nazi-Führung betrifft, so sind wir zwei Personen zu Dank verpflichtet, die beide einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Art und Weise geleistet haben, wie die Hauptverantwortlichen für den Holocaust und die damit verbundenen Völkermorde verstanden, was sie taten. Wie konnten sie so absolut unmenschlich, so böse handeln?

Hannah Arendt ist eine der bekanntesten Holocaust-Forscherinnen. In ihrer Analyse führte sie das Konzept der „Banalität des Bösen“ ein. Sie argumentierte, dass das Böse manchmal von gewöhnlichen Menschen ausgehen kann, die gedankenlos und sogar ohne Bosheit handeln, als Teil bürokratischer Systeme, wie die Rolle von Adolf Eichmann bei den Kriegsverbrechen der Nazis zeigt. Arendt zwang uns damit zu erkennen, dass sich ansonsten ganz gewöhnliche Menschen unter bestimmten Umständen dazu hinreißen lassen können, Teil von Akten grausamer Barbarei zu werden, die sich gegen Mitmenschen richten. Somit liegt der „Keim“ oder das Potenzial für böse Taten in jedem von uns.

Es gibt jedoch einen zweiten, weniger bekannten Holocaust-Forscher, den ich für eine Schlüsselfigur in der Erforschung der Psychologie hinter Massengräueltaten halte. Sein Name war Gustav Gilbert, ein deutschsprachiger Offizier und Psychologe der US-Armee, der vor allem für seine Arbeit während der Nürnberger Prozesse (1945–1946) bekannt war. Er war Gefängnispsychologe und hatte dadurch beispiellosen Zugang zu vielen der führenden Nazi-Führer, die nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Kriegsverbrechen vor Gericht standen.

Gilbert ist vielleicht nicht so sehr für seine eigenen Worte bekannt, sondern für die des ranghöchsten Angeklagten, Hermann Göring, dem Chef der Luftwaffe der Nazis. Auf die Frage, wie es möglich gewesen sei, die Unterstützung des deutschen Volkes für Hitlers Kriegsmaschinerie zu gewinnen, antwortete Göring:

„Natürlich wollen die Menschen keinen Krieg. Warum sollte ein armer Schlucker auf einem Bauernhof sein Leben in einem Krieg riskieren wollen, wenn das Beste, was er davon hat, ist, in einem Stück auf seinen Bauernhof zurückzukehren? Natürlich wollen die einfachen Leute keinen Krieg, weder in Russland noch in England oder in Deutschland. Das versteht sich von selbst. Aber schließlich sind es die Staatsoberhäupter, die die Politik bestimmen, und es ist immer einfach, das Volk mitzuziehen, sei es in einer Demokratie, einer faschistischen Diktatur, einem Parlament oder einer kommunistischen Diktatur. Mit oder ohne Mitspracherecht, das Volk lässt sich immer auf die Forderungen der Staatsoberhäupter ein. Das ist einfach. Man muss ihnen nur sagen, dass sie angegriffen werden, und die Friedensstifter als unpatriotisch und das Land einer Gefahr aussetzend denunzieren. Das funktioniert in jedem Land gleich.“

So sehr viele von uns es auch leugnen möchten, macht es die nachfolgende Geschichte schwer, wenn nicht gar unmöglich, Görings Behauptung zu widerlegen, dass „es in jedem Land gleich funktioniert“. So starteten beispielsweise Präsident George W. Bush und seine neokonservativen Mitstreiter trotz erheblicher innerstaatlicher und weltweiter Widerstände nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die in der amerikanischen Bevölkerung Angst und Schrecken verbreiteten, erfolgreich eine Invasion des Irak, die ausschließlich auf falschen Behauptungen beruhte. Trotz der massiven Todesfälle und Zerstörungen, die daraus resultierten, wurde keine einzige Person, die für die amerikanische Aggression gegen die Regierung und das Volk des Irak verantwortlich war, jemals dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie das amerikanische Volk getäuscht hat, geschweige denn dafür, dass sie mehr als 100.000 Irakern, sowohl Militärangehörigen als auch Zivilisten, das Leben genommen hat.

Vor diesem Hintergrund ist es auch verständlich, dass sich die Menschen in Israel nach dem 7. Oktober unsicher fühlen und Angst um ihre Zukunft haben. Diese Angst hat sich in Unterstützung für die aktuelle israelische Regierungspolitik verwandelt (oder wurde vielmehr geschickt manipuliert), auch wenn diese Politik von vielen, einschließlich des Autors, als Völkermord an der Bevölkerung von Gaza angesehen wird und nun auf das Westjordanland, den Libanon und darüber hinaus ausgedehnt wurde. Diese Entwicklung zu verstehen bedeutet definitiv nicht, sie zu billigen. Wenn wir uns jedoch an die Erkenntnisse von Hannah Arendt erinnern, können wir verstehen (auch ohne sie zu billigen), warum ansonsten „normale“ Israelis aus Angst dazu überredet wurden, die abscheulichen Handlungen ihrer Regierung zu unterstützen. Angst, insbesondere Angst um das eigene Überleben und das der Angehörigen, ist ein Impuls, der nachweislich jede andere Überlegung außer Kraft setzt, sogar unsere Menschlichkeit selbst.

Um auf Gustav Gilbert zurückzukommen: Die Hauptaufgabe, die er sich selbst stellte, bestand darin, die Natur des Bösen zu verstehen, das Böse, das es den Naziführern ermöglichte, die von ihnen begangenen Massengräueltaten zu begehen. Nach vielen Stunden und Tagen der Befragung von Göring und anderen inhaftierten Naziführern teilte Gilbert seinen Kollegen mit, was er als die ultimative Natur des Bösen verstanden hatte. „Das Böse“, sagte er ihnen, ‚ist der Mangel an Empathie, die Unfähigkeit, sich in die Lage des anderen zu versetzen.‘ Kurz gesagt, seine Handlungen aus der Sicht des anderen zu betrachten.

Einerseits scheint dies eine allzu „gesunde Menschenverstand“-Auffassung zu sein, obwohl sie die Quelle des Bösen direkt in jedem von uns verortet. Doch so einleuchtend dies auch sein mag, wenn wir die vielen Konflikte in der Welt in Vergangenheit und Gegenwart betrachten, wann hat einer der Kämpfer jemals wirklich versucht, die Ursachen des Konflikts aus der Sicht des Feindes zu verstehen? Dies gilt meiner Meinung nach für den anhaltenden Konflikt in der Ukraine ebenso wie für den in Israel/Palästina. Stellen Sie sich vor, was passieren könnte, wenn die israelischen Staats- und Regierungschefs, angefangen bei Netanjahu, versuchen würden, den tiefsitzenden Wunsch des palästinensischen Volkes nach der Sicherheit zu verstehen, die ein eigenes Heimatland bietet, nicht unähnlich dem Volk Israel?

Es versteht sich von selbst, dass dies zumindest im Moment höchst unwahrscheinlich ist. Warum? Weil die derzeitigen israelischen Führer davon überzeugt sind, dass sie einen Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei führen, einen Kampf der Menschheit gegen „Tiere“. Daher ist es ebenso unnötig wie unmöglich, den Konflikt aus der Sicht der Palästinenser zu betrachten. Indem sie Angst als Waffe einsetzen, ist es ihnen nun gelungen, ihre eigene Unmenschlichkeit auf eine Mehrheit, wenn auch nicht auf alle, der israelischen Bevölkerung zu projizieren oder zu übertragen. Völkermord? Ja, sagen jetzt viele Israelis, wenn es notwendig ist, um unser Gefühl der Sicherheit, unser früheres „gutes Leben“ wiederherzustellen!

Einem „Land“ mangelt es sowohl an Handlungsfähigkeit als auch an freiem Willen, und daher kann es nicht böse sein. Wie Hitler und viele andere jedoch immer wieder bewiesen haben, können die Handlungen der Führer eines Landes es durchaus sein! Im Falle der derzeitigen israelischen Führung besteht kein Zweifel daran, dass ihre völkermörderische Politik, die sich kaum oder gar nicht um das Wohlergehen des palästinensischen Volkes schert, einmal mehr die Verkörperung des Bösen ist. Daher muss ihre völkermörderische Politik gestoppt werden, und zwar jetzt, durch die gemeinsamen, engagierten und unermüdlichen Anstrengungen von uns allen. Darüber hinaus müssen sie für ihre Handlungen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden.

Aber dabei sollte niemand denken, insbesondere nicht die amerikanischen Leser dieses Artikels, dass sie „unschuldig“ an der Mittäterschaft im Bösen sind. Nicht nur werden die Bomben, die auf Gaza, das Westjordanland usw. abgeworfen werden, mit den Steuergeldern aller Amerikaner bezahlt, sondern das Gleiche galt auch für die Bomben, die die USA im Irak und in vielen anderen Ländern abgeworfen haben.

Eine Organisation progressiver junger Juden namens „Jewish Voice for Peace“ veröffentlichte kürzlich eine Erklärung zum ersten Jahrestag des Aufstands vom 7. Oktober. Wir trauern um die mindestens 42.000 Palästinenser, die vom israelischen Militär getötet wurden, wohl wissend, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer wahrscheinlich weitaus höher ist. Wir trauern um die 1.200 Israelis, die bei den Angriffen der Hamas getötet wurden. Und wir trauern um die 2.000 Libanesen, die durch israelische Bombardierungen getötet wurden. Aber wir können nicht nur trauern, da Millionen Menschen derzeit bedroht sind – wir müssen wie verrückt für die Lebenden kämpfen.“

Angesichts von Aussagen wie diesen von progressiven Juden auf der ganzen Welt sowie der Tatsache, dass sowohl Hannah Arendt als auch Gustav Gilbert Juden waren, ist klar, dass der derzeitige Völkermord in Gaza und darüber hinaus weder die Schuld des jüdischen Volkes als Ganzes noch des Judentums als Religion ist. Die Verantwortung liegt vielmehr eindeutig bei den derzeitigen israelischen Führern und ihren Anhängern in Israel, die glauben, das Recht (in den Augen vieler von Gott gegeben) zu haben, die Palästinenser, die Ureinwohner Israels/Palästinas, entweder ethnisch zu säubern oder zu töten.

Abschließend möchte ich sagen, dass keiner von uns wirklich unschuldig ist, keiner von uns frei von der bösen Selbstsucht auf Kosten anderer ist, bis die Leser dieses Artikels ehrlich sagen können, dass auch sie „wie die Hölle für die Lebenden“ in Israel/Palästina und darüber hinaus kämpfen. Keiner von uns kann behaupten, wirklich in den Schuhen derer gelaufen zu sein, die Ungerechtigkeit und Unterdrückung ausgesetzt sind. Wenn wir nur zuhören, lehrt uns das derzeitige Blutbad in Israel/Palästina einmal mehr, was der Schlüssel zum Überleben der Menschheit auf diesem Planeten sein könnte. Nämlich, dass wir einander brauchen, denn niemand von uns kann wirklich sicher sein, solange nicht alle von uns sicher und frei sind.

Brian Victoria, Ph.D., Senior Research Fellow, Oxford Centre for Buddhist Studies

Übersetzt mit Deepl.com

