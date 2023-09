Flash Mob Robberies Are Changing the Way America Does Business The future of shopping will no longer occur inside of shopping malls, boutiques, and business districts, Robert Bridge writes. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . Many people…

© Foto: Social Media

Flashmob-Raubüberfälle verändern die Art und Weise, wie Amerika Geschäfte macht

Von Robert Bridge

15. September 2023

Die Zukunft des Einkaufens wird nicht mehr in Einkaufszentren, Boutiquen und Geschäftsvierteln stattfinden, schreibt Robert Bridge.

Viele Menschen haben wahrscheinlich schon von der viralen Epidemie gehört, die Amerika überrollt und das Maskentragen wieder in Mode bringt. Nein, es handelt sich nicht um Covid-19, zumindest noch nicht, sondern um organisierten Diebstahl im Einzelhandel, der im Landesinneren sein Unwesen treibt.

Zu Zeiten der Sowjetunion, bevor Mega-Einkaufszentren und Hyper-Stores in den 11 Zeitzonen Russlands auftauchten, waren die kommunistischen Käufer gezwungen, Waren auszuwählen, die hinter Vitrinen versteckt waren. Ein Angestellter schrieb den Preis jedes gewünschten Artikels auf, und der Käufer musste den Zettel zur Kasse bringen, die Ware bezahlen und dann mit dem Kaufbeleg zum Verkäufer zurückkehren. Erst dann wurden die Rote Bete, das Brot und der Wodka ausgehändigt. Die Zeiten ändern sich. Unglaublich, und nicht wenig ironisch, dass die Vereinigten Staaten auf ein solch düsteres, dystopisches Einkaufserlebnis zuzusteuern scheinen.

Das Wall Street Journal bestätigte die schlimmsten Befürchtungen der Einkäufer, als es in einem kürzlich erschienenen Artikel berichtete, dass „die Geschäfte weniger Mitarbeiter als früher haben und mehr Produkte unter Verschluss halten“. Im modernen Amerika ist die Notwendigkeit, Waren unter Verschluss zu halten, auf Flashmob-Raubüberfälle zurückzuführen, die die Einzelhändler jedes Jahr Millionen von Dollar kosten und gleichzeitig die Existenz der großen und kleinen Einzelhandelsunternehmen bedrohen. Die National Retail Federation (NRF) schätzt, dass diese Vorfälle die Unternehmen etwa 700.000 Dollar pro 1 Milliarde Dollar Umsatz kosten.

Für Uneingeweihte: Ein Flashmob-Raub ist ein Überfall, bei dem eine große Gruppe von Ganoven, in der Regel junge und rücksichtslose Leute, auf einmal in ein Geschäft eindringen und so viele Waren wie möglich erbeuten, bevor die Polizei am Tatort eintrifft, was fast nie geschieht. Was jedoch passiert, ist, dass Angestellte und Kunden ungläubig zusehen müssen, wie die Bande eine Linie der Massenvernichtung um das Geschäft und zurück zu den Ausgängen schlägt, wobei sie so viel Ware mitnimmt, wie sie tragen kann. Der Grund, warum diese Methode so beliebt ist, liegt darin, dass die Diebe nur selten gefasst werden; und wenn sie doch erwischt werden, lassen liberale Richter sie ohne Strafe frei.

Letzten Monat stürmte in Los Angeles eine Gruppe von über dreißig schwarz und grau gekleideten Männern und Frauen das Nordstrom-Geschäft in der Westfield Topanga Mall. Die Diebe wussten, was sie taten, und stürzten sich auf die luxuriösen Handtaschen, Kleidungsstücke und Schmuckstücke und schockierten die Schaulustigen, als sie Glasvitrinen zerschlugen, um eine Handvoll Schmuck zu ergattern. Innerhalb weniger Minuten war ein Großteil des Ladens verwüstet. Nach Angaben des Los Angeles Police Department wurden Waren im Wert von fast 300.000 Dollar entwendet.

Während dieses Verbrechensphänomen früher nur in Kalifornien zu beobachten war, sind Flashmob-Attacken inzwischen überall im Land zu beobachten. Chicago zum Beispiel hat dem Phänomen eine neue Wendung gegeben und so genannte „Flashmob-Raubtrupps“ eingeführt. Diese Banden ziehen in Karawanen durch die Stadt und rauben am helllichten Tag Passanten auf der Straße aus, manchmal acht oder mehr Personen auf einmal.

Auf diese Weise wird eines der glorreichen Merkmale des Kapitalismus, nämlich die Möglichkeit für die Verbraucher, zwanglos durch die Geschäftsviertel und die Gänge der Geschäfte zu schlendern, zu jagen und zu kaufen, ohne dass ein Mittelsmann die Kisten mühsam aufschließen muss, auf einen Schlag wie eine Seite aus Das Kapital aussehen. Natürlich erweist sich dieser schöne neue Zustand auch für die Ladenbesitzer als Albtraum.

Laut einem Bericht des Wall Street Journal müssen die Einzelhändler nicht nur zusätzliche Mittel aufwenden, um ihre Produkte zu sichern und gleichzeitig die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, um anständige Leute vor Dieben zu schützen, sondern auch mit dem „steilsten jährlichen Lohnwachstum seit den 1980er Jahren“ fertig werden. Dem Bericht zufolge sind die Durchschnittslöhne im Einzelhandel inzwischen auf etwa 20,54 Dollar pro Stunde gestiegen. Das ist jedoch nicht genug, um die jungen Gauner dazu zu bewegen, ihr kriminelles Leben für ein Leben von 9 bis 5 Uhr aufzugeben. Wahrscheinlich gäbe es ohnehin keine Jobs für sie, da die Einzelhändler ihr Personal reduzieren mussten und die Beschäftigungszahlen unter dem Niveau von vor der Pandemie liegen.

„Die Zahl der Beschäftigten im Einzelhandel ist von 2019 bis 2022 um 12 % gesunken, und Geschäfte wie Macy’s und Kohl’s haben bis zu 20 % ihrer Mitarbeiter verloren“, berichtet Zerohedge. „Gap und Best Buy haben ihr Personal um 25 % bzw. 22 % reduziert. Nur eine Handvoll Unternehmen wie Lululemon, Nike, T.J. Maxx und Costco haben die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöht.“

Dadurch wird das Einkaufserlebnis nicht nur für alle weniger angenehm, sondern auch zeitaufwändiger, sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeiter. Und wenn es den überarbeiteten Amerikanern heutzutage an etwas mangelt, dann an Zeit.

Laut OECD-Statistiken arbeiten die Arbeitnehmer in den USA durchschnittlich 1 791 Stunden pro Jahr, während der Durchschnitt der OECD-Länder bei 1 716 Stunden liegt. Das sind 442 Stunden mehr pro Jahr als deutsche Arbeitnehmer, 294 Stunden mehr pro Jahr als britische Arbeitnehmer, 301 Stunden mehr pro Jahr als französische Arbeitnehmer und 184 Stunden mehr pro Jahr als japanische Arbeitnehmer. Hinzu kommt, dass die Vereinigten Staaten das einzige Land der Welt sind, in dem die Unternehmen nicht gesetzlich verpflichtet sind, ihren Mitarbeitern Urlaub zu gewähren.

Natürlich kann es sich der durchschnittliche amerikanische Arbeitnehmer nicht leisten, unter solch beispiellosen Bedingungen kostbare Zeit und Nerven beim Einkaufen zu verschwenden. Die Zukunft des Einkaufens, zumindest in Amerika, wird nicht mehr in Einkaufszentren, Boutiquen und Geschäftsvierteln stattfinden, sondern in der Bequemlichkeit, Sicherheit und Anonymität der eigenen vier Wände. Das ist ein trauriges Zeugnis für den Zustand der kapitalistischen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten und das Nebenprodukt einer katastrophalen liberalen Politik, die darauf abzielt, die Strafverfolgung zu bestrafen und gleichzeitig die Mafia zu belohnen. Übersetzt mit Deepl.com

Robert Bridge ist ein amerikanischer Schriftsteller und Jounalist

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …