Rezension zu „War“ – Arabische Führer verraten Gaza, laut Bob Woodward

18. November 2024

„War“ von Bob Wodward. (Foto: boo cover)

Von Robert Inlakesh

Obwohl das Buch einige Erkenntnisse bietet, die für eine umfassendere Analyse des anhaltenden Völkermords in Gaza durchaus wertvoll sein könnten, ist es in vielerlei Hinsicht eindeutig voreingenommen.

Der internationale Bestseller „War“ des erfahrenen Journalisten Bob Woodward zeichnet ein vernichtendes Bild der arabischen Regime und zeigt ihren Wunsch, die palästinensische Gruppe Hamas zu besiegen; dennoch lässt der Inhalt des Buches insgesamt Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Behauptungen und Zitate aufkommen, die den Führern zugeschrieben werden.

Das Buch „War“ könnte einen wichtigen Einblick in die Arbeitsweise des Kabinetts von US-Präsident Joe Biden geben, insbesondere in Bezug auf Gaza. Es enthält zwar Zitate von hochrangigen Beamten aus den westlichen Regierungen der arabischen Welt, aber der Kontext, in dem sie geschrieben wurden, und die Art und Weise, wie sie dargestellt werden, werfen einige Fragen zu der präsentierten Erzählung auf.

Die Lektüre der 77 Kapitel führt Sie auf eine Reise in die Biden-Administration und nimmt sofort eine sehr kritische Haltung gegenüber Donald Trump ein. Es geht um den Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar, den Krieg in der Ukraine und eine Vielzahl anderer Themen, bevor es zur von der Hamas angeführten Offensive gegen Israel am 7. Oktober kommt.

Bob Woodward baut im gesamten Buch eindeutig die Figur Joe Biden auf und stellt ihn und seine Regierung in ein gutes Licht. So wird Biden beispielsweise im Zusammenhang mit dem Rückzug der USA aus dem Krieg in Afghanistan als jemand dargestellt, den die verurteilenden Reaktionen auf seinen katastrophalen Umgang mit der Situation sehr belasten.

So sehr, dass der amerikanische Präsident angeblich über seinen Sohn Beau Biden gesprochen haben soll, bevor er sich zu einem Spaziergang allein in Washington neben dem Denkmal für gefallene Soldaten entschloss.

Beau Biden wurde zuvor von Joe Biden selbst ins Spiel gebracht, um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, wenn er über die US-Armee und Auslandseinsätze spricht. Sein Sohn war Major der Armee, starb jedoch an einem Hirntumor und nicht während seines Einsatzes im Irak, wie der US-Präsident einmal behauptete.

Ein weiteres großes Problem, auf das Sie als Leser stoßen werden, ist ein klarer Mangel an Tiefe, wenn es um Woodwards Verständnis der Politik in Westasien geht. Darüber hinaus übertreibt der Autor die Zahl der am 7. Oktober getöteten Israelis. Er schreibt, dass „insgesamt mehr als 1.200 Israelis durch die Hamas getötet wurden“, bevor er erklärt, dass „es sich um den tödlichsten Angriff in der jüdischen Geschichte seit dem Holocaust handelte“.

Das Buch weigert sich nicht nur, zwischen israelischen Kämpfern und Zivilisten zu unterscheiden, sondern übertreibt auch die Gesamtzahl der Todesopfer, die unbestreitbar bei 1.139 liegt. Einige seriöse Medien berichten, dass sich die Gesamtzahl der Todesopfer aus 815 getöteten Zivilisten und 324 getöteten Soldaten zusammensetzt, während andere angeben, dass es sich um 695 zivile Todesopfer und 373 Kämpfer sowie 71 Ausländer handelt.

In Kapitel 46 zitiert Woodward den haschemitischen Herrscher von Jordanien, König Abdullah II., mit der Aussage, er habe Israel gewarnt, „sich der Hamas nicht zu nähern. Die Hamas ist die Muslimbruderschaft.“ Der Autor gibt dann seinen eigenen Kommentar dazu ab, wer die Muslimbruderschaft ist, und fügt hinzu, dass „ihre gewalttätigen Ableger verschiedene Formen und Ideologien angenommen haben, darunter die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad in Gaza“.

Die Beschreibung des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) als „Ableger“ der Muslimbruderschaft ist völlig unzutreffend. Der Gründer und erste Generalsekretär der Gruppe, Fathi Shiqaqi, war zwar während seiner Studienzeit in Ägypten lose mit der Muslimbruderschaft verbunden, seine Bewegung wurde jedoch nie von der Muslimbruderschaft unterstützt und stand in starkem Konflikt mit ihr.

Ohne zu sehr in die Geschichte des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Gaza oder seine Ideologie einzutauchen, kann man sagen, dass er nie finanzielle Unterstützung von der Muslimbruderschaft erhielt, um ihm beim Start zu helfen, und dass seine Mitglieder sogar an Straßenkämpfen mit der Vorläufergruppe der Hamas, der Mujamma al-Islamiyya, beteiligt waren.

Man könnte zwar argumentieren, dass Persönlichkeiten wie Seyed Qutb die Gründungsmitglieder des PIJ beeinflusst haben, doch dasselbe könnte man auch von Ayatollah Ruhollah Khomeini und einer Reihe anderer revolutionärer islamistischer Denker sagen. Letztendlich ist diese Darstellung des PIJ oberflächlich und falsch.

Ein weiterer Aspekt des Buches, der als Propaganda durchgeht, ist der Fokus auf die Forderungen der USA, Hilfsgüter in den Gazastreifen einreisen zu lassen, angeblich zur großen Frustration von US-Präsident Joe Biden. Laut einer Gruppe von UN-Experten herrscht in Teilen des Gazastreifens seit dem 9. Juli offiziell eine Hungersnot, und derzeit verschlechtert sich die Lage sogar noch weiter.

Zu diesem Thema wird der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zu Beginn des Krieges mit den Worten zitiert, dass „das israelische Volk es nicht tolerieren wird, diesen Nazis Hilfe zu leisten, wenn wir die Hamas nicht vollständig vernichtet haben“. „Das ist Hilfe für unschuldige Männer, Frauen und Kinder, die verhungern und sterben werden, wenn sie keine Hilfe bekommen“, soll Blinken geantwortet haben.

Der US-Außenminister soll Netanyahu gesagt haben, dass von den arabischen Führern ‚immer wieder zu hören war, dass sie unterstützen, was Sie tun. Sie unterstützen die Niederlage der Hamas.‘ Bevor er die angeblichen Worte des emiratischen Führers Mohammed Bin Zayed ‚Israel muss uns Raum geben, um ihnen Raum zu geben‘ anführte. Netanjahu antwortete daraufhin mit einer doppelten Aussage und erklärte: „Nicht ein Tropfen, nicht eine Unze irgendetwas wird nach Gaza gehen, um den Menschen zu helfen.“

Kapitel für Kapitel wird beschrieben, wie Antony Blinken unermüdlich daran arbeitet, die Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza sicherzustellen. Während Woodward die Situation so darstellt, als ob Israel eine beherrschende Stellung gegenüber den Vereinigten Staaten innehätte, war es in Wirklichkeit so, dass Washington militärische Hilfe in zweistelliger Milliardenhöhe bereitstellte, um sicherzustellen, dass der Krieg fortgesetzt werden konnte, und es versäumte, dies als Druckmittel für die Einfuhr von Hilfsgütern einzusetzen.

Obwohl dies erst nach der Veröffentlichung des Buches geschah, forderte die US-Regierung Biden im Oktober Israel auf, täglich über 350 Hilfsgütertransportern die Einfahrt in das belagerte Küstengebiet zu gestatten, und gab ihnen einen Monat Zeit, um die humanitäre Lage zu verbessern.

Obwohl das Welternährungsprogramm erklärt hatte, dass bis zum 11. Oktober einen ganzen Monat lang keine Lebensmittel-LKWs in den Norden des Gazastreifens gelangt waren, erlaubten die Israelis nur einer Handvoll Hilfspakete, in den Norden zu gelangen, da die Frist verstrich, ohne dass die Biden-Regierung etwas unternahm.

Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, wurde in dem Buch auch mit den Worten zitiert, er habe der Hamas gesagt: „Ihr habt keine Freunde mehr“, während Mohammed bin Zayed von den Vereinigten Arabischen Emiraten sagte, die Hamas müsse „vernichtet werden“.

Diese Anti-Hamas-Stimmung wurde auch vom saudi-arabischen Außenminister, Prinz Faisal bin Farhan, aufgegriffen, der die Situation auf die angeblichen Geschäfte des israelischen Premierministers mit der Hamas zurückführte und mit den Worten schloss: „Wir werden nicht dafür bezahlen, Bibis Chaos zu beseitigen.“

Woodward zitiert den saudischen Außenminister, der Netanjahu wiederholt mit seinem Spitznamen ‚Bibi‘ anspricht. Der ägyptische Geheimdienstchef Abbas Kamel wird sogar mit der Empfehlung einer Strategie für die Israelis zur Beseitigung der Hamas zitiert: „Israel sollte nicht einfach auf einmal angreifen. Sie sollten sich zurücklehnen, warten, bis sie auftauchen, und ihnen dann die Köpfe abschlagen“, empfahl Kamal.

Da nicht bekannt ist, ob all diese Zitate vollständig echt sind oder nicht aus dem Zusammenhang gerissen wurden, ist leicht zu erkennen, dass sie auf eine Weise verwendet werden, die eine ganz bestimmte Erzählung darstellt. Bob Woodward hat sorgfältig eine Geschichte konstruiert, die auf der Idee basiert, dass die Hamas als Ableger der Muslimbruderschaft von Benjamin Netanjahu unterstützt wurde und dass seine Handlungen – nach dem 7. Oktober – alle eine Reaktion auf diese Situation sind, die ihm um die Ohren fliegt.

Es funktioniert auch, um sowohl die Führer der pro-US-arabischen Führung als auch die Biden-Regierung als rationale Akteure darzustellen, die versuchen, die Katastrophe zu beheben, die nach dem von der Hamas geführten Angriff ausgebrochen ist. Diese Darstellung vermittelt dem Leser eine pro-israelische und pro-Biden-Perspektive, die Netanjahu als irrationalen Akteur betrachtet, während gleichzeitig der Opferstatus der Israelis als Ganzes aufrechterhalten wird.

Obwohl das Buch einige Erkenntnisse bietet, die für eine umfassendere Analyse des anhaltenden Völkermords in Gaza durchaus wertvoll sein könnten, ist es in vielerlei Hinsicht eindeutig voreingenommen, und der Autor macht mehrere Fehler, die offenbar auf seine mangelnden Kenntnisse über Westasien zurückzuführen sind.

Obwohl andere Quellen den Geist der in „War“ angeführten Zitate zu bestätigen scheinen, können sie aufgrund anderer Mängel im Buch nicht außer Acht gelassen werden, dennoch erfordert das Werk eine Lektüre zwischen den Zeilen.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

