Patrick Lawrence: Ohnmacht

7. Oktober 2024

Amerikas politische Eliten sind nicht machtlos, das schurkische israelische Regime in die Schranken zu weisen: Sie sind machtlos, gegen die groteske Lobby vorzugehen, die von AIPAC angeführt wird, an die sie sich verkauft haben, aber nicht darauf beschränkt ist.

No Pride in Genocide-Protest in Washington am 7. September. (Diane Krauthamer, Flickr

ScheerPost

Lassen Sie uns mit einigen Fakten der kalten, harten Art über die Bedingungen im Gazastreifen und im Westjordanland beginnen, nach einem Jahr täglicher Angriffe des terroristischen Israels auf die palästinensische Bevölkerung an beiden Orten. Diese Statistiken stammen aus einem in diesem Monat veröffentlichten Bericht der Weltbank mit dem Titel „Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die palästinensische Wirtschaft“. Sie decken die Bedingungen bis März ab; wir können

„Elf Monate nach Beginn des Konflikts im Nahen Osten befinden sich die palästinensischen Gebiete inmitten einer historischen humanitären Krise im Gazastreifen am Rande des wirtschaftlichen Absturzes“, beginnt der Bericht. “Offizielle Daten zeigen einen Rückgang des realen BIP um 35 Prozent im ersten Quartal 2024 für die palästinensischen Gebiete insgesamt, was den größten wirtschaftlichen Rückgang seit Bestehen darstellt. Der Konflikt hat die Wirtschaft des Gazastreifens an den Rand des völligen Zusammenbruchs gebracht, mit einem schwindelerregenden Rückgang von 86 Prozent im ersten Quartal 2024.“

In Gaza wurden 1,9 Millionen Menschen vertrieben und mehr oder weniger alle leben jetzt in Armut, berichtet die Bank. Wir wissen bereits von den Bombenanschlägen auf Krankenhäuser und den Morden an Verwaltungsmitarbeitern, Ärzten und Krankenschwestern; jetzt erfahren wir, dass 80 Prozent der Zentren für die medizinische Grundversorgung nicht mehr funktionieren.

Bis zu 70 Prozent des Ackerlandes wurden beschädigt oder zerstört, was „fast 2 Millionen Menschen an den Rand einer weit verbreiteten Hungersnot treibt“. Das Bildungssystem ist zusammengebrochen. „Alle 625.000 Kinder im schulpflichtigen Alter in Gaza sind seit dem 7. Oktober 2023 nicht mehr zur Schule gegangen“, so die Weltbank.

Wie die meisten Palästinenser wohl und grimmig verstehen, beabsichtigen die Israelis, das Westjordanland zu einem weiteren Gaza zu machen, und versuchen dabei lediglich, weniger Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Die Wirtschaft im Westjordanland ist im ersten Quartal dieses Jahres um nur – „nur“ – 25 Prozent geschrumpft. Die Bank schätzt die Arbeitslosigkeit auf 35 Prozent, vor allem weil die Kontrollen und Straßensperren nach dem 7. Oktober den Weg zur Arbeit erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen, und weil Palästinenser nun nicht mehr zu Arbeitsplätzen in Israel pendeln dürfen.

Bezalel Smotrich, der fanatische Finanzminister des Netanjahu-Regimes, hat damit begonnen, Steuergelder einzubehalten, die Israel im Auftrag der Palästinensischen Autonomiebehörde einzieht, und hat damit das Westjordanland in ein Defizit gestürzt, das nach Schätzungen der Bank in diesem Jahr fast 2 Milliarden US-Dollar betragen wird.

Was hat jeder von uns tun können, um den Amoklauf zu stoppen, der zu diesen Bedingungen geführt hat? Das ist meine Frage.

Gilles Paris, langjähriger Reporter und jetzt Kolumnist bei Le Monde, hat sich mit der Realität der Palästinenser in Gaza und im Westjordanland befasst und einen Kommentar veröffentlicht, der diese Woche unter der Überschrift „Die Verlierer des Gaza-Krieges sind diejenigen, deren Machtlosigkeit de facto zur Akzeptanz geworden ist“ erschien.

Abgesehen von allen Statistiken der Weltbank verweist er auch auf eine Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, die im Juni veröffentlicht wurde und zu dem Schluss kommt, dass die Palästinenser im Gazastreifen nun unter oder auf 39 Millionen Tonnen Schutt leben und mindestens ein Jahrzehnt brauchen werden, um sich daraus zu befreien.

Der Artikel von Gilles Paris ist mir ins Auge gefallen, weil mich der Zustand der Ohnmacht sehr beschäftigt, seit Israel am 8. Oktober 2023 mit seinem Völkermord begonnen hat.

Es steht außer Frage, dass das unmenschliche Verhalten Israels gegenüber dem palästinensischen Volk die Machtlosigkeit vieler Menschen und Bevölkerungsgruppen offenbart hat. Aber welche Menschen, welche Bevölkerungsgruppen? Und was kann man dagegen tun? Lassen Sie uns diese Fragen sorgfältig prüfen.

Nach Ansicht von Gilles Paris sind die machtlosen Verlierer der aktuellen Krise in Westasien die amerikanische Führung – er nennt Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken und CIA-Direktor William Burns – sowie die europäischen Mächte und die arabischen Regime, die vor vier Jahren die Abraham-Abkommen unterzeichneten, in der Hoffnung, sich mit dem zionistischen Staat zu normalisieren.

Sie alle haben an Ansehen und Ruf eingebüßt. Keiner von ihnen hat es geschafft, die Gräueltaten der Israelis zu stoppen. Sie alle haben „eine Demütigung nach der anderen“ erlitten, wie es Paris ausdrückt. Aber er nimmt zu viel für bare Münze, wie mir scheint, und begeht damit einen entscheidenden Beurteilungsfehler.

Es stimmt, dass Benjamin Netanjahu sich im vergangenen Jahr als außer Kontrolle geratener Soziopath entpuppt hat, und ich beziehe mich dabei auf das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, das gute alte DSM. Er ist aggressiv, gewalttätig, isoliert, von irrationalen Zwängen getrieben, anderen gegenüber gleichgültig und völlig empathielos. Wenn man sein Gesicht studiert, erkennt man die Züge eines verrückten, wahnsinnig besessenen Mannes. Seit den Ereignissen vom 7. Oktober hat er nahezu ungestraft gehandelt.

Das „Kollektiv Biden“

Bidens Kabinettssitzung am 20. September. (White House, Cameron Smith)

Aber der Gedanke, dass Biden und seine Leute „sich als unfähig erwiesen haben, die Katastrophe zu verhindern“, wie Gilles Paris es ausdrückt, ist eine absurde Fiktion. Ich hätte gedacht, dass ein Journalist seines Ranges das so sehen könnte. „Das Kollektiv Biden“ – ein wunderbarer Begriff, den die Russen verwendet haben, da die geistigen Gebrechen des Präsidenten es unmöglich machen zu sagen, wer die Show leitet – hatte nie die Absicht, die Israelis aufzuhalten. Alle, die aufmerksam sind, wissen das.

Wie Brett Murphy von ProPublica diese Woche berichtete, ging Blinken, als zwei Berichte des Außenministeriums im Frühjahr zu dem Schluss kamen, dass Israel die humanitäre Hilfe für Gaza blockiert, zum Kongress, um auszusagen:

„Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass die israelische Regierung den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe der USA verbietet oder anderweitig einschränkt.“

Die beiden offiziellen Ergebnisse – von der Agentur für internationale Entwicklung und dem Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration – hätten das Biden-Regime dazu verpflichten müssen, Waffenhilfe in Höhe von fast 830 Millionen Dollar für Israel einzufrieren. Blinken warf seine eigenen Leute aus der Limousine.

Ist das ein Mann oder eine Regierung, die versucht, Israels Terrorkampagne zu verhindern, und dabei scheitert?

Es ist wahr, wie Gilles Paris behauptet, dass das Kollektiv Biden sich als machtlos erwiesen hat, selbst Netanyahus Wahnsinn zu mildern, so wie das Weiße Haus unter Biden, wer auch immer seine Entscheidungen trifft, ihn jetzt nicht mildern wird, da die israelische Aggression im Westjordanland und in letzter Zeit gegen den Libanon zunimmt. Aber es ist von entscheidender Bedeutung, diese Frage der Machtlosigkeit richtig zu verstehen, wenn wir unsere missliche Lage begreifen wollen.

Amerikas politische Eliten sind nicht machtlos, das schurkische israelische Regime zu zügeln: Sie sind machtlos, gegen die groteske Lobby vorzugehen, die vom American Israel Public Affairs Committee angeführt wird, dem sie sich verkauft haben, aber nicht darauf beschränkt ist.

Ende September eröffneten die Israelis im Libanon ein weiteres Theater in dem von Netanjahu als „Krieg an sieben Fronten“ bezeichneten Krieg, den er plant. Währenddessen zitierte Middle East Eye Amichai Chikli, Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten, der die Besetzung des Südlibanons mit der Begründung forderte, Beirut habe „seine Souveränität nicht ausgeübt“.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Biden-Regime Einwände erheben wird, wenn Israel im Libanon angreift, eine weitere seiner mutwilligen Provokationen. Wir müssen uns jetzt fragen, ob die bisher scheinbare nahezu vollständige Straflosigkeit des „jüdischen Staates“ in Wirklichkeit grenzenlose Straflosigkeit bedeutet – Straflosigkeit ohne Ende.

Die wahrhaft Machtlosen

Demonstranten in London am 4. November. Sie fordern ein Ende des israelischen Völkermords in Gaza und ein Ende der israelischen Besetzung Palästinas. (Alisdare Hickson, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Sobald wir das Ausmaß begreifen, in dem die Exekutive und Legislative in Washington die US-Politik an die AIPAC und andere einflussreiche Gruppen verkauft haben, die im Auftrag des zionistischen Staates handeln, stehen wir der Machtlosigkeit ins Auge.

Die wahre Machtlosigkeit liegt bei uns. Darüber müssen wir nachdenken.

Aus dem Kommentar-Thread, der an eine zufällig ausgewählte Kolumne mit dem Titel „Die Kriegspartei schmiedet ihre Pläne“ angehängt ist, die an dieser Stelle veröffentlicht und in den Consortium News wiedergegeben wurde, wähle ich die Bemerkungen einiger Leser aus, die für verschiedene gemeinsame Ansichten repräsentativ sind.

Von Lois Gagnon, 20. September 2024

„Ab wann beschließen die Menschen in den USA und ihren Kolonien, dass sie genug von dieser wahnsinnigen Politik des äußersten Risikos haben, und rufen zu einem landesweiten Streik auf, bis diese Verrückten zurücktreten, ihre Niederlage eingestehen, einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen fordern? Nichts weniger ist akzeptabel. Sie terrorisieren die gesamte Menschheit, um ihre imperialistische Agenda voranzutreiben, die nur einer winzigen Oligarchie zugutekommt.“

Von „Steve“, 21. September 2024, um 11:56 Uhr, als Antwort auf Lois Gagnon:

„Niemals.

FOMO ist real. Die Angst, die nächste Beförderung oder die nächste Einladung zu einer coolen Kinderparty zu verpassen oder von Menschen, die man für seine Freunde hielt, geächtet zu werden, hat die westliche Gesellschaft gelähmt. Schauen Sie sich nur an, was passiert ist, seit 2016 Familien und Freunde Mitglieder wegen ihrer politischen Überzeugungen ausschließen, oder weil sie 2020 nicht bereit waren, sich impfen zu lassen, oder weil sie den Krieg in der Ukraine nicht unterstützen oder den Krieg Israels im Gazastreifen nicht unterstützen. Die sozialen Medien haben die Welt in den letzten zehn Jahren verrückt gemacht. Früher waren die Menschen in der Lage, politische oder religiöse Differenzen beiseite zu legen, aber jetzt muss alles zu einer manichäischen Entscheidung werden. Entweder bist du auf meiner Seite oder ich streiche dich aus meinem Leben.“

Von Cypher Random, 21. September 2024 um 17:53 Uhr:

„Ich würde gerne glauben, dass es möglich ist, aber wir stehen kurz vor einer Wahl, bei der, genau wie bei der letzten Wahl, weit über 95 % der Amerikaner für Kandidaten stimmen werden, die den Krieg unterstützen.

Es gibt nicht einmal einen Hauch einer Friedenspartei in diesem Land. Das Einzige, was man findet, sind Kriegstreiber, die taktisch sagen, dass sie gegen einen bestimmten Krieg sind. Oder die Obama-Taktik, sich zu beschweren, dass der Krieg schlecht geführt wird und dass sie es besser können. All diese Antikriegskandidaten würden natürlich noch mehr Geld für das Militär bereitstellen. Aber in Amerika ist ein Partner für den Frieden nirgendwo in Sicht. Wenn sie die Stimmen für diese Wahl auszählen, werden sie feststellen, dass Krieg mit etwa 98–99 % und Frieden mit vielleicht 1 % dabei ist.

Bei einer Wahl, bei der ungewiss ist, ob nicht noch ein größerer Krieg ausbricht, noch bevor die Computer den Sieger verkünden, wird Amerika so wählen. Niemand schlägt große Kürzungen beim Militär vor, um den Wohlstand im eigenen Land zu sichern. Ein Kandidat, der Frieden vorschlägt, würde vom Mob gesteinigt werden.

Präsident Kennedy hat einmal eine Friedensrede gehalten. Man kann sie immer noch auf YouTube finden, oder zumindest konnte man das, als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Die Demokraten könnten sie inzwischen als russische Propaganda eingestuft haben. Aber er hat eine solche Rede gehalten. JFK hatte nie die Gelegenheit zu sehen, ob das eine beliebte Art gewesen wäre, für eine Wiederwahl zu kandidieren …“

So klingt Ohnmacht im Amerika des Frühherbstes 2024, weniger als einen Monat bevor die Wähler einen neuen Präsidenten wählen werden. Sie ist abwechselnd prinzipientreu, entschlossen, bitter, zynisch, manchmal verwirrt in ihrem Denken, nostalgisch für das, was einmal war, aber nicht mehr ist.

Diese drei, und ich zitiere sie, weil es so viele wie sie gibt, betrachten die politische Landschaft in diesem Herbst und sehen niemanden außer ehrenwerten Randkandidaten, der auch nur annähernd ihre Hoffnungen repräsentiert, der zur Wahl steht.

Ich bin sicher, dass es unter den Amerikanern viele verschiedene Ansichten über die Gaza-Krise, Israel und die Palästinenser im Ausland gibt. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen, die noch wählen gehen, einen Präsidenten wählen würden, der gegen Krieg und Völkermord ist, wenn einer von ihnen am 5. November zur Wahl stünde.

Ich bin mir absolut sicher, dass, abgesehen von der unmöglichen Aussicht auf einen Partner für den Frieden, wie Cypher Random es ausdrücken würde, wer auch immer in ein paar Wochen gewählt wird, sich mehr oder weniger nicht für die Gefühle und Wünsche der Amerikaner interessieren wird, während er oder sie mit der Kriegsführung fortfährt.

Dies ist eine der Realitäten der Machtlosigkeit in Amerika. Die politischen Institutionen der Nation und ihr politischer Prozess sind nicht mehr auf diejenigen ausgerichtet, denen sie eigentlich dienen sollten – nämlich denen, denen sie gehören.

Die Eliten, die vorgeben, die Vereinigten Staaten zu führen und im Namen der Amerikaner zu sprechen und zu handeln, haben in den letzten elf Monaten uneingeschränkt an den Brutalitäten Israels mitgewirkt und damit die Moral und die Menschlichkeit Amerikas herabgewürdigt – und die Amerikaner zu Komplizen von Kriegsverbrechen gemacht.

Wir haben fast ein Jahr lang zugesehen, wie Gewalt, Folter, Leid und Tod weitergingen. Und jetzt, als traurige Erinnerung an unsere Machtlosigkeit, lesen wir in Berichten der Weltbank und der UNO von den Ergebnissen, den vollendeten Tatsachen.

Ich habe lange Zeit gedacht, dass wir in einer Zeit leben – und es gab viele solcher Zeiten in der Vergangenheit Amerikas –, in der die Menschen echte soziale und politische Bewegungen außerhalb dieses Prozesses bilden müssen, um ihren Weg nach vorne zu finden, da ich vor vielen Jahren den Glauben an den politischen Prozess verloren habe.

„Die 60er auf Steroiden“, wie es ein verstorbener Freund aus den alten Anti-Kriegs-Tagen einmal ausdrückte. Einige der oben zitierten Leser scheinen in diese Richtung zu tendieren. Aber dann kommt der Pessimismus: Nein, diese Art von Szene ist nicht mehr möglich.

Dynamik der Dissidenz

Die New York Times veröffentlichte in ihrer Ausgabe vom 21. September einen bemerkenswerten Artikel in diesem Sinne unter der Überschrift ‚Wie die Mächtigen die amerikanische Protestbewegung ausmanövriert haben‘. Zeynep Tufekci ist Professorin an der Princeton University, wo sie sich auf die Erforschung sozialer Bewegungen spezialisiert hat. Sie bespricht die Vorbereitungen, die Universitäten jetzt treffen, um Proteste zu verhindern, und die ineffektiven Demonstrationen auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago im vergangenen Monat und schreibt: „Protestieren bringt einfach keine Ergebnisse mehr. Nicht so wie früher. Nicht in dieser Form. Das kann es nicht.“

Und dann:

„Die Machthaber haben herausgefunden, wie sie die Demonstranten ausmanövrieren können: indem sie friedliche Demonstranten weit außerhalb der Sichtweite halten, eine überwältigende Polizeireaktion organisieren, die mit langen Gefängnisstrafen droht, und Bilder der störendsten Ausreißer in Umlauf bringen, die die gesamte Bewegung in ein schlechtes Licht rücken.

Es funktioniert. Und die Organisatoren haben es nicht geschafft, mitzuhalten.“

Und etwas weiter Tufekcis Gnadenstoß:

„Verdammt, nein, wir werden nicht gehen! Die ganze Welt schaut zu! Keine Gerechtigkeit, kein Frieden! R.I.P. die Ära, in der große Protestmärsche, ziviler Ungehorsam und Campus-Lager so oft den Lauf der Geschichte veränderten. Es war eine gute Zeit, nicht wahr?“

Es ist gut, dass Professor Tufekci nicht Organisatorin oder Leiterin von irgendetwas Wichtigem ist, so überschwänglich feiert sie das, was sie für den Triumph der Macht am Ende der Geschichte hält – Macht, das Thema, vor dem sie in der vorhersehbaren Art der meisten Liberalen zurückschreckt, in diesem Fall Macht als Unterdrückung.

Tufekci hat eine Ausbildung in Computerprogrammierung. In diesem Artikel gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie die Dynamik der Dissidenz, wie ich es nennen möchte, versteht. Ich frage mich, wo wir wären, wenn einige neue Universitätsregeln und mehr Reihen von Polizeibarrikaden ausreichen würden, wie Tufekci zu glauben scheint, um jede wertvolle Idee, jedes Engagement für eine Sache, die auf sich selbst besteht, weil ihre Zeit unmittelbar bevorsteht, auszulöschen?

Ich muss Tufekci jedoch zugutehalten, dass er verschiedene soziale Faktoren anführt, die die beeindruckenden Bewegungen der Vergangenheit so weit entfernt erscheinen lassen, dass es unmöglich ist, ihnen zu folgen.

Der Konsumkapitalismus ist heute weitaus weiter fortgeschritten als zu den Zeiten von „Hell, no“. Neoliberale Orthodoxien sind weitaus verbreiteter, die wirtschaftliche Unsicherheit viel größer. Das „Ich-Jahrzehnt“, das in dem brillanten Werk „The Culture of Narcissism“ (Norton, 1979) des verstorbenen Christopher Lasch so treffend beschrieben wird, kam, aber ging nie wieder.

Kurz gesagt, wir haben ein anderes und geschwächtes Bewusstsein. Unsere Abhängigkeit von technischen Geräten hat eine soziale Atomisierung vorangetrieben, die schon lange vor der Markteinführung des ersten iPhones von Apple offensichtlich war. Irgendwann nach den 1960er Jahren kam die Idee auf, dass richtig denkende soziale Bewegungen weder Hierarchien noch Autorität dulden sollten. Das ist kindisch. Ohne beides geht nichts.

Diese Dinge haben viel mit dem Gefühl der Machtlosigkeit zu tun, das meiner Meinung nach bei vielen von uns vorherrscht, während sich eine gewalttätige Krise nach der anderen vor unseren Augen abspielt, von denen die schlimmsten die Menschheit selbst bedrohen, und keine wirksame Antwort verfügbar zu sein scheint.

Das Gefühl der Machtlosigkeit ist, wie ich bereits argumentiert habe, eine Hauptursache für Depressionen. Aber es ist fast immer eine Illusion. Um ihr zu entkommen, muss man nur den nächsten logischen Schritt nach einer ehrlichen Einschätzung der Umstände, wie sie sind, tun. Das kann ein Fortschritt von wenigen Zentimetern oder von vielen Meilen sein. Aber damit ist man in Bewegung, man hat begonnen zu handeln. Man ist noch am Leben.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century.

