Französische Wahlen 2024: Linksbündnis schlägt voraussichtlich die Rechtsextremen in der Stichwahl

Die Stimmung in Frankreich ist perplex, nachdem das Linksbündnis unerwartet vor der extremen Rechten den ersten Platz belegt hat

Der Gründer der Linkspartei La France Insoumise (LFI) Jean-Luc reagiert mit Parteimitgliedern nach dem Sieg im ersten Ergebnis der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen am 7. Juli (afp).

Von MEE-Mitarbeitern

7. Juli 2024

Ein angespanntes Bündnis zwischen den französischen Parteien der Mitte und der Linken wird den Umfragen zufolge bei den französischen Parlamentswahlen vor der rechtsextremen Partei von Marine Le Pen landen.

Die Neue Patriotische Front (NFP), ein Bündnis aus fünf Parteien, könnte laut einer IFOP-Schätzung für den französischen Sender TV 1 in der letzten Wahlrunde zwischen 180 und 215 Sitze erringen, während das zentristische Bündnis von Präsident Emmanuel Macron auf den zweiten Platz vorrücken dürfte.

Andere Meinungsforschungsinstitute gehen davon aus, dass die Nationale Sammlungsbewegung (RN) den dritten Platz belegen wird, obwohl sie nach dem ersten Wahlgang am vergangenen Wochenende den Sieg davontrug und die besten Umfragewerte aller Parteien erzielte.

Der Vorsitzende des linken Flügels, Jean-Luc Melenchon, war der erste große Politiker, der sich nach der Veröffentlichung der Umfragen zu Wort meldete.

„Wir sind bereit zu regieren. Wir sind die einzige Alternative, die kohärent ist, die Solidarität zeigt und ein klares Programm hat“, sagte er und erklärte, dass die französischen Bürger „uns (der NFP) durch ihre Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben“.

Er fügte hinzu, dass „die Niederlage des Präsidenten und seiner Koalition eindeutig bestätigt ist“ und dass Macron (NFP) zum Regieren einladen muss.

Der französische Premierminister Gabriel Attal sagte, er werde morgen seinen Rücktritt einreichen.

„Heute Abend hat das Ensemble zwar dreimal so viele Sitze gewonnen wie vorhergesagt, aber wir haben keine Mehrheit. Deshalb werde ich morgen früh meinen Rücktritt beim Präsidenten der Republik einreichen“, sagte er in seinem Amtssitz, dem Hotel de Matignon in Paris.

Die Allianz hat sich nicht dazu geäußert, wen sie für das Amt des Premierministers vorschlagen wird.

Für eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung, dem Unterhaus des französischen Parlaments, sind 299 Sitze erforderlich.

Nach den Prognosen der Wahlausgangsbefragung scheint kein Bündnis und keine Partei die Mehrheit dieser Sitze zu erlangen, was bedeutet, dass es in Frankreich zu einer Art Koalitionsregierung kommen wird, bei der die NPF versucht, sich an die Spitze zu setzen.

In der Zwischenzeit sagte Macron, er werde das Gesamtbild abwarten, bevor er die notwendigen Entscheidungen trifft.

Le Pen sagte, der Sieg ihrer Partei sei „nur verzögert“ worden.

Die französische Wählerschaft hat sich am Sonntag in großer Zahl an der zweiten Runde einer historischen Wahl beteiligt, bei der erwartet wurde, dass die extreme Rechte die stärkste Kraft in einem tief gespaltenen Parlament bleiben würde.

Um 17 Uhr (15:00 GMT) lag die Wahlbeteiligung bei 59,71 Prozent und damit höher als die entsprechende Zahl von 59,39 Prozent in der ersten Runde der Wahl, wie das Innenministerium mitteilte.

Die Atmosphäre in Frankreich war angespannt, 30.000 Polizisten waren im Einsatz, um Unruhen zu verhindern, und die Wähler fürchteten ein mögliches Wahlbeben, das die politische Landschaft Frankreichs neu gestalten könnte.

Übersetzt mit deepl.com

