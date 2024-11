https://www.middleeastmonitor.com/20241109-french-court-rejects-plea-to-cancel-pro-israel-paris-gala/



Französisches Gericht lehnt Antrag auf Absage einer pro-israelischen Gala in Paris ab

9. November 2024

Mehrere hundert Menschen versammeln sich am 7. November 2024 auf dem Trocadero in Paris, Frankreich, um gegen eine von „Israel is Forever“ organisierte Gala zu protestieren, nachdem mehrere Verbände, darunter EuroPalestine, dazu aufgerufen hatten. [Ümit Dönmez – Anadolu Agency]

Ein französisches Gericht lehnte den Antrag auf Absage einer bevorstehenden Gala in Paris ab, an der der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich teilnehmen sollte, trotz des Widerstands mehrerer Bürgerrechtsgruppen und Abgeordneter, berichtet die Anadolu Agency.

Der Anwalt Rafik Chekkat von der französischen Nichtregierungsorganisation EuroPalestine sagte, das Pariser Verwaltungsgericht habe den Antrag auf Absage der für den 13. November geplanten Veranstaltung der Israel Forever Foundation abgelehnt.

Chekkat kritisierte die Entscheidung des Gerichts und erklärte, dass dieses Urteil Galas in Frankreich zulasse, die eine völkermordende Armee und den Kolonialismus unterstützen und finanzieren.

Zuvor hatten palästinensische Unterstützer in Frankreich die Behörden aufgefordert, die Gala abzusagen. Sie versammelten sich auf dem Trocadéro-Platz in der Nähe des Eiffelturms in der Hauptstadt und forderten die französischen Behörden auf, die von der Israel Forever Foundation organisierte Gala zu verbieten.

Die Demonstranten skandierten Slogans wie „Keine Gala in Paris für Smotrich und seine Gefolgsleute“ und „Es lebe der palästinensische Widerstand“.

Im vergangenen Monat reichte Thomas Portes, ein Abgeordneter der Oppositionspartei France Unbowed, einen offiziellen Antrag bei der Pariser Polizei ein, Smotrichs Teilnahme an der Gala abzusagen.

Am 4. November veröffentlichten sechs Organisationen, darunter die Französische Menschenrechtsliga, eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Absage der Veranstaltung forderten.

LESEN: Paris hält an Frankreich-Israel-Spiel fest und sagt, es werde sich nicht dem Antisemitismus beugen

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …