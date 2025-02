https://www.palestinechronicle.com/aid-blockades-civilian-executions-how-israel-violates-the-gaza-ceasefire/



Hilfsblockaden, Hinrichtungen von Zivilisten: Wie Israel den Waffenstillstand im Gazastreifen verletzt

Von Robert Inlakesh

5. Februar 2025

Palästinensische Vertriebene kehrten in ihre zerstörten Häuser im Norden des Gazastreifens zurück. (Foto: via QNN)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Trotz der Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens hat Israel dieses Abkommen durch Luftangriffe, Scharfschützenangriffe und Hilfsblockaden kontinuierlich verletzt, während sich die Hamas an das Abkommen gehalten hat.

Während US-Präsident Donald Trump zu ethnischen Säuberungen im Gazastreifen und einer US-Invasion aufruft, gefolgt von der Besetzung des Gebiets, verstößt das israelische Militär weiterhin täglich gegen das Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Gazastreifen und Israel.

Während sich ein Großteil der Medien auf den Status des Waffenstillstandsabkommens für Gaza konzentriert, das sich um die eher abwegigen und kolonialistisch geprägten Äußerungen von Donald Trump dreht, kommt Israel in dem Gebiet mit Mord davon.

Etwa 15 Minuten nach dem geplanten Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens von Gaza begann Israel, es gewaltsam zu brechen. Es war 8:30 Uhr (Ortszeit), als das Abkommen am 19. Januar in Kraft treten sollte, doch in der letzten halben Stunde davor begannen die israelischen hebräischen Medien über die verspätete Übergabe einer Liste mit den Namen von drei Gefangenen zu sprechen, die noch am selben Tag übergeben werden sollten.

Es wurde erklärt, dass der israelische Militärsprecher Daniel Hagari um 8:30 Uhr an diesem Tag eine Rede halten würde, in der er verkünden würde, dass sich seine Armee bis zur Übergabe der Liste der israelischen Gefangenen nicht an das unterzeichnete Abkommen halten würde.

Etwa 15 Minuten lang flogen jedoch israelische Drohnen vom Himmel und es schien, als würde eine relative Ruhe einkehren, was im gesamten Gazastreifen große öffentliche Feiern anlässlich des Waffenstillstands auslöste. Dann kehrten die Drohnen zurück und israelische Luftangriffe wurden von Rafah bis Beit Hanoun durchgeführt, wobei Soldaten auch Zivilisten auf der Straße erschossen. Letztendlich wurden Dutzende palästinensische Zivilisten getötet.

Dies geschah trotz der Tatsache, dass das Waffenstillstandsabkommen keine derartigen Bestimmungen bezüglich einer um einige Stunden verzögerten Liste enthielt. Darüber hinaus hatte die Hamas betont, dass die Liste in Kürze übergeben werden würde und die Verzögerung auf Kommunikationsprobleme vor Ort zurückzuführen sei. Israel kümmerte sich weder um das von ihnen unterzeichnete Abkommen noch um die Zusicherungen der Hamas und setzte ihre Luftangriffe und willkürlichen Schüsse bis 11:30 Uhr fort.

In den darauffolgenden Tagen flogen israelische Soldaten wiederholt willkürliche Luftangriffe, zerstörten weitere zivile Infrastruktur und nahmen Zivilisten mit Scharfschützen unter Beschuss. Am 20. Januar ging ein schreckliches Video viral, in dem ein 15-jähriges Kind, Zakariya Hameed Yahya Barbakh, von einem israelischen Scharfschützen in Rafah hingerichtet wurde. Als ein palästinensischer Mann namens Nader Ajlan sah, was passiert war, rannte er zu dem Kind, um es zu retten, bevor auch er wiederholt beschossen wurde und gezwungen war, den Körper des 15-Jährigen auf Händen und Knien wegzuschleppen.

Der oben erwähnte Vorfall war nur einer von zwei solchen Hinrichtungen allein in Rafah an diesem Morgen, zu einer Zeit, als die Waffenruhe eigentlich in vollem Umfang in Kraft sein sollte. Ein weiterer prominenter Vorfall ereignete sich am 28. Januar, als israelische Streitkräfte einen gezielten Raketenangriff auf einen Pferdewagen starteten und dabei drei palästinensische Zivilisten ermordeten, darunter die fünfjährige Nadia Mohammed al-Amoudi.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Verstöße gegen den Waffenstillstand, die Israel begangen hat. Es hat auch strenge Beschränkungen für die Einfuhr von Hilfsgütern und Materialien in die belagerte Küstenenklave verhängt.

Das Gaza Media Office erklärte am Montag, dass „Israel trotz klarer Vereinbarungen, die im humanitären Protokoll des Waffenstillstandsabkommens festgelegt sind, seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist und weiterhin die Lieferung humanitärer Hilfsgüter behindert“.

Laut einer Erklärung von Ramy Abdu, dem Vorsitzenden des Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, sind „nur 9.500 Zelte – klein und von schlechter Qualität – in Gaza angekommen, während 120.000 dringend benötigt werden. Hunderttausende sind weiterhin ohne Obdach, doch Israel hat seine Verpflichtungen im Rahmen des Waffenstillstands nicht erfüllt“.

Abdu sagte außerdem:

„Seit dem Waffenstillstand sind 8.500 Hilfsgütertransporter in Gaza eingetroffen, aber nur 35 % davon erreichten den Norden, wo der Bedarf am dringendsten ist. Anstelle von Lebensmitteln und Medikamenten transportieren viele Lastwagen nicht lebensnotwendige Güter für Händler. Gaza benötigt 1.000 Lastwagen pro Tag, aber kaum die Hälfte davon kommt durch.“

The Associated Press (AP) wurde auch eine Liste vorgelegt, die von Israel an humanitäre Gruppen verteilt wurde und in der Waren aufgeführt sind, die von israelischen Streitkräften einer „Vorabgenehmigung“ unterzogen werden und daher routinemäßig willkürlich von der Einfuhr abgehalten werden.

AP deckte auf, dass „Entsalzungs- und Wassersammelgeräte, Lagereinheiten, Werkzeuge, Zeltbausätze, Öfen, wasserfeste Kleidung und Ausrüstung für Teams, die Unterkünfte bauen“ eine „Vorabgenehmigung“ benötigen, während Artikel wie „große Zelte, Schlafsäcke, tragbare Toiletten, Heizkissen und Impfstoffe ohne israelische Genehmigung in den Streifen eingeführt werden dürfen“.

Dies beweist, dass Israel einige der am dringendsten benötigten Güter einschränkt, während ähnliche Güter ohne Probleme eingeführt werden dürfen. Diese Taktik wurde bereits vor dem am 7. Oktober 2023 begonnenen Völkermord im Gazastreifen routinemäßig eingesetzt, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu quälen.

Ein weiteres Element der eklatanten Missachtung des Waffenstillstandsabkommens durch Israel ist die Art und Weise, wie es den Gefangenenaustausch handhabt. Am ersten Tag des Gefangenenaustauschs ließ die Hamas drei israelische Gefangene pünktlich und wie geplant frei, während Israel beschloss, ihre Freilassung um etwa sieben Stunden zu verzögern.

Dies führte nicht nur zu einer massiven und unnötigen Verzögerung, sondern viele der Gefangenen wurden entgegen den Bedingungen des Abkommens mit einer erneuten Verhaftung bedroht. Dies geschah, als auf die Familien der palästinensischen Frauen und Kinder, die an diesem Tag freigelassen wurden, mit scharfer Munition und Tränengas geschossen wurde, während sie darauf warteten, ihre entführten Angehörigen in Empfang zu nehmen. Israel drohte den Familien auch mit Gewalt, falls sie die Freilassung ihrer Angehörigen feiern sollten.

Israel hat das Waffenstillstandsabkommen auf nahezu jeder erdenklichen Ebene kontinuierlich verletzt, während die Hamas darauf geachtet hat, es einzuhalten. Die Hamas hat trotz der täglichen israelischen Verstöße keinen einzigen Verstoß begangen.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …