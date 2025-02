Israel wird beschuldigt, palästinensische Arbeiter zu Tode gefoltert zu haben Palästinensische Arbeiter wurden nach dem 7. Oktober während ihrer In

https://www.middleeasteye.net/news/israel-accused-torture-palestinian-workers-death



Israel wird beschuldigt, palästinensische Arbeiter zu Tode gefoltert zu haben

Palästinensische Arbeiter wurden nach dem 7. Oktober während ihrer Inhaftierung in Israel brutal misshandelt, so die Arbeitergewerkschaft

Ehemalige palästinensische Häftlinge kommen nach ihrer Entlassung am 1. Juli 2024 zur Untersuchung im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir el-Balah im mittleren Gazastreifen an (Bashar Taleb/AFP)

Von Mera Aladam

Veröffentlicht am: 7. Februar 2025

Palästinensische Arbeiter, die während des von der Hamas geführten Angriffs am 7. Oktober 2023 festgenommen wurden, wurden von Gefängniswärtern aus Israel misshandelt, wobei einige von ihnen zu Tode gefoltert wurden oder verschwanden, wie aus Zeugenaussagen hervorgeht, die von einer palästinensischen Gewerkschaft gesammelt wurden.

Wehbe Badarneh, der Rechtsberater der Arabischen Arbeitergewerkschaft, teilte der Nachrichtenagentur Arab48 mit, dass sie bei israelischen Sicherheits- und Militärzentren eine Anfrage bezüglich des Verbleibs von 46 palästinensischen Arbeitern aus Gaza nach deren Verschwinden am 8. Oktober 2023 eingereicht hätten.

Der israelische Gefängnisdienst gab der palästinensischen Gewerkschaft eine vage Antwort, in der der Tod von 34 Arbeitern bestätigt wurde, die in Haftanstalten unter „mysteriösen Umständen oder an Herzinfarkten“ gestorben seien.

Badarneh erklärte, dass sich bis zum 7. Oktober 2023 18.000 Palästinenser aus Gaza mit Arbeitserlaubnis in Israel aufgehalten hätten.

Nach dem Angriff zogen die israelischen Behörden jedoch die Arbeitserlaubnisse für Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen zurück.

Badarneh sagte, dass es für diejenigen, die aus dem Westjordanland kamen, zwar einfacher sei, zurückzukehren, die Situation für die Arbeiter aus der belagerten Enklave jedoch viel schwieriger sei.

„Im Grenzgebiet zwischen Israel und Gaza, dem sogenannten „Gaza-Umschlag“, herrschte Chaos, und es herrschte Verwirrung, und niemand wusste, wer die Arbeiter und wer die Eindringlinge waren, nachdem die Mauern durchbrochen und eingestürzt waren“, sagte Badarneh gegenüber Arab48.

„Aufgrund dieses Chaos wurden die Arbeiter aus Gaza zerstreut, einige von ihnen hatten Angst, nach Gaza zurückzukehren, einige fanden Zuflucht im Westjordanland und einige wurden an den Militärkontrollpunkten als Vergeltung für die Ereignisse im Gazastreifen festgehalten, verhaftet und brutal und schrecklich misshandelt.“

Laut Badarneh wurden Hunderte von Arbeitern aus Gaza in von Israel geführte Gefängnisse verlegt, darunter die berüchtigten Haftanstalten Sde Teiman und Ofer, deren Bedingungen und Misshandlungen von aus Gaza entführten Palästinensern aufgedeckt wurden.

Zunächst erhielt die Arab Workers Union zahlreiche Beschwerden und Anfragen von Palästinensern, die den Kontakt zu ihren Angehörigen verloren hatten, so Badarneh.

„Als die Zahl dieser Beschwerden Hunderte erreichte, sahen wir, dass es sich um ein ernstes Problem handelte und dass es nicht mehr nur um einige Einzelpersonen ging“, fügte er hinzu.

Die Gewerkschaft wandte sich an mehrere israelische Behörden und Dienststellen, aber ihre Informationsanfragen stießen auf Gleichgültigkeit und Verachtung. Das hielt die Gruppe jedoch nicht davon ab, ihre Bemühungen fortzusetzen.

„Wir haben keine einzige Tür unangetastet gelassen„, sagte Badarneh. ‚Ja, wir sind bis zum Obersten Gerichtshof gegangen, und als Ergebnis hat die israelische Zeitung Haaretz einen Bericht zu diesem Thema veröffentlicht.“

Der Journalist, der an dem Beitrag arbeitete, erfuhr später von einem Sprecher des israelischen Militärs, dass die Leichen einiger Arbeiter, die an den Kontrollpunkten getötet wurden, über den Erez-Kontrollpunkt zur Beerdigung nach Gaza überführt wurden.

‘Schreckliche Formen der Folter“

Einige der Arbeiter aus Gaza, die im Westjordanland Zuflucht gefunden hatten und in einer palästinensischen Militärakademie in Jericho untergebracht waren, gaben Informationen über die Entführten preis.

Ihren Aussagen und den damals kursierenden Videobändern zufolge wurden die inhaftierten palästinensischen Arbeiter brutal geschlagen, ausgezogen und auf verschiedene Weise gefoltert.

Daraufhin kam die Gewerkschaft zu dem Schluss, dass die palästinensischen Arbeiter in israelischer Haft zu Tode gefoltert worden waren.

Anschließend legte sie den Gewerkschaften in Europa einen Bericht vor, in dem die Mitglieder vorschlugen, sich den beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereichten Klagen gegen Israel anzuschließen.

„Arbeiter aus Gaza wurden trotz aller Schwierigkeiten und Einschränkungen auch nach Genf vorgeladen, um vor der Internationalen Arbeitsorganisation auszusagen“, fügte Badarneh hinzu und bezog sich dabei auf die von Israel auferlegten Hindernisse für die Freizügigkeit.

Eine Reihe früherer Untersuchungen und Berichte, darunter auch Zeugenaussagen, die von Middle East Eye gesammelt wurden, scheinen Badarnehs Aussage zu bestätigen.

„Wir wurden gefoltert, niemand hatte Mitleid mit uns. Sie nahmen uns Geld und Kleidung weg, sie ließen uns drei Tage lang nackt, während sie uns folterten. Wir hatten Hunger, sie traten und schlugen uns, traten uns auf den Kopf, bis jetzt habe ich Schmerzen“, sagte ein Arbeiter im November 2023 gegenüber MEE.

Im selben Monat enthüllte Euro-Med Human Rights Monitor, dass Tausende von Arbeitern aus Gaza während ihrer vierwöchigen Gefangenschaft „schrecklichen Formen der Folter“ durch israelische Streitkräfte ausgesetzt waren.

„Die Zeugenaussagen besagen, dass die Arbeiter in einem beispiellosen Ausmaß misshandelt wurden, darunter mehrere Tage ohne Nahrung und Wasser, Folter, Stromschläge und Verbrennungen sowie sexuelle Belästigung und gezielte Demütigung durch Urinieren auf ihre Körper“, berichtete Euro-Med.

Die Organisation fügte hinzu, dass viele palästinensische Arbeiter auch von ihren Arbeitgebern misshandelt wurden, die sich weigerten, die Löhne zu zahlen, sie anspuckten und sie demütigten und beleidigten.

