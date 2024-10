https://www.aljazeera.com/news/2024/10/5/failing-gaza-pro-israel-bias-uncovered-behind-the-lens-of-western-media



Gaza gescheitert: Pro-Israel-Voreingenommenheit hinter der Linse westlicher Medien aufgedeckt

Journalisten von CNN und BBC enthüllen die internen Abläufe ihrer Redaktionen, ein Jahr nach Beginn des israelischen Krieges gegen Gaza.

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 5. Oktober 2024

Namen, die mit einem Sternchen* gekennzeichnet sind, wurden zum Schutz der Identität geändert.

Zehn Journalisten, die für zwei der weltweit führenden Nachrichtensender, CNN und die BBC, über den Krieg gegen Gaza berichtet haben, haben ab dem 7. Oktober die internen Abläufe in den Redaktionen dieser Sender offengelegt und eine pro-israelische Voreingenommenheit in der Berichterstattung, systematische Doppelmoral und häufige Verstöße gegen journalistische Grundsätze angeprangert.

In mehreren Fällen beschuldigten sie leitende Redakteure, israelische Beamte nicht zur Rechenschaft gezogen zu haben und sich in die Berichterstattung einzumischen, um israelische Gräueltaten herunterzuspielen. In einem Fall wurde bei CNN trotz Vorwarnungen von Mitarbeitern falsche israelische Propaganda ausgestrahlt.

Die Journalisten sprachen mit Al Jazeeras The Listening Post, einer wöchentlichen Sendung, die die Medien der Welt seziert, für ihre Dokumentation „Failing Gaza: Behind the Lens of Western Media“.

Adam*, ein Journalist bei CNN, sagte vor dem 7. Oktober, er vertraue „mit Hand aufs Herz“ den journalistischen Praktiken des Senders.

„Aber nach dem 7. Oktober hat mich die Leichtigkeit, mit der Nachrichtenmeldungen, die die israelische Darstellung stützten, herauskamen, wirklich erschüttert“, sagte er im Film. “Es gab Zeiten, in denen CNN gerne Druck gemacht hat. Aber insgesamt ist es leider sehr klar, wo wir lügen. Und es entspricht nicht ganz der Wahrheit.“

„Ein peinlicher Moment“ bei CNN

Im November begleitete Nic Robertson, der diplomatische Redakteur von CNN International, die israelische Armee, um das ausgebombte Kinderkrankenhaus al-Rantisi in Gaza zu besuchen.

Im Krankenhaus behauptete der Militärsprecher Daniel Hagari, Beweise dafür gefunden zu haben, dass die Hamas das Krankenhaus nutze, um israelische Gefangene zu verstecken.

Hagari zeigte Robertson ein Dokument an der Wand, das auf Arabisch verfasst war und angeblich eine Liste der Hamas-Mitglieder enthielt, die über die Gefangenen wachten.

„Das ist eine Wachliste. Jeder Terrorist hat seine eigene Schicht„, sagte Hagari zu Robertson.

Adam erinnerte sich an die Sendung als ‚einen peinlichen Moment‘ für CNN.

„Es war überhaupt keine Hamas-Liste“, sagte er. „Es war ein Kalender, und die Wochentage waren auf Arabisch geschrieben. Aber der Bericht, der von Nic Robertson herauskam, hat die Behauptung Israels einfach verschluckt.“

Zu allem Überfluss war die Behauptung Israels bereits von arabischsprachigen Personen in den sozialen Medien entkräftet worden, bevor das CNN-Material ausgestrahlt wurde. Mehreren CNN-Journalisten und einem internen WhatsApp-Chat zufolge, der Al Jazeera zugänglich gemacht wurde, alarmierte eine palästinensische Produzentin ihre Kollegen, darunter auch Robertson, wurde aber ignoriert. Nach der Ausstrahlung des Berichts im Fernsehen habe ein anderer Produzent versucht, ihn zu korrigieren, bevor er online gestellt wurde.

„Ein Kollege sah den Bericht und machte Nic darauf aufmerksam: ‚Moment mal, die Leute sagen, dass das nicht stimmt’“, sagte Adam. ‚Und anscheinend sagte Nic: ‘Willst du damit sagen, dass Hagari uns anlügt?‘

„Es bestand die Möglichkeit, dies zu stoppen. Aber Nic war unnachgiebig, und es wurde ausgestrahlt. Er ist ein sehr erfahrener Korrespondent. Wenn man der israelischen Regierung mehr vertraut als den eigenen Kollegen, dann sollte man einem zumindest auf die Finger klopfen, weil man mit seiner Berichterstattung die israelische Operation gedeckt hat.“

Es gab nie Beweise dafür, dass Gefangene im Al-Rantisi-Krankenhaus festgehalten wurden.

Adam sagte auch, dass es eine Zeit gab, in der CNN-Journalisten „Luftangriffe in Gaza nicht als Luftangriffe bezeichnen konnten, es sei denn, wir hatten eine Bestätigung von den Israelis“.

„An keinem anderen Ort würden wir so vorgehen. Wir würden es nicht tolerieren, dass wir beispielsweise die Russen fragen müssten, ob sie ein Krankenhaus in Kiew bombardiert haben.“

Als Gesundheitsbeamte in Gaza kürzlich bekannt gaben, dass bei den israelischen Angriffen mehr als 40.000 Menschen getötet worden seien, wies der leitende CNN-Redakteur Mike McCarthy sein Team an, „die Hamas in einen Kontext zu setzen und zur Rechenschaft zu ziehen“, so Adam.

„Das spiegelte sich in der Gestaltung der Sendungen wider“, fügte er hinzu.

Als CNN-Moderatorin Becky Anderson die Zuschauer im August über den düsteren Meilenstein informierte, sagte sie in einer Nachrichtensendung: „Das Gesundheitsministerium von Gaza gibt an, dass seit dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober, das den Krieg auslöste, mehr als 40.000 Palästinenser getötet wurden“, und warnte, dass CNN die Zahl nicht überprüfen könne. Führende Experten gehen davon aus, dass die Zahl wahrscheinlich zu niedrig angesetzt ist.

„Kein Gleichgewicht“ bei der BBC

Sara*, eine ehemalige BBC-Journalistin, warf dem britischen Sender vor, bei der Auswahl seiner Interviewgäste mit zweierlei Maß zu messen.

Sie sagte gegenüber Al Jazeera, dass sie ihre Zukunft bei der BBC nicht mehr sehe, was zum Teil auf eine „Art Unwillen in der Geschäftsführung“ zurückzuführen sei, Bedenken hinsichtlich redaktioneller Voreingenommenheit anzusprechen.

In den Tagen nach dem 7. Oktober richtete die BBC einen internen Gruppenchat ein, in dem Produzenten potenzielle Interviewpartner anhand ihres Online-Fußabdrucks überprüfen konnten.

Al Jazeera hat Nachrichten aus diesem Chat erhalten.

„Es waren überwiegend Gäste auf der palästinensischen Seite, die überprüft wurden„, sagte sie. ‚Palästinenser wurden gemeldet, weil sie das Wort ‘Zionist“ verwendeten, was nicht unbedingt ein Grund für eine Meldung ist.“

Sie sagte, dass „ab und zu“ israelische Gäste überprüft wurden.

„Aber es gab keine Ausgewogenheit in dem, was vor sich ging. Israelische Sprecher, die wir hatten, hatten viel freie Hand, um zu sagen, was sie wollten, und es gab nur sehr wenig Gegenwind“, sagte sie.

Zum Beispiel sagte der israelische Politiker Idan Roll am 17. Oktober der BBC-Moderatorin Maryam Moshiri, dass ‚Babys in Brand gesetzt‘ und ‚Babys in den Kopf geschossen‘ wurden, während der Hamas-Einfall in Südisrael, Behauptungen, die Israel nicht bewiesen hat und die die Hamas ablehnt.

Moshiri hat seine Behauptung weder in Frage gestellt noch näher untersucht.

Im vergangenen Jahr haben Experten und erfahrene Journalisten führenden westlichen Medien zunehmend vorgeworfen, eine pro-israelische Voreingenommenheit aufrechtzuerhalten, während sie Palästinenser entmenschlichen und ihr Leid herunterspielen.

Eine kleine Anzahl von Journalisten der New York Times und der BBC sind öffentlich zurückgetreten und haben ihr Gewissen als Grund angegeben. Andere haben versucht, die Dinge von innen heraus mit Kampagnen und internen Treffen zu ändern.

„Dies ist ein Moment in der Geschichte, den wir nicht oft erleben, in dem wir tatsächlich sehen, wie ein Völkermord verübt wird, während er geschieht“, sagte Craig Mokhiber, ein Menschenrechtsbeauftragter der Vereinten Nationen, der letztes Jahr wegen der Reaktion der Organisation auf Israels Krieg im Gazastreifen zurückgetreten ist, gegenüber Al Jazeera.

„In einer Situation, in der westliche Regierungen wie die Vereinigten Staaten, Großbritannien und andere mitschuldig sind, haben wir es mit westlichen Medien zu tun, die tatsächlich Teil des Mechanismus des Völkermords geworden sind. Das ist es, was anders ist. Das ist es, was beängstigend ist.“

Die BBC und CNN bestritten die Vorwürfe der Voreingenommenheit.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

