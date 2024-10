https://www.aljazeera.com/news/2024/10/6/pro-palestine-rallies-held-globally-to-mark-a-year-of-israels-war-on-gaza



Weltweite Pro-Palästina-Kundgebungen anlässlich des einjährigen Kriegs Israels gegen Gaza

Zehntausende Menschen gingen weltweit auf die Straße, als sich der verheerende Krieg Israels in Gaza dem ersten Jahrestag nähert.

Menschen nehmen an einer Demonstration in Berlin, Deutschland, teil. [Christian Mang/Reuters]

Zehntausende Menschen sind in den Straßen großer Städte auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen, um die israelischen Militäroperationen in Gaza zu verurteilen, da der Krieg in den palästinensischen Gebieten sich dem ersten Jahrestag nähert.

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta versammelten sich mehr als 1.000 pro-palästinensische Demonstranten vor der Botschaft der Vereinigten Staaten und forderten Washington, Israels wichtigster Waffenlieferant und Verbündeter, auf, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen.

„Wir appellieren an das Herz aller Staats- und Regierungschefs der Welt, sich zu erheben und sich zu bewegen und sie [die Palästinenser] von der Unterdrückung durch Israel zu befreien„, sagte ein Demonstrant gegenüber Al Jazeera.

„Dies ist keine religiöse Angelegenheit mehr, sondern eine rein humanitäre Angelegenheit – nicht nur für Muslime, sondern für alle, die behaupten, Muslime zu sein“, sagte ein anderer Demonstrant, der sein Kind auf den Schultern hielt und eine palästinensische Flagge trug.

Eine Frau schaut zu, wie Menschen bei einer Demonstration gegen Israel und zur Unterstützung der Palästinenser vor der US-Botschaft in Jakarta, Indonesien, palästinensische Flaggen hissen [Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters]

Auf den Philippinen protestierten Dutzende linksgerichtete Aktivisten in der Nähe der US-Botschaft in Manila, wo die Polizei sie daran hinderte, näher an das Gelände am Meer heranzukommen.

In Kapstadt in Südafrika zogen Hunderte zum Parlament und riefen: „Israel ist ein rassistischer Staat!“ und „Wir sind alle Palästinenser!“ Auch in Johannesburg und Durban waren am Samstag Pro-Gaza-Märsche geplant.

In Caracas protestierten Hunderte pro-palästinensische Demonstranten vor dem Sitz der Vereinten Nationen für Venezuela und trugen eine riesige palästinensische Flagge. Sie übergaben der UNO eine Petition, in der sie ein Ende des „Völkermords“ an den Palästinensern forderten.

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober 2023, als die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel startete, bei dem nach Angaben israelischer Behörden 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen wurden.

Bei dem anschließenden israelischen Militärangriff auf Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza fast 42.000 Palästinenser getötet.

Der Krieg in der belagerten Enklave hat fast alle 2,3 Millionen Menschen vertrieben, die unter weit verbreitetem Hunger und Krankheiten leiden, was dazu führte, dass mehrere Länder beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Völkermordvorwürfe gegen Israel erhoben.

Polizei greift Demonstranten in Rom an

Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um Demonstranten in der italienischen Hauptstadt Rom zu zerstreuen, als ihre Demonstration gewalttätig wurde, teilten Beamte mit.

Mehrere Tausend Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag friedlich und riefen „Free Palestine, Free Lebanon!“ Sie schwenkten palästinensische Flaggen und hielten Transparente, auf denen ein sofortiger Stopp des Konflikts gefordert wurde.

Die Kundgebung verlief ruhig, bis eine kleinere Gruppe versuchte, die Kundgebung in Richtung Stadtzentrum zu drängen, obwohl die örtlichen Behörden dies verboten hatten, da sie aus Sicherheitsgründen keine Proteste genehmigen wollten.

Ein Demonstrant hält eine palästinensische Flagge während eines Marsches in Rom, Italien [Yara Nardi/Reuters]

Einige schwarz gekleidete und vermummte Demonstranten bewarfen die Polizei mit Steinen, Flaschen und Papierbomben, woraufhin die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern reagierte und die Menge schließlich zerstreute.

Bei den Zusammenstößen wurden mindestens 30 Polizeibeamte und drei Demonstranten verletzt, wie lokale Medien berichteten.

„Lippenbekenntnisse“

Rund 40.000 pro-palästinensische Demonstranten marschierten am Samstag durch das Zentrum Londons, eine der größten Kundgebungen des Jahres.

„Leider nimmt die israelische Regierung trotz all unseres guten Willens keine Notiz davon und setzt ihre Gräueltaten in Gaza, jetzt auch im Libanon und im Jemen und wahrscheinlich auch im Iran, einfach fort„, sagte Agnes Kory, eine Demonstrantin in London, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

„Und unsere Regierung, unsere britische Regierung, gibt leider nur Lippenbekenntnisse ab und liefert weiterhin Waffen an Israel“, fügte sie hinzu.

In Dublin gingen mehrere hundert Menschen auf die Straße, schwenkten palästinensische Flaggen und riefen: „Waffenstillstand jetzt!“

In Frankreich demonstrierten Tausende in Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux und Straßburg, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden.

Menschen nehmen am 5. Oktober 2024 an einer pro-palästinensischen Kundgebung in Paris teil [Stephane De Sakutin/AFP]

Der libanesisch-französische Demonstrant Houssam Houssein sagte gegenüber Reuters in Paris, er befürchte einen „regionalen Krieg, weil es derzeit Spannungen mit dem Iran und vielleicht auch mit dem Irak und dem Jemen gibt“.

„Wir müssen diesen Krieg wirklich beenden, denn er ist mittlerweile unerträglich geworden„, fügte er hinzu.

Natacha Butler von Al Jazeera berichtete vom Protestort auf dem Pariser Place de la République und sagte, die Demonstranten seien frustriert darüber, dass der Krieg seit mehr als einem Jahr andauere und die ‚internationale Gemeinschaft einfach nichts unternehme‘.

„Sie haben das Gefühl, dass Frankreich nicht genug tut, um Zivilisten und die Menschen, die wirklich leiden, zu schützen“, sagte sie.

Etwa 5.000 Menschen nahmen an einer pro-palästinensischen Demonstration in Madrid teil und schwenkten Schilder mit Botschaften wie „Boykottiert Israel!“

Menschen nehmen an einer Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern in Berlin teil [Christian Mang/Reuters]

In Washington demonstrierten am Samstag mehr als 1.000 Menschen vor dem Weißen Haus und forderten die USA auf, die Lieferung von Waffen und Hilfsgütern an Israel einzustellen.

Ein Mann versuchte, sich bei der Demonstration selbst in Brand zu setzen, wobei es ihm gelang, seinen linken Arm in Flammen zu setzen, bevor Umstehende und die Polizei die Flammen löschten, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

In der norddeutschen Stadt Hamburg demonstrierten etwa 950 Menschen friedlich, viele schwenkten palästinensische und libanesische Flaggen oder riefen „Stoppt den Völkermord!“, wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf eine Polizeizählung berichtete.

An einer pro-palästinensischen Demonstration im schweizerischen Basel nahmen mehrere Tausend Menschen teil, wie die Nachrichtenagentur Keystone-ATS berichtete.

Hunderte pro-palästinensische Demonstranten zogen auch zur israelischen Botschaft in Athen, die von Bereitschaftspolizei streng bewacht wurde.

Für Sonntag sind weitere Kundgebungen und Mahnwachen in Städten in ganz Europa, Afrika, Asien, Australien und Amerika geplant.

