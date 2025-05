https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-humanitarian-foundation-israels-new-model-weaponised-aid



Gaza Humanitarian Foundation: Israels neues Modell für bewaffnete Hilfe

Amira Nimerawi, Sara el-Solh, Dr. James Smith und Mads Gilbert

28. Mai 2025,

Solche Programme dienen lediglich dazu, die Illusion humanitärer Fürsorge aufrechtzuerhalten, während die Völkermordgewalt und ethnische Säuberungen weitergehen.

Palästinenser drängen sich am 17. Mai 2025 in Jabalia im nördlichen Gazastreifen, um eine Portion gekochtes Essen aus einer Suppenküche zu erhalten (Bashar Taleb/AFP).

Im März 2024 warnte die Integrated Food Security Phase Classification, die weltweit führende Überwachungsinitiative, dass in Gaza eine Hungersnot drohe. Warnung

Heute leiden fast eine halbe Million Palästinenser unter katastrophaler Hungersnot, während der Rest der Bevölkerung in diesem Gebiet in einer Krisen- oder Notlage lebt. Kinder, ältere Menschen und Kranke sowie Menschen, die einst bei guter Gesundheit waren, sterben täglich an Unterernährung, Dehydrierung und völlig vermeidbaren Krankheiten.

Babys werden in eine Welt der Unsicherheit und des Hungers hineingeboren.

Dies ist keine Naturkatastrophe. Es ist die brutale Kombination aus gezielter Gewalt und kollektiver globaler Apathie. Die Hungersnot in Gaza ist kein Kollateralschaden, sondern die beabsichtigte Folge einer Politik, die von der israelischen Regierung entwickelt wurde, um Leid und Tod zu maximieren.

Die Instrumentalisierung von Lebensmitteln und Hilfsgütern im Allgemeinen ist seit langem ein Pfeiler der israelischen Militärstrategie in Gaza und im gesamten besetzten Palästina.

Seit Israel vor 17 Jahren seine Blockade des Gazastreifens verhängt hat, leben die Palästinenser unter einem System der vollständigen Kontrolle, das ihre Wirtschaft erstickt, ihre Infrastruktur lahmgelegt und den Personen- und Warenverkehr eingeschränkt hat.

Im Jahr 2012 war die israelische Regierung gezwungen, ein Dokument aus dem Jahr 2008 zu veröffentlichen, aus dem hervorgeht, dass ihr Verteidigungsministerium den Mindestkalorienbedarf berechnet hatte, der erforderlich ist, um eine völlige Unterernährung zu vermeiden, während gleichzeitig der Zugang zu Lebensmitteln so weit wie möglich eingeschränkt wurde. Wie ein hochrangiger israelischer Beamter 2006 erklärte, sollte Gaza „auf Diät gesetzt werden“.

Undurchsichtige Beschränkungen

Seit mehr als einem Jahrzehnt verurteilen Menschenrechtsorganisationen und unabhängige UN-Experten diese Blockade wiederholt als eine Form der kollektiven Bestrafung. Da jedoch keine materiellen Konsequenzen zu spüren sind, haben aufeinanderfolgende israelische Regierungen die Praxis der gezielten Entzugspolitik weiter verschärft und ausgeweitet.

Die systematische Verweigerung, Verzögerung und Zerstörung von Wasser, Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und Unterkünften sind zu charakteristischen Merkmalen dieser Politik geworden; sogar Wasseraufbereitungsanlagen, Krücken und Insulin wurden aufgrund der unvertretbaren und undurchsichtigen „Dual-Use“-Beschränkungen Israels blockiert.

Palästinensische öffentliche Dienstleister, zivilgesellschaftliche Netzwerke und humanitäre Organisationen sind nicht in der Lage, selbst die grundlegendsten Bedürfnisse der in Gaza lebenden Palästinenser zu decken. In den letzten Monaten, als Israel seine aktuellen Angriffe verschärfte, wurde diese Blockade zu einer vollständigen Belagerung umgestaltet.

Die unvermeidlichen Folgen dieser bewussten Strategie sind katastrophal. Unabhängige UN-Experten erklärten Mitte 2024, dass sich in Gaza eine Hungersnot ausgebreitet habe.

Kinder und ältere Menschen sterben an Hunger und Dehydrierung, während die Weltgesundheitsorganisation davor gewarnt hat, dass die Hungersnot in Gaza das Wachstum und die kognitive Entwicklung einer ganzen Generation von Kindern dauerhaft beeinträchtigen könnte.

Kritiker der GHF und der jüngsten Pläne Israels für eine durch Hilfslieferungen finanzierte ethnische Säuberung müssen die lange Geschichte der Besatzungsmacht anerkennen, die Hilfe instrumentalisiert und als Waffe einsetzt.

Inmitten dieser sich verschärfenden Krise hat die Manipulation der sogenannten humanitären Hilfe zugenommen. Im Frühjahr 2024 errichteten die USA vor der Küste Gazas einen „humanitären Pier“. Palästinenser äußerten sich skeptisch und befürchteten, dass der Pier zur Verschleierung militärischer Operationen genutzt werden könnte, während humanitäre Organisationen argumentierten, dass sein Bau lediglich von der absichtlichen Blockade aller bestehenden Landübergänge durch Israel ablenke.

Im Juni wurde das Gebiet um den Pier dann für einen israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager Nuseirat genutzt, der als humanitäre Mission getarnt war. Fast 300 Palästinenser wurden getötet und fast 700 weitere verletzt.

UN-Menschenrechtsexperten bezeichneten den Angriff als Beispiel für beispiellose Grausamkeit. Dennoch gab es keine nennenswerten Konsequenzen für Israel oder seinen Verbündeten USA.

Etablierte humanitäre Akteure wurden wiederholt untergraben – insbesondere das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) –, was eine weitere Taktik in diesem Zermürbungskrieg darstellt.

Die UNRWA ist seit langem für die Verteilung von Hilfsgütern und die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen im gesamten Gazastreifen zuständig. In den letzten Monaten war sie jedoch Gegenstand einer verstärkten Fehlinformationskampagne, die zu direkten Angriffen auf ihre Mitarbeiter, zur Einstellung von Finanzmitteln und zu einem Verbot durch die israelische Knesset führte – ein Schritt, der sowohl rechtswidrig als auch beispiellos in der Geschichte der UNO ist.

„Ausgehungert bis zur Unterwerfung“

Diese Schwächung der zivilen und humanitären Infrastruktur in einer Zeit extrem erhöhter Not hat die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen weiter isoliert und ihre Abhängigkeit von extern kontrollierten und weitgehend unkontrollierten Hilfsprogrammen verstärkt.

Das jüngste Programm dieser Art ist die neu gegründete Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die von Tel Aviv und Washington unterstützt wird. Die GHF wurde gegründet, um die Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen zu überwachen, mit der Absicht, alle bestehenden Strukturen, einschließlich der UN, zu umgehen. Ein ehemaliger Sprecher der UNRWA hat die Initiative als „Aid Washing“ verurteilt – eine Strategie, die die Realität verschleiern soll, dass „die Menschen in die Unterwerfung gehungert werden“.

Nach dem Vorschlag der GHF würden alle mehr als zwei Millionen Einwohner Gazas gezwungen sein, Lebensmittel an einem von vier „sicheren Verteilungsstellen“ abzuholen. Keine der vorgeschlagenen Stellen befindet sich im nördlichen Gazastreifen – einer Region, die Israel angegriffen und besetzt hat, um sie ethnisch zu säubern –, was bedeutet, dass die dort noch lebenden Menschen gezwungen sein werden, nach Süden zu fliehen, um Zugang zu lebensrettender Hilfe zu erhalten. Die Vorenthaltung von Hilfe als Mittel zur gewaltsamen Vertreibung einer Bevölkerung gilt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Krieg gegen Gaza: So fühlt sich Hunger an. Ich kann meine Kinder nicht ernähren

Weiterlesen »

In der offiziellen Erklärung der GHF wurden die wiederholten Angriffe Israels auf bestehende Lebensmittelverteilungszentren, Bäckereien und Hilfskonvois, bei denen Hunderte von Palästinensern getötet wurden, als sie versuchten, ihre Familien zu ernähren, sowie die absichtliche Behinderung des bestehenden humanitären Systems durch Israel nicht erwähnt.

Diese Form der Hilfskontrolle verstärkt die Belagerung, anstatt sie zu lindern. Entmenschlichende und unzureichende Lösungen – wie Luftabwürfe oder bedingte Lebensmittelpakete – tragen kaum dazu bei, die Illusion humanitärer Fürsorge aufrechtzuerhalten, während die genozidale Gewalt und ethnische Säuberungen weitergehen. Die Verantwortlichen für die Entbehrungen spielen sich als Retter auf, während sie eine Bevölkerung weiter hungern lassen, bis sie vertrieben ist und sich unterwirft.

Dies ist keine Randkritik; der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, hat die von der GHF vorgelegten Pläne als „Feigenblatt für weitere Gewalt und Vertreibung“ bezeichnet.

Trotz des Urteils des Internationalen Gerichtshofs vom Januar 2024, in dem der sofortige Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza und die umfassende Bereitstellung humanitärer Hilfe gefordert wurde, hat sich die Lage weiter dramatisch verschlechtert. Eine Umfrage unter 35 humanitären Organisationen, die in Gaza tätig sind, ergab im Januar 2025 einen überwältigenden Konsens: 100 Prozent gaben an, dass der Ansatz Israels entweder unwirksam und unzureichend sei oder die Bereitstellung von Hilfe systematisch behindert habe.

Das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, entschlossen zu handeln, hat diese vorhersehbare Krise ermöglicht – keine humanitäre Krise, sondern eine politische Krise der Apathie, Gleichgültigkeit und Straflosigkeit. Warnungen vor massiver Unterernährung und dem Zusammenbruch der Gesundheits- und Sozialinfrastruktur in Gaza werden seit Jahren ignoriert. Dass nun eine Bevölkerung, der systematisch Nahrungsmittel vorenthalten wurden, von Hungersnot heimgesucht wird, sollte niemanden überraschen.

Die Instrumentalisierung von Hilfsgütern und Lebensmitteln in Gaza ist kein tragischer Zufall. Sie ist das vorhersehbare – und vorhergesehene – Ergebnis einer Belagerung, die auf Kontrolle und Vertreibung abzielt. Das Versagen von Staaten und multinationalen Gremien, diesen Prozess zu stoppen, ist nicht nur das Ergebnis eines komplexen politischen Umfelds, sondern ein Versagen des Willens, der Rechenschaftspflicht und der globalen Governance.

Kritiker der GHF und der jüngsten Pläne Israels für eine durch Hilfsmaßnahmen vorangetriebene ethnische Säuberung müssen die lange Geschichte der Besatzungsmacht anerkennen, Hilfsmaßnahmen zu instrumentalisieren und als Waffe einzusetzen. Auf diese Weise können wir uns von reformistischen Bemühungen lösen, die nur den Anschein eines vermeintlich ethischen humanitären Handelns wahren wollen, und stattdessen die Gesamtheit der Methoden aufdecken, mit denen Israel eine jahrzehntelange Abhängigkeit von Hilfsmaßnahmen geschaffen hat, um das humanitäre System als zentrale Säule seiner umfassenderen kolonialen Ambitionen zu manipulieren.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Amira Nimerawi ist CEO von Health Workers 4 Palestine (HW4P) und Programm-Impact-Spezialistin bei der Palestinian Medical Relief Society (PMRS), die sich auf Notfall- und sexuelle Gesundheitsprogramme in Palästina spezialisiert hat.

Sara el-Solh ist Ärztin und Anthropologin. Sie leistet national und international Beiträge zu einer Reihe von Themen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, darunter Migration, Klimagerechtigkeit und Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Dr. James Smith ist Dozent für humanitäre Politik und Praxis an der UCL und Notarzt in London. Er arbeitete von Dezember 2023 bis Januar 2024 und von April bis Juni 2024 in Gaza.

Mads Gilbert ist ein norwegischer Notfallmediziner, der seit 1982 regelmäßig palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen besucht.

