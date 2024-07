https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israel-orders-evacuation-ahli-hospital



Gaza live: Neue Netanjahu-Forderungen weichen von Vereinbarungen mit Vermittlern ab

Hamas-Beamter beschuldigt israelischen Premierminister, die Vereinbarung über die Freilassung aller Gefangenen zu stören

Dutzende von Leichen in Gaza-Stadt nach israelischem Rückzug gefunden

Vier Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bei israelischem Angriff getötet

Die Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 38.300

Ich habe das Gefängnis in mir“: Der ausgemergelte palästinensische Bodybuilder, der von Israel gebrochen wurde

vor 18 Sekunden

Abgemagert, unfähig, ohne Hilfe zu gehen, den rechten Arm unförmig vor sich herschiebend und mit einem verwirrten Gesicht, humpelt Muazzam Abayat aus einem israelischen Gefängnis.

Bevor die israelische Armee ihn Ende letzten Jahres verhaftete, war Abayat ein großer, selbstbewusster Mann. Er war Amateur-Bodybuilder und wog 109 kg, alles Muskeln. Nach neun Monaten in israelischen Gefängnissen hat der Palästinenser mehr als die Hälfte seines Körpergewichts verloren.

Dies ist eine weitere düstere, entsetzliche Geschichte aus Israels Krieg gegen Gaza.

Muazzam Abayat war jedoch noch nie in Gaza. Er ist in Bethlehem im Westjordanland geboren und aufgewachsen, wo er als Metzger arbeitete, bis israelische Streitkräfte am 26. Oktober um 2.30 Uhr nachts in sein Haus eindrangen.

Während der fast neun Monate, die er in israelischen Gefängnissen verbrachte, wurde keine Anklage gegen Abayat erhoben. Er befand sich in Verwaltungshaft, d. h. ein Gefangener kann nach dem Ermessen des örtlichen Militärkommandanten inhaftiert werden, ohne dass Anklage erhoben wird.

Muazzam Abayat, 39, wird in einem Krankenhaus behandelt, nachdem er fast neun Monate in israelischen Gefängnissen verbracht hat (MEE)

Unrwa: Eine Generation von Kindern in Gaza könnte „verloren“ sein, wenn die israelische Aggression weitergeht

vor 17 Minuten

Eine ganze Generation von Kindern im Gazastreifen könnte verloren gehen, wenn die israelischen Angriffe auf die Enklave anhalten, warnte die UN-Organisation für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) am Freitag.

Die Kommunikationsdirektorin der Hilfsorganisation, Juliette Touma, sagte, dass mehr als 600.000 Kinder im Gazastreifen seit Oktober nicht mehr zur Schule gehen konnten, weil die Schulen geschlossen und die Schulen der Organisation in Unterkünfte umgewandelt wurden.

„Das bedeutet, dass wir bei einer Fortsetzung des Krieges Gefahr laufen, eine ganze Generation von Kindern zu verlieren“, so Touma in einem Beitrag auf X.

Israelische „Evakuierungs“-Befehle stellen ein Kriegsverbrechen dar, nämlich die unrechtmäßige Verbringung: Amnesty

vor 33 Minuten

Israels wiederholte „Evakuierungs“-Befehle im Gazastreifen stellen nach Ansicht von Amnesty International eine unrechtmäßige Verlegung dar, ein Kriegsverbrechen.

Die Nichtregierungsorganisation erklärte am Freitag in X, dass dies der Fall sei, da es „keine Garantien für eine Rückkehr nach dem Ende der Feindseligkeiten und keine sicheren und würdigen Unterkünfte für die Vertriebenen“ gebe.

Meinung: Israels grausames Gemetzel und Massenfolter im Gazastreifen müssen jetzt aufhören

vor 1 Stunde

Wenn in Gaza die Dunkelheit einbricht, kann niemand sicher sein, ob er die Nacht überleben wird.

Wenn sie diese kollektive Bestrafung überleben, laufen die Palästinenser auch Gefahr, entführt zu werden und in der Nacht aus ihren Häusern zu verschwinden.

Als die Welt am 26. Juni den Internationalen Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung von Folteropfern beging, wurden aus allen Ecken des Gazastreifens und aus israelischen Haft- und Folterzentren in der Wüste Berichte über weit verbreitete Folter und Misshandlungen bekannt.

Anlässlich dieses Tages erklärte UN-Generalsekretär Antonio Guterres: „Folterer dürfen niemals mit ihren Verbrechen davonkommen, und Systeme, die Folter ermöglichen, sollten abgebaut oder umgestaltet werden.“

Doch die Institutionen, die solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verhindern sollen, sind entweder untätig oder gleichgültig. Siebenunddreißig Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens gegen Folter dauern die Verstöße gegen die Menschenwürde nicht nur an, sondern sind sogar noch eskaliert.

Im Gazastreifen sind Palästinenser heute zwei Arten von Massenfolter ausgesetzt: Die erste ist die Entführung aus ihren Häusern durch israelische Soldaten bei nächtlichen Militäraktionen, bei denen sie in israelischen Folterlagern „alles, was einem Menschen ähnelt“, ausziehen . Die zweite Art ist die Anwendung von Gewalt gegen die gesamte Zivilbevölkerung, die so schrecklich ist, dass sie als Folter gilt.

Palästinensische Frauen trauern um einen Angehörigen, der bei einem israelischen Angriff in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 10. Juli 2024 getötet wurde (Reuters)

Netanjahus neue Forderungen zielen darauf ab, den Gefangenen-Deal zu stören, sagt ein Hamas-Beamter

vor 1 Stunde

Der Hamas-Beamte Izzat al-Risheq sagte, Netanjahus neue Forderungen nach einem Waffenstillstandsabkommen zielten darauf ab, ein mögliches Abkommen zu torpedieren, das die Freilassung israelischer Gefangener im Rahmen eines Gefangenenaustauschs sichern würde.

„Netanjahus verzweifelte Versuche, neue Forderungen hinzuzufügen, die in den vorherigen Vorschlägen, die mit den Vermittlern diskutiert wurden, nicht enthalten waren, bestätigen, dass er immer noch zögert, zaudert und nach Möglichkeiten sucht, das Abkommen zu stören“, so Risheq auf Telegram.

Israelische Streitkräfte ziehen sich nach Offensive in Gaza-Stadt zurück und hinterlassen Dutzende von Leichen

vor 1 Stunde

Nach einer intensiven, einwöchigen Offensive haben sich die israelischen Streitkräfte über Nacht aus einigen Stadtteilen von Gaza-Stadt zurückgezogen.

Sie haben Dutzende von Leichen sowie zerstörte Häuser und Straßen im größten Stadtgebiet der palästinensischen Enklave zurückgelassen, wie Anwohner und Rettungsdienste am Freitag mitteilten.

Die Offensive, die 10 Monate nach Israels Krieg gegen den Gazastreifen begann, stieß auf heftigen Widerstand der Hamas in einem Gebiet, das Israel nach eigenen Angaben bereits vor Monaten geräumt hatte.

Der zivile Rettungsdienst des Gazastreifens teilte mit, dass Teams rund 60 Leichen von Palästinensern, die in der vergangenen Woche von den israelischen Streitkräften getötet wurden, aus dem Gebiet Tel Al-Hawa und den Randgebieten des Stadtteils Sabra in Gaza-Stadt geborgen hätten.

Sowohl Anwohner als auch Rettungsteams wiesen darauf hin, dass sich die Panzer zwar aus einigen Gebieten zurückzogen, die israelischen Scharfschützen und Panzer aber weiterhin das Hochland in einigen Gebieten kontrollierten.

„Es gibt Leichen auf den Straßen, zerstückelte Leichen, Leichen ganzer Familien und auch Leichen in einem Haus einer ganzen Familie, das vollständig verbrannt ist“, sagte der Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen, Mahmoud Basal.

Berichte von MEE und Reuters

Israelischer Angriff tötet vier Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Khan Younis

vor 2 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Hilfsgüterverteilungszentrum in Khan Younis wurden am Freitag mindestens vier Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet, wie Al Jazeera und andere lokale Medien berichten.

Sie alle arbeiteten für die Al-Khair Foundation, eine muslimische NGO mit Sitz in Großbritannien und der Türkei.

Berichte von MEE und Reuters

Neue Netanjahu-Forderungen könnten Waffenstillstandsverhandlungen erschweren: Bericht

vor 2 Stunden

Die erneute Forderung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Rückkehr von Waffen und Kämpfern in den Norden des Gazastreifens zu verhindern, verstößt gegen frühere Vereinbarungen mit Vermittlern, was die Verhandlungen erschweren oder sogar vereiteln könnte, so ungenannte hochrangige Sicherheitsquellen gegenüber dem israelischen Fernsehsender Channel 12.

„Dies ist eine Forderung, die eine Einigung verhindern wird“, so eine Quelle. „Im besten Fall ist es ein Hindernis, das die Fortsetzung [der Gespräche] erschwert, und im schlimmsten Fall zielt es darauf ab, den Verhandlungen einen Strich durch die Rechnung zu machen und die Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen, zu verhindern.

„Wir befinden uns in den entscheidenden zwei Tagen für den Erfolg des Abkommens. Entweder jetzt oder in einer sehr langen Zeit, vielleicht nie. Premierminister Netanjahu hat Forderungen gestellt, die von den Vereinbarungen mit den Vermittlern abweichen.“

Ezzat al-Rashq, Mitglied des politischen Büros der Hamas, sagte in einer Nachricht auf Telegram, dass „Netanjahus verzweifelte Versuche, neue Forderungen hinzuzufügen, die nicht in allen vorherigen Vorschlägen, die mit den Vermittlern zirkulierten, enthalten waren, bestätigen, dass er immer noch mit den Füßen scharrt, zögert und nach etwas sucht, das die Vereinbarung stören wird.“

Palästinenser mit Down-Syndrom nach Angriff eines Kampfhundes von israelischen Soldaten „zum Sterben zurückgelassen

vor 2 Stunden

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel enthält Details und Bilder, die für einige Leser verstörend sein könnten

Verzweifelte Schreie, als er versuchte, sich von einem Kampfhund zu befreien, der von israelischen Soldaten losgelassen wurde.

Dies ist das letzte Bild, an das sich Nabila Ahmed Bhar von ihrem Sohn Muhammed, 24, der das Down-Syndrom hat, erinnert.

Die palästinensische Familie hatte sich in ihrem Haus im Viertel Shujaiya im Osten von Gaza-Stadt versteckt, als israelische Truppen das Haus stürmten, so Bhar gegenüber Middle East Eye.

Zuerst wurden Hunde hineingeschickt, die Muhammed angriffen und ihn zu zerfleischen begannen.

Die Soldaten vertrieben daraufhin alle Bewohner aus dem Haus, mit Ausnahme von Muhammed, der in einen separaten Raum gebracht wurde.

READ MORE: Palästinenser mit Down-Syndrom von israelischen Soldaten nach Kampfhundeangriff „zum Sterben zurückgelassen

Muhammed Bhar, 24, in seinem Haus in Gaza-Stadt (mitgeliefert)

Niederländisches Gericht lehnt Forderung nach weiterem Exportverbot für Flugzeugteile wegen Gaza-Krieg ab

vor 4 Stunden

Ein niederländisches Gericht hat am Freitag die Forderung einer Menschenrechtsgruppe zurückgewiesen, die Niederlande sollten alle Exporte von Teilen des Kampfjets F-35, die nach Israel gelangen könnten, blockieren.

Der Fall wurde von Rechtsgruppen, zu denen auch der niederländische Arm von Oxfam gehört, eingereicht, nachdem ein anderes Bezirksgericht im Februar entschieden hatte, dass die Niederlande keine F-35-Teile nach Israel schicken dürfen, weil sie befürchten, dass die Jets im Krieg gegen Gaza gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen könnten.

Die Nichtregierungsorganisationen hatten behauptet, der niederländische Staat habe den direkten Export von Teilen nach Israel gestoppt, aber weiterhin Teile für Kampfjets an die USA und andere Länder geliefert.

Diese Teile könnten dann an Flugzeuge, die für Israel bestimmt sind, weitergegeben oder in ihnen verwendet werden, was gemäß der früheren Anordnung ebenfalls gestoppt werden sollte.

Das Bezirksgericht Den Haag erklärte jedoch in einer Pressemitteilung, dass die Auslegung des Urteils vom Februar durch die NRO zu weit gefasst sei und der niederländische Staat das Exportverbot wie angeordnet einhalte.

Ben Gvir bevorzugter Nachfolger von Netanjahu unter Koalitionsanhängern: Umfrage

vor 4 Stunden

Eine von der israelischen Zeitung Maariv durchgeführte Umfrage zeigt, dass 24 Prozent der Anhänger des Regierungsblocks von Premierminister Benjamin Netanjahu den rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir als bevorzugten Kandidaten wählen würden, wenn der derzeitige Premierminister nicht mehr im Amt ist.

Die am 10. und 11. Juli durchgeführte Umfrage sieht Ben Gvir mit großem Vorsprung vor dem ehemaligen Mossad-Chef Yossi Cohen (14 Prozent) und Bezalel Smotrich, dem Chef der rechtsextremen Partei des religiösen Zionismus (11 Prozent).

In der Umfrage wurden außerdem 500 erwachsene Israelis befragt, für wen sie stimmen würden, wenn heute Wahlen stattfänden. Die Nationale Einheit von Benny Gantz würde 24 Sitze in der Knesset gewinnen, der Likud 20, während die derzeitige Koalition nur 50 Sitze erhalten würde, verglichen mit ihren derzeitigen 64.

Israelische Regierung will über Verlängerung der Militärdienstpflicht auf drei Jahre abstimmen: Bericht

vor 5 Stunden

Die israelischen Minister werden am Sonntag darüber abstimmen, ob die Wehrpflicht für israelische Soldaten auf drei Jahre verlängert werden soll, berichtet die Times of Israel.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet, dass das Sicherheitskabinett die Entscheidung gebilligt hat. Nach der Verabschiedung durch das Forum aller Regierungsminister wird sie acht Jahre lang in Kraft sein.

Be’eri Untersuchung: Israelische Armee hat Kibbuz während Hamas-Angriff nicht geschützt

vor 6 Stunden

In ihrer ersten Untersuchung des von der Hamas geführten Angriffs auf Israel am 7. Oktober hat die israelische Armee die Ergebnisse der Versäumnisse veröffentlicht, die zur Tötung von 101 Zivilisten und 31 Sicherheitskräften im Kibbuz von Be’eri geführt haben.

Einige der Ergebnisse zeigen, dass die Armee es versäumt hat, den Kibbuz zu schützen, da sie nicht auf ein „umfangreiches Eindringen“ von Angreifern vorbereitet war und nicht genügend Kräfte in der Gegend waren, um zum Kibbuz geschickt zu werden.

Die Sicherheitsbeamten warnten nicht ausreichend vor dem Angriff in den frühen Morgenstunden, und die Armee versäumte es, ein klares Bild davon zu zeichnen, was in der Gemeinde geschah, obwohl sie seit dem frühen Morgen Informationen von einem örtlichen Sicherheitsteam erhielt.

Aufgrund mangelnder Koordination versammelte sich eine große Anzahl von Soldaten außerhalb des Kibbuz, anstatt in das Gebiet einzudringen und zu kämpfen, während einige Einheiten in den Kibbuz eindrangen und sich dann zurückzogen.

In den ersten sieben Stunden des Angriffs kämpften nur 13 israelische Soldaten und 13 Mitglieder des örtlichen Sicherheitsteams des Kibbuz sowie andere bewaffnete Zivilisten gegen die Invasion der Hamas.

Israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen syrischen Armeeposten angegriffen

vor 7 Stunden

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen syrischen Armeeposten in Tasil, Südsyrien, angegriffen und damit auf einen Raketenangriff auf die besetzten Golanhöhen reagiert.

Biden sagt, Israel sei gelegentlich „nicht sehr kooperativ“ gewesen, als es Hilfsgüter nach Gaza ließ

vor 8 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte, Israel sei gelegentlich „weniger als kooperativ“ gewesen, wenn es darum ging, Hilfsgüter in den Gaza-Streifen zu bringen.

Jahrestag des NATO-Gipfels in Washington, DC, erinnerte Biden an seinen Besuch in Israel wenige Tage nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf das Land am 7. Oktober.

Der amerikanische Präsident sagte, er habe Netanjahu bei dieser Reise davon überzeugt, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen, nachdem Israel die palästinensische Enklave vollständig belagert hatte.

„Wir haben wirklich hart darauf gedrängt, dass die Hilfe ankommt. Israel war gelegentlich nicht sehr kooperativ“, sagte er.

In Gaza bombardierte Israel nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat und tötete drei Menschen.

Das israelische Militär gab außerdem den Tod eines Reservisten bekannt, der bei einem Drohnenangriff der Hisbollah auf den Kibbuz Kabri im Norden Israels lebensgefährlich verletzt worden war.

READ MORE: Biden sagt, Israel sei gelegentlich „nicht sehr kooperativ“ gewesen, wenn es um Hilfslieferungen nach Gaza ging

