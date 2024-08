https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israeli-strike-kills-15-members-same-family-central-gaza



Gaza live: Siebenunddreißig Tote bei nächtlichen Angriffen in Gaza

Mindestens 100.000 Vertriebene aus Deir el-Balah

Wichtigste Punkte

Hamas-Delegation trifft in Kairo ein, um über Waffenstillstandsgespräche zu sprechen

Eine Million Menschen im zentralen und südlichen Gazastreifen erhalten keine Nahrungsmittelhilfe, so die UN

Israelische Streitkräfte beschießen südlibanesische Städte

