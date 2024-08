Hat außer Israel noch ein anderes Land das Recht, sich selbst zu verteidigen? von M. Reza Behnam

https://www.counterpunch.org/2024/08/22/does-any-other-country-besides-israel-have-the-right-to-defend-itself/



von M. Reza Behnam

22. August 2024

Trotz der zahllosen Gräueltaten, Attentate und Verletzungen des humanitären und internationalen Rechts wiederholen amerikanische Politiker und die Konzernmedien unaufhörlich das gängige Argument, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“. Aus ihrer verzerrten Perspektive steht dieses Vorrecht nur dem Aggressor zu.

Israels Anspruch auf Selbstverteidigung wird nie in Frage gestellt. Obwohl es über eines der stärksten modernen Militärs verfügt (581 Flugzeuge, darunter F-15, F-16 und die fortschrittlichen Tarnkappen-Kampfjets F-35), die neuesten Luftverteidigungssysteme besitzt, 400 Atomwaffen mit Trägersystemen hortet und die USA, die größte Militärmacht der Welt, zu seinem Schutz bereitstehen, sollen wir glauben, dass Israel in physischer Gefahr ist.

Auf der anderen Seite wird den Palästinensern, die am dringendsten der Verteidigung bedürfen, dieses Recht verweigert. Ihnen wird gesagt, dass sie ein kolonialisiertes Leben im Konzentrationslager Gaza akzeptieren müssen, dass sie für immer Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und Demütigung hinnehmen müssen, dass sie kein Recht haben, sich dem israelischen Apartheidregime zu widersetzen. Und die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Stellvertreter bedrohen die Islamische Republik Iran, die Hisbollah im Libanon und andere Mitglieder des palästinensischen Widerstands, weil sie es wagen, Israels völkermörderischen Krieg gegen Gaza herauszufordern.

Obwohl die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas), der Palästinensische Islamische Dschihad und kleinere Gruppen über kein organisiertes modernes Militär, keine Luftwaffe, Marine, Luftabwehrsysteme, Atomwaffen und keine westlichen Verbündeten verfügen, die sie vor dem israelischen Terrorismus schützen könnten, sollen wir glauben, dass sie eine Bedrohung darstellen.

Darüber hinaus ist das US-israelische Narrativ über die Palästinenser und ihre regionalen Verbündeten voller Widersprüche. Die Vereinigten Staaten und Israel können sich ihre Verbündeten aussuchen, während Iraner und Palästinenser dies nicht unumstritten können.

Israel ist kaum das Opfer, als das es sich darstellt. Seine koloniale Expansion durch Gewaltanwendung begann mit der Zerstörung von über 500 palästinensischen Städten und der gewaltsamen Enteignung von über 750.000 Palästinensern, um 1948 einen exklusiven jüdischen Staat zu errichten. Sie weitete sich mit dem arabisch-israelischen Krieg von 1967 aus, der dazu führte, dass Israel palästinensisches Land im Gazastreifen und im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, besetzte und die Kontrolle über die ägyptische Sinai-Halbinsel und die syrischen Golanhöhen übernahm.

Aus den historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass Israel bereits viele Jahre vor 1967 die Absicht hatte, das Westjordanland und die Golanhöhen zu besetzen. Es gab weder eine militärische Bedrohung noch Sicherheitsbedenken. Der Krieg wurde aus dem Wunsch heraus geführt, Israels Macht zu demonstrieren und territoriale Gewinne zu erzielen.

Israel beschlagnahmt weiterhin palästinensisches Land und treibt die Expansion voran. Derzeit leben 700.000 jüdische „Siedler“ in 150 illegalen „Siedlungen“ und 128 Außenposten im besetzten Palästina.

Der weit verbreitete israelische Mythos vom kleinen David, der sich gegen einen arabischen Goliath verteidigt, wurde durch den Gefängnisausbruch in Gaza am 7. Oktober erschüttert. Ein Hirngespinst, mit dem Präsident Joe Biden und viele in der amerikanischen politischen Klasse aufgewachsen sind und an dem sie weiterhin festhalten.

Die Realität der brutalen israelischen Belagerung des Gazastreifens und des Westjordanlandes hat auch viele Juden in der Diaspora zu der Erkenntnis gezwungen, dass Israel nicht ihr Beschützer ist. Im Gegenteil, die Vermischung von Judentum und Zionismus – Religion und kriegerischer Nationalismus – hat den Antisemitismus angeheizt.

Um ein regionaler nuklearer Goliath zu werden, hat Israel gegen unzählige internationale und humanitäre Gesetze verstoßen. Tel Aviv ist noch nie mit einem Gesetz konfrontiert worden, das es zu befolgen bereit gewesen wäre, oder mit der Souveränität eines Landes, die es zu respektieren gezwungen war.

Die Charta der Vereinten Nationen von 1945 und das in ihren Konventionen, Verträgen und Normen verankerte Völkerrecht wurden geschaffen, um die Beziehungen zu regeln und den Zusammenhalt zwischen den Nationen zu fördern und um sicherzustellen, dass sich die Schrecken des Zweiten Weltkriegs nicht wiederholen.

Die Charta verbietet zum Beispiel strikt den Erwerb von Gebieten durch Gewalt. Israel begann jedoch schon bald nach der Ausrufung seiner Eigenstaatlichkeit gegen die Charta zu verstoßen und tat dies erneut in seinem Präventivkrieg von 1967.

Infolge der arabisch-israelischen Kriege von 1948-49 und 1967 hat Israel das eroberte Land dauerhaft besetzt und den Palästinensern, die durch die Kriege zu Flüchtlingen wurden, nicht erlaubt, nach Palästina und in ihre Häuser zurückzukehren. Eine Besatzung ist per definitionem vorübergehend, bis die Bedingungen so sind, dass das Gebiet an seinen ursprünglichen Souverän zurückgegeben werden kann.

Israel hat in eklatanter Weise gegen einen der wichtigsten Grundsätze des modernen Völkerrechts verstoßen: Eine Besatzungsmacht kann unter keinen Umständen das Recht erwerben, ein von ihr besetztes Gebiet zu annektieren oder Souveränität darüber zu erlangen.

Außerdem heißt es in Artikel 49 der Vierten Genfer Konvention von 1949: „Die Besatzungsmacht darf Teile ihrer eigenen Zivilbevölkerung nicht in das von ihr besetzte Gebiet deportieren oder verlegen“ und verbietet die ‚individuelle oder massenhafte gewaltsame Verlegung sowie die Deportation von geschützten Personen aus dem besetzten Gebiet‘.

Bezeichnenderweise sind zwei Grundsätze des Völkerrechts in Bezug auf die Anwendung von Gewalt im Zusammenhang mit dem 7. Oktober und seinen Nachwirkungen besonders wichtig zu gewichten.

Für die Palästinenser erkennt das Völkerrecht an, dass Widerstand mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, ein legitimes Recht für Menschen unter illegaler Besatzung ist (Zusatzprotokoll 1 zu den Genfer Konventionen von 1977).

Für Israel gilt, dass der Besatzer (Israel) im Falle einer Besetzung wie im Westjordanland und im Gazastreifen als Reaktion auf einen bewaffneten Angriff keine militärische Gewalt anwenden darf, sondern nur Polizeigewalt, um die Ordnung wiederherzustellen (Genfer Konvention von 1949 über die Gesetze und Gebräuche des Krieges an Land).

Im Grunde genommen lässt das internationale Recht wenig Zweifel daran, dass Israel ein illegaler Besatzer ist. Genau das hat der Internationale Gerichtshof am 19. Juli 2024 festgestellt. In seinem beratenden Gutachten entschied er, dass Israel seine illegale Besetzung beenden und die „Siedler“ aus dem gesamten besetzten Palästina entfernen sollte.

Wiederholte Verurteilungen, Berichte und Resolutionen der Vereinten Nationen haben Israel nicht davon abgehalten, sich über die Regeln und Normen hinwegzusetzen, zu deren Einhaltung andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft verpflichtet sind. Die Vereinigten Staaten und ihre Stellvertreter haben es ermöglicht, dass Israel zu dem Schurkenstaat wurde, der es heute ist. Und dabei haben sie Israels völkermörderischen Krieg in Gaza erst möglich gemacht.

Seltsamerweise haben die Vereinigten Staaten den Iran und andere palästinensische Verbündete vor einer Eskalation gewarnt, während Israel sein gewalttätiges Verhalten im Nahen Osten ausweitet.

Darüber hinaus genehmigte Washington im August neue Waffentransfers in Höhe von 20 Milliarden Dollar (F-15-Kampfjets, Raketen, Zehntausende von Mörser- und Panzergeschossen) und gab Israel damit grünes Licht für die Fortsetzung seines Krieges in Gaza und für die regionale Eskalation.

Mit dieser und vielen anderen Aktionen hat die amerikanische Regierung Israel unmissverständlich in Schutz genommen .

Seit der Ermordung von Hisbollah- und Hamas-Führern in Beirut und Teheran Ende letzten Monats rechnet Israel mit einem Vergeltungsschlag. Um diesen zu entschärfen, haben die Vereinigten Staaten am 15. August erneut Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufgenommen.

Um die Gespräche zu sabotieren, eskalierte Israel den Krieg durch die Bombardierung der Bewohner des Gazastreifens, die in zerstörten Schulen und in Zelten leben. Provokativ marschierten israelische Ultranationalisten auf den Hof der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Al-Quds (Jerusalem), die den Muslimen als Gebetsstätte vorbehalten ist.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verfolgt wie schon seit 20 Jahren unermüdlich seinen Traum, die Vereinigten Staaten in einen Krieg gegen den Iran zu ziehen.

Interessanterweise hat der Iran über seine Vertretung bei den Vereinten Nationen erklärt, dass er einen von der Hamas anerkannten Waffenstillstand unterstützen würde. Er hat jedoch auch an seinem legitimen Recht festgehalten, auf die Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Vorsitzenden des Politbüros der Hamas, und auf die Verletzung der nationalen Sicherheit und Souveränität Israels zu reagieren. Der Iran ist sich auch darüber im Klaren, dass ein unbeantwortetes Attentat auf israelischem Boden nur den Appetit der israelischen Besatzer auf weitere Übertretungen und Aggressionen anregt“.

Es ist unlogisch, Israels Vorgehen in Gaza in den letzten zehn Monaten als defensiv zu bezeichnen. Leider ist es das, was viele in den amerikanischen Korridoren der Macht und den von Israel unterstützten Medien getan haben.

Das Narrativ hat endlich begonnen, sich zu verändern. Die Stimmen werden immer lauter, die fordern, dass die Palästinenser das Recht haben, sich zu verteidigen, der Besatzung zu widerstehen und nach Befreiung zu streben. Die abgenutzte „Verteidigungs“-Trophe, die zum Schutz Israels verwendet wird, überzeugt nicht mehr. Es ist an der Zeit, dass sie über Bord geworfen wird.

