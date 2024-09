https://www.middleeasteye.net/live/gaza-israel-war-palestine-west-bank-lebanon-strike-updates



Gaza live: Vierzehn Tote bei israelischen Angriffen auf Syrien

Allenby-Brücke bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Wichtigste Punkte

Gantz fordert Verlagerung des Schwerpunkts von Gaza auf Libanon

Neunundsechzig Prozent der Kinder in Gaza gegen Polio geimpft

Netanjahu: Israelische Minister dürfen Al-Aqsa nicht ohne Erlaubnis betreten

Live-Updates

Gantz: Militärischer Fokus sollte sich auf Libanon und Iran richten

vor 19 Minuten

Das ehemalige Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, Benny Gantz , sagte, Israel sollte seinen Fokus weg vom Gazastreifen und hin zur Hisbollah und der Grenze zum Libanon verlagern.

„Wir sind spät dran“, sagte er auf einem Nahost-Forum in Washington, DC.

„Wir haben genug Kräfte, um mit dem Gazastreifen fertig zu werden, und wir sollten uns auf die Vorgänge im Norden konzentrieren“, fügte er hinzu.

Gantz sagte, Israel habe im Gazastreifen „einen entscheidenden Punkt der Kampagne“ überschritten, an dem sein Land seiner Meinung nach „alles tun kann, was wir wollen“.

„Wir sollten versuchen, eine Vereinbarung zu treffen, um unsere Geiseln freizubekommen, aber wenn wir das in der nächsten Zeit nicht können, ein paar Tage oder ein paar Wochen, oder was auch immer, sollten wir in den Norden gehen“.

Israel sei in der Lage, „den Staat Libanon anzugreifen, wenn es nötig ist“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Geschichte der Hamas Schnee von gestern ist“, während man sich mit dem Iran und seinen Stellvertretern in der Region befassen müsse.

Gantz‘ Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem der libanesische Außenminister Abdallah Bou Habib gegenüber Al Jazeera erklärte, Israel habe über Vermittler zu verstehen gegeben, dass es nicht an einem Waffenstillstand mit dem Libanon interessiert sei, auch nicht nach einer Einigung zur Beendigung des Gaza-Krieges.

Israelischer Abgeordneter: Krieg mit dem Libanon „eine Frage von Tagen

vor 56 Minuten

Nissim Vaturi, ein israelischer Abgeordneter der Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanjahu, behauptete, es sei „nur eine Frage von Tagen“, bis ein ausgewachsener Krieg zwischen Israel und dem Libanon ausbreche.

Vaturi, der Mitglied des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung des israelischen Parlaments ist, sagte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan, dass der Vorort Dahiyeh in Beirut „wie Gaza aussehen wird“, wenn es zum Krieg kommt.

Vaturi sagt, Netanjahu teile seine Meinung und habe am Sonntag den Militärs gesagt, sie müssten „diese Saga beenden“.

Dem Abgeordneten zufolge sieht der israelische Plan große Präventivschläge vor, wie sie bereits vor Wochen durchgeführt wurden, die sich über vier bis fünf Tage erstrecken sollen, gefolgt von einer Bodeninvasion.

Allenby-Brücke bleibt am Montag geschlossen

vor 1 Stunde

Das jordanische Direktorat für öffentliche Sicherheit gab bekannt, dass die Allenby-Brücke zwischen Jordanien und dem besetzten Westjordanland am Montag für den Personen- und Güterverkehr geschlossen bleibt.

Die Brücke bleibe „bis auf weiteres“ geschlossen, berichtete die staatliche jordanische Nachrichtenagentur Petra.

