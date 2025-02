https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-takeover-plan-biden-couldnt-finish-us-nor-will-trump



Gaza-Übernahmeplan: Biden konnte uns nicht vernichten, und Trump wird es auch nicht schaffen

Omar Suleiman

11. Februar 2025

Der westliche imperialistische Geist kann nicht begreifen, dass es keinen Preis gibt, der hoch genug ist, um die Palästinenser dazu zu bringen, ihre Heimat zu verlassen

US-Präsident Donald Trump geht am Tag der Amtseinführung von Trumps zweiter Amtszeit als Präsident am 20. Januar 2025 mit dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus spazieren (Reuters)

Weniger als drei Wochen nach seinem Amtsantritt versetzte der Präsident der USA, Donald Trump, seinem zentralen Wahlkampfslogan „America First“ mit seinen erklärten Plänen, „den Gazastreifen zu übernehmen“ und eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu bauen, einen Todesstoß.

Neben ihm stand, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, der Schlächter von Gaza, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der der Welt verkündete, dass dieser Plan „die Geschichte verändern“ könnte.

In einem Versuch, die Verantwortlichkeiten für Washingtons „größten Freund und Verbündeten im Nahen Osten“ zu verwischen, schlug Trump vor, dass das US-Militär Gaza räumen und sichern könnte.

Was bedeutet „Räumung“? Die Beseitigung von 50 Millionen Tonnen Schutt, der nach der massiven Zerstörung des Territoriums der Palästinenser durch Israel zurückgeblieben ist – oder die Menschen in Gaza selbst?

Letzteres wäre die logische Fortsetzung der von Israel verfolgten und durch amerikanische Munition ermöglichten Völkermordpolitik. Die Antwort auf diese Frage wurde weitgehend der Fantasie des Publikums überlassen.

Aufgrund der völkermörderischen Einstellung der israelischen Öffentlichkeit im Allgemeinen und Netanyahus Hunger nach Machterhalt gibt es für diese Tötungsmaschine, die fest auf eine Zivilbevölkerung von mehr als zwei Millionen palästinensischen Überlebenden der ethnischen Säuberung gerichtet ist, reichlich Treibstoff und Spielraum.

Am Wochenende sagte Trump: „Ich bin entschlossen, Gaza zu kaufen und zu besitzen … Wir werden es zu einem sehr guten Standort für die zukünftige Entwicklung machen.“

Der Interventionismus der USA im Nahen Osten hat Millionen von Arabern und Muslimen das Leben gekostet. Dieser jüngste Ausflug bringt die amerikanische Einheitspartei scharf in den Fokus: Demokrat oder Republikaner, liberal oder konservativ, Biden oder Trump – das Blutvergießen, das den militärisch-industriellen Komplex der USA antreibt, bleibt im Kern bestehen.

Zwei Seiten derselben Medaille

Sowohl Ägypten als auch Jordanien haben sich entschieden gegen Trumps Vorschlag ausgesprochen, die Palästinenser aus Gaza innerhalb ihrer Grenzen anzusiedeln, und damit die Bedeutung einer Zweistaatenlösung unterstrichen. Inwieweit Trump bereit ist, seine Theorie des Friedens durch „Wohlstand“ zu verfolgen, bleibt abzuwarten.

Wie zu erwarten war, sind seine Erfolgsaussichten gering, da Jordanien schwor, einen Krieg mit Israel zu beginnen, falls Schritte unternommen würden, um Palästinenser in sein Gebiet zu drängen. Und nur einen Tag nach Trumps Ankündigung ruderte ein komisch nervöser Außenminister, Marco Rubio, zurück, indem er sagte, die Vertreibung sei nur vorübergehend.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye über den Israel-Palästina-Krieg

Sowohl der ehemalige Präsident Joe Biden als auch Trump haben Israel auf allen Ebenen seiner schmutzigen Behandlung des palästinensischen Volkes, von der Beschlagnahme von Land bis hin zum Abwurf von umgerechnet zwei Atombomben auf Gaza, nachdrücklich unterstützt. Ihre Ansätze sind zwei Seiten derselben Medaille.

Beide Regierungen haben das Recht Israels auf „Selbstverteidigung“ auf Kosten der internationalen Isolation unterstützt. Unter Biden konnte Israel willkürlich rote Linien überschreiten, die Bevölkerung im Norden des Gazastreifens aushungern und jede einzelne Universität in dem Gebiet zerstören.

Sowohl Biden als auch Trump haben ihre Besorgnis über die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zum Ausdruck gebracht, während sie deren Ermordung durch die bedingungslose Lieferung amerikanischer Munition begünstigten. Beide empfingen in Washington einen Mann, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist, und beide kürzten die Mittel für die UN-Agentur für Palästinenser in Zeiten größter Not.

Die Masken sind gefallen. Trump und Israel haben den Planeten in Immobilien verwandelt

Weiterlesen »

Der Vorschlag, Gaza in ein Touristenziel zu verwandeln, ist eine groteske Beleidigung. Er geht davon aus, dass ein Volk, das 15 Monate Krieg, Hungersnot und Vertreibung überlebt hat, nicht nur seine Häuser räumen, sondern auch zulassen würde, dass die Gräber seiner massakrierten Angehörigen durch den seichten, kapitalistischen Hedonismus kommerzieller Strandimmobilien entweiht werden.

Die Vorstellung, dass wirtschaftliche Anreize oder eine verbesserte Infrastruktur Jahrzehnte des Kampfes und der Enteignung auslöschen könnten, ist eine Illusion. Sie zeigt außerdem, wie realitätsfremd sowohl Trump als auch Netanjahu sind.

Ich habe es bereits gesagt und wiederhole es hier: Weder Biden noch Trump können uns vernichten. Er denkt, dass Gaza „Pech“ für die Palästinenser ist, die „in der Hölle“ leben. Er denkt, dass sie bleiben, weil es „keine Alternative“ gibt.

Was der westliche imperialistische Geist nicht begreifen kann, ist, was die Palästinenser inspiriert und antreibt. Sie würden nicht gehen, selbst wenn man ihnen Gold oder Ruhm anbieten würde. Wahrer Ruhm entsteht aus der Liebe und dem Opfer der Palästinenser für ihr Heimatland, unabhängig von dessen Zustand oder dem verkommenen Feind mit Hightech-Waffen, dem es gegenübersteht.

Das palästinensische Volk hat Jahrzehnte der Besatzung, Blockaden und systematischen Unterdrückung ertragen; es zur Aufgabe seines Heimatlandes zu zwingen, wäre die ultimative Verletzung seines Rechts auf Selbstbestimmung.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Imam Dr. Omar Suleiman ist ein weltweit anerkannter Gelehrter und theologisch motivierter Aktivist für Menschenrechte. Er ist Gründer und Präsident des Yaqeen Institute for Islamic Research und außerordentlicher Professor für Islamische Studien im Rahmen des Graduate Liberal Studies-Programms an der Southern Methodist University sowie Mitglied des Ethikzentrums-Beirats. Er ist außerdem der ansässige Gelehrte des Valley Ranch Islamic Center und Co-Vorsitzender Emeritus von Faith Forward Dallas am Thanks-Giving Square.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …