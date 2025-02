https://consortiumnews.com/2025/02/11/trump-vows-to-press-jordan-king-on-gaza-cleansing/



Trump verspricht, den König von Jordanien wegen der Säuberung des Gazastreifens unter Druck zu setzen

Von Joe Lauria

Sonderbeitrag für Consortium News

11. Februar 2025

Der US-Präsident sagte, er würde erwägen, die Hilfe für Jordanien und Ägypten als Druckmittel einzusetzen, um sie dazu zu bringen, sich an dem Kriegsverbrechen der ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu beteiligen, berichtet Joe Lauria.

König Abdullah II. von Jordanien, links, und Präsident Donald J. Trump, 2017. (Weißes Haus, Shealah Craighead)

Während sich König Abdullah II. von Jordanien auf seinen Besuch im Weißen Haus am Dienstag vorbereitet, erklärte US-Präsident Donald Trump gegenüber Reportern, er könne sowohl Jordanien als auch Ägypten die Hilfe verweigern, wenn deren Staats- und Regierungschefs nicht zustimmen, die fast 2 Millionen Palästinenser aufzunehmen, die Trump aus dem Gazastreifen vertreiben will.

„Ja, vielleicht, sicher, warum nicht? Wenn sie es nicht tun, würde ich die Hilfe möglicherweise zurückhalten, ja“, sagte Trump.

Jordanien ist der drittgrößte Empfänger der kombinierten militärischen und wirtschaftlichen US-Auslandshilfe (1,7 Milliarden US-Dollar) und Ägypten der viertgrößte (1,5 Milliarden US-Dollar). Nur die Ukraine (17,2 Milliarden US-Dollar/2 Prozent Militär) und Israel (3,3 Milliarden US-Dollar) lagen vor ihnen.

Somit hat Trump sowohl über Amman als auch über Kairo Macht. Und es sieht so aus, als hätte er keine Angst davor, diese auch einzusetzen. Trotz einer Woche voller Empörung, Spott und Unglauben, die auf Trumps Ankündigung folgte, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen umsiedeln zu wollen, scheint er entschlossener denn je zu sein, dies auch zu tun.

In einem am Montag ausgestrahlten Fernsehinterview gefragt, ob die Palästinenser zurückkehren könnten, nachdem er den Gazastreifen angeblich wieder aufgebaut hat, sagte Trump unverblümt: „Nein, das würden sie nicht.“

„Wir werden sichere Gemeinden ein Stück weit weg von dort bauen, wo sie sind, wo all diese Gefahren lauern„, sagte der Immobilienmagnat. ‚In der Zwischenzeit würde es mir gehören. Betrachten Sie es als eine Immobilienentwicklung für die Zukunft. Es wäre ein wunderschönes Stück Land.“

Sobald sein Immobiliengeschäft abgeschlossen ist, werden die Palästinenser nicht zurückkehren. Beachten Sie, dass er sagte, ‘ich“ würde Gaza besitzen, nicht die Vereinigten Staaten.

Welche Ablenkung?

Präsident Donald Trump begrüßt den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi, 2017 (White House/Shealah Craighead)

Trotz dieser sehr deutlichen Sprache, die seit Tagen von einem Experten nach dem anderen und einem Social-Media-Päpstchen nach dem anderen wiederholt wird, sagen sie, dass Trump nur versucht, die Menschen kunstvoll zu schockieren, um ein Hintergedanken zu verfolgen, oder dass es sich nur um eine Ablenkung handelt. Aber eine Ablenkung von was? Wenn es etwas gibt, von dem er die Menschen ablenken möchte, dann wäre es die Begehung eines der abscheulichsten Kriegsverbrechen: die ethnische Säuberung einer ganzen Bevölkerung.

Stattdessen verkündete Trump vor einer Woche seine Absicht, dies live zu tun, unter dem grellen Scheinwerferlicht im East Room des Weißen Hauses mit einem überglücklichen israelischen Premierminister an seiner Seite. Er will es uns direkt vor Augen führen. Das ist keine Ablenkung. Er spricht, als würde er den Palästinensern einen Gefallen tun.

Vielleicht ist es an der Zeit zu verstehen, dass er vielleicht meint, was er sagt. König Abdullah wird es am Dienstag im Weißen Haus herausfinden, wenn er sich mit Trump im Oval Office zusammensetzt.

Abdullahs Herrschaft steht auf dem Spiel. Wenn er Trump gegenüber Nein sagt, könnte er 1,7 Milliarden Dollar pro Jahr verlieren. Das sind fast 4 Prozent des jordanischen BIP von 50,8 Milliarden Dollar. Aber nur etwa 25 Prozent davon sind Militärhilfe, etwa 429 Millionen Dollar.

Wenn er ja sagt, wird es in Jordanien, einer Nation, die bereits mehrheitlich aus palästinensischen Flüchtlingen und ihren Nachkommen besteht, zu Unruhen kommen. Die Aufnahme von Palästinensern aus Gaza könnte den Weg für einen noch größeren Zustrom aus dem Westjordanland ebnen, wenn die Extremisten in Tel Aviv dort mit ihrer ethnischen Säuberung beginnen.

Analysten sagen, dass Abdullah, wenn er ethnische Säuberungen zulässt und die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge erhöht, eine Kombination ist, die ihn stürzen könnte. Es ist wahrscheinlich, dass Abdullah Trump eine Absage erteilen wird.

Die Kalkulation für Ägypten könnte anders aussehen. Von den 1,5 Milliarden US-Dollar an US-Hilfe fließen 1,2 Milliarden in das Militär. Ohne die Hilfe der USA könnte das ägyptische Militär trotz der vielen Geschäftsvorhaben, an denen es beteiligt ist, kurz vor dem Zusammenbruch stehen.

Diesen Betrag kann sich General Abdel Fattah el-Sisi nicht leisten zu verlieren. Aber er müsste angesichts der Nähe die Mehrheit der Flüchtlinge aus Gaza aufnehmen. Die Straßen der Innenstadt von Kairo würden in Proteste ausbrechen, die wahrscheinlich mit denen konkurrieren, die Hosni Mubarak zu Fall brachten.

Es gibt keinen einfachen Ausweg für Sisi. Er könnte Trump vorschlagen, dass Ägypten sich an Russland und China wenden würde, um die US-Hilfe zu ersetzen, wenn er sie bekommen kann.

Natürlich geht Trump nicht darauf ein, wie er Gaza übernehmen will, wenn die Hamas noch an der Macht ist. Israel hat es nach 15 Monaten nicht geschafft, sie zu besiegen. Aber alles deutet darauf hin, dass die Kämpfe bald wieder aufgenommen werden, nachdem die Hamas die Geiselübergaben wegen angeblicher israelischer Waffenstillstandsverletzungen unterbrochen hat.

Die kriegerische Rhetorik nimmt zu. Trump hat die Hamas gewarnt, dass der Waffenstillstand beendet sei, wenn sie nicht bis „Samstag um 12 Uhr“ alle verbliebenen israelischen Geiseln freilasse. „Dann bricht die Hölle los.“

Trump glaubt, dass die Israelis die Muskeln spielen lassen, die Golfstaaten die Finanzierung übernehmen und Ägypten und Jordanien das Land zur Verfügung stellen werden, und dass er dann alles besitzen wird.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange. Er kann unter joelauria@consortiumnews.com erreicht werden und ist unter X @unjoe zu finden.

Tags: Abdel Fattah el-Sisi Donald Trump Joe Lauria King Abdullah II

Übersetzt mit Deepl.com

