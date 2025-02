https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–did-not-fulfill-ceasefire-commitments–iof-official



Israel hat die Waffenstillstandsvereinbarungen nicht eingehalten, wie IOF-Beamte zugeben

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The New York Times

11. Februar 2025

Gemäß der Vereinbarung sollte „Israel“ die Einfuhr von Hunderttausenden Zelten und anderen humanitären Hilfsgütern nach Gaza ermöglichen.

Israelische Gefangene werden von Hamas-Kämpfern auf einer Bühne eskortiert, bevor sie am Samstag, dem 8. Februar 2025, in Deir al-Balah im mittleren Gazastreifen dem Roten Kreuz übergeben werden (AP)

Trotz der Drohungen, die über Nacht sowohl von der Hamas als auch von US-Präsident Donald Trump ausgesprochen wurden und die Waffenruhe im Gazastreifen zu gefährden schienen, blieben Beamte und Analysten vorsichtig optimistisch, dass die Vereinbarung über das Wochenende hinaus Bestand haben würde – wenn auch wahrscheinlich nicht mehr lange, berichtete die New York Times (NYT) am Dienstag.

Das Abkommen schien kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen, als die Hamas ankündigte, die Freilassung israelischer Gefangener aus dem Gazastreifen einzustellen, und „Israel“ beschuldigte, das Waffenstillstandsabkommen zu verletzen.

Als Reaktion darauf warnte US-Präsident Donald Trump am Montag, dass „die Hölle losbrechen“ würde, wenn nicht alle israelischen Gefangenen innerhalb der nächsten Tage aus dem Gazastreifen freigelassen würden – eine Drohung, die laut Hamas „die Angelegenheit weiter verkompliziert“.

Die Hamas schien jedoch bald ihre Haltung zu mildern, während Trump Reportern im Oval Office sagte, dass er „Israel die Entscheidung überlassen“ werde, was letztlich mit dem Waffenstillstand geschehen solle.

Dennoch wies die New York Times darauf hin, dass die Pattsituation die Fragilität des Waffenstillstands und die schwindenden Aussichten auf eine Verlängerung über Anfang März hinaus, wenn er auslaufen soll, unterstreicht, sofern weitere Verhandlungen nicht zu einer Einigung führen.

Die derzeitige Pattsituation ist zum Teil auf den Vorwurf der Hamas zurückzuführen, dass „Israel“ seinen Verpflichtungen im Rahmen der ersten Phase des Waffenstillstands, die am 19. Januar begann und sechs Wochen dauern sollte, nicht nachgekommen sei. Gemäß der Vereinbarung sollte „Israel“ die Einfuhr von Hunderttausenden Zelten und anderen humanitären Hilfsgütern nach Gaza erleichtern – eine Verpflichtung, die laut Hamas nicht erfüllt wurde.

Unter der Bedingung der Anonymität bestätigten drei israelische Beamte und zwei Vermittler, dass die Vorwürfe der Hamas zutreffend seien.

COGAT, die israelische Militärbehörde, die für die Überwachung der Hilfslieferungen nach Gaza zuständig ist, wies diese Behauptungen jedoch als „völlig falsch“ zurück.

Trotz des Streits glauben Beamte und Analysten, dass dieses Problem relativ einfach gelöst werden könnte, wenn „Israel“ zustimmt, mehr Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, so die New York Times.

„Es ist wahrscheinlich, dass sie vor Samstag einen Kompromiss erzielen werden“, vermutet Ibrahim Dalalsha, Direktor des Horizon Center, einem politischen Forschungsinstitut in Ramallah. ‚Aber diese Krise ist nur der Auftakt für eine viel größere Krise, die Anfang März kommen wird‘, warnt er.

Die New York Times betont, dass die größere Herausforderung in der weit verbreiteten Wahrnehmung liegt, dass Netanjahu die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung des Waffenstillstands über Anfang März hinaus absichtlich behindert.

Die Gespräche sollten ursprünglich Anfang letzter Woche beginnen, aber Netanjahu verschob die Entsendung einer Delegation nach Katar – einem der wichtigsten Vermittler – auf Anfang dieser Woche. Als das israelische Team schließlich eintraf, bestand es aus drei Beamten, die zuvor noch keine Verhandlungen geführt hatten. Laut fünf israelischen Beamten und einem Vermittler beschränkte sich ihr Mandat darauf, zuzuhören, anstatt sich auf substanzielle Diskussionen einzulassen, wie die Zeitung feststellte.

Die Zeitung zitierte außerdem zwei mit der Angelegenheit vertraute Beamte, die sagten, dass die israelische Delegation nach Anhörung eines allgemeinen katarischen Vorschlags für die nächste Gesprächsphase umgehend nach „Israel“ zurückgekehrt sei, was die Wahrnehmung verstärkte, dass Netanjahu eher auf Zeit spielte, als ernsthaft eine Verlängerung des Waffenstillstands anzustreben.

Auf Nachfrage erklärte Omer Dostri, ein Sprecher Netanjahus, dass „Israel“ ein Verhandlungsteam entsenden werde, sobald die israelische Regierung ihre Position festgelegt habe.

Netanjahu hat jedoch wiederholt versichert, dass die Hamas nach dem Krieg nicht an der Macht bleiben werde, und Mitglieder seiner Regierungskoalition haben sich konsequent für die Wiederaufnahme militärischer Operationen zur Zerschlagung der Gruppe ausgesprochen.

Die Drohung der Hamas am Montag wurde weithin als Versuch gewertet, nicht nur die Hilfslieferungen nach Gaza zu beschleunigen, sondern auch Netanyahu zu ernsthaften Verhandlungen zu drängen, so die New York Times. Analysten interpretierten den Schritt auch als Reaktion auf Trumps jüngste Äußerungen über die „Übernahme“ des Gazastreifens.

„Die Hamas ist verärgert über die Forderungen sowohl von Netanjahu als auch von Trump, die Hamas aus Gaza zu vertreiben„, sagte Michael Milshtein, ein israelischer Experte für palästinensische Angelegenheiten.

„Die gestrige Ankündigung war eine Art Signal, dass es mehrere dramatische Krisen geben wird, wenn Sie dies weiterhin fordern“, fügte er hinzu.

