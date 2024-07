https://thegrayzone.com/2024/06/29/azov-stanford-extremist-list/



Mitglieder des Asowschen Bataillons besuchen das Zentrum für internationale Sicherheit und Zusammenarbeit der Universität Stanford, 1. Oktober 2022

Neonazi-Profil des Asowschen Bataillons wird stillschweigend von der Liste extremistischer Gruppen in Stanford entfernt

Von Noir-

Juni 29, 2024

Auf die mysteriöse Entfernung des Profils des Asow-Bataillons durch das von der Regierung finanzierte Forschungsprojekt folgte die Entscheidung des Außenministeriums, der umstrittenen rechtsgerichteten Einheit US-Militärhilfe zukommen zu lassen.

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Artikel wurde ursprünglich von Sam Carlen und Iain Carlos für den Noir-Newsletterveröffentlicht .

Das Mapping Militants Project (MMP) der Universität Stanford, eine von der US-Regierung finanzierte Initiative, die Forschungen über „gewalttätige militante oder extremistische Organisationen“ durchführt, hat Anfang letzten Monats still und leise sein Profil des Asowschen Bataillons entfernt. Das Asow-Bataillon (jetzt als 12. Spezialbrigade „Asow“ bekannt) ist eine Einheit der ukrainischen Nationalgarde, die für die Verwendung von Neonazi-Insignien, die Rekrutierung rechtsextremer ausländischer Kämpfer und angebliche Kriegsverbrechen berüchtigt ist. Auf die mysteriöse Entfernung des Asow-Profils durch die Stanford MMP folgte etwa einen Monat später die Aufhebung des Verbots der militärischen Unterstützung für die Einheit durch das US-Außenministerium, was Fragen nach den Motiven für die Entfernung der Webseite aufwirft.

Die Entfernung des Azov-Profils durch die MMP ist insofern von Bedeutung, als sie zur Steuerung der US-Außenpolitik genutzt werden könnte. Obwohl MMP mit finanzieller Unterstützung des Verteidigungs- und des Heimatschutzministeriums gegründet und betrieben wurde, werden die von den Forschern verfassten Dokumente in der akademischen Forschung, in Berichten und Stellungnahmen für den Kongress, für von der Regierungfinanzierte Einrichtungen und Initiativen sowie für Bundesbehörden zitiert. Die Website fungiert als maßgebliche Quelle für Informationen über militante und extremistische Gruppen sowie über deren Interaktionen und Verbindungen im Laufe der Zeit. Zumindest bedeutet die Streichung von Azov, dass die MMP-Liste nicht mehr im Widerspruch zu der Entscheidung des Außenministeriums steht, die militärische Unterstützung der Gruppe durch die USA zu genehmigen, und daher nicht zur Kritik an der Gruppe verwendet werden kann.

Die Streichung des Azov-Profils durch Stanford MMP ist möglicherweise auch auf den Druck ukrainischer Diplomaten zurückzuführen. Ende letzter Woche veröffentlichte die ukrainische Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Oksana Markarova, einen Beitrag auf Facebook, in dem sie die Entfernung des Azov-Profils durch die MMP feierte, mit einem Screenshot der Meldung „Seite nicht gefunden“, die erscheint, wenn man die URL des Azov-MMP-Profils aufruft. Merkwürdigerweise bedankte sich Markarova bei Stanford für die „Antwort“ und bei ihren Kollegen in der ukrainischen Botschaft und der Vereinigung der Familien der Verteidiger von Asowstal „für die ständige Aufmerksamkeit und den gemeinsamen Kampf gegen die russische Propaganda und Desinformation“, so die automatische Übersetzung des Posts durch Facebook. Markarowas Erwähnung von Stanfords „Reaktion“ und der „ständigen Aufmerksamkeit“ ihrer Diplomaten lässt auf eine ukrainische Druckkampagne schließen, die von ukrainischen Diplomaten angestoßen wurde, um die MMP dazu zu bringen, ihr Asow-Profil zu entfernen.

Die ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, feiert in einem Facebook-Post vom 14. Juni die Entfernung von Azov von der Stanford-Extremismus-Beobachtungsliste.

Das Außenministerium und Markarova konnten nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.

Auf die Frage nach der Entfernung von Azovs Profil sagte eine der Akademikerinnen hinter MMP, Professor Martha Crenshaw, gegenüber Noir: „Wir planen, das Profil zu aktualisieren, aber ich weiß nicht, wann die Aktualisierung abgeschlossen sein wird.“ Auf die Frage, ob Profile militanter Gruppen normalerweise während eines Aktualisierungsprozesses entfernt werden, wann die Aktualisierung abgeschlossen sein wird, welche Art von Aktualisierungen vorgenommen werden und ob das Profil von Asow irgendwann wieder auf der MMP-Website sichtbar sein wird, gaben Crenshaw und die anderen MMP-Wissenschaftler keine konkreten Antworten. Sie gaben auch keine Auskunft darüber, ob die ukrainische Botschafterin Markarova die MMP wegen der Entfernung des Azov-Profils kontaktiert hat.

Die im März 2014 als Freiwilligeneinheit zur Bekämpfung prorussischer Separatisten in der östlichen Donbass-Region gegründete Asow wurde später in die ukrainische Nationalgarde eingegliedert und erlangte internationale Aufmerksamkeit für ihre Rolle bei der Rückeroberung der südostukrainischen Stadt Mariupol von separatistischen Kräften im Juni 2014. Während dieses Einsatzes wurde Asow auch wegen seiner neonazistischen Ikonografie unter die Lupe genommen, insbesondere wegen einer umgedrehten Wolfsangel, die über einer schwarzen Sonne liegt (das erstere ist ein altes Runensymbol, das sich die Nazis angeeignet haben, so die ADL, das letztere „basiert auf einem Entwurf, der von SS-Führer Heinrich Himmler in Auftrag gegeben wurde und überwiegend von neonazistischen und esoterischen nationalsozialistischen Bewegungen verwendet wird“, so das inzwischen entfernte Profil des Asow-Bataillons der MMP).

Asow ist Teil der umfassenderen „Asow-Bewegung“, einem Netzwerk rechtsextremer ukrainischer Gruppen, zu dem auch ein politischer Flügel, das Nationale Korps (unter der Führung des Asow-Gründers und berüchtigten weißen Nationalisten Andriy Biletsky), das vom US-Außenministerium als „nationalistische Hassgruppe“ bezeichnet wurde, und eine paramilitärische Fraktion, die Nationale Miliz, gehören, die Roma und andere Minderheiten in der Ukraine angegriffen hat.

Asow wurde nach der russischen Invasion im Februar 2022 erneut bekannt, weil es in jenem Frühjahr Mariupol verteidigte. Die zerstörerische Schlacht, bei der große Teile der Wohninfrastruktur von Mariupol beschädigt oder zerstört wurden, endete in einer langwierigen Belagerung des Stahlwerks Asowstal, unter das sich die überlebenden Asow- und ukrainischen Soldaten bis zu ihrer Kapitulation im Mai 2022 zurückzogen. Der Kampf um Asowstal erregte in den internationalen Medien große Aufmerksamkeit, auch weil Asow über Starlink-Terminals Videos über die Lage der ukrainischen Verteidiger veröffentlichte.

Der Ruf von Asow für seine Kampfkraft und die hartnäckige Verteidigung von Mariupol, gepaart mit dem Wunsch, den Behauptungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Nationalsozialismus in der Ukraine entgegenzutreten (ein erklärtes Ziel der Invasion war die „Entnazifizierung“), hat viele pro-ukrainische Kommentatoren dazu veranlasst, den Rechtsextremismus der Einheit zu beschönigen und zu behaupten, die Einheit sei entpolitisiert worden und unterscheide sich nun völlig von dem Freiwilligenbataillon, das vor einem Jahrzehnt entstanden ist.

Diese Behauptung hat auch den Weg in die Mainstream-Medien gefunden, wie z. B. der Bericht des Guardianzeigt: „Die mehr als 5.000 Mann starke [Asow-]Brigade hat alle rechtsextremen Assoziationen abgelegt, die in der russischen Propaganda vor der Invasion unerbittlich betont wurden“.

Dies ist falsch. Wie The Nation berichtet, haben viele der derzeitigen Anführer von Asow, darunter der Kommandant Denys Prokopenko und der stellvertretende Kommandant Sviatoslav Palamar, seit Jahren Verbindungen zu rechtsextremen Gruppen, und die Brigade trägt auf dem Schlachtfeld und in den sozialen Medien weiterhin Nazi-Symbole. Tatsächlich hat Asow nie aufgehört, das Wolfsangel-Symbol zu verwenden, das immer noch Teil seines offiziellen Logos ist und auf seiner X/Twitter-Seite zu sehen ist. Der Gründer von Asow, Andriy Biletsky, ein unverhohlener weißer Rassist, der Berichten zufolge sagte, die nationale Mission der Ukraine sei es, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen“, bleibt trotz seines angeblichen Abgangs im Herbst 2014 eng mit der Einheit verbunden. In seinem 2022 erschienenen Buch From the Fires of War: Ukraine’s Azov Movement and the Global Far Right (Aus den Feuern des Krieges: Die ukrainische Asow-Bewegung und die globale extreme Rechte) argumentiert der Autor und Journalist Michael Colborne, dass sich Asow nicht von der extremen Rechten abgetrennt hat, und schreibt, dass „trotz der nicht überzeugenden Bemühungen, die beiden zu trennen, klar ist, dass das Asow-Regiment Teil der breiteren Asow-Bewegung ist und nicht als etwas davon Verschiedenes behandelt werden sollte.“

Der Extremismus der Asow-Bewegung war bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 unter westlichen Institutionen und Medien im Wesentlichen unbestritten. Das galt auch für die MMP. Vor seiner Entfernung dokumentierte das Azov-Profil von MMP detailliert die rechtsextreme Ideologie der Truppe, ihre Verbindungen zu ausländischen weiß-supremistischen Organisationen und die Verwendung von Nazi-Symbolen.

Die Entfernung des Azov-Profils durch MMP erfolgte etwas mehr als einen Monat vor der Entscheidung des Außenministeriums, das seit langem bestehende Verbot der Lieferung amerikanischer Waffen an die Brigade aufzuheben. Das Außenministerium, das ursprünglich die Bewaffnung von Asow aufgrund von Bedenken wegen dessen Rechtsextremismus untersagt hatte, hob diese Politik auf, weil die Brigade vor kurzem „die vom US-Außenministerium durchgeführte Leahy-Überprüfung bestanden hat“, wie die Washington Post am 10. Juni berichtete. Während ein Verbot des Kongresses zur militärischen Unterstützung des „Asow-Bataillons“ im Rahmen der Bewilligungsgesetze in Kraft bleibt, sagte das Außenministerium, dass es nicht glaube, dass das Verbot des Kongresses auf die Gruppe in ihrer heutigen Form zutreffe, so die Post.

Tatsächlich behauptet das Außenministerium seit mindestens April 2023, dass Asow in seiner jetzigen Zusammensetzung eine andere Gruppe ist als das „Asow-Bataillon“, auf das das Verbot des Kongresses abzielt, wie ein Sprecher des Außenministeriums, der von der Washington Post anonym zitiert wurde, mitteilte. Der Beamte des Außenministeriums sagte, das „Asow-Bataillon“ sei eine nichtstaatliche „Milizgruppe“, die seit über fünf Jahren nicht mehr existiere, und Asow sei jetzt „eine andere Einheit“.

Die „Leahy-Überprüfung“ bezieht sich auf das Leahy-Gesetz, das es den Vereinigten Staaten untersagt, „ausländische Sicherheitskräfte zu finanzieren, wenn es glaubwürdige Informationen gibt, die diese Einheit in die Begehung grober Menschenrechtsverletzungen verwickeln“, wie es in einem Merkblatt des Außenministeriums heißt. In Wirklichkeit ist nicht nur die ursprüngliche Besorgnis des Außenministeriums über den ideologischen Extremismus von Asow nach wie vor aktuell, sondern auch die Menschenrechtsbilanz der Truppe ist seit ihrer Gründung als nichtstaatliche Freiwilligenmiliz im Jahr 2014 durchwachsen. Tatsächlich wurde Asow glaubhaft der Folter, des gewaltsamen Verschwindenlassens und der außergerichtlichen Tötung beschuldigt, allesamt „grobe Menschenrechtsverletzungen“, die eine Militäreinheit nach der Auslegung des Leahy-Gesetzes durch das Außenministerium von der Gewährung von US-Militärhilfe ausschließen würden. Viele der mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen von Asow, zu denen auch die Nutzung ziviler Infrastruktur für militärische Zwecke und die Plünderung ziviler Häuser gehören, ereigneten sich, nachdem die Einheit Ende 2014 formell in die ukrainische Nationalgarde integriert wurde.

Die zeitliche Nähe zwischen der Ankündigung des Außenministeriums und der Entfernung des Asow-Profils könnte zufällig sein, aber die engen Verbindungen von MMP zur US-Regierung lassen Zweifel an einer harmlosen Erklärung aufkommen.

Stanford startete MMP im Jahr 2009 und betrieb das Projekt bis 2012 mit Mitteln des Verteidigungsministeriums und der National Science Foundation. Im Jahr 2019 erhielt MMP laut der Website des Projekts Mittel vom Ministerium für Innere Sicherheit. Die Wissenschaftler, die hinter MMP stehen, haben ebenfalls enge Verbindungen zur amerikanischen Verteidigung.

Professor Martha Crenshaw, Senior Fellow am Freeman Spogli Institute for International Studies der Stanford University und emeritierte Professorin für Regierungslehre an der Wesleyan University, hat das MMP von Anfang an geleitet. Laut der Stanford-Website war sie von 2005 bis 2017 auch „leitende Forscherin des National Center for the Study of Terrorism and the Response to Terrorism (START) an der University of Maryland, das vom Ministerium für Heimatschutz finanziert wird“.

Iris Malone, die das MMP von 2019 bis 2022 mit leitete, war gleichzeitig Principal Investigator für ein Exzellenzzentrum des Department of Homeland Security, das National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center (NCITE). Professor Kaitlyn Robinson, die seit 2022 als Forscherin für das MMP tätig ist, arbeitete laut ihrer Website zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Verteidigungsministerium. Seltsamerweise bezeichnet Robinson das MMP auf ihrer Website selbst als „Mitglied“ des NCITE.

Noir

Noir News ist ein investigativer Newsletter, der von den unabhängigen Journalisten Iain Carlos (Noir-Gründer) und Sam Carlen betrieben wird und unter anderem über Außenpolitik, bürgerliche Freiheiten, Regierungsvergehen und Religion berichtet. Abonnieren unter https://www.noirnews.org/about

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …