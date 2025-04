https://www.wsws.org/en/articles/2025/04/05/nmgs-a05.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Stoppt die Abschiebung von Aktivisten gegen Völkermord in Berlin

Tamino Dreisam

5. April 2025

Eine Frau wird am Dienstag, dem 7. Mai 2024, während einer pro-palästinensischen Demonstration der Student Coalition Berlin im Theaterhof der Freien Universität Berlin von Polizeibeamten abgeführt. [AP Photo/Markus Schreiber]

Die Berliner Landesregierung plant die Abschiebung von vier Aktivisten wegen ihrer Beteiligung an pro-palästinensischen Protesten. Alle vier wurden aufgefordert, Deutschland bis zum 21. April zu verlassen, andernfalls droht ihnen die Abschiebung. Diese Maßnahme ist in der jüngeren deutschen Geschichte beispiellos und zeigt, dass die Machthaber in keiner Weise hinter dem faschistischen US-Präsidenten Donald Trump zurückstehen und diktatorische Methoden anwenden, um die brutale Kriegspolitik auch hier durchzusetzen.

Von den vier Abzuschiebenden sind drei EU-Bürger, die normalerweise Freizügigkeit zwischen den EU-Staaten genießen würden. Shane O’Brien, 29, und Roberta Murray, 31, sind irische Staatsbürger. „Mein Leben ist hier, ich habe keine Pläne für Irland“, sagte Murray gegenüber The Intercept. Kasia Wlaszczyk, eine 35-jährige Kulturarbeiterin und polnische Staatsbürgerin, hat seit ihrem zehnten Lebensjahr nicht mehr in Polen gelebt. „Wenn das durchgeht, würde es mich aus der Gemeinschaft reißen, die ich mir hier aufgebaut habe“, sagte er.

Die Abschiebung würde den 27-jährigen US-Bürger Cooper Longbottom besonders hart treffen. Longbottom dürfte mindestens die nächsten zwei Jahre keines der 29 Schengen-Länder betreten. Als Transgender wäre Longbottom in den USA zudem einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt. Longbottom studiert an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und benötigt nur noch sechs Monate für seinen Master-Abschluss, doch die drohende Abschiebung macht es unklar, ob Longbottom seinen Abschluss machen kann.

In der Abschiebungsanordnung werden gegen jeden der vier Personen separate Anschuldigungen erhoben. Alle Anschuldigungen stammen aus Polizeiakten und beziehen sich auf pro-palästinensische Proteste. Zu den Vorwürfen gehören die folgenden: Zwei der vier Personen sollen Polizeibeamte als „Faschisten“ bezeichnet haben, während drei an Demonstrationen teilgenommen haben sollen, bei denen Slogans wie „Vom Fluss zum Meer“ gerufen wurden. Allen vier wird vorgeworfen, „antisemitische oder antiisraelische“ Parolen gerufen zu haben – ohne dass Einzelheiten genannt werden. Darüber hinaus werden alle vier beschuldigt, die Hamas zu unterstützen – wiederum ohne jegliche Beweise.

Der einzige Vorwurf, der vor ein Strafgericht gebracht wurde, betraf O’Brien, der beschuldigt wurde, einen Polizeibeamten als „Faschisten“ bezeichnet zu haben – er wurde jedoch freigesprochen. In keinem der anderen Fälle kam es zu einer Verurteilung.

Den vier wird außerdem vorgeworfen, an der Besetzung des Präsidiums der Freien Universität Berlin im Oktober 2024 beteiligt gewesen zu sein, bei der es zu Sachbeschädigungen kam. Keiner von ihnen wird wegen der Sachbeschädigung selbst angeklagt, sondern nur wegen des Verdachts, an einer „koordinierten Gruppenaktion“ teilgenommen zu haben, bei der der Schaden angeblich entstanden ist.

Die Aufhebung der Freizügigkeit von EU-Bürgern unterliegt in Deutschland normalerweise sehr hohen Hürden. Laut Bundesinnenministerium muss eine „ernsthafte Bedrohung“ vorliegen, die „ein grundlegendes Interesse der Gesellschaft berührt“ und auf den Handlungen der betreffenden Person beruht. In der Regel sind dafür schwere Straftaten erforderlich – wie der groß angelegte Handel mit harten Drogen oder der sexuelle Missbrauch von Kindern.

Die Vorwürfe gegen die vier basieren jedoch auf einer so schwachen Rechtsgrundlage, dass selbst innerhalb der Berliner Bürokratie Zweifel aufkamen, ob die Abschiebungen überhaupt durchgesetzt werden könnten. The Intercept berichtet, dass interne E-Mails belegen, dass Silke Buhlmann, Leiterin der Abteilung für Kriminalprävention und Rückführung der Einwanderungsbehörde, nach der Aufforderung des Berliner Innensenators (Staatsminister) zur Unterzeichnung eines Abschiebebescheids warnte, dass die Rechtsgrundlage unzureichend sei und die Abschiebung illegal wäre.

Obwohl die zugrunde liegenden Polizeiberichte auf eine potenzielle Gefahr hindeuteten, gab es „keine rechtskräftigen strafrechtlichen Verurteilungen, die eine hinreichend schwere und konkrete Gefahr darstellen“. Diese Bedenken wurden jedoch schnell verworfen – und der Abschiebungsbefehl wurde ausgestellt.

Alexander Gorski, der Anwalt von zwei der vier Demonstranten, sagte gegenüber The Intercept: „Was wir hier sehen, sind die härtesten verfügbaren Maßnahmen – basierend auf Vorwürfen, die äußerst vage und in einigen Fällen völlig unbegründet sind.“

Er warnte auch davor, dass diese Fälle lediglich ein Testlauf für eine umfassendere Unterdrückung von Einwanderern und Aktivisten in Deutschland seien, und sagte: „Sie werden als Versuchskaninchen benutzt … Was wir hier sehen, ist direkt aus dem Handbuch der extremen Rechten … Aus rechtlicher Sicht waren wir schockiert über die Argumentation – sie erinnerte uns an den Fall Mahmoud Khalil.“

Gorskis Warnungen sind berechtigt – es wird ein Präzedenzfall geschaffen, der den Weg für ein hartes Vorgehen gegen alle Formen der politischen Opposition in Deutschland ebnet. Wenn diese vier Aktivisten allein aus politischen Gründen abgeschoben werden können – ohne jemals wegen einer Straftat verurteilt worden zu sein –, dann wird die Welle staatlicher Repression keine Grenzen mehr kennen.

In den USA wird bereits ein umfassendes System staatlicher Repression aufgebaut, um abweichende Meinungen zu kriminalisieren und den rechtlichen Rahmen für eine Diktatur zu schaffen. Während friedlich demonstrierende Studenten wie Mahmoud Khalil oder Rumeysa Öztürk von maskierten Polizeieinheiten entführt werden, sind andere wie Momodou Taal gezwungen, das Land zu verlassen, um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Diese Szenen, die in den USA mittlerweile an der Tagesordnung sind, erinnern an die Diktaturen in Chile und Argentinien – bis hin zu den Methoden der Nazi-Herrschaft.

Die herrschende Klasse in Deutschland mag mit Donald Trump über die Zollpolitik oder die Aufteilung der Rohstoffe in der Ukraine und Russland unterschiedlicher Meinung sein – aber in diesem Punkt sind sie sich einig: Proteste im eigenen Land sollten mit allen Mitteln unterdrückt werden.

Die Verfolgung von Taal und Khalil in den USA und von Longbottom, Wlaszczyk, O’Brien und Murray in Deutschland richtet sich gegen die gesamte Arbeiterklasse. Die Maßnahmen, die heute an Studenten und Einwanderern getestet werden, werden morgen gegen streikende Arbeiter und alle diejenigen eingesetzt, die sich gegen Sozialabbau und Wettrüsten stellen.

Dies zeigt, dass demokratische Rechte nur durch den Aufbau einer politischen Massenbewegung innerhalb der Arbeiterklasse verteidigt werden können. Der Kampf gegen Abschiebungen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit ist untrennbar mit dem Kampf gegen den Krieg verbunden – und mit seiner Grundursache, dem Kapitalismus.

