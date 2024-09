https://strategic-culture.su/news/2024/09/23/will-israel-recklessly-seize-day-have-doors-war-without-limits-been-opened/



Wird Israel „leichtsinnig“ die Gelegenheit beim Schopfe packen? „Sind die Türen zu einem Krieg ohne Grenzen geöffnet worden?“

Von Alastair Crooke

23. September 2024

Nach israelischen Aussagen zu urteilen, herrscht Einigkeit darüber, dass die Hisbollah Vergeltung üben wird, aber auf eine andere Art und Weise, als sie bisher reagiert hat.

„Nach dem heutigen Tag [dem Tag der gleichzeitigen Pager-Explosionen] kann nicht mehr von einer Einigung und Lösungen gesprochen werden“, schreibt Ibrahim Amine, Herausgeber von Al-Akhbar, der für seine engen Kontakte zur Hisbollah-Führung bekannt ist:

„In nur einer Minute gelang es dem Feind, dem islamischen Widerstand den härtesten Schlag zu versetzen … [Außerdem] hat der Feind durch die gestrige Operation bestätigt, dass er sich nicht an die Einsatzregeln halten will. Wurden [damit] die Türen zu einem Krieg geöffnet: einem Krieg ohne Grenzen, Obergrenzen oder Beschränkungen?“

„Nach dem heutigen Tag wird er [d. h. der israelische Feind] keinen Unterschied mehr machen zwischen einem Kämpfer, der an der Front operiert, und einer Person, die in einem weit entfernten Büro arbeitet“, bemerkte Amine.

Im letzten Jahr haben sowohl Israel als auch die Hisbollah eine größere Eskalation vermieden, indem sie ungeschriebene Einsatzregeln oder „Gleichungen“ zwischen den Parteien eingehalten haben, wie z. B. keine Zivilisten anzugreifen. Damit ist jetzt Schluss.

In seiner ersten Rede seit der Explosion der Sprengkörper am Dienstag und Mittwoch räumte Sayed Nasrallah, der Anführer der Hisbollah, ein, dass seine Gruppe „einen schweren und grausamen Schlag erlitten hat“. Er beschuldigte Israel, „alle Konventionen und Gesetze“ gebrochen zu haben, und sagte, dass es „gerechte Vergeltung und eine bittere Abrechnung“ zu erwarten habe. Er beschrieb jedoch nicht, wie die Hisbollah Vergeltung üben könnte; „er ging auch nicht auf den Zeitpunkt, die Art und den Ort“ der Vergeltung ein.

Nasrallah warnte:

„Der Feind erklärt offiziell, dass er die Siedler in den Norden zurückbringen will. Wir nehmen die Herausforderung an: Ihr werdet nicht in den Norden zurückkehren können. Tatsächlich werden wir noch mehr Israelis aus ihren Häusern vertreiben. Wir hoffen, dass Israel in den Libanon einmarschiert, wir warten Tag und Nacht auf ihre Panzer: Wir sagen: ‚Willkommen!‘“.

Diese Bemerkung hat einen gewissen Sinn. Von Anfang an war die Hisbollah militärisch eher auf einen umfassenden Krieg mit Israel ausgerichtet als auf einen begrenzten, ausgewogenen Krieg, der den Stärken der Hisbollah nie am besten entsprach.

Es ist offensichtlich, dass eine neue Phase des Krieges begonnen hat, und um diesen Punkt zu unterstreichen, begann Israel nach Nasrallahs Rede am Donnerstagabend einen seiner schwersten Angriffe. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin soll an diesem Abend die Kongressführer über seine Befürchtung einer bevorstehenden israelischen Offensive im Libanon informiert haben.

Nasrallahs Einschätzung eines bevorstehenden Krieges wird zumindest von einigen hochrangigen israelischen Militärkommandeuren geteilt, wenn auch bei weitem nicht von allen. Mehrere von ihnen sind der Überzeugung, dass ein Krieg mit der Hisbollah zu einem regionalen Krieg eskalieren und zum Zusammenbruch Israels führen könnte.

Allerdings … „Man tut so etwas nicht, man greift nicht Tausende von Menschen an und denkt, dass es nicht zu einem Krieg kommt“, sagte der pensionierte Brigadegeneral Amir Avivi, der das Israel Defence and Security Forum leitet, eine Gruppe ehemaliger Militärkommandeure, die für einen harten Kurs stehen. „Warum haben wir es nicht schon vor elf Monaten getan? Weil wir noch nicht bereit waren, in den Krieg zu ziehen. Was passiert jetzt? Israel ist bereit für den Krieg.“

„Die Gesellschaft übt großen Druck aus, in den Krieg zu ziehen und zu gewinnen“, sagte der pensionierte General Avivi. „Es sei denn, die Hisbollah sagt morgen früh: ‚Okay, wir haben die Botschaft verstanden. Wir ziehen uns aus dem Südlibanon zurück‘ – dann steht ein Krieg unmittelbar bevor.“

Eine Umfrage des Israel Democracy Institute, einer Denkfabrik in Jerusalem, Ende August ergab, dass 67 % der jüdischen Befragten der Meinung waren, Israel solle seine Reaktion auf die Hisbollah verstärken. Darunter waren 46 %, die der Meinung waren, Israel solle eine groß angelegte Offensive gegen die libanesische Infrastruktur starten, und 21 %, die eine verstärkte Reaktion forderten, die nur die Infrastruktur der Hisbollah treffen sollte.

Die Äußerungen von General Avivi spiegeln wahrscheinlich eine Realität wider, die nur allzu deutlich geworden war: Amos Hochstein, der US-Gesandte, hat es nicht geschafft, „diplomatische“ Fortschritte in Richtung eines Rückzugs der Hisbollah aus dem Südlibanon zu erzielen. Gleichzeitig räumen US-Beamte (laut dem Wall Street Journal) nun ein, dass ein Waffenstillstand im Gazastreifen für Biden „außer Reichweite“ ist und dass auch Israels militärische Zermürbung des Südlibanon, die zur Vertreibung von 80 % seiner Einwohner geführt hatte, nichts gebracht hat. Auch die Bewohner des israelischen Nordens sind weiterhin vertrieben.

Es scheint daher, dass Israel auf einen breiteren Konflikt zusteuert. Einen Vorgeschmack darauf gab es bereits: Am 17. September feuerten die Huthis eine Rakete auf ein Ziel in der Nähe des Flughafens Ben Gurion ab. Die Rakete legte in weniger als 12 Minuten 2.100 km zurück, d. h. sie flog mit Überschallgeschwindigkeit, näherte sich Mach 9 – für die Luftverteidigung unantastbar – und traf ihr Ziel.

Es ist wahrscheinlich, dass wir noch mehr solcher Hyperschall-Raketen sehen werden, die – immun gegen Luftabwehr – fliegen, sollte dieser Krieg eskalieren und der Iran eingreifen.

Paradox ist (wie so oft in Konflikten), dass die explodierende Pager-Operation in Bezug auf das Timing scheinbar völlig zufällig war. Sie war nicht speziell geplant, um Israel in eine neue Phase des Libanonkonflikts zu bringen:

„Hochrangige regionale Geheimdienstquellen teilten Al-Monitor mit, dass die Entscheidung, die Operation durchzuführen, Israel nach einem Versäumnis der Geheimdienste ‚aufgezwungen‘ wurde … Der ursprüngliche Plan des israelischen Militärs bestand darin, die Geräte im Falle eines ausgewachsenen Krieges mit der Hisbollah zu explodieren, um einen strategischen Vorteil zu erlangen – aber nicht, sie am Dienstag zu detonieren“, fügten die Quellen hinzu.

„Der Verdacht von mindestens zwei Hisbollah-Mitgliedern veranlasste die israelischen Sicherheitsbehörden jedoch, einer vorzeitigen Ausführung des Plans zuzustimmen. Nachdem ein Hisbollah-Mitglied im Libanon vor einigen Tagen ein falsches Spiel mit den Pagern vermutete – diese Person wurde getötet, so die Quellen … [und der Plan wurde] schließlich ausgeführt. Die anschließende Entscheidung, die Funkgeräte zur Explosion zu bringen, sei von der Erwartung getrieben gewesen, dass die Funkgeräte nach den Pager-Detonationen unter Verdacht geraten würden.“

Da sich das Wetter innerhalb weniger Wochen ändern und den Flugbetrieb einschränken oder sogar zum Erliegen bringen würde, stand Israel vor der Wahl zwischen zwei Alternativen: eine Militäraktion innerhalb weniger Wochen oder das Abwarten bis zum nächsten Frühjahr, um mehr Druck auf die Hisbollah auszuüben, damit diese ihre Haltung ändert. Die politische Zukunft in Israel ist jedoch bis ins nächste Jahr hinein äußerst undurchsichtig. (Netanjahus Gerichtstermine sollen im Dezember wieder aufgenommen werden).

Die unvorhergesehenen Verdächtigungen der Hisbollah-Mitglieder gegen die Pager haben die Würfel fallen lassen und uns in eine neue Phase des Krieges geführt.

Es ist nicht überraschend, dass in Israel darüber gemunkelt wird, dass die Pager-Operation dem Kommunikationssystem der Hisbollah einen schweren Schlag versetzt hat, der die militärischen Fähigkeiten der Bewegung lähmen und Israel die Möglichkeit bieten wird, eine Invasion voranzutreiben, um eine „Pufferzone“ im Südlibanon zu errichten – eine, die die Rückkehr israelischer Bewohner in den Norden erleichtern könnte. Nasrallah verspricht das Gegenteil: Weitere Israelis werden aus ihren Häusern im Norden Israels vertrieben werden.

Die Vorstellung, dass die Kommunikation der Hisbollah lahmgelegt ist, ist Wunschdenken, das nicht zwischen der sogenannten zivilgesellschaftlichen Hisbollah und ihrem militärischen Arm unterscheidet.

Die Hisbollah ist sowohl eine zivile Bewegung als auch eine militärische Macht. Sie ist die Autorität über einen bedeutenden Teil von Beirut und eines Landes – eine Verantwortung, die von der Bewegung verlangt, für zivile Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Die Pager und Funkgeräte wurden hauptsächlich von ihren zivilen Sicherheitskräften (im Grunde eine Zivilpolizei, die für Sicherheit und Ordnung in den von der Hisbollah kontrollierten Teilen des Libanon sorgt) sowie von ihren Logistik- und Unterstützungsabteilungen verwendet. Da es sich bei diesem Personal nicht um Kampftruppen handelt, wurde davon ausgegangen, dass sie keine wirklich sichere Kommunikation benötigen.

Schon vor dem Krieg 2006 stellte die Hisbollah die gesamte Mobilfunk- und Festnetzkommunikation zugunsten ihres eigenen dedizierten Glasfaserkabelsystems und der Handkurier-Nachrichtenübermittlung für die Militärkader ein. Kurz gesagt, die Kommunikation der Hisbollah auf ziviler Ebene hat einen schweren Schlag erlitten, aber dies wird keine übermäßigen Auswirkungen auf ihre militärischen Kräfte haben. Seit Jahren geht die Bewegung davon aus, dass die Einheiten auch im Falle eines vollständigen Ausfalls der optischen Kommunikation oder des Verlusts eines Hauptquartiers weiterkämpfen können.

Was kommt als Nächstes? Mehrere Szenarien sind möglich: Der Schlüssel ist, dass sich Netanjahu jetzt wieder in „seiner Komfortzone“ befindet. Die Diskussion über Geiseln ist abgeklungen und die Pläne für die heimliche, abgestimmte Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung werden unter der Aufsicht der Minister Ben Gvir, Smotrich und anderer Rechter umgesetzt. Verteidigungsminister Gallant hat sogar den militärischen „Sieg“ in Gaza verkündet.

Und es scheint, als hätte sich auch Gallant dem Unvermeidlichen gebeugt: Es scheint, als hätte sich Netanjahu durchgesetzt – und die Einwände von Gallant und hochrangigen IDF-Offizieren gegen eine Eskalation gegenüber der Hisbollah umgangen, ohne den beliebten Gallant als Verteidigungsminister entlassen zu müssen und ohne den unbequemen Gideon Saar in seine Regierung aufnehmen zu müssen!

Verteidigungsminister Gallant, IDF-Chef Halevi und andere IDF-Beamte gaben am Mittwochabend Erklärungen ab, die darauf hindeuteten, dass sich ein offener Krieg mit der Hisbollah zusammenbraut, und das nur Stunden nach der Welle von Explosionen von Kommunikationsgeräten im gesamten Libanon.

Aus Netanyahus Sicht sind die USA – wenn auch widerwillig – entschlossen, Israel in diesem Krieg zu unterstützen, und in einem größeren Krieg, sollte der Iran in den Kampf eintreten. Die USA deuten an, dass ihre Unterstützung nicht unbegrenzt ist, aber Netanjahu rechnet wahrscheinlich damit, dass sich ihr Engagement im Laufe der Ereignisse unaufhaltsam verstärken und die USA weiter hineinziehen wird. (Die Israel unterstützenden Machtstrukturen würden eine Aufgabe eines in Gefahr befindlichen Israels auf keinen Fall dulden).

Den Äußerungen aus Israel nach zu urteilen, herrscht Einigkeit darüber, dass die Hisbollah Vergeltung üben wird, aber auf eine andere Art und Weise, als sie es bisher getan hat. Wird sie sich mit einer begrenzten Reaktion begnügen? Das ist unklar. Aber alles, was sie tut, könnte zu einem Schlagabtausch führen, der wiederum einen groß angelegten Krieg auslösen wird.

Hochrangige Beamte der israelischen Armee und anderer Teile des Sicherheitsapparats warnen offen vor „leichtsinnigen Schritten, die ihre Regierung im Norden plant“. Einerseits bergen diese Schritte die sehr konkrete Gefahr, dass ein allgemeiner Kriegszustand ausbricht, nicht nur an der Grenze zum Libanon, sondern in der gesamten Region; andererseits versprechen sie keine Lösung, die es den Bewohnern des Nordens ermöglicht, in ihre Häuser zurückzukehren, oder dass die Geiseln im Gazastreifen jemals freigelassen werden.

