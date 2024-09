https://countercurrents.org/2024/09/israeli-defence-minister-foreshadows-gaza-type-genocide-in-west-bank/



Israelischer Verteidigungsminister kündigt Völkermord im Westjordanland nach Gaza-Art an

von Peter Symonds

in Palästina

05. September 2024

Ein israelischer Bulldozer zerstört eine Straße während einer Razzia der Armee in Jenin, Westjordanland, September 2, 2024 [AP Photo/Majdi Mohammed

Während das israelische Militär seine mörderischen Operationen im besetzten Westjordanland auch am achten Tag fortsetzte, kündigte Verteidigungsminister Yoav Gallant gestern eine massive Eskalation an, die Tod und Zerstörung in einem Ausmaß wie im Gazastreifen zur Folge haben würde

Nach einem Treffen mit hochrangigen Offizieren bezeichnete Gallant die derzeitigen Militärangriffe auf Dschenin, Tulkarm und das Flüchtlingslager Far’a bei Tubas als „Rasenmähen“ der militanten Hamas und des Islamischen Dschihad Während die Operationen angeblich „Terrornetzwerke“ zerstören sollten, wurden Männer, Frauen und Kinder, Alte und Junge, getötet, um die Bevölkerung zu terrorisieren.

Als untrügliches Zeichen für die Vorbereitung einer groß angelegten Invasion im Westjordanland erklärte Gallant jedoch, dass das Militär schließlich „die Wurzeln ausreißen“ müsse. Der einzige Weg, wie das zionistische Regime die sozialen Wurzeln der bewaffneten Opposition gegen seine Besatzung und Unterdrückung zerstören kann, ist eine völkermörderische Operation, wie sie im Gazastreifen stattgefunden hat.

Gallant fügte hinzu, dass „die Zunahme des Terrors in Judäa und Samaria ein Thema ist, auf das wir uns jederzeit konzentrieren müssen. Der Verweis auf das Westjordanland mit seinen biblischen Namen – Judäa und Samaria – unterstreicht nur, dass das besetzte palästinensische Gebiet bereits als Teil eines größeren Israels betrachtet wird

Die derzeitige Operation im Westjordanland – von der israelischen Armee intern als „Sommerlager“ bezeichnet – ist weit davon entfernt, ein begrenztes Eindringen zu sein Gallant erklärte, die „terroristischen Organisationen“ müssten „ausgelöscht“ werden, und fügte hinzu „Jeder dieser Terroristen sollte eliminiert werden, [oder] wenn sie sich ergeben, sollten sie verhaftet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, alle Kräfte einzusetzen, jeden, der gebraucht wird, mit voller Kraft.

Gallant verriet auch, dass er dem Militär befohlen habe, Luftangriffe durchzuführen, „wo immer es notwendig ist“, angeblich, um „die Gefährdung von Soldaten zu vermeiden“. In Wirklichkeit werden die wahllosen israelischen Luftangriffe im Westjordanland wie im Gazastreifen Tod und Zerstörung bringen, wo die Zahl der Toten nach Angaben der Gesundheitsbehörden inzwischen bei mindestens 40.000 Männern, Frauen und Kindern liegt

In einem gestern vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) veröffentlichten Lagebericht heißt es, dass die israelischen Streitkräfte im gesamten nördlichen Westjordanland tödliche, kriegsähnliche Taktiken angewandt haben, was die humanitäre Not der Menschen verschärft und Anlass zu Besorgnis über die übermäßige Anwendung von Gewalt gibt.

OCHA berichtete, dass das israelische Militär zwischen dem 27. August und dem 2. September 30 Palästinenser im Westjordanland getötet habe, darunter sieben Kinder – die höchste wöchentliche Zahl von Toten seit November 2023. Zehn der Todesopfer waren die Folge von Luftangriffen, die im August stark zugenommen haben. Von den 95 palästinensischen Todesopfern durch Luftangriffe im Westjordanland im Jahr 2024 entfielen zwischen 41 und 44 Prozent auf den vergangenen Monat

In der Stadt Jenin und im Flüchtlingslager Jenin wurden in dem Bericht täglich Todesopfer durch israelische Luftangriffe und Bodenoperationen gezählt, darunter auch Kinder und ältere Menschen In der Woche, auf die sich der Bericht bezieht, griff das israelische Militär Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Personen an, die Lebensmittel kaufen oder verteilen wollten Am Montag töteten die Truppen einen inhaftierten Palästinenser, dessen Leiche bei der Freigabe deutliche Anzeichen von Folter aufwies. Am Dienstag verweigerten israelische Sicherheitskräfte einer von OCHA organisierten Bewertungsmission den Zugang nach Dschenin.

Während sich das israelische Militär auf Jenin konzentriert hat, haben sich seine Angriffe auf das gesamte Westjordanland in den Gouvernements Tubas, Tulkarm und Hebron ausgeweitet. Einige Todesopfer waren die Folge von Zusammenstößen zwischen israelischen Truppen und militanten Palästinensern, andere, darunter auch Kinder, starben bei Angriffen oder wurden einfach von israelischen Truppen erschossen

Am Montag beispielsweise erschossen israelische Truppen in Tulkarm einen 14-jährigen Jungen und verletzten sechs Palästinenser, darunter ein 12-jähriges Mädchen Der Junge wurde getötet, als er und sein Vater in dem Glauben, die israelischen Truppen seien abgezogen, die Tür zu ihrem Haus öffneten. Während eines Einsatzes im Flüchtlingslager Tulkarm wurden bei einem Luftangriff drei Menschen verletzt, darunter eine Sanitäterin.

Dem OCHA-Bericht zufolge wurden seit dem 7. Oktober letzten Jahres bis zum 2. September 652 Palästinenser im Westjordanland getötet. Im gleichen Zeitraum verzeichnete OCHA rund 1.300 Angriffe durch bewaffnete israelische Siedler, von denen mehr als 120 zu palästinensischen Toten und Verletzten und 1.050 zu Schäden an palästinensischem Eigentum führten. In der Woche bis zum 2. September kam es zu weiteren 16 Angriffen von Siedlern, bei denen 11 Palästinenser verletzt wurden.

Auch die Zerstörung von palästinensischen Häusern und Geschäften geht weiter In der Woche bis zum 2. September haben die israelischen Behörden 26 palästinensische Gebäude abgerissen, zerstört oder zum Abriss gezwungen – 23 in Tulkarm und die übrigen drei in Ostjerusalem Ein Abriss im Gebiet Al Bustan in Ostjerusalem, bei dem eine vierköpfige Familie vertrieben wurde, war Teil eines Plans zum Bau und zur Erweiterung eines israelischen Siedlungsprojekts mit öffentlichen Räumen, die hauptsächlich für Touristen und Israelis bestimmt sind

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Behörden 1.478 palästinensische Gebäude im gesamten Westjordanland abgerissen oder beschlagnahmt und damit mehr als 3.477 Palästinenser, darunter etwa 1.485 Kinder, vertrieben. „Zu den Zerstörungen nach dem 7. Oktober gehören mehr als 500 bewohnte Gebäude, mehr als 300 landwirtschaftliche Gebäude, mehr als 100 Wasser-, Sanitär- und Hygienestrukturen und 200 Strukturen für den Lebensunterhalt“, heißt es in dem Bericht.

Israelische Militäroperationen wurden in den vergangenen zwei Tagen fortgesetzt Wie die Nachrichtenagentur WAFA berichtet, ist der israelische Militärangriff in Dschenin bereits der achte Tag und in der Stadt und im Flüchtlingslager Tulkarm der dritte Tag, an dem „weitreichende Zerstörung“ angerichtet wurde. Nach Angaben des Korrespondenten haben israelische Bulldozer mit massiven Panzern die geteerten Straßen und Gassen des Lagers aufgerissen und öffentliche und private Grundstücke verwüstet.

„Die schweren Maschinen blockierten die Gassen des Lagers mit Erdhügeln, so dass es für die Bewohner unmöglich war, sie zu durchqueren, auch nicht zu Fuß, was ihr Leid noch vergrößerte“, berichtete die Agentur.

„Dies geschah, während die Besatzungstruppen mehrere Häuser im Lager in die Luft sprengten, sie in Brand setzten, zerstörten und die Bewohner vertrieben.

„Die Besatzungstruppen setzen weiterhin Militärfahrzeuge und Bulldozer im Lager und in der Stadt ein, während sie gleichzeitig auf den Straßen patrouillieren, Fahrzeuge und Krankenwagen abfangen, sie kontrollieren und die Insassen verhören. Die bewaffneten Soldaten behinderten die Verteilung von Hilfsgütern durch die Mitarbeiter des Roten Halbmonds.

Korrespondenten vonAl Jazeera berichteten über eine anhaltende israelische Razzia im Flüchtlingslager Jalazone nördlich von Ramallah, bei der Dutzende von Palästinensern festgenommen und in örtlichen Gemeindezentren verhört wurden Mindestens 20 Palästinenser wurden in Beit Surik festgenommen. Weitere Razzien fanden in Qalqilya, Nablus, insbesondere in den Flüchtlingslagern Balata und Askar, sowie in der Stadt Al-Khader südlich von Bethlehem und im Flüchtlingslager Al-Azza nördlich der Stadt statt.

CNN berichtet, dass palästinensische Journalisten während einer Razzia in der Stadt Kafr Dan im Westjordanland von israelischen Truppen beschossen wurden. Mohammed Mansour, ein Journalist der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA, wurde verletzt, als das Auto, in dem er fuhr, von Schüssen getroffen wurde. Die vier Journalisten im Fahrzeug trugen alle kugelsichere Jacken mit der Aufschrift „Presse“, und das Auto war auf der Motorhaube mit „Presse“ gekennzeichnet.

Der israelische Völkermord im Gazastreifen geht unvermindert weiter. Gestern meldeten die Gesundheitsbehörden 42 weitere palästinensische Tote in den letzten 24 Stunden, womit sich die Zahl der Toten seit dem 7. Oktober letzten Jahres auf mindestens 40.861 Palästinenser und weitere 94.398 Verletzte erhöht. Wenn eine solche Barbarei auch im Westjordanland stattfindet, wo fast 3 Millionen Menschen leben, wird die Zahl der Toten noch höher sein.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.OR

Übersetzt mit Deepl.com

