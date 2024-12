https://www.middleeasteye.net/news/ten-percent-all-civic-repression-worldwide-related-palestine-study-finds



Zehn Prozent aller zivilgesellschaftlichen Repressionen weltweit beziehen sich auf Palästina, so eine Studie

Überall schrumpft der zivilgesellschaftliche Raum, und sowohl Israel als auch die USA haben Einschüchterungstaktiken eingesetzt, um pro-palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen

Ein Demonstrant liegt in Tel Aviv auf dem Boden, als Israelis am 30. November 2024 gegen die mangelnde Bereitschaft der Regierung protestieren, ein Abkommen zur Rückführung von Gefangenen der Hamas zu schließen (Ronen Zvulun/Reuters)

Von Yasmine El-Sabawi

Veröffentlicht am: 5. Dezember 2024

Ein in Johannesburg ansässiger Beobachter der zivilen Freiheit hat die palästinensische Sache als Grund für 10 Prozent aller weltweiten Unterdrückungen der freien Meinungsäußerung im Jahr 2024 ausgemacht.

Die zivilgesellschaftliche Allianz Civicus, die den Zustand der bürgerlichen Freiheit weltweit überwacht, erklärte in ihrem Bericht 2024, dass die von ihr dokumentierten Verstöße entweder in den besetzten palästinensischen Gebieten stattfanden oder anderswo gegen diejenigen verübt wurden, die ihre Solidarität mit Palästina zum Ausdruck brachten“.

„Der Mangel an offenem zivilen Raum ist auf eine Reihe von Problemen zurückzuführen“, heißt es in dem Bericht.

Größere Konflikte wie der Krieg Israels gegen den Gazastreifen hätten „Millionen von Menschen und ihre Lebensgrundlagen beeinträchtigt und die Voraussetzungen für die Umsetzung autoritärer Politiken durch staatliche und nichtstaatliche Akteure geschaffen“, heißt es in dem Bericht.

Dem Bericht zufolge ist dies vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika (Mena) zu beobachten, wo „einige der repressivsten Regierungen der Welt“ herrschen.

Alle 18 untersuchten Länder in der Mena-Region – einschließlich des besetzten Palästinas – wurden als „behindert“, „unterdrückt“ oder „geschlossen“ eingestuft, so die Studie. Es gibt fünf Kategorien, von denen die beiden obersten „offen“ und „verengt“ lauten.

Israel, Libanon und Marokko sind die Länder der Region, die am besten in die Kategorie „behindert“ eingestuft werden.

Die meisten Golfstaaten sowie Ägypten und der Iran werden als „geschlossen“ eingestuft.

Sowohl in Israel als auch in Jordanien haben die Behörden „Gesetze instrumentalisiert, um Menschen, die ihre Solidarität mit den Palästinensern durch Antikriegsproteste und soziale Medien zum Ausdruck bringen, ins Visier zu nehmen und strafrechtlich zu verfolgen“, heißt es in dem Bericht.

Israel hat auch „seine Kampagne zur Einschränkung von Journalisten, Medien und der Berichterstattung in den Massenmedien fortgesetzt, unter anderem durch die Schließung des Büros von Al Jazeera [Westjordanland] und der J-Media Agency auf militärischen Befehl“.

In dem Bericht wird auch auf das brutale Vorgehen der israelischen Polizei und die willkürlichen Festnahmen bei den wöchentlichen Protesten israelischer Bürger hingewiesen, die einen Geiseldeal mit der Hamas fordern.

Während des von der Hamas geführten Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober 2023 wurden etwa 250 Gefangene in den Gazastreifen zurückgebracht, aber es wird davon ausgegangen, dass sich noch weniger als hundert in ihrem Gewahrsam befinden.

Israels verheerender Krieg gegen den Gazastreifen hat fast 45.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder.

Der Spielraum für abweichende Meinungen in den USA wird kleiner

In Nord- und Südamerika werden nur zwei große Volkswirtschaften als offen“ eingestuft: Kanada und Uruguay.

Die anderen offenen Gesellschaften sind mehrere Inselstaaten in Westindien.

Die Vereinigten Staaten werden als „verengt“ eingestuft.

„Seit Oktober 2023 haben die USA eine der größten Unterstützungsbekundungen für das palästinensische Volk in der jüngeren Geschichte erlebt, die in einer beispiellosen Welle von Solidaritätsprotesten zum Ausdruck kam“, heißt es in dem Bericht. „Diese Welle der Proteste wurde mit harter Hand und Gewalt beantwortet.

Allein im April und Mai 2024, so der Bericht weiter, „nahmen die Behörden bei landesweiten Razzien auf dem Campus mehr als 3.200 Studenten, Dozenten, Mitarbeiter und Journalisten fest. Die Universitätsbehörden haben Studenten und Organisationen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren, trotz fehlender Beweise Straftaten wie die ‚materielle Unterstützung des Terrorismus‘ vorgeworfen und diskriminierende Maßnahmen wie die Annullierung von Visa und Abschiebungen vorgeschlagen“.

Civicus stellte fest, dass die Schließung des zivilgesellschaftlichen Raums weltweit „deutlich zugenommen“ habe.

Seine Daten zeigen, dass fast 71 Prozent der Menschen auf der Erde in unterdrückten oder geschlossenen Gesellschaften leben, während nur 2,1 Prozent in offenen Gesellschaften leben.

Der Bericht enthielt Empfehlungen für Regierungen, internationale Organisationen, den privaten Sektor und andere Anteilseigner und forderte sie auf, sich für die Aufhebung von Gesetzen einzusetzen, die den Beitrag der Zivilgesellschaft behindern und Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Demonstranten und „Mitglieder ausgegrenzter Gruppen“ wie indigene und LGBTQ+-Menschen kriminalisieren.

Civicus forderte außerdem „angemessene Konsultationen“ mit der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft, damit deren Beiträge vor der Ausarbeitung von Gesetzen berücksichtigt werden, und einen „zuverlässigen und ungehinderten“ Zugang zum Internet ohne Abschaltungen in Krisenzeiten.

Diffamierende Äußerungen, Drohungen, Einschüchterungsversuche und Stigmatisierung müssen von gewählten Vertretern öffentlich verurteilt werden, heißt es in dem Bericht.

