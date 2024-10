https://strategic-culture.su/news/2024/10/16/could-sco-summit-save-brics-new-order/



Könnte der SCO-Gipfel die neue BRICS+-Ordnung retten?

Lorenzo Maria Pacini

16. Oktober 2024

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der SCO-Gipfel in Islamabad den BRICS-Staaten einen großen Schub verleiht.

Jetzt ist es soweit: Der bevorstehende BRICS+-Gipfel in Kasan 2024 steht vor der Tür. Es ist vielleicht das wichtigste Ereignis des Jahres und sicherlich dasjenige, das die entscheidenden Weichen für das kommende Jahr stellen wird. In den letzten Wochen gab es eine hektische Bewegung von Staatsoberhäuptern, Ministern, Experten und sogar Umwälzungen an den militärischen Fronten. Alles wartet in fieberhafter Spannung, was auch auf eine gewisse Zerbrechlichkeit hindeutet. Es gibt nicht wenige Risiken und nicht wenige Hindernisse auf dem Weg. Vielleicht gibt es zur Sicherung der Durchführung des Gipfels von Kasan ein anderes Datum, das die Dinge regeln kann: das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

Stärkung der Region in Islamabad

Am Dienstag, dem 15. Oktober, und Mittwoch, dem 16. Oktober, findet in Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, das 24. Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) statt. Die Partnerschaft wurde 2001 als Weiterentwicklung der Shanghai-Fünf gegründet, um die gegenseitige Verteidigung, Sicherheit und internationale Terrorismusbekämpfung in der gesamten Großregion Eurasien zu fördern. Heute gibt es zehn Vollmitglieder, nämlich China, Belarus, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan und Russland, wobei Afghanistan und die Mongolei bereits als Beobachtermitglieder willkommen sind und Armenien, Aserbaidschan, Bahrain als Dialogländer, Kambodscha, Ägypten, Kuwait, Malediven, Myanmar, Nepal, Katar, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen auf diesem Gipfel 2024 Gäste aus der ASEAN, der GUS, den Vereinten Nationen und eine Vertretung aus Turkmenistan hinzukommen werden.

Eine lange und umfangreiche Liste von Staaten, die geopolitisch gesehen ganz Eurasien und die Küstenzone des Rimlands repräsentieren. Da es sich um eine Partnerschaft handelt, die sich auf Sicherheitsfragen konzentriert und daher zumindest teilweise eine militärische Agenda hat, sprechen wir von einem Treffen, das der NATO und dem kollektiven Westen ein Dorn im Auge sein kann.

Die Stärkung des Rimlands ist eine notwendige Voraussetzung für die Integrität Eurasiens. Keine Möglichkeit, sondern eine Notwendigkeit. Die sowjetischen Führer haben dies verstanden und strebten daher nicht nur eine wirksame Kontrolle der meisten an das Randland angrenzenden Gebiete und damit des Südens und Ostens an, sondern knüpften auch weitsichtig enge diplomatische Beziehungen und eine ideologisch-politische Zusammenarbeit mit den Ländern im Osten, um auf Kosten der Destabilisierungsversuche aus dem Westen eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.

Die Stabilität in der Region ist nicht nur eine strategische, sondern auch eine wirtschaftliche und politische Frage. Dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs der SOZ findet nur wenige Tage vor dem lang erwarteten BRICS+-Gipfel in Kasan statt, der von vielen als „das Ereignis des Jahres“ bezeichnet wird und aus dem die organisatorische Linie der neuen globalen Mehrheit oder zumindest deren programmatische Linien hervorgehen könnten.

Wie bereits erwähnt besteht die Möglichkeit – nicht offiziell bestätigt, aber theoretisch plausibel und durch einige Gerüchte bestätigt –, dass eine Allianz zwischen BRICS und SCO, d. h. zwischen den beiden Lungenflügeln der entstehenden multipolaren Welt, einem wirtschaftlichen und einem strategischen, in Arbeit ist. Diese Union würde dem neuen Block eine Kohäsionsstärke verleihen, die der der NATO überlegen ist, und daher nicht nur einen Gegner, sondern sogar einen Feind darstellen.

Es gibt viele Gründe für die Notwendigkeit einer solchen Allianz: Der Westen fördert weiterhin Kriege und Zerstörung, mit aggressiver Diplomatie und dem verzweifelten Versuch, die Welt zu kontrollieren, ohne zu akzeptieren, dass die auf Regeln basierende Ordnung nicht mehr gilt; das Völkerrecht ist praktisch tot und es macht keinen Sinn mehr, mit Paradigmen, die von den Büros der Bürokraten in Washington und New York geschrieben wurden; in Palästina findet ein Völkermord statt, und es ist fast unmöglich, einzugreifen, weil Israel und die USA ein Gleichgewicht des Krieges geschaffen haben, das eine nukleare Apokalypse droht und den Iran und die Achse des Widerstands beschuldigt. Vor allem aber gibt es einige kurze Gründe, die besonders dringend sind:

Die BRICS-Staaten benötigen ein integriertes Verteidigungssystem, das Unterschiede und Besonderheiten in Einklang bringt, insbesondere jetzt, da die Partnerschaft erweitert wird und die neuen Mitglieder nicht über die tatsächliche militärische Stärke der Großmächte verfügen. Dies ist in einer multipolaren Welt normal, da die militärische Kapazität unter mehreren Akteuren, die am selben Szenario beteiligt sind, neu verteilt wird, die hegemoniale polarisierende Kraft verloren geht und ein Gleichgewicht aus verschiedenen Magnetismen hergestellt wird, die in ständigem Kontakt und Gleichgewicht bleiben müssen, um zu bestehen.

die Wirtschaft der BRICS-Länder und die Politik der Partnerschaft sind in Gefahr, kompromittiert zu werden, da der Hegemon immer noch sehr stark und fest verankert ist und somit die Fähigkeit besitzt, die Phasen der Verwirklichung des multipolaren Übergangs zu untergraben.

Dieser zweite Punkt ist sehr aktuell: Denken Sie daran, wie die Situation in Gaza und im Libanon das empfindliche diplomatische Gleichgewicht zwischen Israel und Russland sowie zwischen Russland und dem Iran untergräbt, die anderen Staaten des Nahen Ostens einbezieht und in den östlichen Ländern, die friedliche Lösungen anstreben und versuchen, die Eskalation zu begrenzen, Antipathie hervorruft. Denken Sie auch an die Situation in Taiwan, wo die USA weiterhin eine bunte Revolution schüren, oder an die Doppelzüngigkeit der Türkei, die die islamischen Länder provoziert.

Eine Lösung, die den langsam schwindenden Gegnern des Westens einen Dämpfer versetzt, ist dringend erforderlich.

Die Korrespondenz zwischen BRICS, SCO und den anderen eurasischen Partnerschaften.

Um kurz einen Rahmen zu schaffen, der die Dringlichkeit unterstreicht, betrachten wir die Zusammensetzung der wichtigsten eurasischen Partnerschaften, sowohl wirtschaftlich als auch strategisch:

BRICS+: Brasilien, China, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Äthiopien, Indien, Iran, Russland, Südafrika mit etwa 40 Bewerberstaaten, darunter aus der eurasischen Zone (wir schließen andere Kontinente aus) Weißrussland, Kasachstan, Thailand, Vietnam, Mongolei, Myanmar, Malaysia, Indonesien, Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan.

SCO: China, Belarus, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan und Russland, Beobachter Afghanistan und Mongolei, Beitrittskandidaten Armenien, Aserbaidschan, Bahrain, Kambodscha, Ägypten, Kuwait, Malediven, Myanmar, Nepal, Katar, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate,

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS): Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan.

Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU): Russland, Belarus, Kasachstan, Armenien, Kirgisistan, mit Beobachtern Aserbaidschan, Usbekistan, Tadschikistan und Kuba.

Diese Liste mag wertlos erscheinen, aber in Wahrheit haben wir es hier mit einer Menge Korrespondenz zu tun. Dies manifestiert eine Stärkung des eurasischen Blocks in jeder Hinsicht.

Die BRICS-Länder haben den US-Dollar bereits aufgegeben und bezahlen 85 Prozent ihres Handels in lokaler Währung, und selbst die GUS hat 85 Prozent ihrer ausländischen Transaktionen in Landeswährung abgewickelt. Die Eurasische Wirtschaftsunion setzt sich seit Langem für die gegenseitige Stabilität der eurasischen Staaten ein und hat es nicht nur geschafft, die Volkswirtschaften von der Abhängigkeit von westlichen Produkten und dem US-Dollar zu befreien, sondern auch die Autonomie in verschiedenen Marktsektoren wiederherzustellen – ein entscheidendes Element für einen Pol, der sich als Pol bezeichnen und in einem multipolaren System kooperieren und nicht mehr konkurrieren will.

An diesem Punkt ist es notwendig, Eurasien durch Verteidigungs- und Sicherheitsgarantien zu konsolidieren, damit die politische Phase fortgesetzt werden kann. Die Auswirkungen der eurasischen Stabilität sind auf den anderen Kontinenten und damit auf die anderen Länder dieser Partnerschaften enorm spürbar. Stellen wir uns vor, dass Russland und China, die beiden führenden Staaten des gegenwärtigen Multipolarismus, durch internationale Ereignisse in eine Krise gestürzt werden. Das wäre ein zu großes Risiko für alle Länder, die auf diesen Wandel setzen.

Deshalb ist es legitim zu sagen, dass der SCO-Gipfel in Islamabad den BRICS-Staaten einen großen Schub verleiht. Wenn sie in der pakistanischen Hauptstadt eine Einigung erzielen können, könnte den BRICS-Staaten eine Sicherheitsgarantie angeboten werden. Und dann, ja, für den britisch-amerikanischen Block würde das Problem unlösbar werden.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für Politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti in Belluno. Berater für strategische Analyse, Nachrichtendienste und internationale Beziehungen

