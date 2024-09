https://www.trtworld.com/opinion/violence-against-palestinians-is-fueling-a-global-surge-in-anti-muslim-hate-18212729



Gewalt gegen Palästinenser schürt weltweit einen Anstieg des Hasses gegen Muslime

Von Ermin Sinanović

25. September 2024

Durch die Sanktionierung der völkermörderischen Handlungen Israels in Gaza hat der Westen Gewalt gegen Muslime auf der ganzen Welt ermöglicht.

Reuters

Trauernde nehmen an einer Mahnwache für Wadea al Fayoume, 6, teil, einen muslimischen Jungen, der am 17. Oktober 2023 in Plainfield, Illinois, bei einem Angriff erstochen wurde, der sich gegen ihn und seine Mutter wegen ihrer Religion richtete. / Foto: Reuters

Während der jüngsten Anhörung des US-Senats zu Hassverbrechen in Amerika fragten die republikanischen Senatoren Maya Berry, die Geschäftsführerin des Arab American Institute, wiederholt, ob sie die Hamas und die Hisbollah unterstütze, und beschuldigten sie des Antisemitismus.

Ihre anti-muslimischen und anti-arabischen Vorurteile waren ebenso deutlich zu sehen wie schwer zu ertragen. Von den höchsten Ebenen vieler westlicher Regierungen bis hin zu den Medien und dem Alltag ist die Islamophobie – zusammen mit anti-arabischen Vorurteilen – auf ein Niveau zurückgekehrt, das wir seit den Jahren unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September nicht mehr erlebt haben.

Der Anstieg verbaler und physischer Angriffe steht in engem Zusammenhang mit der Gewalt, die in den endlosen Angriffskriegen gegen muslimische Länder und Nationen auf der ganzen Welt gegen Muslime verübt wird.

Als Folge der kolonialen Gewalt in Gaza und ihrer weltweiten Auswirkungen ist die Islamophobie heute weit verbreitet und hat im vergangenen Jahr zugenommen.

Die Ereignisse des letzten Jahres werden durch die Morde an zwei jungen muslimischen Amerikanern eingerahmt, die zeigen, wie die israelische Gewalt in Palästina und anderen Ländern miteinander verbunden ist.

Im Oktober 2023, nur eine Woche nach dem Angriff der Hamas und wenige Tage nach Beginn der Vergeltungskampagne Israels, wurde ein sechsjähriges amerikanisch-palästinensisches Kind, Wadee al Fayoumi, in Illinois brutal ermordet.

Fast ein Jahr später wurde die 26-jährige amerikanisch-türkische Staatsbürgerin Aysenur Eygi vom israelischen Militär im besetzten Westjordanland getötet, als sie dort protestierte.

Zwischen diesen beiden sinnlosen Tragödien ereignete sich der Völkermord in Gaza vor den Augen der Welt. Tägliche Massaker in Gaza und jetzt im Libanon sind so alltäglich geworden, dass viele Menschen gegenüber diesen Grausamkeiten abgestumpft sind.

Diese ständige Gewalt gegen Muslime in muslimischen Ländern schürt die Islamophobie und sanktioniert antimuslimische Gewalt im Westen und weltweit.

Diese ständige Gewalt gegen Muslime in Ländern wie dem Libanon und Palästina schürt die Islamophobie und sanktioniert antimuslimische Gewalt im Westen und weltweit. Viele westliche Regierungen und Politiker verschärfen die Situation durch hetzerische Rhetorik, wie bei den jüngsten Anhörungen im Senat.

Schulen unter Beschuss

Am 15. März 2024, dem Internationalen Tag zur Bekämpfung von Islamophobie, erklärte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte: „Überall auf der Welt haben wir Angriffe auf Moscheen, Kulturzentren, Schulen und sogar auf Privateigentum von Muslimen erlebt.“

Schulen und Universitäten, die oft als integrative und vielfältige Orte gelten, sind zunehmend zu sicheren Zufluchtsorten für anti-muslimische Rhetorik und Gewalt geworden. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Council on American-Islamic Relations (CAIR) über Schulen in New York City ergab, dass fast 60 Prozent aller muslimischen Schüler in der Schule von anderen Schülern gemobbt wurden, weil sie Muslime waren.

Noch besorgniserregender ist, dass 29 Prozent der Schüler angaben, dass ihre Lehrer und Schulleiter beleidigende Kommentare über den Islam und Muslime äußerten. Aus diesem Grund bat fast die Hälfte der muslimischen Schüler nie um Hilfe oder glaubte, dass die Meldung dieser Vorfälle etwas bewirken würde.

Nach den landesweiten Campus-Demonstrationen in den USA gegen den Völkermord in Gaza haben viele Universitäten Antiterror-Taktiken und Gewalt eingesetzt. Einige haben daraufhin Campus-Proteste verboten.

Andere haben dagegen schweres militärisches Gerät und andere Mittel eingesetzt, um die Studenten zu vertreiben. Die Redefreiheit und die akademische Freiheit werden unter dem Vorwand des Antisemitismus angegriffen. Die tiefsitzende Islamophobie in Bildungseinrichtungen kann einen bleibenden Eindruck bei Generationen von Muslimen hinterlassen, die in den USA aufwachsen.

Hass fördern

In Europa ist Deutschland ein Paradebeispiel für islamfeindliche Rhetorik und Handlungen seitens einer Regierung. Wie einige andere europäische Regierungen auch, nutzt Deutschland den Gaza-Krieg, um sein Einwanderungsproblem anzugehen.

In einem typisch islamfeindlichen Schritt haben die deutschen Behörden Muslime als fünfte Kolonne bezeichnet, die darauf aus sei, deutsche Gesetze und Gastfreundschaft zu nutzen, um einen schleichenden Wandel im Land herbeizuführen. Muslime werden heute auf ähnliche Weise dargestellt, wie Juden in der Vergangenheit dargestellt wurden.

Farid Hafez, Islamophobie-Forscher an der Georgetown University, kam kürzlich zu dem Schluss: „Was man Juden (in Deutschland) nicht mehr antun kann, kann man Muslimen leicht antun.“

Die Gewalt Israels gegen Palästinenser ermutigt auch nicht-westliche Länder und ihre Staats- und Regierungschefs. Dieses Phänomen ist in Indien vielleicht am deutlichsten zu beobachten. Die anti-muslimischen Überzeugungen und Aufstachelungen von Premierminister Narendra Modi sind gut dokumentiert, aber der Völkermord in Gaza hat indische Nationalisten, die Israel zujubeln, weiter ermutigt.

Der israelische Botschafter in Indien prahlte im vergangenen Oktober damit, dass er so viel Unterstützung für Israels Vorgehen in Gaza erhalten habe, dass viele Inder ihm sagten, sie würden sich freiwillig melden, um für Israel zu kämpfen. Die bekannte indische Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy forderte ihr Land sogar auf, den Waffenverkauf an Israel einzustellen, da es sonst Gefahr laufe, für immer mit Völkermord in Verbindung gebracht zu werden.

Die antimuslimische Gewalt und Islamophobie in Indien finden in Palästina ein transnationales Echo. Dies wiederum liefert eine weitere Rechtfertigung für Angriffe auf Muslime in Indien.

Wahlprobleme

In den Vereinigten Staaten befinden sich Muslime in diesem Wahlzyklus in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite stehen die Demokraten, deren Regierung Israel nicht gestoppt, sondern es aktiv bei seiner völkermörderischen Gewalt unterstützt hat.

Die Demokraten sagen zwar die richtigen Dinge, aber ihre Handlungen sind oft anti-palästinensisch, anti-arabisch und anti-muslimisch.

Auf der anderen Seite stehen die Republikaner, die ihre Islamophobie und ihren anti-arabischen Hass nicht verbergen. Der ehemalige Präsident Donald Trump hat erklärt, dass er im Falle seiner Wahl versuchen würde, eine Version des „Muslim-Banns“ wiederherzustellen. In seinem offiziellen Wahlprogramm fordert er die Abschiebung von „Pro-Hamas-Radikalen“.

Diese Aussage ist so vage, dass sie fast jeden Muslim sowie viele amerikanische Nicht-Muslime einschließen könnte, die sich der Bewegung für Gerechtigkeit in Palästina angeschlossen haben. Der Aufstieg der unentschlossenen Bewegung, der Demokraten, die Bidens Politik gegenüber Palästina und Israel ablehnen, ist ein Beispiel für die Verwirrung innerhalb dieses Teils der Bevölkerung.

Letzte Woche kündigten sie an, dass sie Kamala Harris nicht für die Präsidentschaft unterstützen würden, wiesen aber auch ihre Anhänger an, gegen Trump zu stimmen und keine dritte Partei zu unterstützen. Einige Muslime haben als Reaktion auf diese Entwicklungen angedeutet, dass sie für Dr. Jill Stein und ihre Grüne Partei stimmen würden.

AFP

Rauchschwaden steigen auf vom Ort eines israelischen Angriffs, der am 21. September 2024 auf das Gebiet Jabal Al-Rehan im südlibanesischen Bezirk Jezzine abgefeuert wurde (AFP).

Bemerkenswert ist, dass ihr Vizekandidat Dr. Butch Ware ist, ein muslimischer Akademiker und Aktivist. Wenn genügend Muslime für die Grünen stimmen, könnte dies Trump zum Sieg verhelfen und damit zu noch mehr Islamophobie führen.

Es ist jedoch nicht alles düster. Nach der israelischen Aggression gegen Gaza haben sich viele junge Amerikaner der Bewegung angeschlossen, die Gerechtigkeit für Palästina fordert, sich der Besatzung widersetzt und die Rechte der Palästinenser bekräftigt.

Unerwarteterweise haben viele eine erneute Neugier für den Islam zum Ausdruck gebracht, und einige haben sogar ihre Konversion in den sozialen Medien bekannt gegeben. So hat der Anstieg der Islamophobie paradoxerweise zu einem erneuten Interesse am Islam geführt, genau wie nach dem 11. September.

Der Aufstieg der sozialen Medien, insbesondere von TikTok, hat die Berichterstattung über den palästinensisch-israelischen Konflikt und die oft damit verbundenen islamfeindlichen Inhalte aus der Hand der Mainstream-Medien gerissen.

Wie zu erwarten war, prüft der Kongress ein Verbot oder eine Reduzierung der Auswirkungen von TikTok, angeblich aufgrund der chinesischen Eigentümerschaft und des Umgangs mit sensiblen Daten.

Einige sind jedoch der Meinung, dass das mögliche Verbot tatsächlich damit zu tun hat, dass die Plattform das Monopol der Mainstream-Medien auf die palästinensisch-israelische Berichterstattung gebrochen hat.

In der Zwischenzeit fordern die täglichen Massaker in Gaza und im Libanon fast täglich Hunderte von Todesopfern.

Unter den Bedingungen des anhaltenden israelischen Angriffs auf seine Nachbarn und der täglichen Gewalt gegen Muslime und Araber ist zu erwarten, dass Islamophobie und antimuslimische Ressentiments weiter zunehmen werden.

QUELLE: TRT World

Ermin Sinanović ist Politikwissenschaftler und lebt in Virginia, USA.

