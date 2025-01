https://www.aljazeera.com/opinions/2025/1/17/can-a-ceasefire-end-settler-colonial-genocide



Kann ein Waffenstillstand den Genozid durch Siedlerkolonialisten beenden?

17. Januar 2025

Die am Mittwoch erzielte Waffenstillstandsvereinbarung könnte das jüngste Massaker in Gaza beenden, aber sie wird den strukturellen Völkermord an den Palästinensern nicht aufhalten.

Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen zwischen dem Trump-Team und israelischen Beamten gesagt und vereinbart wurde, aber wir können sicher sein, dass die Trump-Regierung nicht an der Errichtung eines vollständig souveränen palästinensischen Staates entlang der Grenzen von 1967 interessiert ist und nicht gegen Israels Pläne ist, große Teile des Westjordanlandes zu annektieren.Tatsächlich deuten einige Berichte darauf hin, dass die Trump-Regierung Netanjahu im Gegenzug für seine Zustimmung zum Waffenstillstandsabkommen, das Israel möglicherweise nicht einmal in Phase 1 einhalten wird, die Unterstützung der USA für die Annexion bestimmter Gebiete des Westjordanlandes versprochen hat. In einem solchen Szenario, falls es sich tatsächlich herausstellen sollte, bekommt Trump, was er will, nämlich einen politischen Sieg, und Netanjahu bekommt, was er will, nämlich die Fortsetzung der Siedlerkolonisierung Palästinas.

Der Hauptgrund für den Pessimismus in Bezug auf dieses Abkommen ist, dass das Abkommen die Phasen 2 und 3 nicht garantiert, in denen sich die israelischen Streitkräfte vollständig aus dem Streifen zurückziehen würden, vertriebene Palästinenser in alle Gebiete des Streifens zurückkehren dürften und der vollständige Wiederaufbau des Gazastreifens in Angriff genommen würde.

Es ist wichtig zu betonen, dass Gaza in 15 Monaten des Völkermords in Schutt und Asche gelegt wurde. Große Teile des Streifens sind unbewohnbar.Die Menschen können nicht einfach in Stadtviertel zurückkehren, die dem Erdboden gleichgemacht wurden, in Gebäude, die weder über fließendes Wasser noch über ein funktionierendes Abwassersystem verfügen und keinen Zugang zu Elektrizität und Brennstoffen haben; es gibt keine Schulen, Universitäten, Kliniken oder Krankenhäuser, die genutzt werden könnten, keine Unternehmen, die betrieben werden könnten, und so weiter. Das Wirtschaftssystem ist zusammengebrochen, und die Menschen sind für ihr grundlegendes Überleben vollständig auf ausländische Hilfe angewiesen.Krankheiten sind weit verbreitet und viele stille Killer wie Giftstoffe aus den israelischen Bomben zirkulieren in der Atmosphäre, im Boden und im Wasser von Gaza. Familien wurden vollständig ausgelöscht, andere durch den wahllosen Angriff Israels auseinandergerissen, und viele Kinder wurden zu Waisen. Eine große Anzahl von Menschen ist geschwächt und nicht mehr in der Lage, für ihre Familien zu sorgen. Wie ein „normales“ Leben für Palästinenser nach all dieser Zerstörung möglich sein soll, ist nicht klar.

Auch die Fragen zur Regierungsführung im Gazastreifen sind bestenfalls noch unklar, und sicherlich gibt es in dem Abkommen nichts, was das Kernproblem anspricht oder zu einer langfristigen Lösung führen würde. Die Frage der langfristigen Lösung ist sehr kritisch. Das Abkommen kann im besten Fall diese spezifische völkermörderische Operation beenden, aber es sagt sicherlich nichts über den Kern des Problems aus: den strukturellen Völkermord Israels an den Palästinensern.

Der strukturelle Völkermord an den Palästinensern, den die Palästinenser als anhaltende Nakba bezeichnen, bezieht sich nicht nur auf ein oder zwei spezifische Ereignisse des Völkermords wie die Nakba von 1948 oder diesen völkermörderischen Angriff auf Gaza, sondern vielmehr auf eine siedlerkoloniale Struktur des Völkermords, die darauf abzielt, die palästinensische Souveränität zu beseitigen, das Recht der Palästinenser auf Rückkehr in ihre Heimat zu beenden, die Palästinenser von noch mehr Land zu vertreiben und die ausschließliche israelisch-jüdische Souveränität vom Fluss bis zum Meer zu beanspruchen.Diese Struktur des Völkermords bedient sich einer Vielzahl von Methoden der Vernichtung und Vertreibung.

Eine völkermörderische Operation wie die, die die Welt im Gazastreifen erlebt hat und weiterhin erlebt, die physische Massenschlächterei, Massenvertreibung und Massenvernichtung, die das Land unbewohnbar macht, ist offensichtlich eines dieser Instrumente, aber nicht das einzige.Es gibt auch schrittweise Vertreibung und Ausweisung, Verhinderung der wirtschaftlichen Entwicklung und Schaffung wirtschaftlicher Abhängigkeit, Auslöschung der palästinensischen Geschichte und Kultur, Fragmentierung der palästinensischen Bevölkerung, Verweigerung von Rechten, Freiheiten und Würde für die unter Besatzung lebenden Menschen, damit sie sich gezwungen fühlen, das Land zu verlassen, politische Behinderung der palästinensischen Souveränität und so weiter.

Die eigentliche Frage lautet also: Kann ein Waffenstillstand, selbst wenn er alle drei Phasen durchläuft, diesen strukturellen Völkermord beenden? Die Antwort lautet eindeutig nein, denn keines dieser anderen Instrumente des strukturellen Völkermords Israels wird im Waffenstillstandsabkommen angesprochen.

Dieser strukturelle Völkermord muss kontinuierlich benannt, aufgedeckt und bekämpft werden. Solange Israels Siedlerkolonialprojekt im diplomatischen und öffentlichen Diskurs verschwiegen oder heruntergespielt wird, wird das Kernproblem unvermindert fortbestehen, und wir werden wieder an diesem Moment des absoluten Grauens und des unaussprechlichen Leidens ankommen, vorausgesetzt, wir erhalten durch dieses Waffenstillstandsabkommen überhaupt eine nennenswerte Atempause.Ohne ernsthaften und anhaltenden Druck auf den israelischen Staat, ohne die wirtschaftliche und politische Isolation des israelischen Staates durch Staaten und Institutionen auf der ganzen Welt, bis der israelische Siedlerkolonialismus abgebaut ist, werden wir uns in einer fortwährenden Struktur des Völkermords verstrickt wiederfinden, einem Druckkochtopf, der sich schließlich in einem noch größeren Krieg der totalen Vernichtung entladen wird.Für die internationale Gemeinschaft ist jetzt nicht die Zeit, zu feiern oder sich selbst zu beglückwünschen, sondern vielmehr die Zeit, ernsthafte politische und wirtschaftliche Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen, um den anhaltenden Völkermord am palästinensischen Volk in all seinen verschiedenen Formen zu stoppen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Muhannad Ayyash ist Professor für Soziologie an der Mount Royal University in Calgary, Kanada. Er ist Autor von „A Hermeneutics of Violence“ (UTP, 2019) und Politikanalyst bei Al-Shabaka, dem palästinensischen Politiknetzwerk. Er ist in Silwan, Al-Quds, geboren und aufgewachsen, bevor er nach Kanada auswanderte, wo er heute Professor für Soziologie an der Mount Royal University ist. Derzeit schreibt er ein Buch über die koloniale Souveränität der Siedler.

Übersetzt mit Deepl.com

