Deutsche Medien schreiben allerdings nur nach israelischer Vorgabe, von „Pogromen“ gegen Juden. Wer denkt da noch an den Völkermord in Gaza oder sonstige israelische Besatzungs-und Kriegsverbrechen, die die Grundlage dieser Vorfälle sind.Evelyn Hecht-Galinski



So allerdings sieht es der neue Hardliner-Außenminister des „jüdischen Staats“, Gideon Sa`ar :Er wird bei Treffen mit niederländischen Beamten die dringende Notwendigkeit betonen, den Antisemitismus zu bekämpfen, heißt es in der Erklärung, und hinzufügen, dass „der neue Antisemitismus Israel und das Existenz- und Selbstverteidigungsrecht Israels ins Visier nimmt“.

https://www.trtworld.com/europe/israeli-hooligans-target-palestinian-symbols-stirring-tension-in-amsterdam-18229830



Israelische Hooligans greifen palästinensische Symbole an und schüren Spannungen in Amsterdam

In den sozialen Medien weit verbreitete Videos zeigen Maccabi-Fans, wie sie Privateigentum zerstören, einen örtlichen Taxifahrer angreifen und sich mit Polizeibeamten anlegen.

AA

Israelische Fans erregen Aufsehen, indem sie palästinensische Anhänger vor und während des Spiels Ajax-Maccabi Tel Aviv in der UEFA Europa League in Amsterdam, Niederlande, angreifen und provozieren. / Foto: AA

Am späten Donnerstagabend brach in Amsterdam eine Welle der Gewalt aus, als Anhänger des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv Berichten zufolge angeblich durch die Stadt stürmten, palästinensische Flaggen auf Privatgrundstücken herunterrissen und verhetzende Parolen skandierten.

Die Vorfälle, die sich vor und nach dem Spiel von Maccabi gegen Ajax ereigneten, haben weit verbreitete Empörung ausgelöst, da israelische Fans Berichten zufolge mit Passanten aneinandergeraten, Eigentum zerstört und eine palästinensische Flagge in Brand gesetzt haben.

In den sozialen Medien weit verbreitete Videos zeigen Maccabi-Fans, wie sie nicht nur Privateigentum zerstören, sondern auch einen örtlichen Taxifahrer angreifen und sogar mit Polizeibeamten aneinandergeraten.

„Es kursieren viele Videos von israelischen Fußballrowdys, die in Amsterdam Eigentum zerstören, Polizisten und Unbeteiligte angreifen und palästinensische Flaggen herunterreißen“, sagte Max Blumenthal, Herausgeber von The Grayzone News, am Freitag.

„Jetzt spielt diese faschistische Plage das Opfer und wartet auf die Luftbrücken zurück in die Kolonien.“

Leyla Hamed, eine Fußballjournalistin, bestätigte am späten Donnerstag ebenfalls Blumenthals Bericht und sagte: „Hooligans des israelischen Clubs Maccabi Tel Aviv marschierten durch die Straßen von Amsterdam … Sie stahlen palästinensische Flaggen aus Häusern und setzten sogar eine palästinensische Flagge in Brand.“

Nach einer Welle der Gewalt durch Maccabi-Fans bezeichneten israelische Beamte die Vorfälle als „Gewalt gegen israelische Bürger“.

Die Spannungen nehmen zu

In einem Beitrag auf X verurteilte Premierminister Benjamin Netanjahu das, was er als „sehr gewalttätigen Vorfall gegen israelische Bürger in Amsterdam“ bezeichnete, und kündigte die sofortige Entsendung von Rettungsflugzeugen an, um israelischen Bürgern in der Stadt zu helfen.

Netanjahu forderte die niederländische Regierung zu raschem Handeln auf und drängte die Behörden, „energisch und schnell gegen die Randalierer vorzugehen“ und israelische Bürger zu schützen.

Die in Amsterdam ansässige Tageszeitung Het Parool berichtete, dass es nach den Auseinandersetzungen auf dem Dam-Platz zu mehreren Festnahmen gekommen sei, wobei die Identität der Festgenommenen nicht bekannt gegeben wurde.

Mehrere zentrale Bereiche wurden außerdem als „Risikozonen“ ausgewiesen, sodass die Polizei laut Dutch News Kontrollen und Durchsuchungen durchführen konnte.

Unterdessen bestätigte die Amsterdamer Polizei, dass sie ihre Präsenz in der Innenstadt aufgrund von „Spannungen“ in mehreren Bereichen verstärkt hatte und bei mehreren Vorfällen intervenierte, darunter bei einer potenziellen Konfrontation zwischen Taxifahrern und Besuchern.

Die Behörden berichteten, dass eine palästinensische Flagge am Mittwochabend von unbekannten Tätern heruntergerissen wurde, und bereiteten sich auf einen geplanten Protest in der Nähe des Stadions am Donnerstag vor dem Spiel vor.

Das israelische Außenministerium gab an, dass mindestens 10 israelische Staatsbürger verletzt wurden, und riet anderen in Amsterdam, in ihren Hotels zu bleiben.

Die Amsterdamer Polizei gab am Freitag bekannt, dass fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 62 Personen festgenommen wurden, wobei Einzelheiten über die Festgenommenen nicht bekannt sind.

QUELLE: AA

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …