Greta Thunberg an Israel: „Völkermord ist keine Selbstverteidigung“

In einem Gastartikel für den britischen „Guardian“ wiederholt Thunberg den Vorwurf an die israelische Regierung, im Gazastreifen gezielt einen Völkermord durchzuführen. Der Titel lautet demgegenüber lapidar zur Unterstellung: „Es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Menschenrechte.“

Der erste Auslöser für einen fortdauernden medialen Niedergang der bis dato unangreifbaren „Klima-Ikone“, der vom Time-Magazin gekürten „Person des Jahres 2019“, der „Frau des Jahres 2019“ in Schweden, der zweimaligen Friedensnobelpreis-Kandidatin und Trägerin des „Ehrendoktortitel in Theologie“ 2023 ereignete sich im Oktober dieses Jahres durch einen israelkritischen Beitrag in den sozialen Medien. Die weltweite Kritik bezog sich auf ein Foto von Greta Thunberg und drei anderen Frauen, die Plakate mit propalästinensischen Slogans hielten. Es folgte ein weiteres propalästinensisches X-Posting sowie eine Israel kritisierende Rede bei einer Klimademonstration in Amsterdam.

Der vorläufige Höhepunkt einer vermeintlich gesellschaftspolitischen Eigendemontage, in der Wahrnehmung speziell in Deutschland (#Staatsräson), gipfelt nun in einem Gastbeitrag mit Kollegen der Fridays for Future-Gruppe Schweden in der britischen Tageszeitung Guardian. In dem Artikel heißt es einleitend, Bezug nehmend der jüngsten Militäroperationen der israelischen Armee im Gazastreifen: