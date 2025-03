https://english.almayadeen.net/news/politics/us-accuses–israel–of-sabotaging-talks-with-hamas–israeli

USA beschuldigen Israel, Gespräche mit der Hamas zu sabotieren: Israelische Medien

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien7. März 2025

Da „Israel“ weiterhin die Verhandlungen zum Scheitern bringt, hat die US-Regierung beschlossen, die israelische Besatzungsregierung nicht über ihre jüngste Verhandlungsrunde mit der Hamas zu informieren.

US-Beamte haben die israelische Besatzungsmacht beschuldigt, zu versuchen, die Verhandlungen zwischen Washington und der Hamas in Doha zu torpedieren, die darauf abzielen, die Freilassung israelisch-amerikanischer Gefangener zu erreichen, berichteten israelische Medien.

Laut Ronen Bergman, dem Geheimdienstanalysten von Yedioth Ahronoth, behaupteten US-Quellen, dass die israelische Regierung nicht im Voraus über die letzte Verhandlungsrunde informiert worden sei, da sie die Gesprächsrunde der letzten Woche behindert habe.

Dem Bericht zufolge werfen US-Beamte bestimmten Vertretern der israelischen Regierung vor, nicht nur eine separate Verhandlungsebene zwischen Washington und der Hamas abzulehnen, die „Israel“ ausschließt und unabhängig von einem umfassenderen Gefangenenaustauschabkommen ist, sondern auch mögliche Fortschritte bei künftigen Vereinbarungen für Gaza zu fürchten, ohne dass Tel Aviv als wichtiger Vermittler fungiert, der Informationen an die US-Regierung weiterleitet.

Israelische Beamte haben sich nach Angaben der Zeitung entschieden gegen direkte Treffen zwischen US-Vertretern und Hamas-Führern ausgesprochen. Die Entscheidung, direkte Verhandlungen zu führen, beruht jedoch laut Quellen auf der Sorge, dass die Gespräche über einen umfassenderen Gefangenenaustausch derzeit ins Stocken geraten sind.

Berichten zufolge wurden US-Delegierte über die Pläne der israelischen Besatzungstruppen für eine groß angelegte Militäroperation in Gaza informiert, die jeden Moment eingeleitet werden könnte. Diese Einschätzung weckte in Washington die Befürchtung, dass erneute Feindseligkeiten ein unmittelbares und schwerwiegendes Risiko für die verbleibenden Gefangenen darstellen würden, was die USA dazu veranlasste, die dringende Freilassung amerikanischer Gefangener separat zu versuchen

Berichten zufolge lehnten israelische Beamte Bemühungen ab, Verhandlungen auf der Grundlage der US-Staatsbürgerschaft bestimmter Gefangener zu priorisieren, und verwiesen auf soziale und politische Empfindlichkeiten, die bei anderen Familien Empörung hervorrufen könnten. Infolgedessen entschied sich Washington für einen direkten, dringenden und geheimen Ansatz bei den Verhandlungen mit der Hamas.

Laut The New York Times wurde „Israel“ von der US-Regierung nicht direkt über die Verhandlungen informiert, sondern erfuhr davon über „andere Kanäle“.

Yedioth Ahronoth gab an, dass diese Spannungen und undichten Stellen die Kluft zwischen der US-Regierung und der israelischen Besatzungsregierung vertiefen könnten, falls in Katar eine Einigung erzielt wird.

Eine in dem Bericht zitierte israelische Quelle äußerte Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen eines solchen Abkommens. „Die USA verhandeln mit der Hamas über die Freilassung von Gefangenen, doch Israel wird letztlich zumindest einen Teil der Kosten tragen. Es ist unklar, ob Netanyahus Regierung zustimmen würde, palästinensische Gefangene, die lebenslange Haftstrafen verbüßen, im Rahmen eines geheimen Abkommens freizulassen, bei dem amerikanische Passinhaber Vorrang vor anderen haben“, so die Quelle.

Darüber hinaus deutet der Bericht darauf hin, dass die USA versuchen könnten, diesen direkten Verhandlungsweg zu nutzen, um auf ein umfassenderes Abkommen zu drängen – eines, das „Israel“ ablehnt und über das es absichtlich im Dunkeln gelassen wurde.

US- und Hamas-Beamte führten in Katar mehrere Gespräche: Israelische Medien

Gestern berichtete der israelische Nachrichtensender i24NEWS unter Berufung auf informierte Quellen, dass die US-Regierung Gespräche mit der Hamas in Katar geführt habe, wobei die Kernbotschaft von Donald Trump darin bestand, dass er konkrete Schritte erwarte, bevor die nächste Phase der Gespräche eingeleitet werde.

Eine mit den Treffen vertraute Quelle erklärte, dass „Israel über die Gespräche informiert wurde, aber nicht alle Details erfahren hat“. Dem Bericht zufolge hat Washington auf die Freilassung des israelisch-amerikanischen Soldaten Aidan Alexander und anderer Gefangener gedrängt.

Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, sagte jedoch seinen geplanten Besuch in Katar aufgrund mangelnder Fortschritte bei den Verhandlungen ab. Der US-Sondergesandte des Präsidenten für Geiselfragen, Adam Boehler, bestätigte am Mittwoch gegenüber i24NEWS, dass die Regierung direkte Gespräche mit der Hamas geführt habe, um die Freilassung amerikanischer Gefangener und anderer zu erreichen.

Dem Bericht zufolge hatte Boehler in Katar mehrmals hochrangige Hamas-Vertreter getroffen, wobei der Schwerpunkt der Gespräche auf einem möglichen Gefangenenaustausch lag. „Die Botschaft an die Hamas war klar: Zeigt guten Willen, damit wir vorankommen können“, so die Quelle.

