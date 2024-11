https://redflag.org.au/article/trumps-monsters



Trumps Ungeheuer

Eleanor Morley

24. November 2024

Der designierte US-Präsident Donald Trump FOTO: Allison Robbert-Pool / Getty

Donald Trump hat rund zwei Dutzend Monster für eine Regierung nominiert, die den Arbeitnehmern und Unterdrückten in den USA und darüber hinaus mit Sicherheit schweren Schaden zufügen wird. Die Mitglieder von Trumps Team wollen die Steuern für die Reichen senken und die dürftigen Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer und der Umwelt vor kapitalistischer Gier abbauen. Viele von ihnen sind gegen Abtreibung und entschlossen, das Leben für Migranten ohne Papiere und Transmenschen zur Hölle zu machen. Sie sind die schleimigen Leitern der rechtsextremen Politik und der amerikanischen Wirtschaft hinaufgeklettert und befinden sich nun an der Spitze des mächtigsten Staates der Welt.

Trumps Spitzenkandidaten – die alle kurz nacheinander auf X bekannt gegeben wurden – sind ein „Who is Who“ der amerikanischen extremen Rechten, von Fox-News-Moderatoren über prominente Verschwörungstheoretiker bis hin zu erzreaktionären Milliardären. Das ist kaum überraschend. Trump hat davon gesprochen, dass Migranten „das Blut“ der USA vergiften, er hat haitianische Migranten beschuldigt, Hauskatzen und -hunde zu essen, er hat den Einsatz der Nationalgarde oder des Militärs in Erwägung gezogen, um gegen „linksradikale Verrückte“ vorzugehen, und er hat vorgeschlagen, der Polizei „einen wirklich gewalttätigen Tag“ zuzugestehen, um gegen die Kriminalität im Einzelhandel vorzugehen. Der designierte Vizepräsident J.D. Vance hat sich für ein landesweites Abtreibungsverbot ausgesprochen und die rechtsextreme Theorie des „großen Ersatzes“ vertreten.

Einer der ersten Kandidaten war Matt Gaetz, ein republikanischer Kongressabgeordneter aus Florida, als Generalstaatsanwalt. Nach nur einer Woche trat er zurück, um die Veröffentlichung von Einzelheiten einer Untersuchung zu den Vorwürfen zu vermeiden, er habe Sex mit einer Minderjährigen gehabt. Gaetz wurde rasch durch Pam Bondi ersetzt, die zuvor Generalstaatsanwältin von Florida war und Trumps Verteidigungsteam während seines ersten Amtsenthebungsverfahrens im Jahr 2020 angehörte. Trump wählte auch seinen Anwalt Todd Blanche zum stellvertretenden Generalstaatsanwalt.

Im Wahlkampf hat Trump wiederholt versprochen, alle in den USA lebenden Migranten ohne Papiere abzuschieben, deren Zahl vom Pew Research Center auf mehr als 11 Millionen geschätzt wird. Er hat zwei Kandidaten angekündigt, die diese faschistischste seiner Politiken durchsetzen sollen. Tom Homan, der neue „Grenzzar“, war in Trumps letzter Amtszeit Chef der Einwanderungs- und Zollbehörde und hat seitdem abscheuliche Maßnahmen wie die Abschiebung von Kindern von ihren Eltern an der Grenze verteidigt. In einem Podcast mit Donald Trump Jr. sagte Homan letzte Woche, dass seine Anti-Migranten-Kampagne von „Schock und Ehrfurcht“ geprägt sein wird.

Unterstützt wird er dabei von Kristi Noem, der Gouverneurin von South Dakota und Kandidatin für das Amt des Heimatschutzministers, die letztes Jahr auf einer Tagung der National Rifle Association damit prahlte, dass ihre einjährige Enkelin bereits zwei Waffen besitze. Während ihrer Amtszeit als Gouverneurin setzte Noem Mitglieder der Nationalgarde von South Dakota an der Grenze zwischen den USA und Mexiko in Texas ein. Kürzlich wurde ihr der Zutritt zum Land aller neun indigenen Stämme in ihrem Bundesstaat untersagt, weil sie geäußert hatte, Stammesführer würden sich mehr um den Profit von Drogenkartellen kümmern als um das Wohlergehen ihrer eigenen Kinder.

Trump hat die China-Falken Marco Rubio, einen republikanischen Senator aus Florida, und Mike Waltz, ebenfalls Republikaner aus Florida und ehemaliger Green Beret, für das Amt des Außenministers bzw. des nationalen Sicherheitsberaters nominiert. In diesem Bereich herrschte im letzten Jahrzehnt die größte Kontinuität in der US-Politik: Sowohl Demokraten als auch Republikaner sind sich einig, dass es an der Zeit ist, sich auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Das außenpolitische Trio wird durch Pete Hegseth als Verteidigungsminister vervollständigt. Hegseth ist ein Armee-Veteran, der zu einer konservativen Medienpersönlichkeit geworden ist, ein rechtsradikaler Kulturkämpfer und Verteidiger von US-Soldaten, denen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Sein Körper ist mit Tätowierungen von Symbolen bedeckt, die mit rechtsextremen christlichen Nationalisten und weißen Rassisten in Verbindung gebracht werden.

Und dann sind da noch die Milliardäre. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat mindestens 130 Millionen Dollar an Trumps Wahlkampf gespendet, wofür er nun großzügig entschädigt wird. Sein persönliches Vermögen ist um mindestens 80 Milliarden US-Dollar gestiegen, seit die Märkte auf Trumps Wahl mit Freude reagierten. Zusammen mit seinem Milliardärskollegen und Trump-Anhänger Vivek Ramaswamy wird Musk das neue Ministerium für Regierungseffizienz leiten.

Trotz der auswendig gelernten Abkürzung handelt es sich hierbei nicht um einen Scherz – ihr Auftrag besteht darin, Arbeitsplätze, Ausgaben und Vorschriften in allen Regierungsbehörden zu streichen und zu verbrennen. Es sei darauf hingewiesen, dass das DOGE keine offizielle Regierungsabteilung ist, sondern ein Beratungsausschuss des Präsidenten. Musk (der 80 Prozent der Twitter-Mitarbeiter entließ, als er das Unternehmen 2022 kaufte) und Ramaswamy sollen eine Liste von Zielen aufstellen, die Trump vorgelegt werden soll, wie die beiden in einem kürzlich erschienenen Artikel des Wall Street Journal beschrieben haben. Sie versprechen Kürzungen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar, darunter, wie sie sagen, bei progressiven Gruppen wie Planned Parenthood“, einer Einrichtung für Frauengesundheit. Vermutlich wird Musk Trump auch empfehlen, die Axt an Bereiche wie die Umweltschutzbehörde zu legen, die seinen eigenen Unternehmen ein Dorn im Auge sind.

Howard Lutnick, ein milliardenschwerer Finanzier, der mindestens 6 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf gespendet hat, wurde für das Amt des Handelsministers nominiert – die Aufgabe, die von Trump versprochenen hohen Einfuhrzölle durchzusetzen. Ihm zur Seite steht der Hedgefonds-Milliardär Scott Bessent als Finanzminister. Linda McMahon, ehemalige Geschäftsführerin von World Wrestling Entertainment und Trumps viertgrößte Spenderin, soll Bildungsministerin werden.

Trumps Energiepolitik, wie sie im Wahlkampf formuliert wurde, lautet „bohren, bohren, bohren“. Doug Burgum, der milliardenschwere Gouverneur von North Dakota, dem drittgrößten erdöl- und erdgasproduzierenden Bundesstaat des Landes, wird Innenminister (zuständig für die Verwaltung öffentlicher Ländereien) und der neue „Energiezar“ sein. Chris Wright, Chef des zweitgrößten Fracking-Unternehmens der Welt, soll Energieminister werden. In einem Video aus dem Jahr 2023 erklärte Wright: „Es gibt keine Klimakrise“.

Die vielleicht verrückteste Wahl in diesem neuen Irrenhaus sind diejenigen, die für die Gesundheit von 330 Millionen US-Bürgern verantwortlich sind. Robert F. Kennedy Jr., der oberste Anti-Vaxxer und Feind von Fluorid im Wasser, wird nun Sekretär des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste. Dr. Mehmet Oz, eine Fernsehpersönlichkeit und Abzocker, der mit Quacksalbern und Abnehmprodukten hausieren geht, von denen er finanziell profitiert, wird unter Kennedy als Leiter von Medicare und Medicaid fungieren.

„Die alte Welt stirbt, und die neue Welt kämpft darum, geboren zu werden: Jetzt ist die Zeit der Ungeheuer“, schrieb der italienische Kommunist Antonio Gramsci 1929 aus einem faschistischen Gefängnis. Er beschrieb damit eine Zeit großer Umwälzungen für den globalen Kapitalismus und die politischen „Monster“, die das System in der Folge hervorbringt. Und wieder einmal wiederholt sich die Geschichte.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …