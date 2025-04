Häftling Ahmed Manasra nach 10 Jahren in israelischen Gefängnissen freigelassen

https://english.almayadeen.net/news/politics/detainee-ahmed-manasra-freed-after-10-years-in-israeli-priso



Der palästinensische Häftling wurde im Alter von nur 13 Jahren verhaftet und während der 10 Jahre, die er in israelischer Haft verbrachte, von den israelischen Gefängnisbehörden brutal behandelt.

Die israelischen Behörden entließen den 23-jährigen Ahmad Manasra am Donnerstag aus dem Nafha-Gefängnis in der Negev-Wüste und beendeten damit seine zehnjährige Haftstrafe.

Die israelischen Behörden ließen Ahmad Manasra absichtlich außerhalb des Haupttors des Nafha-Gefängnisses frei, wo seine Familie auf ihn gewartet hatte, um ihn willkommen zu heißen. Nach seiner Freilassung traf er einen Einwohner von Be’er Sheva und benutzte dessen Telefon, um seine Familie anzurufen und sie wissen zu lassen, dass er frei war, wie der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete.

Der Anwalt von Ahmad Manasra teilte Al Mayadeen mit, dass sein Mandant in einem äußerst fragilen psychischen Zustand entlassen wurde, da er von 2021 bis zum Beginn des aktuellen Krieges Folter und Einzelhaft erlitten hatte und dass er während des Konflikts denselben harten Behandlungen und Strafmaßnahmen ausgesetzt war wie andere Gefangene.

Der israelische Geheimdienst warnte Manasras Familie davor, seine Rückkehr zu feiern, fügte der Anwalt hinzu.

Ahmad Manasra wurde 2015 im Alter von 13 Jahren verhaftet, nachdem er und sein Cousin beschuldigt wurden, eine Widerstandsaktion im besetzten Jerusalem durchgeführt zu haben, bei der sein Cousin Hassan Manasra von israelischen Streitkräften erschossen und Ahmad schwer verwundet wurde.

Am Tag seiner Verhaftung wurde Ahmad Manasra schwer geschlagen, was zu einem Schädelbruch und inneren Blutungen im Kopf führte. Er wurde harten physischen und psychologischen Verhören unterzogen, die Schlafentzug, stundenlange ununterbrochene Befragungen, Isolation von anderen Gefangenen und die Verweigerung von Besuchen und notwendiger medizinischer Behandlung beinhalteten.

2. Phase des Gefangenenaustauschs in Gaza läuft, Ahmad Manasra ist dabei

Nach mehreren Sitzungen erließ das israelische Besatzungsgericht ein Urteil über 12 Jahre Gefängnis gegen Ahmad und eine Entschädigung von 180.000 Schekel. Das Urteil wurde 2017 auf neuneinhalb Jahre herabgesetzt.

Vor seiner Überstellung ins Gefängnis hielten die israelischen Besatzungsbehörden Ahmad zwei Jahre lang in einer speziellen Einrichtung für Jugendliche unter schwierigen und harten Bedingungen fest und überstellten ihn später, als er 14 Jahre alt war, in das Gefängnis „Megiddo“.

Im September 2023 verschob das israelische Gericht im Gefängnis „Ramla“ einen Prozess, um über die Beendigung von Manasras Einzelhaft zu entscheiden, die im Oktober 2021 begann, obwohl sich sein Gesundheitszustand und seine psychische Verfassung verschlechterten.

Mansaras Einzelhaftstrafe wurde mehrmals verlängert, ohne Rücksicht auf seine psychische und physische Gesundheit, wie etwa im August 2022.

In den letzten Jahren wurde eine weltweite Kampagne gestartet, die die Freilassung von Ahmad Manasra forderte, da sich sein psychischer Gesundheitszustand aufgrund des Traumas, das er als Kind in Haft erlitten hatte, verschlechterte. Gleichzeitig gab es eine Reihe von Anhörungen vor israelischen Gerichten, die die Anträge auf seine Freilassung konsequent ablehnten und sich weigerten, die ihm auferlegten Einschränkungen zu lockern.

Im August 2022 forderte Amnesty International die sofortige Freilassung von Mansara, nachdem er seit seiner Verhaftung im Alter von nur 13 Jahren aufgrund der brutalen Behandlung durch die israelischen Gefängnisbehörden ernsthafte psychische Probleme entwickelt hatte.

Palestinian prisoner Ahmad Manasra is suffering in Israeli jails after having been deprived of his childhood. The young Palestinian was brutally assaulted and arrested when he was 13 years old. Check our website: https://english.almayadeen.net/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/MayadeenEnglish Find us on Facebook: https://www.facebook.com/almayadeenen.. #Palestine #AhmadManasra #alquds #WestBank