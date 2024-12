https://english.almayadeen.net/news/politics/hamas-says–israel–refusing-to-provide-withdrawal-maps–add



Hamas sagt, Israel weigert sich, Abzugskarten zu liefern und fügt Bedingungen hinzu

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Sputnik

29. Dezember 2024

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas erklärt, die israelische Besatzung weigere sich, klare Karten über ihren Rückzug vorzulegen, und füge weiterhin Bedingungen zum Waffenstillstandsabkommen hinzu.

Kinder spielen im Sand in einem Lager für intern vertriebene Palästinenser am Strand von Deir al-Balah, im zentralen Gazastreifen, am 27. Dezember 2024 (AP)

Die israelische Besatzungsmacht weigert sich, einen endgültigen Zeitplan oder Karten für den Abzug ihrer Truppen aus dem Gazastreifen vorzulegen, sagte Basem Naim, Mitglied des politischen Büros der Hamas, am Sonntag.

In einem Gespräch mit RIA Novosti erklärte Naim: „Diesmal weigert sich der Feind [Israel], klare Karten für den Abzug aus dem Gazastreifen vorzulegen, das heißt, er will nicht festlegen, wo und wann er abziehen wird. Er ist nicht bereit, klare und endgültige Worte über die Beendigung des Krieges zu sagen.“

Am Mittwoch meldete die Hamas, Israel habe „neue Bedingungen“ für den Truppenabzug, einen Waffenstillstand und den Austausch von Gefangenen gestellt. Diese Entwicklung stellt eine weitere Blockade in den von Vermittlern in Kairo und Doha vermittelten Verhandlungen dar.

In einer separaten Erklärung stellte Naim klar, dass die Frage der Waffen, die sich im Besitz palästinensischer Widerstandsgruppen befinden, bei den laufenden Waffenstillstandsgesprächen nicht diskutiert wurde. „Diese Frage steht nicht auf dem Verhandlungstisch für die erste Phase des Waffenstillstands. Wir vertreten sowohl in diesen als auch in anderen Verhandlungen den Standpunkt, dass das palästinensische Volk, solange es unter Besatzung steht, das Recht hat, sich von der Besatzung zu befreien und einen eigenen Staat zu gründen. Es hat das Recht, sich dieser Besatzung mit allen legitimen Mitteln zu widersetzen, auch mit bewaffnetem Widerstand“, sagte er.

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit das erste Gefangenenabkommen zwischen der israelischen Besatzung und der Hamas umgesetzt wurde. Seitdem haben beide Parteien lange über das Schicksal der verbleibenden Geiseln verhandelt. In den letzten Wochen haben sich die Gespräche intensiviert, und es gibt Berichte über Fortschritte.

Waffenstillstand möglich

Die Hamas hatte Anfang des Monats bekräftigt, dass ein Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Abkommen über den Austausch von Gefangenen möglich seien, sofern die israelische Besatzung keine neuen Bedingungen stelle, die das Abkommen behindern könnten.

Weitere Nachrichten

„Angesichts der ernsthaften und positiven Gespräche, die heute in Doha unter der Schirmherrschaft unserer katarischen und ägyptischen Brüder stattfinden, ist ein Waffenstillstand und ein Gefangenenaustauschabkommen möglich, wenn die Besatzung keine neuen Bedingungen stellt“, erklärte die Bewegung am Dienstag.

Unterdessen reiste der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas auf Grund einer dringenden Einladung aus dem Vatikan direkt nach Ägypten, wie der Büroleiter von Al Mayadeen im besetzten Palästina berichtete.

Informierte Quellen teilten Reuters mit, dass „ein Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen in den kommenden Tagen abgeschlossen werden soll“. Die Quellen fügten hinzu, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu „auf dem Weg nach Kairo ist, um Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen zu führen“. Netanjahus Sprecher dementierte diese Behauptungen jedoch mit den Worten: „Im Gegensatz zu der Welle von Gerüchten ist Netanjahu nicht in Kairo.“

Bilder, die später am Tag veröffentlicht wurden, zeigten den israelischen Premierminister auf den besetzten syrischen Golanhöhen zusammen mit Sicherheitsminister Israel Katz und Generalstabschef Herzi Halevi.

UNGA unterstützt Waffenstillstand

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am Mittwoch Resolutionen gebilligt, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern und das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) unterstützen, das „Israel“ abschaffen will.

„Israel“ und die USA stimmten gegen die Resolutionen. Während Resolutionen des Sicherheitsrates rechtlich bindend sind, sind Resolutionen der UN-Generalversammlung dies nicht, obwohl sie die weltweite Meinung repräsentieren.

In der Resolution wird zu einem „sofortigen, bedingungslosen und dauerhaften Waffenstillstand“ aufgerufen und die „sofortige und bedingungslose Freilassung aller Geiseln“ gefordert.

Obwohl die Resolution nicht bindend ist, fordert sie außerdem „sofortigen Zugang“ zu umfassender humanitärer Hilfe für die Bevölkerung des Gazastreifens, insbesondere in der stark blockierten nördlichen Region.

Die Hamas begrüßte die Vereinbarung und betonte, dass sie alle Entscheidungen und Initiativen, die auf einen Waffenstillstand abzielen, während der gesamten Dauer der Aggression unterstützt habe.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …