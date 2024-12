https://www.trtworld.com/discrimination/israeli-soldiers-post-videos-of-gaza-homes-torched-with-racist-song-18248432



Israelische Soldaten veröffentlichen Videos von abgefackelten Häusern in Gaza mit rassistischem Lied

29. Dezember 2024

Die Videos werden von dem rassistischen Lied „Lasst euer Dorf brennen“ begleitet.

Eine Drohnenaufnahme zeigt Rauch über Beit Hanoun in Gaza. / Foto: Reuters

Israelische Soldaten, die in dem stark belagerten Gebiet im nördlichen Gazastreifen im Einsatz sind, haben am Samstag in den sozialen Medien Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Häuser in der Stadt Beit Hanoun in Brand gesetzt werden, begleitet von dem rassistischen Lied „Let your village burn“.

Die Soldaten, die dem 92. Bataillon des Militärs angehören, wurden dabei gefilmt, wie sie Häuser von zwangsumgesiedelten Einwohnern von Beit Hanoun in Brand setzten.

Die Aufnahmen, die mit Drohnen gemacht wurden, zeigen weitreichende Zerstörungen in dem betroffenen Gebiet.

Das rassistische Lied „Lasst euer Dorf brennen“ ist ein wiederkehrendes Element bei israelischen Feiern und Demonstrationen.

Nach Massakern, die von israelischen Streitkräften in Rafah im südlichen Gazastreifen verübt wurden, sah man Israelis in Jerusalem, die zu demselben Lied feierten.

Der Gesang ist auch bei den Anhängern bestimmter israelischer Fußballvereine beliebt, die ihn während der Spiele häufig gegen Palästinenser richten.

Seit einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem die Enklave in Schutt und Asche gelegt wurde, hat Israel mehr als 45 400 Menschen in Gaza getötet.

Im vergangenen Monat erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza.

Israel muss sich wegen seines Krieges gegen die Enklave auch wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten.

